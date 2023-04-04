Уважаемая редакция!
В марте состоялась III Международная научно-богословская конференция «Бог — Человек — Мир», организаторами которой стали Минская и Сретенская духовные академии. В этой конференции принимали участие не только богословы, но и ученые, одним из докладчиков был директор Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН, член-корреспондент РАН Александр Кудрявцев.
Александр Кудрявцев рассказал о своем видении мира. Он заявил, в частности, что гармоничная и совершенная Вселенная, созданная богом в процессе творения, впала в «тление» из-за грехопадения людей. Естественно, это сказалось и на самих людях: если в прошлом, «до потопа», продолжительность жизни людей достигала 900 лет, то теперь люди живут на порядок меньше, чем Мафусаил, Адам или Ной.
Директор ИОГЕНа объяснил: если предположить, что продолжительность жизни связана с общим здоровьем, а общее здоровье связано с непораженностью природы, то можно увидеть, какова скорость поражения природы человека. А также сформулировал свою позицию относительно вредоносных мутаций: «Вот такие мутации врачи-генетики находят ежедневно, когда работают с пациентами… Ученые-атеисты вам скажут, что на самом деле это радиация, это загрязнение, это всё мутагенные эффекты. Но тем не менее мое личное убеждение, что такое разрушение все-таки инициировано первородным грехом, оно усугубляется грехом родовым, ну и личным тоже. И в этом плане становится понятным, мне по крайней мере, утверждение о том, что дети до седьмого колена отвечают за грехи отцов своих. Но это действительно так. Поврежденный мутацией ген, если предположим, что грех вызывает генетические мутации, не может восстановиться сам по себе. Ну разве что чудом Божьим. Но он может быть заменен на здоровый ген, полученный от другого, здорового родителя, от рода, в котором этот ген не был поврежден».
Научная общественность, конечно, не оставила подобные пассажи незамеченными. Послышались призывы обратить внимание на этот случай Комиссии РАН по борьбе с лженаукой — и это на фоне дискуссии о судьбе этой комиссии и о том, хотят ли ее закрыть или просто переподчинить некоторому экспертному совету, — заявления о том, что подобный директор для солидного академического института — просто позор. Пошли, наконец, разговоры, что с лженаукой стало в последние годы бороться всё сложнее.
Я как человек, родившийся и выросший в СССР, сам в поповские сказки не верю и, конечно, лишь смеюсь, когда слышу такого рода утверждения. Однако нужно уметь видеть и другую сторону медали. Как я уже писал, я вижу существенную общественную пользу от религии. Все мы знаем классическую цитату Карла Маркса: «Религия — это опиум для народа». Мы в свое время воспринимали слово «опиум» как синоним слова «дурман», однако такая трактовка не является единственно возможной. Сам Маркс позаимствовал свое определение у английского христианского социалиста Чарлза Кингсли, который писал: «Мы использовали Библию, как будто это справочник констебля или как дозу опиума, успокаивающего перегруженное вьючное животное — чтобы поддерживать порядок среди бедных». И тут подчеркивается другой важный момент: религия — своего рода успокоительное, помогающее сохранять спокойствие среди угнетенных классов.
Как и Кингсли, мы живем сейчас при капитализме, и задача по поддержанию социальной стабильности, безусловно, требует не только наличия мощных органов охраны правопорядка, но и, так сказать, внутренних стимулов к послушанию. Ведь тяжело работающие, пьющие, не слишком образованные массы в сложных обстоятельствах могут послужить горючим материалом для тех иноземных сил, которые рады разжечь в России костер цветных революций. Да и вообще, массы падки на веру во всякие глупости вроде астрологии, магии, гадалок и ясновидящих. Поэтому полезно дать таким людям твердую духовную опору, которая позволит им принять тяжести жизни земной взамен на обещание жизни вечной. И, конечно, важно, чтобы такую духовную опору давали не какие-то деструктивные культы, не религиозные конфессии, находящиеся под контролем вашингтонского обкома, а наши, родные и проверенные церковные организации, которые занимают четкую и выверенную общественно-политическую позицию.
Исходя из этого, я призывал бы вас, дорогие мои неверующие коллеги, с большей терпимостью относиться к тем деятелям науки, которые иногда веруют настолько сильно, что начинают нести очевидную ахинею. Может, они и делают лженаучные утверждения, но при этом все-таки работают над духовным окормлением широких народных масс. И, вполне возможно, общественно-политическая польза от их прорелигиозной позиции перевешивает вред от публичного попрания научных истин. Я не берусь утверждать это со всей определенностью, но кто знает, дорогие коллеги, кто знает…
Ваш Иван Экономов
Едко…
В понедельник у них УС будет по этому поводу. ТРВ должен прислать корреспондента ))
Моё общение с русскоязычным чат-ботом ChatGPT по теме заметки на сайте
https://chatgptbot.ru/chat/
Вы: Назови все мыслимые и немыслимые объяснения долголетия Мафусаила
ChatGPT: Мафусаил, как герой Библии, жил, по преданию, 969 лет. Существует несколько объяснений, почему ему было даровано такое долголетие:
1. Мифологическое объяснение: Мафусаил был потомком Адама, первого человека на Земле, и пожил столько лет, потому что его гены были более «чистыми» и не загрязнены грехом, который стал причиной смерти у других людей.
