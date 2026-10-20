Личности и только личности. Фантастический рассказ Павла Амнуэля

Мелькнуло в толпе знакомое лицо. Женщина лет семидесяти. Рыжие волосы, аккуратное каре. Очень знакомое лицо. Определенно, где-то он ее видел. Но он встречал так много самых разных лиц при самых разных обстоятельствах!

Сдав чемодан и получив посадочный талон, он прошел в зону отлета, купил в буфете кофе с круассаном и пошел искать свободный столик. В аэропортах он предпочитал одиночество, а на встречах с читателями — полные залы.

— Дэниел! — услышал он женский голос, показавшийся ему знакомым. — Мистер Киз!

Оглянулся. За столиком у стены сидела женщина. Та самая. Лет семидесяти, с рыжими волосами. Он ее сразу узнал.

— Миссис Уилбур! — воскликнул он.

Сколько лет они не виделись? Пять? Нет, шесть — после окончания процесса Билли Миллигана.

— Присоединяйтесь, — миссис Уилбур кивнула на свободный стул. — Кофе здесь ужасный, а круассаны замечательные.

Сама она доедала гамбургер и запивала апельсиновым соком.

Он сел за столик и сказал:

— Рад вас видеть, — и добавил: — В добром здравии.

Хотел спросить, куда она направляется, но посчитал вопрос неэтичным. Она, однако, ответила.

— Лечу домой с конференции психиатров в Далласе. Здесь у меня пересадка. А вы?

— И я домой. Был на читательской конференции.

— Слышала, «Миллиган» пользуется большим успехом.

— Сам не ожидал, — признался он. — В отличие от «Пятой Салли», это даже не роман на самом деле, а судебная хроника.

— Вам удалось, — сказала она одобрительно. — Я увидела там изложение и моей точки зрения.

— Вы прочитали книгу? — он был удивлен почти искренне. Насколько помнил по редким разговорам с миссис Уилбур во время процесса Миллигана, она не одобряла прозу, в которой авторское мнение преобладало над сугубо деловыми описаниями известных событий.

— Читала, конечно, — миссис Уилбур доела гамбургер, вытерла рот салфеткой и допила сок. Он подумал, что она сейчас уйдет, а он хотел с ней поговорить о впечатлении, которое на нее произвел роман, раз уж она снизошла до того, чтобы осилить шестьсот страниц плотного текста. Впрочем, половину описанного она и сама знала, поскольку выступала на процессе в качестве консультанта. Правда, судьи не так уж часто интересовались ее мнением. Да, но всегда его учитывали.

— А что это за «Пятая Салли»? — спросила она с интересом. — Тоже о множественной личности, судя по названию?

— Роман о женщине с пятью субличностями. Вышел он, кстати, еще до «Миллигана» и, возможно, имел бы больший успех, чем оказалось в реальности, но выход «Миллигана»…

Он пожал плечами, мол, сами понимаете. Она кивнула и посмотрела на часы.

— Скоро ваш рейс? — спросил он.

— Через три часа. Вылет задерживается, так что… Пожалуй, выпью кофе. Вы тоже не торопитесь?

Она пошла за кофе, а он задумался. Конечно, он обрадовался неожиданной встрече, навеявшей воспоминания о громком процессе. Но, с другой стороны, что он знал о миссис Уилбур? О чем говорить с почти незнакомым человеком?

Она вернулась с большим бокалом капучино и двумя круассанами. Похоже, рассчитывала на долгий разговор. А он?

— Миссис Уилбур, — начал Киз, придумывая, как закончить фразу, но она перебила:

— Конни, дорогой Дэниел. Мне нравится, когда ко мне обращаются по имени, вы наверняка помните.

Он помнил.

— Конни, я хотел сказать…

И она опять его перебила:

— Ваша «Пятая Салли» наверняка достойна лучшей участи. Почти все, прочитав «Миллигана», так и не поняли, как могут в одной голове уживаться двадцать три субличности и при этом не иметь ни малейшего представления о существовании друг друга. Вы это хотели сказать?

