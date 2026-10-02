ТрВ № 19 (463) за 2026 г.: Привет из ранней Вселенной

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 463 от 22 сентября 2026 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Большой привет из самой ранней Вселенной

Борис Штерн и Сергей Попов о существовании первичных черных дыр — стр. 1–7

Глаза Девы, новый лунный кратер, вновь рожденная звезда…

…и другие новости астрономии от Алексея Кудря — стр. 8–10

Ориониды, Сатурн в противостоянии, покрытие Цереры Луной…

Астрокалендарь на октябрь от Александра Смирнова — стр. 11

Студенческие спутники: от гранта до орбиты

Космически-образовательные проекты в обзоре Александра Хохлова — стр. 12–13

Новый вид кошек, мышь с мозгом человека, дьявольский цветок…

…и другие новости биологии от Натальи Тороповой — стр. 14–16

Решил ли ИИ «задачу Навье — Стокса»?

Илья Белых о новом прорыве и знакомых уравнениях — стр. 17–19

Чистый разум без сердца

Александр Марков и Оксана Штайн о Бригелле, всесильном слуге, — стр. 20–21

Девять жизней в одной исповеди

Новый НФ-рассказ Павла Амнуэля — стр. 22–25

Сжигая алмазы и открывая элементы

Михаил Орлов о судьбе английского химика Гемфри Дэви — стр. 26–28

Лем, Уэллс, Голдинг, Норштейн, Еськов, Ясулович, Колупаев…

Календарь фантастики от Владимира Борисова — стр. 29–31

Любят эти японцы любоваться!

Александр Беляев о желтеющих листьях гинкго — стр. 32