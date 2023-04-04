Календарь фантастики: Генри Лайон Олди, Михаил Анчаров и Дэн Симмонс

23 марта и 30 марта: Героев должно быть двое!

60 лет назад родился Генри Лайон Олди (23 марта — Олег Семёнович Ладыженский, 30 марта — Дмитрий Евгеньевич Громов), писатель, автор циклов «Бездна Голодных Глаз», «Кабирский цикл», «Ахейский цикл», «Тени моего города», «Воровской цикл», «Хёнингский цикл», «Чистая фэнтези», «Ойкумена», «Чистая Земля», трилогии «Черный Баламут», эпопеи «Алюмен» (с А. Валентиновым), романов «Мессия очищает диск», «Нам здесь жить» и «Тирмен» (оба — с А. Валентиновым), «Нопэрапон», «Рубеж» и «Пентакль» (оба — с А. Валентиновым и М. и С. Дяченко), «Орден Святого Бестселлера», «Шутиха», «Циклоп», «Шерлок Холмс против марсиан», «Бык из машины», «Черный ход»…

Полный перечень всего, сделанного Олегом и Дмитрием, занял бы целую страницу. Это действительно self-made man, человек, который сделал себя сам, только их двое. С самого начала своей писательской деятельности Олди активно занимались не только написанием фантастики, но и продвижением написанного на издательский рынок. Вместе с друзьями они в начале 1990-х годов организовали неформальную творческую мастерскую «Второй Блин» («Почему второй? Потому что первый — комом, а второй уже вполне хорош!»). Собрали там не только писателей, но и художников, переводчиков, редакторов, корректоров. И сотрудничали с издательствами, готовили альманахи и антологии, выпускали малотиражный «самиздат». И это дало свои плоды!

Один из первых их романов, ставших широко известным, назывался «Герой должен быть один». Но всей своей работой они доказали, что и вдвоем можно быть героями!

28 марта: Он писал про людей, которых любил

100 лет назад родился Михаил Леонидович Анчаров (1923–1990), русский писатель, поэт, драматург, бард и художник, автор повестей «Теория невероятности», «Золотой дождь», «Этот синий апрель»; «Сода-Солнце», «Голубая жилка Афродиты», «Поводырь крокодила»; романов «Самшитовый лес», «Как птица Гаруда», «Записки странствующего энтузиаста», «Интриганка», «Сотворение мира или как-нибудь еще».

Основной темой книг Анчарова стало исследование сути творчества. Герои Анчарова, переходящие из повести в повесть, — физик Алексей Аносов, художник Костя Якушев, поэт Гошка Панфилов, изобретатель Сапожников — не устают удивляться жизни, пытаются понять глубокие законы бытия и творения. Прозаические тексты Анчарова наполнены поэзией, философскими размышлениями, в них множество афористичных формулировок.

Основное кредо автора: «Я не верю в бездарных людей. Все люди одарены «жизнью». И перед этим невероятным фактом всё остальное — мелочь и подробности». И основное опасение, высказанное более сорока лет назад: «Идеалы общества потребления — вот где опасность. Грязь не должна накапливаться. Должны эволюционировать наши идеалы. Идеалы общества созидания».

4 апреля: Певец грандиозных свершений

75 лет назад родился Дэн Симмонс (Dan Simmons, р. 1948), американский писатель, автор циклов «Флэшбэк», «Дэйл Стюарт / Майкл О’Рурк», «Троя», «Джо Курц», «Песни Гипериона», романов «Фазы гравитации», «Песнь Кали», «Утеха падали», «Колокол по Хэму», «Террор», «Друд, или Человек в черном», «Черные холмы», сборников «Молитвы разбитому камню», «Двуликий демон Мара. Смерть в любви», «Вдоволь миров, вдоволь времени».

Очень разный автор, отметившийся и в эпической научной фантастике, и в фэнтези, и в хорроре, а также в исторических книгах, детективах и мейнстриме.

Пожалуй, наиболее известна и впечатляюща тетралогия о Гиперионе — периферийной планете, на которой начинают открываться Гробницы Времени, гигантские искусственные сооружения, движущиеся из будущего в прошлое. Собственно, раскрытию тайн этих сооружений и посвящены романы. Мир Симмонса выписан очень масштабно, поражают огромные диапазоны времени и пространства, масса деталей, придумок, идей, связанных воедино умелой рукой. Поучительна история взаимоотношений людей с ИскИнами, которые обеспечивают человечеству возможность связи и мгновенного перемещения между планетами. Редкий случай, когда в конце, несмотря на сложный закрученный сюжет, дана логически правдоподобная развязка. Правда, добраться до этой развязки удается далеко не всем читателям.

Владимир Борисов

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