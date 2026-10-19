Календарь фантастики: Алла Кузнецова, Леонид Куравлёв, Даниэль Клугер, Евгений Евстигнеев, Святослав Витман, Андрей Кистяковский, Максим Мошков, Георгий Мартынов, Генрих Альтшуллер, Дино Буццати, Константин Душенко

7 октября: Исследовательница творчества Стругацких

50 лет назад родилась Алла Владимировна Кузнецова (р. 1976), русский литературовед, член группы «Людены», автор работ о творчестве братьев Стругацких, библиографии критических работ о Стругацких.

Из отзыва Войцеха Кайтоха на диссертацию «Рецепция творчества братьев Стругацких в критике и литературоведении: 1950–1990-е гг.»: «Работа Аллы Кузнецовой произвела на меня хорошее впечатление прежде всего ввиду ее новаторства. Насколько я знаю, литературоведение нечасто занимается рецепцией произведений современных писателей на их родине. Чаще встречаются исторические работы, реконструирующие литературное сознание удаленной во времени эпохи или посвященные рецепции произведений конкретного писателя на фоне чужой литературы (типа „Достоевский в Польше“ или „Конрад в России“). Исследовательница написала историко-литературную работу, являющуюся пионерским исследованием новой области еще и потому, что опиралась на информацию о российской издательской политике, касающейся фантастики вообще (и творчества Стругацких — в частности), открывшуюся лишь в последнее время».

8 октября: Настоящее чудо

90 лет назад родился Леонид Вячеславович Куравлёв (1936–2022), русский актер, исполнитель ролей в кинофильмах «Вий» (Хома Брут), «Два дня чудес» (Вадим Леонидович Мурашёв), «Двенадцать месяцев» (Старый солдат), «Иван Васильевич меняет профессию» (Жорж Милославский), «Эта веселая планета» (Игрек, инопланетянин), «Бегство мистера Мак-Кинли» (Мистер Дроот), «Просто ужас!» (Руслан Иванович), «ТАСС уполномочен заявить…» (Зотов), «Человек-невидимка» (Марвел), «На златом крыльце сидели» (Король Амфибрахий), «Житие Дон Кихота и Санчо» (Николас, цирюльник), «Лестница» (Дядя Миша), «Оно» (Василиск Семёнович Бородавкин), «Мастер и Маргарита» (Никанор Иванович Босой), «Призрак дома моего» (Домовой), «Новогодняя история» (Дед Мороз), «Если невеста ведьма» (Профессор), «Книга мастеров» (Барин).

Актер исполнил в кино более 200 ролей, озвучивал многих мультипликационных героев, но практически не давал интервью. Пара цитат из редких бесед с репортерами:

«Светлый период, когда я снимался у Гайдая в фильме „Иван Васильевич меняет профессию“. Сколько мне раз говорили простые люди на улице: мол, домой идешь, на работе что-то не так, да и дома, приходишь, включаешь „Ивана Васильевича“… И жизнь — опять жизнь, и радуешься».

«На съемках фильма „Вий“ произошло настоящее чудо. Там есть эпизод, когда Наталья Варлей летает в гробу. Однажды закрутился гроб с Наташей, и вдруг она стала падать. Во-первых, скорость, представьте себе, и, во-вторых, метра три высота. Она стала падать, а я находился в той точке, где мне пришлось всего лишь, не отступая ни на шаг, подставить руки, и она в них упала. Это чудо!»

8 октября: О подобии Рая

75 лет назад родился Даниэль Мусеевич Клугер (Виталий Данилин, 1951–2025), русский писатель, поэт, переводчик, исполнитель баллад, автор цикла «Невероятные приключения штурмана Кошкина», романов «Тысяча лет в долг» (с Александром Рыбалкой), «Смерть в Кесари», «Дела магические», «Последний выход Шейлока», «Мушкетер», «Двадцатая рапсодия Листа», «Четвертая жертва сирени» (оба — с Виталием Бабенко под псевдонимом Виталий Данилин), сборников «Сатанинская пристань», «Тайна капитана Немо», истории классического детектива «Баскервильская мистерия».

