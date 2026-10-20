Авива Вовси: выжившая вопреки всему

Великая Отечественная война оставила после себя миллионы детей, чье детство прошло под знаком голода, эвакуации, холода, лишений, сиротства и утрат. Она навсегда изменила, покалечила человеческие судьбы. Таким ребенком войны, пережившим в своем детстве самое страшное, но сумевшим не пропасть и состояться в жизни, оказалась наша героиня — Авива Вовси. Ей исполнилось всего три года, когда ее привычный мир рухнул. Малышка потеряла дом, мать и отца, но ей посчастливилось выжить благодаря любви родных людей.

Авива Ицхаковна Вовси (1938–2009) — физик-оптик, высококлассный специалист в области тонкопленочных покрытий на металлах и полимерных материалах. На ее счету девять научных статей, в которых она представила результаты своих исследований и разработок, пять авторских свидетельств и один патент на изобретение. Разработки Авивы Вовси были признаны в научном сообществе и применялись в промышленности. Авива Ицхаковна также участвовала в подготовке нового поколения ученых и инженеров, передавая свои знания и опыт ученикам и молодым коллегам. Ее работы сохраняют влияние в своей научной области и на сегодняшний день.

Рига, война, эвакуация

Авива 1 родилась в Риге в семье художника Ицхака Вовси и его жены Сары. Отец был талантливым керамистом, преподавал и работал в Государственном еврейском театре. Родители мечтали о счастливом будущем для своей любимой дочери, но их планы перечеркнула война. Летом 1941 года Авиве исполнилось всего три года. Вместе с родителями она покинула родной город и отправилась в эвакуацию в узбекский Янгиюль. Отец девочки, чтобы прокормить семью, оставил профессию художника и начал зарабатывать фотографическим ремеслом. Но средств не хватало, а в июле 1942 года Ицхака Вовси призвали в Красную Армию — c этого момента Авива осталась с матерью. Их жизнь становилась всё более голодной, полной лишений, не хватало еды, лекарств, одежды. Летом 1943 года Сара Вовси решилась на отчаянный шаг — вместе с дочерью она отправилась почти за три тысячи километров в Кировскую область, где в поселке Медведок жила ее сестра с семьей. Она надеялась, что так ей удастся спасти ребенка. Но сил на столь долгий переезд этой отважной женщине не хватило.

Пара валенок на четверых

О том, что было дальше, рассказывает Илья, сын Авивы Вовси. «Маме девочки от недоедания и авитаминоза поставили диагноз — пеллагра. В Кирове ее поместили в больницу, где она и умерла. До поселка Медведок оставалось всего ничего — 150 км. И за моей мамой Авивой приехал ее дядя Лев Каган, в тот момент недавно демобилизованный после ранения. У Хаи, родной сестры умершей Сары, и Льва Кагана к тому времени уже было двое своих детей и один приемный, Яков Цемель. Это был сын брата Хаи, погибшего в ссылке в январе 1942 года. Его жена Зина с двумя детьми тоже была отправлена в ссылку в Иланск, и, чтобы ей было легче, Хая с Лёвой взяли в семью ее сына Якова, который прожил с ними аж до 1956 года, пока его настоящая мать Зина с дочкой не вернулись домой. А следом они приютили и Авиву. Таким образом, эти мужественные люди поднимали двоих своих ребят и двоих приемных».

Тем временем Великая Отечественная война продолжалась, Ицхак Вовси сражался на фронте и постоянно думал о дочери. В письмах к родственникам он постоянно спрашивал, где находится Авива, здорова ли она, кто заботится о ней. Узнав о смерти жены, с волнением писал, что больше всего переживает за судьбу своей маленькой девочки, и мечтал лишь об одном — пережить войну и посвятить Авиве всю свою жизнь. Летом 1944 года, участвуя в освобождении Латвии, Ицхак написал очередную весточку, в которой выразил надежду, что скоро вернется домой и встретится с Авивой. Но этим надеждам не суждено было сбыться. 20 сентября 1944 года он трагически погиб в бою. Наша юная героиня осталась полной сиротой, выросла без родителей, сохранив о них лишь рассказы близких, фронтовые письма отца и семейные воспоминания. Но благодаря человеческому подвигу супругов Каган Авива избежала детского дома.