Она рассмеялась, глядя на его озадаченное лицо.

— Точно, — сказал он и расслабился. С миссис Уилбур действительно можно было говорить о чём угодно.

— Капучино здесь отменный, в отличие от черного кофе, — заметила она, сделав несколько глотков. — Знаете, Дэниел, меня поражает, насколько разным может быть один и тот же напиток. Я часто летаю — конференции, консультации, всё такое, — и в каждом аэропорту… да что аэропорт… в каждом кафе даже в одном аэропорту вкус кофе разный. Одинаковые кофе-машины, одни и те же сорта и добавки… Правда, я кофеманка, и мелкие различия ощущаю даже по запаху. Поэтому, кстати, в последнее время обычно покупаю апельсиновый сок.

— А я предпочитаю томатный, — сообщил он.

— Помню, — усмехнулась она. — Вы всегда пили томатный сок в перерывах между судебными заседаниями.

— Вы помните? — поразился он.

— Это профессиональное, — отмахнулась она. — Кстати, о профессии. Вы профессиональный писатель. Не так давно я о вас вспоминала, когда прочитала в журнале, что вы еще в середине шестидесятых получили самую главную премию по фантастике за рассказ… сейчас вспомню… да! «Цветы для Элджернона». Интересное, кстати, имя для главного героя. Запоминающееся.

— Вообще-то это мышь, — сообщил он. — А главного героя звали Чарли.

— Тоже неплохо, — одобрила миссис Уилбур. — Но я к тому, что вы писатель. Хотите сюжет? Могу рассказать, время у нас есть.

Сюжет? Естественно, про множественную личность? Наверняка случай из практики. Но время действительно есть. И капучино с круассаном. И приятные воспоминания…

— Имя героини я изменю, место, где находится тюрьма, не сообщу…

— Тюрьма? — поразился он.

— Сейчас поймете, — пообещала она. — Уверена, ваша авторская фантазия сделает сюжет неузнаваемым для… кое-кого.

— Вы меня заинтриговали, миссис Уилбур.

— Конни. Вы уже забыли, что меня зовут Конни?

— Простите, Конни. Я весь внимание.

* * *

Луиза Коннелл. Имя не настоящее. Тридцать шесть лет… примерно. Сидела она за убийство любовника, но эта деталь роли не играет. Меня пригласили на консультацию, потому что тюремный психиатр был озадачен и не смог принять решение самостоятельно. Точнее, он был почти уверен, что Луиза симулирует, но его смущало это ПОЧТИ.

Когда я вошла в ее камеру, эта женщина сидела на топчане, скрестив босые ноги, и разглядывала муху, ползавшую по противоположной стене. На меня не обратила никакого внимания. Я села на единственный в камере стул и попыталась составить первое представление — по внешнему виду и поведению. Не успела. Луиза спустила ноги на пол и сказала:

— Милая леди, может, вы отправите меня, наконец, домой?

Спокойным тоном, глядя мне в глаза.

Играла? Похоже, да. Но вопрос был задан, и я так же спокойно ответила:

— Сделаю всё возможное, но я не знаю, где вы живете, Луиза.

— Луиза? — ее удивление показалось мне совершенно естественным. — Луиза — моя кузина, мы, конечно, похожи, но не настолько, чтобы нас могли спутать. А я Алиса. Алиса Лидделл. Я была в гостях у моего дяди Чарли и вдруг оказалась здесь. Я хочу домой. Дядя будет сердиться и беспокоиться. Он очень меня любит. Может, вы его знаете? Он ученый, математик. Чарльз Доджсон. Слышали?

Я кивнула. Если это была игра, я готова была продолжить.

