ТрВ № 6 (374) за 2023 г.: Кое-что о гамма-всплесках

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 374 от 21 марта 2023 года в PDF
Анонс номера
Кое-что о гамма-всплесках
Борис Штерн о неожиданном и рекордном гамма-всплеске — стр. 1–2
Астроновости от Алексея Кудря
Будущая сверхновая WR 124, действующий вулкан на Венере и отмена конца света — стр. 3
Грустный лис, лишенный дома
Снимки, получившие награду British Wildlife Photography Awards 2023, — стр. 4–5
Докладная Генконструктору
Воспоминания о начале трудовой деятельности Евгения Ананьева, открывшего мобильные генетические элементы, — стр. 6–7
Стругацкие + Тарковский
Владимир Борисов и Александр Лукашин о нелегком пути «Пикника на обочине» и «Сталкера» — стр. 8–9
Гиперболоид инженера Шухова
Красота замысла, негодный металл и «условный расстрел» гениального изобретателя — стр. 10
Исследовательские палки приматов
Александр Поддьяков об «обезьяньих измерительных инструментах» и прочих «черных ящиках» — стр. 11
120-летие Джона Уиндема
Шагающие растения, человечные роботы и бесчеловечные дети в изложении Александра Речкина — стр. 12
Лучший из миров
Рассказ Павла Амнуэля о многомирии Вселенной — стр. 13
Памяти Оэ Кэндзабуро
Эссе Александра Беляева о том, что читать, понимать и переводить Оэ просто необходимо, особенно сейчас, — стр. 15
Про пишмашинки и машинисток
Эссе Александра Мещерякова — стр. 16