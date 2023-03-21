«Срубленное дерево и тоска, отразившаяся на морде лисы»: награду BWPA 2023 получил портрет лисы, лишенной дома

21.03.2023 / № 374 / с. 4–5 /  Максим Борисов /  Всё живое /  Комментариев нет

Жюри британского конкурса British Wildlife Photography Awards 2023 (bwpawards.org), ежегодно принимающего фотоработы, так или иначе освещающие жизнь дикой природы Великобритании, в середине марта объявило своих победителей. Всего на конкурс было прислано свыше 13 тыс. фотографий, сделанных как фотографами-любителями, так и профессионалами. Премия призвана служить важным напоминанием о ценности британских лесов, водно-болотных угодий и других экосистем. Взрослые фотографы соревновались в десяти категориях: «Поведение животных», «Портреты животных», «Ботаническая Британия», «Черное и белое», «Британские сезоны», «Побережье и море», «Среда обитания», «Скрытая Британия», «Дикая природа в городе» и «Дикий лес». Юные фотографы соревновались в трех возрастных группах: до 11 лет, 12–14 лет и 15–17 лет.

Абсолютным победителем и победителем в номинации «Дикая природа в городе» был признан Чарли Пейдж, представивший изображение рыжей лисы Vulpes vulpes, бредущей по лесной вырубке (это Ли-Вэлли — крупнейший парк Лондона), — лес был уничтожен, чтобы расчистить место для строительной площадки. «Я знал, что эту местность часто посещают лисы, и хотел сделать снимок на промышленном фоне, чтобы продемонстрировать опустошительное действие строительства, лишившее дома лис и другую живность, — поясняет Пейдж. — Однажды, когда я настраивал камеру с дистанционным спуском затвора, слева от меня подошла лиса. Не зная, что делать, я остался неподвижен, и на удивление лиса остановилась прямо в моем кадре. Я сделал снимок, но был сбит с толку, почему же она оказалась столь близко. Оглядываясь назад, могу сказать, что эта встреча, вероятно, говорит о большем, чем сама фотография. Дикая природа привыкла к тому, что мы посягаем на нее. Я думаю, что срубленное дерево и тоска, отразившаяся на морде лисы, прекрасно передают эту трагедию. Я надеюсь, что фотографирующие дикую природу в дальнейшем будут сталкиваться с подобными сценами как можно реже».

Молодым британским фотографом дикой природы по версии Королевского общества защиты птиц стал Билли Эванс-Фреке. На его фото-победителе запечатлен рыжевато-коричневый совёнок, отдыхающий на ветке дерева (серая неясыть (Strix aluco), Восточный Суссекс, Англия). Билли Эванс-Фреке признан также Молодым британским фотографом года и победителем в категории 15–17 лет. Другие победители также представили впечатляющие работы, демонстрирующие разнообразие дикой природы Великобритании — от плотоядных растений до мелких насекомых и подводных существ. «Талантливые фотографы, участвовавшие в конкурсе этого года, открыли нам окно в мир британской природы, — говорит Уилл Николлс, возглавляющий BWPA. — Это важное напоминание о тех диких местах, которые всё еще остаются в Великобритании и нуждаются в нашей заботе и защите».

Максим Борисов

Поведение животных. Победитель — Джеймс Родди. Животное: Обыкновенная жаба (Bufo bufo). Местонахождение: Кромарти, Шотландия. «Миграция обыкновенной жабы к местам нереста может быть захватывающим зрелищем. Когда крупные самки пробираются к воде, к ним подходят более мелкие самцы. Это может привести к забавным сценкам, так как несколько самцов часто пытаются оседлать одну и ту же самку»
Поведение животных. Победитель — Джеймс Родди. Животное: Обыкновенная жаба (Bufo bufo). Местонахождение: Кромарти, Шотландия. «Миграция обыкновенной жабы к местам нереста может быть захватывающим зрелищем. Когда крупные самки пробираются к воде, к ним подходят более мелкие самцы. Это может привести к забавным сценкам, так как несколько самцов часто пытаются оседлать одну и ту же самку»
Поведение животных. Победитель — «Сон с одуванчиками» Льюиса Ньюмана. Рыжая лисица (Vulpes vulpes). Лондон, Англия
Поведение животных. Победитель — «Сон с одуванчиками» Льюиса Ньюмана. Рыжая лисица (Vulpes vulpes). Лондон, Англия
Победитель в категории «Ботаническая Британия» — «Обед поэта», автор Мэтт Дуг. Росянка круглолистная (Drosera rotundifolia) и дождёвка (Haematopota sp.). Лес Девилла, Шотландия
Победитель в категории «Ботаническая Британия» — «Обед поэта», автор Мэтт Дуг. Росянка круглолистная (Drosera rotundifolia) и дождёвка (Haematopota sp.). Лес Девилла, Шотландия
Поведение животных. Второе место — Роберт Касс. Обыкновенная щука (Esox lucius). Стоуни-Коув, Лестершир, Англия
Поведение животных. Второе место — Роберт Касс. Обыкновенная щука (Esox lucius). Стоуни-Коув, Лестершир, Англия
Портреты животных. Второе место — «Пчела-листорез Уиллоби» (Megachile willughbiella), автор Эд Филлипс. Стаффордшир, Англия
Портреты животных. Второе место — «Пчела-листорез Уиллоби» (Megachile willughbiella), автор Эд Филлипс. Стаффордшир, Англия
Черное и белое: победитель — Мэтью Тернер. Место: Грейт-Мелл-Фелл, Озерный край, Англия
Черное и белое: победитель — Мэтью Тернер. Место: Грейт-Мелл-Фелл, Озерный край, Англия

«Тропы медоносной пчелы» Джона Уотерса. Скрытая Британия, победитель (Бристоль)
«Тропы медоносной пчелы» Джона Уотерса. Скрытая Британия, победитель (Бристоль)
Helter Skelter («Кавардак», песня The Beatles) Мэтью Кеттелла. Дикая природа в городе, второе место. Скворцы (Sturnus vulgaris) в Брайтоне
Helter Skelter («Кавардак», песня The Beatles) Мэтью Кеттелла. Дикая природа в городе, второе место. Скворцы (Sturnus vulgaris) в Брайтоне
«Олень на берегу озера» Нила Макинтайра. Среда обитания, победитель. Благородный олень (Cervus elaphus), Вестерн-Хайлендс, Шотландия
«Олень на берегу озера» Нила Макинтайра. Среда обитания, победитель. Благородный олень (Cervus elaphus), Вестерн-Хайлендс, Шотландия
Скосарь одиночный (Otiorhynchus sulcatus) — вид долгоносиков-скосарей из подсемейства Entiminae. Уилбура Кинга. 11 лет и младше, победитель (Девон)
Скосарь одиночный (Otiorhynchus sulcatus) — вид долгоносиков-скосарей из подсемейства Entiminae. Уилбура Кинга. 11 лет и младше, победитель (Девон)

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