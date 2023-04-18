День космонавтики

О чем мечтают люди? Я, например, позволяю себе мечтать о том дне, когда я стану ректором Первого Марсианского Университета. Мечтать о днях, когда мы не просто полетим за пределы Земли, но полетим колонизировать Вселенную. И пусть ревут двигатели, строятся гигантские корабли, осваиваются астероиды! Пусть снаряжаются экспедиции-поколений, которые полетят к звездам! Пусть на Энцеладе и Европе появятся станции и аванпосты, а на Марсе появится первый внеземной город! Пусть люди оставят свои следы на пыльных тропинках неизведанных планет… И пусть ТАМ люди ведут себя немного умнее, чем на Земле…

Людям свойственно мечтать, людям свойственно идти вперед и отправляться к новым берегам!

Чего боятся люди? Я, например, позволяю себе бояться того, что на самом деле мы — единственный осколок жизни, запертый на каменном булыжнике, несущемся в пустоте вокруг раскаленного шара. Что земная юдоль — это то, где мы появились и мы же умрем, а в огромном бескрайнем космосе нет никого и ничего. Боюсь, что Вселенная пуста и никто, кроме нас, не может увидеть чудо рассвета, ничьи глаза (или что там у них) не следят за закатами, за танцем звезд и планет.

Иногда я вспоминаю тот снимок с «Вояджера-1», «бледно-голубую точку». И думаю, что все наши проблемы — войны, любовь, наука, мемы, встречи, расставания, цензура и свобода, все они — лишь эта крошечная точка в небе. Точка, которую, быть может, даже некому увидеть. И некому будет вспомнить о ней…

Что знают люди? Я, например, знаю, что 12 апреля 1961 года у человечества появилась надежда. Надежда, что даже гравитацию можно обуздать. И что однажды новые каравеллы с новыми колумбами отправятся в путь к неизведанным берегам. Как бы хотелось и мне быть там… Но вряд ли эта мечта осуществится для меня. Так что, пожалуй, единственное, что в моих силах, — это работать над тем, чтобы однажды это всё же сбылось. Чтобы однажды, пусть и кто-то совсем другой, но смог, глядя в холодное небо, увидеть там удаляющуюся бледно-голубую точку и унести память о ней к другим мирам.

Не это ли будет бессмертие?

С днем космонавтики!

Андроник Арутюнов, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры высшей математики МФТИ

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