ТрВ № 8 (376) за 2023 г.: Что мы знаем в космологии?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 376 от 18 апреля 2023 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Что мы знаем в космологии?

Доклад в МИФИ членкора РАН, гл. науч. сотр. ИЯИ РАН Дмитрия Горбунова, записанный и обработанный пресс-секретарем Полиной Юдиной, — стр. 1, 3

Астроновости от Алексея Кудря

Видео сверхмассивной черной дыры, полеты Ingenuity, запуск JUICE, а также «Уэбб», изучающий Кассиопею А и сверхдальние галактики, — стр. 2

Из «Докладной Генконструктору»

Генетик Евгений Ананьев вспоминает, как он стал завлабом, пережил перестройку и отправился в США — стр. 4–5

«Мерцающее присутствие достоверности»

Культуролог Александр Марков рассуждает о Декарте-литераторе и Декарте-фехтовальщике — стр. 6

Кто мог открыть закон всемирного тяготения до Ньютона?

Геннадий Горелик о пользе «сослагательной истории науки» — стр. 7

Эфиопы, ангелы и демоны

Мария Елифёрова анализирует тонкости перевода «Жития Андрея Юродивого» — стр. 8

Предвидящие реальность

Фантасты, предсказавшие перестройку и новую войну с Западом, в обзоре Павла Амнуэля — стр. 9

90 лет Борису Стругацкому

Владимир Борисов о том, чем знаменитый фантаст жил последние годы и как появился писатель С. Витицкий, — стр. 10–11

Советские роботы, поразившие мир

Очерк Александра Речкина о пионерах-робототехниках — стр. 12–13

«Доктор, я и есть тот клоун!»

Александр Мещеряков о дрессировщике ежей и других артистах цирка — стр. 16

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