— Алиса? — переспросила я. — О, я читала. Чарльз Доджсон, писал под псевдонимом Льюис Кэрролл, но это было в…

— Свою Алису он назвал моим именем, чему я, кстати, сопротивлялась, поскольку не любила не только свое имя, — фу, какое противное, — но и ту сказку, которую дядя для нас сочинил. Нам приходилось ее слушать раз двадцать, потому что он добавлял новые детали и менял прежние, и, хотя мне было тогда всего шесть лет, у меня сложилось впечатление, что сочинял дядя эту историю не столько для нас, хотя и для нас тоже, но прежде всего для себя, поскольку размышлял в те дни над какой-то важной алгебраической (это я сейчас говорю — алгебраической, а тогда я, естественно, этого не знала) проблемой и хотел ее решить с помощью нестандартных методов математической логики, коей занимался много лет с большим, надо признать, успехом.

Я внимательно ее слушала и внимательно за ней следила. Понимаете, Дэниел, эта женщина не играла, в ее поведении, в разговоре, взглядах, в том, как она держала голову, как по-детски поджимала губы, во множестве других мелких движений лица, рук — во всём этом не было ни малейшей фальши. Передо мной была взрослая женщина, но все-таки это была та самая Алиса. Множество внешних признаков, часть которых наверняка была доступна и вниманию тюремного психиатра, а также интонации и тембр голоса, ну и еще, конечно, интуиция, которой я привыкла доверять больше, чем даже внешним и внутренним признакам, говорили о том, что случай передо мной если и не уникальный, то всё же достаточно редкий в психиатрии.

Таким было первое впечатление, но чтобы убедиться, мне предстояло, конечно, провести с этой женщиной еще много часов — я все-таки надеялась, что не дней.

— Не продиктуете ли ваш адрес, мисс? — спросила я.

— Риджент-стрит, 90, дом, что с высокими такими башенками, — не задумавшись ни на секунду, ответила Алиса-Луиза. — Только я не люблю в кэбе, там дует.

— У ваших родителей, видимо, есть свой экипаж?

— О да, и папа обязательно пришлет за мной, если вы передадите ему от меня записку.

Полная естественность. Удивительная субличность. Никогда не встречалась с подобным проявлением множественной личности. Однако в тюрьме свои правила, и мне пришлось покинуть камеру, не закончив разговор. Полночи я провела с тюремным психиатром,

— Она не симулирует, — твердо сказала я. — А нюанс в том, что обычно субличности, проявляющиеся при таких расстройствах, — это люди простые, я хочу сказать, не исторические, не известные каждому школьнику, не персонажи литературных произведений. Это не шизофрения. При расстройстве множественной личности сознание во многих случаях замещается полностью, вторая личность чаще всего ничего не знает о первой и уверена, что это тело всегда ей принадлежало. А нынешний случай еще более редкий, потому что личность современной женщины замещена личностью реальной девочки, жившей в шестидесятые годы девятнадцатого века, той самой, для которой Льюис Кэрролл написал знаменитую «Алису в стране чудес». Она не понимает того, что видит вокруг себя. Она, очевидно, не понимает, как здесь оказалась, и уверена, что это новая игра, придуманная ее неугомонным дядей Доджсоном. Когда до нее дойдет, что игрой здесь не пахнет, я не представляю… Если она останется в своей нынешней личности, может произойти нервный срыв, и я не берусь предсказать последствия. А если личность изменится, что более чем вероятно, я не берусь сказать — как именно. Возможно, вернется Луиза Коннелл, а возможно, появится кто-то третий.

Тюремный психиатр слушал меня скептически, но не возражал.

Наутро я опять вошла в камеру, не зная, кто встретит меня на этот раз. Но Алиса всё еще была там, и мы просто болтали, как болтают девушки, когда им скучно. Мысли ее перескакивали с предмета на предмет, с рассказа о вредной Мэгги она переходила к осуждению Додо (Чарльза Лютвиджа Доджсона, надо полагать) за его манеру обрывать повествование на самом интересном месте, а то вдруг начинала объяснять, как выбраться из леса, если вы потеряли дорогу и внезапно стало темно (скажем, началось полное солнечное затмение, о котором вы не успели прочитать в календаре).

