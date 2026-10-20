Голубь между полетом и пленом

Есть животные, которые входят в философию один раз и остаются в ней навсегда. Сова Минервы, вылетающая в сумерки, крот истории, роющий свои подземные ходы, муха, бьющаяся о стекло мухоловки. Голубь принадлежит к этому избранному кругу — но с одной особенностью: он появляется в философии дважды, и эти два появления противоположны по смыслу.

Сначала голубь становится образом самого чистого и благородного философского порыва — стремления разума к беспредельному полету. Потом, полтора века спустя, голубь оказывается лабораторным животным, доказывающим, что наш опыт причинности может быть иллюзией, сформированной случайным подкреплением. Между Кантом и Скиннером голубь пролетает путь от метафоры свободы до приговора ей. Первая колонка новой серии — о том, как один и тот же образ может служить философии двумя взаимоисключающими способами, и о том, что это говорит нам о самих философах.

Легкость, которая обманывает

Первый голубь появляется в «Критике чистого разума» (1781) в знаменитом пассаже о том, как разум ищет свои пределы. Кант пишет: «Легкий голубь, рассекая в свободном полете воздух, ощущая его сопротивление, мог бы вообразить, что в безвоздушном пространстве ему было бы летать еще легче».

Это образ, который легко прочитать неверно. Кажется, что Кант просто иллюстрирует старую мысль: чем меньше препятствий, тем свободнее движение. Но у Канта здесь работает тонкая диалектика. Голубь чувствует сопротивление воздуха как помеху. Ему кажется, что воздух — это то, что мешает полету. Но именно воздух и делает полет возможным: без сопротивления среды птица не могла бы отталкиваться, крыло не имело бы опоры, и полет превратился бы в беспомощное падение. Голубь, мечтающий о вакууме, мечтает о собственной беспомощности.

Для Канта это точная модель того, что делает метафизика. Разум, познающий мир через опыт, ощущает чувственность, пространство и время как ограничения. Ему кажется, что если бы он мог отбросить эти условия, он познал бы вещи сами по себе, в их чистой сущности. Но именно эти условия и делают познание возможным. Опыт — не тюрьма разума, а среда его полета. Метафизик, мечтающий о познании без чувственности, похож на голубя, мечтающего о небе без воздуха.

Здесь важно, что Кант не отвергает метафизический порыв. Он сам метафизик, и вся его философия вырастает из восхищения перед тем, что разум способен ставить вопросы, выходящие за пределы возможного опыта. Голубь у Канта не глупец. Он выражает благородное, неустранимое стремление разума к безусловному. Кант лишь указывает на границу: этот порыв законен как регулятивная идея, но не как претензия на знание. Голубь может мечтать о вакууме, но летать он будет в воздухе.

Этот образ оказался настолько удачным, что вошел в учебники как хрестоматийная иллюстрация критической философии. Но у него есть скрытая предыстория. Задолго до Канта, в античной и средневековой традиции голубь был символом души, покидающей тело, вестником мира, птицей Афродиты и Святого Духа. В философию Канта голубь влетает уже нагруженным этими смыслами: он несет с собой коннотации чистоты, легкости, невинности. Кантовский голубь — это душа, которая хочет вернуться на небо, но забыла, что небо — не место, а условие.

Сова Гегеля и ангел Беньямина

Гегель, внимательный читатель Канта, переворачивает образ. У него сова Минервы вылетает в сумерки, когда день уже прожит, — мысль приходит после события, чтобы осмыслить его. Но если у Гегеля птица мудрости запаздывает, то у Вальтера Беньямина в знаменитых тезисах «О понятии истории» (1940) появляется ангел истории, который хотел бы остаться, пробудить мертвых, но буря райского ветра неумолимо несет его в будущее спиной вперед, а перед ним растет груда обломков. Ангел Беньямина — это анти-голубь: он не летит свободно, он гоним. Его полет — не реализация свободы, а невозможность остановиться.

Кантовский голубь мечтает о беспрепятственном движении. Беньяминовский ангел видит, что всякое движение оставляет за собой руины. Между ними — вся катастрофа истории XIX и XX веков, обрушившая наивную веру в прогресс. Кант мог позволить себе образ легкого полета, потому что писал до Французской революции, до наполеоновских войн, до Освенцима и Хиросимы. После них философия уже не может думать о полете как о чистом освобождении. Ветер истории дует в лицо, и он сильнее крыльев.

От рефлекса к суеверию

Второй голубь появляется в лаборатории. Иван Павлов работал с собаками, но именно голуби стали одним из важнейших объектов исследований американских бихевиористов, в частности, Берреса Фредрика Скиннера, чья статья «Суеверие у голубя» (1948) стала одним из самых цитируемых текстов в истории психологии.

Схема эксперимента Скиннера проста и жестока своей простотой. Голубь помещается в клетку — ящик Скиннера, — где пища подается автоматически через строго фиксированные интервалы, например каждые 15 секунд. Никакой связи между поведением птицы и появлением корма нет. Но голубь не знает об этом. Он ведет себя так, будто связь есть.

Один голубь, получивший еду в момент, когда поворачивался против часовой стрелки, начинает настойчиво повторять это движение. Другому пища досталась, когда он клюнул в определенное место клетки, — и теперь он клюет туда с одержимостью. Третий поднимает голову, четвертый чистит перья, пятый машет крыльями. Каждый вырабатывает собственный ритуал, и чем дольше длится эксперимент, тем более замысловатыми и настойчивыми эти ритуалы становятся. Если очередная подача корма случайно совпадала с определенным движением, это могло способствовать закреплению ритуала. Так рождается суеверие.

