ТрВ № 18 (462) за 2026 г.: Телескоп RST полетел. Чего от него ждать?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 462 от 8 сентября 2026 года в PDF
Анонс номера
«Нэнси Грэйс Роман» полетел. Чего от него ждать?
Борис Штерн и Владимир Сурдин о возможностях космического телескопа — стр. 1–7, 31
Миллисекундный пульсар, тесная пара белых карликов, чернодырная триада…
…и другие новости астрономии от Алексея Кудря и Алексея Левина — стр. 9–11, 23
Самый первый цветок, алмазная лягушка, гены обжорства…
…и другие новости биологии от Натальи Тороповой — стр. 12–13
ИИ в науке: от сгоревших свитков до полезных вирусов
Илья Белых разбирает яркие случаи — стр. 14–17
Владимир Орлов, Александр Казанцев, Тимоти Зан…
Календарь фантастики от Владимира Борисова — стр. 18–19, 22
Человек, разрешивший «Начала»
Виталий Мацарский о странной славе Сэмюэла Пипса — стр. 20–22
«Все понимали, что это прощальный салют»
Михаил Михайлов подводит итог циклу воспоминаний — стр. 24–27
Последний монолог мертвой Вселенной
Новый НФ-рассказ Павла Амнуэля — стр. 28–31
«Если бы у человека был хвост»
Александр Беляев об отличиях котов от людей — стр. 32