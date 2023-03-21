ТрВ № 6 (374) за 2023 г.: Кое-что о гамма-всплесках

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 374 от 21 марта 2023 года в PDF

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Анонс номера

Кое-что о гамма-всплесках

Борис Штерн о неожиданном и рекордном гамма-всплеске — стр. 1–2

Астроновости от Алексея Кудря

Будущая сверхновая WR 124, действующий вулкан на Венере и отмена конца света — стр. 3

Грустный лис, лишенный дома

Снимки, получившие награду British Wildlife Photography Awards 2023, — стр. 4–5

Докладная Генконструктору

Воспоминания о начале трудовой деятельности Евгения Ананьева, открывшего мобильные генетические элементы, — стр. 6–7

Стругацкие + Тарковский

Владимир Борисов и Александр Лукашин о нелегком пути «Пикника на обочине» и «Сталкера» — стр. 8–9

Гиперболоид инженера Шухова

Красота замысла, негодный металл и «условный расстрел» гениального изобретателя — стр. 10

Исследовательские палки приматов

Александр Поддьяков об «обезьяньих измерительных инструментах» и прочих «черных ящиках» — стр. 11

120-летие Джона Уиндема

Шагающие растения, человечные роботы и бесчеловечные дети в изложении Александра Речкина — стр. 12

Лучший из миров

Рассказ Павла Амнуэля о многомирии Вселенной — стр. 13

Памяти Оэ Кэндзабуро

Эссе Александра Беляева о том, что читать, понимать и переводить Оэ просто необходимо, особенно сейчас, — стр. 15

Про пишмашинки и машинисток

Эссе Александра Мещерякова — стр. 16

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