Скиннер делает из этого радикальный вывод: человеческие суеверия — не пережиток архаического сознания, не ошибка примитивного ума, а универсальный механизм оперантного обусловливания. Рыбак, плюющий на приманку; студент, носящий счастливую рубашку; игрок, дующий на кости, — все они скиннеровские голуби. Мы связываем свои действия с наградами, даже если связь случайна. Чувство причинности само может быть иллюзией, сформированной случайным подкреплением.

Здесь стоит вспомнить Юма 1. В «Трактате о человеческой природе» (1739) Юм утверждал: мы не воспринимаем причинную связь, мы лишь наблюдаем постоянное соединение событий и приобретаем привычку ожидать второе после первого. Причинность — не свойство мира, а свойство нашего ума. Скиннер спустя двести лет дает этому тезису экспериментальное подтверждение — но с обратным знаком. Если Юм говорил, что причинность есть привычка, то Скиннер показывает, что привычка может быть иллюзией. Голубь в ящике — это юмовский субъект, доведенный до абсурда: он видит причинность там, где ее нет; и его уверенность растет вместе с числом случайных совпадений.

Асимметрия философских полюсов

Что общего у кантовского голубя и голубя скиннеровского? Оба они — о границах познания, но границы эти противоположны.

У Канта голубь символизирует разум, который ищет безусловное и должен быть остановлен указанием на условия опыта. Граница проходит между тем, что мы можем познать, и тем, о чём можем только мыслить. Голубь мечтает о вакууме, но летает в воздухе; разум мечтает о вещах самих по себе, но познает лишь явления.

У Скиннера голубь символизирует поведение, которое формируется подкреплением и не имеет доступа к реальным причинам своих действий. Граница проходит между поведением и его причинами: голубь действует, но не знает, почему. Он уверен, что управляет миром, но управляют им. Разум здесь не парит — он сидит в клетке и нажимает на рычаг.

Кантовский голубь — это субъект, который слишком высоко залетел. Скиннеровский голубь — это субъект, который не знает, что его полет дрессирован. Первый — метафизик, второй — объект биополитики. Первый ищет безусловное, второй не знает условий. И оба они — мы.

Голубь в культуре: между мифом и лабораторией

Стоит помнить, что философский голубь — лишь одна из ипостасей этой птицы. В мифологии голубь, как мы уже сказали, — вестник мира (голубь Ноя с оливковой ветвью), птица Афродиты, символ любви и верности, образ Святого Духа. В христианской иконографии голубь — это Дух, сходящий на Христа в Иордане. В поэзии — птица невинности и жертвы. В городской культуре XX века — «голубь мира» Пикассо, облетевший планету как эмблема пацифизма.

Когда Кант берет голубя для иллюстрации чистого разума, он опирается на эту тысячелетнюю традицию. Голубь — идеальный образ для метафизики: он легок, чист, стремится ввысь, не запятнан земным. Когда Скиннер берет голубя для эксперимента, он эту традицию разрушает. Голубь из символа возвышенного становится объектом манипуляции. Между Кантом и Скиннером голубь переживает то же падение, что и сам человек: из образа и подобия Божьего — в объект дисциплинарной власти, из субъекта познания — в носителя условных рефлексов.

Это падение имеет свою философскую логику. Кант еще верил, что разум автономен, что он сам устанавливает себе закон. Скиннер — уже нет. Для него поведение определяется средой, подкреплением, историей. Свобода воли — иллюзия, подобная суеверию голубя. Мы не выбираем свои действия, мы лишь повторяем те, что когда-то случайно совпали с наградой.

Философы XX века пытались сопротивляться этому редукционизму. Хайдеггер говорил о бытии, которое не сводится к поведению. Франкфуртская школа критиковала «одномерного человека», управляемого индустрией потребления. Фуко показал, как дисциплинарные практики формируют тело и душу. Но скиннеровский голубь остается в клетке — и это исключительно точный образ современного субъекта: он действует, он верит в свою причинность, но он не знает, кто владеет кормушкой.

Заключение: два голубя, одна проблема

Голубь в философии — это не просто животное, которое философы использовали для иллюстрации. Это два противоположных ответа на один вопрос: что делает наше познание возможным и что делает его иллюзорным?

Кант отвечает: познание возможно благодаря структурам разума, которые организуют опыт. Иллюзия метафизика — в том, что он принимает эти структуры за препятствия, а не за условия. Голубь летает не в вакууме, а в воздухе; и это не ограничение, а возможность.

Скиннер отвечает: познание — это поведение, а поведение формируется подкреплением. Иллюзия субъекта — в том, что он принимает случайные совпадения за причинные связи. Голубь думает, что управляет кормушкой, но кормушка управляет им.

Оба ответа неполны. Кант недооценивает роль случая, истории, среды. Скиннер недооценивает роль языка, смысла, интерпретации. Но именно в этом зазоре и живет философия — между двумя голубями, между полетом и клеткой, между свободой и дрессировкой. Может быть, человек — это существо, которое способно не только летать, но и знать, что воздух — не помеха. Или, если хотите, существо, способное задать вопрос: а не сижу ли я в ящике и не случайно ли совпало мое движение с кормом?

Голубь Канта мечтает о небе без воздуха. Голубь Скиннера не знает, что небо — это крыша клетки. Мы — между ними. И это — лучшее определение философии, какое только можно дать.

Александр Марков, профессор РГГУ

Оксана Штайн, доцент УрФУ

1 Дэвид Юм (David Hume; 1711–1776) — шотландский философ-просветитель, историк, экономист и публицист.