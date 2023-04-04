ТрВ № 7 (375) за 2023 г.: Победил ли «генезис» инфляцию?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 375 от 4 апреля 2023 года в PDF

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Анонс номера

«Это достойно пера Гоголя»

Татьяна Пирогова о том, как пущинцы намерены отменять скандальный закон, — стр. 2

Астроновости от Алексея Кудря

Металинзы, планеты внутри звезд и тепловое излучение от экзопланеты размером с Землю — стр. 3

Колмогоров и мультипликативные каскады

Очерк Александра Буфетова к 120-летию великого математика — стр. 4–5

Открытие мобильных генетических элементов

Продолжаем публикацию воспоминаний биолога Евгения Ананьева — стр. 6–7

«Град обрече́нный», написанный «в стол»

Владимир Борисов о романе братьев Стругацких, который стоит особняком в их творчестве, — стр. 8–9

Красота и боль вместо добра и справедливости

Заметка Максима Борисова о том, чем примечательны книги 75-летнего Дэна Симмонса, — стр. 10–11

Странствующие рыцари на странной планете

Эссе Александра Бейлинсона о переживших кенсё — стр. 14–15

«Умерь свой блеск, смешайся с пылью»

Александр Мещеряков о роковой любви к библиотекам — стр. 16

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