ТрВ № 18 (462) за 2026 г.: Телескоп RST полетел. Чего от него ждать?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 462 от 8 сентября 2026 года в PDF

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Анонс номера

«Нэнси Грэйс Роман» полетел. Чего от него ждать?

Борис Штерн и Владимир Сурдин о возможностях космического телескопа — стр. 1–7, 31

Миллисекундный пульсар, тесная пара белых карликов, чернодырная триада…

…и другие новости астрономии от Алексея Кудря и Алексея Левина — стр. 9–11, 23

Самый первый цветок, алмазная лягушка, гены обжорства…

…и другие новости биологии от Натальи Тороповой — стр. 12–13

ИИ в науке: от сгоревших свитков до полезных вирусов

Илья Белых разбирает яркие случаи — стр. 14–17

Владимир Орлов, Александр Казанцев, Тимоти Зан…

Календарь фантастики от Владимира Борисова — стр. 18–19, 22

Человек, разрешивший «Начала»

Виталий Мацарский о странной славе Сэмюэла Пипса — стр. 20–22

«Все понимали, что это прощальный салют»

Михаил Михайлов подводит итог циклу воспоминаний — стр. 24–27

Последний монолог мертвой Вселенной

Новый НФ-рассказ Павла Амнуэля — стр. 28–31

«Если бы у человека был хвост»

Александр Беляев об отличиях котов от людей — стр. 32