После войны вся их большая семья вернулась в Латвию, в город Лудза. Хая Каган стала работать учителем в школе, Лёва — прорабом на стройке. «Жили они небогато, помню, мама рассказывала, что на четверых детей имелась всего одна пара валенок и на улицу ходили по очереди», — сообщает Илья Вовси.

Вся жизнь — в СКБ

Авива закончила школу с серебряной медалью (из-за четверки по физкультуре, все остальные ее оценки были пятерки). Она поступила на физико-математический факультет Латвийского государственного университета — на латышский поток (туда попасть было легче), оказавшись там единственной еврейкой.

После окончания учебы ее на некоторое время оставили преподавать на факультете, а потом она поступила по распределению на работу в Специальноe конструкторскоe бюро вакуумных покрытий в Риге. В 1968 году Авиву направили в аспирантуру в Ленинградский политехнический университет. В 1972 году она стала кандидатом физ.-мат. наук, защитив диссертацию на тему «Механические напряжения и электронные процессы в тонких слоях теллурида кадмия». С 1973 года трудилась ведущим инженером СКБ вакуумных покрытий. В 1977-м родился сын Илья. В 1991 году СКБ было преобразовано в акционерное общество Sidrаbe, где Авива Вовси и работала до самой пенсии. Проведенные ею исследования дали возможность расширить диапазон защитных и декоративных свойств вакуумных покрытий на металлах и полимерных материалах. Часть ее разработок была связана с покрытиями, используемыми в современной космической промышленности. В частности, компания Sidrabe выпускает вакуумные установки для нанесения покрытий на крупные астрономические зеркала.

В поисках могилы отца

Оглянемся немного назад. После войны Авиве сообщили, что ее отец погиб на территории Латвии, но точное место его захоронения неизвестно. Лишь спустя 74 года внук, Илья Вовси, с помощью рассекреченных архивов и многолетних упорных поисков сумел обнаружить братскую могилу дедушки в Латвии, восстановить его боевой путь и даже добиться исправления ошибки на памятной плите. Но Авива всего этого уже не увидела — она ушла из жизни в 2009 году и была похоронена в Израиле.

Илья Вовси, ее сын, также проживает сегодня на Земле Обетованной, куда уехал в одиночку, когда ему было всего 15 лет. Илья успешно работает в направлении современной оптометрии, занимается диагностикой зрительной системы. Чтобы сохранить память о своем дедушке, он передал его фронтовые письма в Российский центр «Холокост». Они вышли в шестом сборнике издаваемой Центром серии «Сохрани мои письма».

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Судьба Авивы Вовси — это изломанная линия жизни девочки, по которой безжалостно прокатилось трагическое колесо истории, отняв у нее всё: родной дом, счастливое детство, мать, отца и возможность расти в собственной семье. Одновременно ее биография — символ стойкости и мужества, наглядное доказательство, что можно справиться с тяжелейшими обстоятельствами, устоять, достойно реализоваться и вдохновлять других. Победа в Великой Отечественной войне была оплачена не только жизнями солдат на фронте, но и искалеченными судьбами миллионов детей. Именно поэтому память о них не менее важна, чем о тех, кто сражался против врага с оружием в руках.

Яна Любарская

Основные печатные труды А. И. Вовси

1. Липин Ю., Вовси А. Peculiаrities of Titаnium compound films formаtion on heаt sensitive substrаtes by electric аrc vаporizаtion // 40th Аnnuаl Technicаl Conference Proceedings. — USА, 1997.

2. Вовси А., Страхов Л. Световые изменения поверхностного потенциала пленок теллурида кадмия // Физика и техника полупроводников. — 1975. — Т. 9, вып. 4.

3. Вовси А., Страхов Л., Круглов В. Установка для измерения контактной разности потенциалов в магнитном поле в высоком вакууме // Вестник Ленинградского университета. — 1974. — № 4.

4. Липин Ю., Вовси А. Получение вакуумных покрытий в электрической дуге. Патент Латвии: LV Pаt. № 11343 (опубликовано 20.10.1996).

Яна Любарская

Фото из архива Ильи Вовси

1 От ивритского «авив» (אָבִיב) — «весна».