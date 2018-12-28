Свежие номера газеты ТрВ-Наука

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ТрВ № 9 (403) за 2024 г.: Доводы в пользу существования девятой планеты

07.05.2024
trv-science.ru

Миссия «Чанъэ-6», снимок «гривы» Конской Головы, проект Einstein Probe. Зодчий Александр. Шокирующая жестокость природы. Сказание об «Обитаемом острове». Приап и Страшила. «Инстинкт непоказного рыцарства». Выбор Богатыря.

ТрВ-Наука № 403 от 7 мая 2024 года в PDF
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ТрВ № 8 (402) за 2024 г.: Бозон Хиггса: загадки именной частицы

23.04.2024
trv-science.ru
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ТрВ № 7 (401) за 2024 г.: Дифирамб молекулярной филогении

09.04.2024
trv-science.ru
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ТрВ № 6 (400) за 2024 г.: Фотосинтез и появление кислорода

26.03.2024
trv-science.ru
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ТрВ № 5 (399) за 2024 г.: Новое о происхождении эукариот: кто кого съел

12.03.2024
trv-science.ru

Исследования

Главное Исследования Новости науки

Доводы в пользу существования девятой планеты

07.05.2024
trv-science.ru

Таится ли еще одна пока не обнаруженная крупная планета в отдаленных уголках нашей Солнечной системы? По мнению некоторых авторитетных исследователей, ответ на этот вопрос: «Почти наверняка». История этой Девятой планеты (Планеты X, или, как ее сейчас стали еще обозначать, P9) восходит как минимум к 2016 году. В том году астрономы из Калифорнийского технологического института Майк Браун и Константин Батыгин обнародовали некоторые свидетельства ее существования, а позже к ним присоединились и многие их коллеги, которые также публиковали свои работы, посвященные этому вопросу.

Главное Исследования Новости науки Фотогалерея

Астроновости: миссия «Чанъэ-6», снимок «гривы» Конской Головы, проект Einstein Probe

07.05.2024
trv-science.ru
Исследования Новости науки

На Байкале завершилась очередная экспедиция по строительству глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD

07.05.2024
trv-science.ru
Главное Исследования Фотогалерея

Бозон Хиггса: загадки именной частицы

23.04.2024
trv-science.ru
Главное Исследования Новости науки Фотогалерея

Астроновости: рекордная черная дыра, необычная спиральная галактика, экстремальная гелиевая звезда и стрекозы над Марсом и Титаном

23.04.2024
trv-science.ru

Наука и общество

Главное Наука и общество Новости науки Фотогалерея

Шокирующая жестокость природы. Лучшие снимки дикой природы с конкурса World Nature Photography Awards 2024 года

07.05.2024
trv-science.ru

Жюри престижного международного конкурса для профессиональных фотографов World Nature Photography Awards в самом конце марта определилось со списком победителей текущего года. Природа на снимках финалистов предстает перед нами одновременно и пугающе красивой, и шокирующе жестокой. Абсолютным победителем объявлена Трейси Лунд из Великобритании, приславшая на конкурс драматический подводный снимок двух олуш, сражающихся за рыбу. Фото было снято во время отпуска, проведенного у побережья Шетландских островов, с борта небольшого надувного судна. Другие фото победителей включают в себя крабов, пересекающих бурный поток, зебр, на которых охотятся гепарды, рыб-удильщиков, рыбаков на ходулях, нубийских горных козлов, играющих морских львов и т. д.

Главное Наука и общество

Даниэль Канеман и теория перспектив

09.04.2024
trv-science.ru
Главное Наука и общество

Юра, у нас отмена!

26.03.2024
trv-science.ru
Главное Наука и общество Фотогалерея

Притчи о загадках и противоречиях бытия

12.03.2024
trv-science.ru
Наука и общество

Из почты Михаила Гельфанда

30.01.2024
trv-science.ru

Страницы истории

Главное Страницы истории

Зодчий Александр

07.05.2024
trv-science.ru

Александр Великий создал новый мир. В его походах родилось единое пространство греческой мысли, в котором мы живем и сегодня. От Сахары до Гималаев Александр и его последователи основали греческие города и храмы, открыли греческие театры и школы. А каким школьником был сам Александр? Его детство — так рассказывают — было очень простым. Еду готовили и одежду шили женщины царской семьи. Ежедневным утренним богослужением руководил царь Филипп. Мать Филиппа, бабушка Александра царица Эвридика, научилась читать уже взрослой и составила посвящение Музам, когда «исполнилось страстное стремление ее души к доброму знанию…»

Главное Страницы истории Фотогалерея

Календарь фантастики: Владимир Михайлов, Хуберт Марек Хараньчик, Шера Нюренберг, Леонид Панасенко, Владислав Дворжецкий, Донатас Банионис, Виктор Астафьев,

07.05.2024
trv-science.ru
Главное Страницы истории Фотогалерея

На смерть либерала

07.05.2024
trv-science.ru
Главное Страницы истории

«Кто же теперь вредители?..» Отклики москвичей на арест и освобождение «врачей-вредителей»

23.04.2024
trv-science.ru
Главное Страницы истории

Экономическая блокада во время Крымской войны

23.04.2024
trv-science.ru

Просвещение

Главное Просвещение

Пугало: кукла большой литературы

07.05.2024
trv-science.ru

Пугало огородное обращается не только к птицам. В нем есть идея термина, пограничного столба, охраны возделанной земли в противовес дикой. Как пугало вдохновило Горация и его покровителя Мецената? Как Страшила налаживает фермерское хозяйство? Сельскохозяйственная индустрия и ее куклы в очерке культуролога Александра Маркова и Оксаны Штайн.

Просвещение

Исследователь творчества братьев Стругацких

07.05.2024
trv-science.ru
Главное Просвещение

Сказание об «Обитаемом острове»

07.05.2024
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Главное Просвещение

Дороги, которые нас выбирают. Фантастический рассказ Павла Амнуэля

07.05.2024
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Книжные новинки

07.05.2024
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07.05.2024
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Про последовательность и верность

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Наука и спорт

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Анализ движений в спорте: использование технологий для улучшения

22.04.2024
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