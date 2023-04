Исследовательские орудия приматов: от измерительных палок до «черных ящиков» для изучения мышления

Исследовательские палки приматов

Обезьяны и палки — тема изученная (об обезьяне и гранате здесь говорить не будем). Достать палкой что-то съедобное, до чего без палки не дотянешься, бросить палку в недруга, заколоть как копьем зверушку в дупле — такие важные практические функции есть у палок разных типов в руках приматов разных видов.

Но! — сделаны фотографии горилл и бонобо, использующих палку в качестве, обычно не упоминаемом. Здесь палка — измерительный инструмент для промера глубины водоема, который надо перейти вброд (рис. 1). Задача у обезьяны — практическая (не научно-познавательная, как у океанологов над всякими впадинами). А вот инструмент для ее решения — исследовательский. Это следует подчеркнуть. Если у палки-бросалки, доставалки и убивалки функция — изменить практическое положение дел (отогнать, достать, убить), то у палки-измерялки, как и у эхолота, функция познавательная — давать информацию о ненаблюдаемом, о невидимом — о не различимом глазами рельефе дна и глубине. Если здесь глубоко, мы пойдем другим путем, если не очень — продолжим начатый. Измерение → корректировка траектории в мутной среде → новая проба-измерение.

Под фото (рис. 2) написано, что бонобо так охлаждает себя в воде. Кажется более вероятным, что эта обезьяна все-таки занята делом — переходит вброд поток. Где-то пишут, что палка здесь — для сохранения равновесия. Тогда она была бы придвинута ближе к телу (опираться на палку в вытянутой руке неудобно). Если предположить, что палка относительно прямая, то ее нижний конец выдвинут несколько вперед — скорее как щуп, а не опора. Взгляд бонобо устремлен на верхнюю часть палки и воду. В контексте серии фотографий с гориллой, относительно которой исследователи высказались ясно, можно с достаточной надежностью полагать, что и в этом случае обезьяна проверяет глубину.

Палка для проверки глубины — ни много, ни мало инструмент познания, мышления. Потому что мышление определяется как познание скрытого, ненаблюдаемого, недоступного непосредственно органам чувств, в его существенных свойствах, связях и отношениях, а также постановка и решение задач на основе этого познания.

Кстати, о птицах, даже самых умных, таких данных нет. Они создают орудия 1, но к измерительным, исследовательским задачам, похоже, не переходят.

Дальше по ходу эволюции и культурогенеза происходит, среди прочего, вот что: сооружаем здоровенную и сложно устроенную внутри палку и выводим ее на орбиту. Отсоединившийся от нее космический аппарат доставляет нечто на Марс. Там из этого нечто выдвигается новая палка и берет пробу грунта, сверлит сверлом (тоже палка, хоть и витая) тамошние камушки — и всё в таком ключе. В какой-то момент некое орудие доставки отправится с пробами и камушками обратно.

Лирическое отступление. Есть мнение, что эволюционно молодые сообщества ближе к природе, а чем ближе общества к современности — тем они от природы дальше (одна урбанизация чего стоит, какая уж тут природа?). Но с демонстративной парадоксальностью Станислав Лем писал, что «молодая цивилизация неплотно прилегает к Природе. Когда недоступны не только звезды, но и дно морей собственной планеты, ее недра и полюсы, когда орды кочевников кормятся чем бог послал — они могут думать о звездах, морях, климате, почве всё, что взбредет им в голову». «Но чем старше цивилизация, тем обширнее сфера ее соприкосновения с Природой» 2. Объектом ее целенаправленной деятельности становятся и элементарные частицы микромира, и летящие к Земле метеоры, и объекты на других планетах, и т. д. вплоть до астроинженерной деятельности, целями которой могут стать изменения мировых физических констант и переконструирование космоса.

И внутренний психологический мир членов сообщества тоже начинает представлять для самих членов сообщества всё больший интерес (к добру или не к добру, здесь не обсуждаем). Высшие животные тоже вовсе не чужды пониманию каких-то аспектов чужой психологии (например, намерений). Но чудеса орудийной исследовательской деятельности в познании чужой психологии и мышления демонстрирует лишь один примат — Homo sapiens sapiens (как и в познании физики путем, например, строительства и последующего интересного использования здоровенных труб, метко называемых в народе большими адронными коллайдерами). Homo sapiens sapiens — это современный человек 3.

Что же это за орудия, создаваемые людьми — экспериментаторами, психологами и этологами?

Орудия изучения орудийной деятельности

Зачастую это ящики с чем-то, что принимается испытуемыми за орудия своей деятельности — познавательной и практической. Психологи и этологи делают всё, чтобы это принятие имело основания. Давайте взглянем на изображения выше не с точки зрения того, что и как там делают участники экспериментов (животные и люди), хотя ради этого исследователями всё и затевалось, а с другой точки зрения. Посмотрим на представленные на них объекты как на изобретения человеческой мысли. Поглядите на этот прекрасный ящик — инструмент познавательной деятельности Homo sapiens sapiens — сооруженный для провоцирования и последующего изучения орудийной деятельности других видов (пернатых в данном случае, рис. 3 и 4). Это же надо такое придумать… Возможно, что и с выкриком «Эврика!» — по поводу если не этого ящика, так другого.

А милый ребенок на фото (рис. 5) обследует сложно устроенный другими людьми ящик, предназначенный для изучения мышления и решения задач: а) парой капуцинов; б) парой шимпанзе; в) парой детей. Ящик содержит в себе скрытые зависимости и эффекты разной сложности: самые простые могли выявить и капуцины, посложнее — шимпанзе, а самые сложные — дети 3–4 лет. Исследователей интересовало, как знания об объекте будут передаваться дальше в своей группе. Статья опубликована в Science — дело считается серьезным.

Все эти ящики и прочие сооружения, на ящики не похожие, — это орудия, инструменты познания, а на последних его этапах — измерения чужого мышления. В проектировании этой орудийной деятельности нас еще ждет много интересного. Возможно, история орудий — объектов для изучения чужого мышления — претендует на то, чтобы постепенно стать частью интеллектуальной истории человечества. «Ящик Скиннера» 4 в разных его версиях ею уже стал, но это достижение научной мысли первой половины XX века никоим образом не предел совершенства. Психологи и этологи останавливаться не собираются. Об истории и современных практиках создания и использования объектов, провоцирующих любознательность человека и требующих мышления и экспериментирования, можно почитать здесь 5. Homo sapiens sapiens любит изобретать новые орудия — исследовательские в том числе, а некоторые из его представителей — исследовательские в особенности.

Александр Поддьяков, докт. психол. наук

