ТрВ № 19 (463) за 2026 г.: Привет из ранней Вселенной

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 463 от 22 сентября 2026 года в PDF
Анонс номера
Большой привет из самой ранней Вселенной
Борис Штерн и Сергей Попов о существовании первичных черных дыр — стр. 1–7
Глаза Девы, новый лунный кратер, вновь рожденная звезда…
…и другие новости астрономии от Алексея Кудря — стр. 8–10
Ориониды, Сатурн в противостоянии, покрытие Цереры Луной…
Астрокалендарь на октябрь от Александра Смирнова — стр. 11
Студенческие спутники: от гранта до орбиты
Космически-образовательные проекты в обзоре Александра Хохлова — стр. 12–13
Новый вид кошек, мышь с мозгом человека, дьявольский цветок…
…и другие новости биологии от Натальи Тороповой — стр. 14–16
Решил ли ИИ «задачу Навье — Стокса»?
Илья Белых о новом прорыве и знакомых уравнениях — стр. 17–19
Чистый разум без сердца
Александр Марков и Оксана Штайн о Бригелле, всесильном слуге, — стр. 20–21
Девять жизней в одной исповеди
Новый НФ-рассказ Павла Амнуэля — стр. 22–25
Сжигая алмазы и открывая элементы
Михаил Орлов о судьбе английского химика Гемфри Дэви — стр. 26–28
Лем, Уэллс, Голдинг, Норштейн, Еськов, Ясулович, Колупаев…
Календарь фантастики от Владимира Борисова — стр. 29–31
Любят эти японцы любоваться!
Александр Беляев о желтеющих листьях гинкго — стр. 32