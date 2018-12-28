Жюри престижного международного конкурса для профессиональных фотографов World Nature Photography Awards в самом конце марта определилось со списком победителей текущего года. Природа на снимках финалистов предстает перед нами одновременно и пугающе красивой, и шокирующе жестокой. Абсолютным победителем объявлена Трейси Лунд из Великобритании, приславшая на конкурс драматический подводный снимок двух олуш, сражающихся за рыбу. Фото было снято во время отпуска, проведенного у побережья Шетландских островов, с борта небольшого надувного судна. Другие фото победителей включают в себя крабов, пересекающих бурный поток, зебр, на которых охотятся гепарды, рыб-удильщиков, рыбаков на ходулях, нубийских горных козлов, играющих морских львов и т. д.
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