Из статьи Клугера об утопической литературе: «И вспомнил я такой удивительный, такой глубокий образ из еврейской мистики — „Рай-подобие“. В Каббале — еврейском мистическом учении — среди множества сложных и неожиданных понятий существует понятие „Рай-подобие“, „Рай-иллюзия“. Согласно каббалистическим представлениям, человек после смерти может оказаться не в истинном, настоящем Раю, а в Раю-подобии, иллюзорном Раю, который предоставляет ему всё, о чём некогда мечталось человеку при жизни. Есть хасидский рассказ о том, как преданный слуга-возчик одного праведника, когда его спросили, о чём он мечтает, ответил: чтоб повозка не ломалась, лошадь была сытой, а дорога — ровной. И после смерти он получил именно это — душа его спала в бесконечном сне, и в этом бесконечном сне он запрягал сытую резвую лошадку в новенькую коляску и всё ехал, ехал по бесконечной ровнехонькой дороге — ехал и ехал, и испытывал при этом настоящее счастье. И этот сон его души будет продолжаться до конца времен…»

9 октября: Про разруху

100 лет назад родился Евгений Александрович Евстигнеев (1926–1992), русский актер, исполнитель ролей в спектаклях «Голый король» (Король), «Всегда в продаже» (Профессор Аброскин), в кинофильмах «Гиперболоид инженера Гарина» (Пётр Петрович Гарин), «Вкус халвы» (Визирь), «Легенда о Тиле» (Священник), «Про Красную Шапочку» (Звездочёт), «Нос» (Чиновник газетной экспедиции), «Черная курица, или Подземные жители» (Батюшка, учитель богословия), «Сказки старого волшебника» (Новый король), «Собачье сердце» (Профессор Преображенский), «Новые приключения янки при дворе короля Артура» (Архиепископ), «Город Зеро» (Хранитель музея), в телеспектаклях «Уровень шума» (Кеннет Беркли), «Человек из страны Грин» (Франк Давенант), в радиоспектаклях «Приключения барона Мюнхгаузена» (Барон Мюнхгаузен), «Дон Кихот» (Санчо Панса).

Из последнего интервью Евстигнеева:

— Жалко страну. Сколько лет создавалось единое государство, а мы развалили его. При всём моем уважении ко всем народам, этот распад вызывает у меня боль. Думаю, что ничего хорошего из этого не получится. Страна погружается в разруху.

— Но вспомните, что говорил ваш профессор Преображенский: «Какая еще разруха? Если я не буду пи́сать мимо унитаза, вы не будете и Дарья не будет, то не будет никакой разрухи».

— Абсолютно с ним согласен. Булгаковский текст напрямую ложится на сегодняшний день. Самое страшное, что творится сейчас, — это огромные ножницы между нравственностью, долгом и распущенностью.

9 октября: Темпы писательской карьеры

75 лет назад родился Святослав Владимирович Витман (Святослав Логинов, р. 1951), русский писатель, автор романов «Многорукий бог далайна», «Колодезь», «Черная кровь» (с Ником Перумовым), «Черный смерч», «Земные пути», «Картежник», «Свет в окошке», «Имперские ведьмы», «Атака извне» (с Борисом Зеленским), «Дорогой широкой», «Россия за облаком», сборников «Быль о сказочном звере», «Если ты один», «Страж Перевала», «Железный век», «Мёд жизни», «Закат на планете Земля».

Из автобиографии: «Даже написав два десятка миниатюр, штуки три из которых на сегодняшний день опубликованы, я не считал, что занимаюсь писательским ремеслом, ибо „все писатели давно повешены в кабинетах литературы“. А потом меня случайно занесло в Дом писателя на Воинова 14. И я умудрился попасть прямиком на самое первое заседание семинара Бориса Натановича Стругацкого. Там мне и объяснили, что я, оказывается, пытаюсь писать, но просто еще не умею. Произошло это событие в марте 1974 года. С этого времени я и отсчитываю свой писательский стаж. Первая журнальная публикация стряслась со мной в апреле 1975 года в журнале „Уральский Следопыт“, а вторая — в апреле 1981-го в журнале „Искорка“. А ведь все эти годы я активно и много работал. Именно такими темпами в ту пору делали писательскую карьеру. Можно еще было гнать конъюнктуру, но этого я не делал никогда».

