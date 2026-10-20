Алексею Левину — 85!

Поздравляем с 85-летием нашего постоянного автора, неутомимого историка науки и научного журналиста Алексея Левина. Желаем здоровья, благополучия и вдохновения для новых публикаций!

Расскажем подробнее о книгах Алексея Ефимовича.

Белые карлики. Будущее Вселенной

Первая книга на русском языке, почти целиком посвященная остывающим реликтам звезд, известным под именем белых карликов. А ведь судьба превратиться в таких обитателей космического пространства ждет почти все звезды, кроме самых массивных. История открытия белых карликов и их изучение насчитывает десятилетия, и автор не только подробно описывает их физическую природу и во многом парадоксальные свойства, но и рассказывает об ученых, посвятивших жизнь этим объектам Большого космоса.

Книга вышла в издательстве «Альпина нон-фикшн» в 2021 году.

Астрономия в лицах

Книга посвящена важнейшему этапу в истории науки о Вселенной, растянувшемуся приблизительно на три столетия. Это первая книга на русском языке, в которой история классической астрономии представлена через детальные биографии ее главных творцов — от Николая Коперника до первооткрывателей Нептуна Урбена Леверье и Джона Кауча Адамса.

Книга вышла в издательстве «URSS» в 2022 году.

Книга содержит развернутые биографии восемнадцати главных участников астрофизических исследований, которые жили и трудились со второй половины XIX столетия до наших дней. И вновь это не подборка традиционных биографий исследователей, а история одной из важнейших наук современности, представленная через жизнеописания ее создателей.

Книга вышла в издательстве «URSS» в 2022 году.

Этюды о частицах

В книге представлена эволюция физики субатомных частиц, прослеженная от зарождения этой дисциплины в последнем десятилетии XIX века до нынешнего состояния и видов на будущее. Особый акцент сделан на подробном разборе истории таких важнейших достижений, как открытие электрона, атомного ядра и антиматерии, появление и развитие теории калибровочных полей, обогащение физики частиц математическим аппаратом теории непрерывных групп и создание на его основе теории кварков, предсказание и открытие очарованных кварков и промежуточных векторных бозонов, изобретение теоретико-полевого механизма Андерсона — Хиггса как источника массы элементарных частиц и детектирование хиггсовских бозонов.

Книга вышла в издательстве «Товарищество научных изданий КМК» в 2024 году.

Этюды о квантовой механике: 1925–2025

Задача автора состояла в том, чтобы как можно подробней ознакомить читателей с концептуальным фундаментом и ключевыми этапами истории квантовой физики, и прежде всего квантовой механики, которая в 2025 году отметила свой столетний юбилей. Упор сделан на появление квантовой методологии и ее интеграцию в различные разделы физической науки, которая неизменно вела к их обогащению принципиально новыми физическими концепциями и математическим аппаратом.

Книга вышла в издательстве «Товарищество научных изданий КМК» в 2026 году.