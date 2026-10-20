ИИ в математике: флаг в руки

Компания OpenAI (которая разработала ChatGPT) продолжает удивлять научное сообщество. В те дни, когда всё внимание было приковано к Нобелевским премиям, она опубликовала 722 препринта, в которых изложено решение 372 ранее нерешенных математических задач. Об этом событии пишут Nature [1] и Scientific American — эта статья переведена на русский язык на портале inosmi.ru [2].

Спектр реакций ученых-математиков — от замешательства до негодования. Раздаются даже голоса бойкотировать OpenAI, что бы это ни значило [3].

Математиков можно понять — некоторые из них потратили значительное время на решение одной-двух задач, а тут «бездушная машина» выдала решения нескольких сотен задач «в промышленных масштабах». Причем сделала это «почти без затрат» — вот что пишет Scientific American:

«Новая модель, публике не раскрытая, выдала почти все результаты в ответ на единственный запрос единственному ИИ-агенту. Это резко отличается от прежнего сенсационного решения задачи Навье — Стокса 1 усилиями 10 тысяч агентов ценой многомиллионных вычислений. Если это правда, неслыханная математическая мощь вскоре может стать доступна каждому».

‌

В среднем на каждую задачу затрачивалось всего около трех часов вычислительных мощностей (в режиме «размышления» ChatGPT Pro), при том что многие из этих задач и гипотез существовали десятилетиями и оставались нерешенными. Так что ИИ в автоматическом режиме решил сотни сложных математических задач — объем работы, сопоставимый с результатами всей карьеры множества профессоров математики. Есть от чего впасть в отчаяние.

Я всё же думаю, что для профессиональных математиков не всё так печально. Ведь эти 372 задачи были сформулированы людьми, а не «бездушной машиной». При этом ученые использовали весь арсенал представлений, методов и ассоциаций, которые они «впитали» за время своего обучения и последующей работы в математике. Вопрос можно поставить так: давайте поручим «бездушной машине» самой формулировать следующие вопросы математической науки и затем самой их решать. Получится ли что-нибудь из этого? Мне бы очень хотелось получить ответ на этот вопрос. Я думаю, что ничего из этого не выйдет. Впрочем, «чем чёрт не шутит»… Если что-нибудь путное получится, то это будет следующий шаг на пути к AGI (Artificial General Intelligence — искусственный общий интеллект).

P. S. На этот пост откликнулся мой друг детства (мы росли в одном и том же московском дворе), один из ведущих математиков мира Михаил Анатольевич Цфасман. Вот что он мне написал (с разрешением использовать в публичном дискурсе):

«Работа математика всегда состояла из нескольких частей. Вот — часть из них: изучение текстов других ученых;

проверка четкости определений и правильности доказательств;

постановка задачи для исследования или решение, какой из уже имеющихся постановок хочется заняться;

решение задачи, точная формулировка и доказательство;

проверка правильности своего доказательства;

доведение полученных знаний до других математиков, письменно (статья) и устно (доклад);

рецензирование чужих статей и т. д. И, наконец, главное: размышление над математическим объектом или явлением, попытка взглянуть на объект с разных сторон. О педагогике пока не говорю, только о науке. Математики всегда делились на тех, кто больше всего ценил решение уже поставленной кем-то, желательно знаменитой задачи. И тех, кому интересней всего изучать объекты и явления. Тут мы схожи с физиками, единственное различие, что наши объекты не материальны. Но менее реальными и интересными они от этого не становятся. Нынешние успехи ИИ наносят удар по первой категории, по тем, кто ценит спортивный результат. Я отношусь ко второй, мне интереснее всего объекты и явления, и я ценю хорошее определение и формулировку интересной теоремы выше ее доказательства. Так что меня успехи ИИ только радуют. ИИ снимет с меня тяжелую работу по доказательству и проверке своих и чужих результатов. Сможет ли ИИ залезть на мою территорию и рассказать мне что-то очень интересное про математические объекты — посмотрим в будущем. Но возникает вопрос, на который я отвечать не умею, хоть и надеюсь, что человечество с этим справится. Для того чтобы взрослый математик мог успешно изучать объекты и ставить задачи, математика-ученика надо научить доказывать теоремы. Это как с ребенком, он должен уметь умножать небольшие числа в уме и на бумаге, даром что потом будет пользоваться калькулятором. Иными словами, над университетским образованием в эпоху ИИ нам еще предстоит крепко подумать. А так в лице ИИ математик получает прекрасный инструмент для работы. Который нам предстоит довести до ума и научиться им пользоваться».

‌

Тут всё правильно. И это коррелирует с моим предложением: раз ИИ такой умный, то «флаг ему в руки» — пусть он не только решает задачи, но и их ставит. Я уверен, что тут у ИИ ничего не получится и он быстро заведет в тупик ту науку, которая развивается без участия человека.

Кстати, это касается не только математики, но и ряда областей теоретической физики. Скажем, так называемая квантовая гравитация — чисто теоретическая область — вот пусть ИИ в ней и поупражняется. Интересно, что он выдаст.

Закончу напоминанием строк из знаменитого «Марша физиков» Владимира Семёновича Высоцкого, написанного в 1960-е годы, представляя, что они теперь адресуются ИИ-инструментам: «Молодо — зелено! Древность — в историю! Дряхлость — в архивах пылится! Даешь эту общую, эту теорию элементарных частиц нам!»

Алексей Хохлов,

академик РАН, зав. кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ

Опубликовано в блоге Алексея Хохлова: t.me/khokhlovAR/1363

и t.me/khokhlovAR/1365 (8 и 10 октября)

1. OpenAI posts 700 maths preprints online: mathematicians are up in arms. nature.com/articles/d41586-026-03196-8

2. Новая модель OpenAI решила сотни задач по математике. Специалисты в замешательстве. inosmi.ru/20261008/ii-280549338.html

3. Boycott OpenAI, mathematicians say after ChatGPT solves more than 700 problems on its own. indiatoday.in/amp/technology/news/story/boycott-openai-mathematicians-say-after-chatgpt-solves-more-than-700-problems-on-its-own-3012211-2026-10-08

1 См. публикацию в ТрВ-Наука: www.trv-science.ru/2026/09/uravneniya-po-kotorym-schitayut