11 октября: Переводчик и карта произведения

90 лет назад родился Андрей Андреевич Кистяковский (1936–1987), русский переводчик, автор переводов произведений Артура Кёстлера, Джона Рональда Руэла Толкина, Амоса Тутуолы, Воле Шойинки.

Евгений Витковский вспоминал о работе переводчика над «Властелином Колец»: «Кистяковского очень раздражала карта Средиземья. Он просчитал расстояния, и получалось, что чем правее карта, тем больше на ней ужат масштаб. (Причем именно английская карта!) Обычная история, когда рисует непрофессионал-европеец: слева направо берет большой масштаб, а потом всё теснее и теснее: либо бумагу подклеивать надо, либо всё делать сначала. Андрей показывал, что речушка Берендуин (пишу, как он писал) на карте чуть ли не сопоставима с „великой рекой Андуин“, по которой путники плывут много дней».

13 октября: Всю жизнь читал

60 лет назад родился Максим Евгеньевич Мошков (р. 1966), русский фэн, создатель одной из первых российских интернет-библиотек, в том числе и фантастики. Из интервью:

— Почему вы решили заняться литературой? Вы любите читать?

— Всю жизнь читал, с начальных классов школы. В год осиливал по 200–300 книжек.

— Какой жанр литературных произведений для вас наиболее близок? У вас есть любимые книги?

— В детстве увлекался фантастикой. Повзрослев, стал всеядным. Любимых книжек много — любая хорошая книга мною любима. Несколько десятков, а то и сотен названий — всех не перечислить.

— Библиотека Мошкова не меняла дизайн с 1994 года. С чем это связано? Вы не любите перемены?

— Если менять не нужно — менять не надо.

— То есть вы придерживаетесь принципа — если машина работает, не нужно ее ремонтировать?

— Если машина справляется с работой — не нужно ее менять.

— Кто из современных авторов вам больше всего по душе?

— Стругацкие, Пелевин, О’Санчес, Жарковский, Бобров, Павел Андреев, Бабченко, Толстая…

15 октября: Добряк-романтик

120 лет назад родился Георгий Сергеевич Мартынов (1906–1983), русский писатель, автор романов «Звездоплаватели», «Гость из бездны», «Каллисто», «Гианэя», «Спираль времени», повести «Сто одиннадцатый».

Владимир Ларионов об утопии Мартынова: «В 1961 году журнал „Смена“ начинает печатать фантастический роман-утопию Георгия Мартынова „Встреча через века“, в 1962-м в Лениздате выходит книжное издание под названием „Гость из бездны“. Речь в романе о том, как советского дипломата Дмитрия Волгина, скончавшегося в Париже в 1953 году и уложенного для транспортировки на родину в герметичный свинцовый гроб, наполненный инертным газом, потомки воскрешают аж через 19 веков. Автор пишет в предуведомлении к книге: „Роман «Гость из бездны» был начат и задуман в 1951 году. Я был убежден тогда, что описываемые в романе достижения науки и техники — дело очень отдаленного будущего, и поэтому перенес действие на две тысячи лет вперед. Жизнь доказала, что я был неправ. И теперь я так же искренне убежден, что наука и техника значительно раньше достигнут гораздо большего, чем описал я».

Когда-то я спросил Бориса Стругацкого, как он относится к писателю Георгию Мартынову. Порывшись в своих компьютерных файлах, нашел ответ Бориса Натановича: «Мартынов был добряк. Любил повторять: „Мечтать! Надо мечтать!“ Это звучало у него как лозунг, как призыв. И он, безусловно, был романтик, — типичный Романтик с большой буквы, которые и тогда встречались не часто, а сегодня, к началу XXI века, совсем повывелись. По-моему, он поддерживал дружеские отношения с Иваном Антоновичем Ефремовым, они были чем-то похожи…».

