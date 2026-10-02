ТрВ № 19 (463) за 2026 г.: Привет из ранней Вселенной

22.09.2026 / № 463 /  Выпускающий редактор: Владимир Миловидов /  Архив /  No Comments

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 463 от 22 сентября 2026 года в PDF

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ТрВ № 19 (463) за 2026 г.: Привет из ранней ВселеннойАнонс номера

Большой привет из самой ранней Вселенной
Борис Штерн и Сергей Попов о существовании первичных черных дыр — стр. 1–7

Глаза Девы, новый лунный кратер, вновь рожденная звезда…
…и другие новости астрономии от Алексея Кудрястр. 8–10

Ориониды, Сатурн в противостоянии, покрытие Цереры Луной…
Астрокалендарь на октябрь от Александра Смирновастр. 11

Студенческие спутники: от гранта до орбиты
Космически-образовательные проекты в обзоре Александра Хохлова стр. 12–13

Новый вид кошек, мышь с мозгом человека, дьявольский цветок…
…и другие новости биологии от Натальи Тороповойстр. 14–16

Решил ли ИИ «задачу Навье — Стокса»?
Илья Белых о новом прорыве и знакомых уравнениях — стр. 17–19

Чистый разум без сердца
Александр Марков и Оксана Штайн о Бригелле, всесильном слуге, — стр. 20–21

Девять жизней в одной исповеди
Новый НФ-рассказ Павла Амнуэля стр. 22–25

Сжигая алмазы и открывая элементы
Михаил Орлов о судьбе английского химика Гемфри Дэви — стр. 26–28

Лем, Уэллс, Голдинг, Норштейн, Еськов, Ясулович, Колупаев…
Календарь фантастики от Владимира Борисова — стр. 29–31

Любят эти японцы любоваться!
Александр Беляев о желтеющих листьях гинкго — стр. 32

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