2. Легендарное объяснение: в древности возраст человека мог быть занижен, и Мафусаил жил не более 100 лет, но эта цифра была переведена на другие языки с ошибкой.
3. Метафорическое объяснение: возможно, Мафусаил не жил настолько долго в прямом смысле слова, а это число символизировало его мудрость, знания и опыт, которые он накопил за свою жизнь.
4. Научное объяснение: современная наука не может объяснить такую долгую жизнь человека, и это остается загадкой.
5. Религиозное объяснение: для верующих, долголетие Мафусаила — это чудо Божье, которое произошло по Божьему милосердию и воле.
6. Фантастическое объяснение: возможно, Мафусаил был необычным существом, например, пришельцем из другой планеты или обладал сверхъестественными способностями, которые позволяли ему жить так долго.
Предварительный результат тестирования русскоязычного чат-бота ChatGPT по теме заметки: Скучный он в общении, — тексты Александра Буфетова намного интереснее. Вот, сами убедитесь. Вы: «И сотворил Бог людей по Своему образу и подобию» — почему Он не ограничился только Своим образом? – зачем ещё и по подобию? ChatGPT: Этот вопрос имеет философское и религиозное значение и может быть интерпретирован по-разному различными традициями и верованиями. Однако, в христианской традиции, этот текст описывает творение человека как особого создания, обладающего свободой воли и способностью к духовной жизни. Подобие Богу означает не только сходство во внешнем виде, но и подобие в духовной природе, таких качествах, как любовь, милосердие, мудрость и праведность. Таким образом, творение человека по подобию Бога отражает высокую ценность и уникальность каждого человека в глазах Бога. Вы: Можно ли считать первородный грех результатом не совсем удачного воспроизведения Богом Своего подобия в людях. ChatGPT: Нет, первородный грех не является результатом неудачного воспроизведения Богом Своего подобия в людях. Первородный грех был совершен Адамом и Евой в результате искушения, когда они нарушили заповедь Бога. Это было связано с выбором свободной воли человека и его склонности к греху. Бог создал человека по Своему образу и подобию, но дал ему свободу выбора и ответственность за свои поступки. Первородный грех стал началом падения человечества и привел к тому, что все люди рождаются в грехе и нуждаются в спасении через Иисуса Христа. Вы: Можно ли считать свободу воли человека и его склонности к греху результатом неудачного воспроизведения Богом Своего подобия в людях. ChatGPT: Нет, нельзя считать свободу воли человека и его склонности к греху результатом неудачного воспроизведения Богом Своего подобия. Бог создал человека по Своему образу и подобию, и дал ему свободу выбора и ответственность за свои поступки. Человек может использовать свою свободную волю для принятия правильных или неправильных решений, и это не является следствием неудачного воспроизведения Богом Своего подобия.… Подробнее »
Этак, задавая правильные вопросы ИИ, можно целую статью написать. Да что там статью, диссер светитися, и никакой диссернет не докопается ))
Может быть, Вы и правы.
Моё общение с ChatGPT заставляет согласиться с мнением Denny — это не более чем вспомогательный инструмент, который вынудит социум переосмыслить — что считать творческой работой и как её стимулировать.
Сейчас мне ChatGPT напоминает демагога, многословие которого оплачивает пользователь, — за 30 тысяч букв с пробелами мне пришлось заплатить вперед 259 руб. Вот пример.
Вы: Ты думаешь?
ChatGPT: Я не думаю, поскольку я не обладаю способностью мыслить или иметь мнения. Я программа, которая предназначена для выполнения задач, ответов на вопросы и предоставления информации. Моя работа основана на алгоритмах и правилах, заданных моими создателями, и я не могу проявлять свою собственную волю или мнение.
Вы: Кто определяет размер оплаты за пользование тобой?
ChatGPT: Размер оплаты за моё использование зависит от того, какая компания или организация предоставляет доступ к моим услугам. Цены на использование могут различаться в зависимости от местоположения пользователя, типа услуги и продолжительности использования. Обычно цены устанавливаются моими создателями или владельцами платформы, на которой я функционирую.
Вы: Назови имена и фамилии твоих создателей и владельцев платформы?
ChatGPT: Я не могу назвать имена и фамилии моих создателей и владельцев платформы, так как я разработан OpenAI, некоммерческой организацией, которая не имеет конкретных владельцев или создателей. Однако, OpenAI была основана Илоном Маском, Сэмом Альтманом и другими известными предпринимателями и инвесторами в 2015 году.
Замечу, — громогласные заявления об угрозе ИИ человечеству, — вроде открытого письма Илона Маска с единоверцами или опасения Сэма Альтмана, — очень смахивают на корпоративные разборки и рекламное бизнес-шоу планетарного масштаба.
Это ни в коем случае не критика — работа Сэма Альтмана и иже с ним соответствует принципу МГД и, следовательно, её можно притормозить, но никак не остановить, а лучше — поддерживать. ))
Круто… Как он защищает Его — прям с места не сдвинешь )))