15 октября: Как стать гением

100 лет назад родился Генрих Саулович Альтшуллер (Генрих Альтов, 1926–1998), русский писатель и ученый, создатель Теории Решения Изобретательских Задач и Теории Развития Творческой Личности, автор повестей «Баллада о звездах» (с Валентиной Журавлёвой), «Третье тысячелетие», сборников «Легенды о звездных капитанах», «Опаляющий разум», «Создан для бури».

Из книги «Как стать гением»: «Великим открывателем доступно стать каждому. Неотложными делами и срочными обязательствами, сиюминутной выгодой, объективными причинами и просто ленью обстоятельства отвлекают человека от главного выбора в его жизни. Суетность и стремление успеть многое заставляют важнейшее отложить на потом. Позже — по тем же самым причинам — еще на потом. И так далее, оставляя человеку взамен утраченного времени мифическое „никогда не поздно“. Так считают люди от 20 до 60 лет. В этой вере скрыто великое счастье человека и великое его заблуждение. Счастье — потому что иногда начинают в сорок, как Колумб или Пришвин, например. Правда, готовясь к этому „началу“ всю предшествующую жизнь. А заблуждение — потому что наступает момент, когда альтернатива выбора цели фактически исчезает. Поздно что-то менять, а человек всё говорит: „Успеется…“ — так и пронеся этот девиз через долгие годы».

16 октября: Кафка знойного юга

120 лет назад родился Дино Буццати Траверсо (Dino Buzzati Traverso, 1906–1972), итальянский писатель, журналист и художник, автор романов «Татарская пустыня», «Большой портрет», сборников «Семь гонцов», «Шестьдесят рассказов».

Вертер де Гёте на сайте «Лаборатория фантастики» пишет: «Один из самых ярких итальянских авторов XX века, „Кафка знойного юга“, писатель-философ, заслуживший уважение самого Борхеса, Буццати — не забронзовевший классик, мимоходом обратившийся к темным страницам. Нет, на протяжении всего творческого пути писатель исследовал темную сторону человеческой души. Его основные орудия — кафкианство, притча, сюрреализм, абсурдизм, мистика. Буццати полностью наш человек. Несколько рассказов автора включались в антологии хоррора, но его главное направление творческого поиска — не хоррор, а weird, темная странная проза. По-настоящему страшный рассказ „Чужие“ не имеет никакого отношения к космическим тварям, здесь всё земное. Семейная пара оказывается проездом в небольшом городке. У них возникает небольшой конфликт с местными жителями, перерастающий в ругань и драку. Толпа чувствует чужаков по говору и поведению и звереет. Чужаков сажают в клетку, подвергают издевательствам».

16 октября: Переводчик трудных книг

80 лет назад родился Константин Васильевич Душенко (М. Путинковский, р. 1946), русский переводчик произведений Станислава Лема, Конрада Фиалковского, автор библиографии Станислава Лема.

Константин Душенко активно участвовал в подготовке первого собрания сочинений Лема на русском языке. Он не только перевел многие произведения для него заново, но и исправил многочисленные огрехи других переводчиков. Он много переписывался с Лемом в 1990-х годах. А вот одно из первых писем польского мастера переводчику, датированное 20 декабря 1988 года: «Так вы перевели „Осмотр на месте“ для издательства „Орбита“? Это довольно ТРУДНАЯ книга для перевода, может быть, ОЧЕНЬ трудная. Если вы хотите, можете прислать мне в Краков экземпляр перевода на русский язык, и я могу его авторизовать. Кроме всего прочего, это могло бы укрепить вашу позицию как переводчика этого романа (ибо мне кажется, что кто-то еще уже переводит это на русский язык), поскольку я замечаю, что сейчас много людей бросилось (и не только в России) меня переводить».

Владимир Борисов