— Мы с сестрой обычно прятались от дронтов под столом в буфетной, потому что стол длинный, скатерть на нём до самого пола, и никакой дронт туда не пролезет, а если пролезет, то запутается крыльями в складках материи, потому что, знаете ли, мэм, у дронда хотя и тощая шея, как у дяди Чарли, но зато длинные мохнатые крылья, как у мышиного короля…

И так далее до бесконечности. Прервать монологи этой девицы можно было только одним способом — открыть книгу Кэрролла и начать читать с любого места, хоть с конца, хоть с начала, хоть с середины. К счастью, в тюремной библиотеке нашлось оксфордское издание «Алисы в Стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье» с иллюстрациями Тенниела, и на второй день наших посиделок я вытащила книгу, открыла на странице с изображением Безумного чаепития и спросила:

— Узнаёте?

Алиса, произносившая в это время нескончаемую речь о пользе арифметических упражнений для придания лицу естественного природного цвета, замолчала, увидев себя рядом со Шляпником и Соней, долго смотрела, широко раскрыв фиалковые глаза, а потом сказала:

— Господи, мэм, так всё и было на самом деле. Вот только…

Лицо ее при этом стало задумчивым, а взгляд — отрешенным. Алиса (Луиза?) надолго умолкла. Что общего было между этой женщиной и изображенной на рисунках девочкой? Разумеется, волосы. Конечно, взгляд. И ничего больше, но всё равно сходство казалось поразительным.

Меня попросили выйти, в тюрьме свои правила, в которые я даже не пыталась вникнуть, и когда на следующее утро я поторопилась к Алисе, то увидела разительную перемену в ее облике. Лицо сидевшей передо мной женщины стало мужеподобным — женским, конечно, но что-то в нём изменилось.

— Ну, — сказала Луиза низким басом, не простуженным голосом, как мне показалось сначала, а нормальным мужским басом, как у одного итальянского певца, которого я слышала в Метрополитен опере. В его (ее?) голосе была такая мощная глубина, такая первобытная темная красота…

— Так я спрашиваю, — проговорила-пропела Луиза, — за каким чертом человеку космическая экспансия, если он не в состоянии извлечь из нее десятой доли тех преимуществ, которые выход в космос предоставляет даже самому непритязательному уму, если, конечно, можно говорить об уме применительно к среднему человеческому индивидууму, для которого совершенно нетворческая работа является образом жизни и, скорее всего, даже ее неизбежной целью?

Нужно было отвечать? Я и половины сказанного не поняла, потому что следила не за смыслом звучавших слов, а за их просодией, за тем, как завершалось изменение в лицевых мышцах, как окончательно ушла замечательная девушка Алиса и явился… кто?

— Если вы назовете себя, — сказала я бесстрастным, насколько сумела это изобразить, голосом, — то нам легче будет разговаривать и обсуждать проблему, которую вы сейчас обозначили.

— Мое имя… Странно, что вы спрашиваете, миссис. Я, в общем, хорошо известен в подлунном мире, вы наверняка читали мои работы… я имею в виду не только журналы Nature и Science, где я много лет веду колонки обозревателя, но — по большей мере — книги… неужели вам ничего не говорит название «Мир без войны»?

На моем лице наверно не отразилось ничего, кроме недоумения, потому что она… он… досадливо поморщился и произнес неповторимым басом:

— Люди так нелюбопытны… Мое имя Рене Бернал, доктор философии, лауреат Нобелиатской премии, профессор университетов в Кембридже и Савонлинне, действительный член Королевского физического общества, Французской академии, Германского… гм… короче, и прочая, и прочая.

— Давайте, — продолжал Рене Бернал, — разберемся, каким образом я здесь оказался, почему на мне нелепое женское платье, больше похожее на тюремную робу, почему я вообще, похоже, стал женщиной, хотя и совершенно не ощущаю своего тела, и почему, судя по обстановке, нахожусь в заключении.

«Если он так и будет шпарить фразами длиной в милю, я сойду с ума сама», — подумала я. Фраза, впрочем, была настолько любопытна, что я позволила себе подумать над ней несколько долгих секунд, в течение которых профессор терпеливо, но твердо смотрел… смотрела… мне в лицо.

— Профессор, — сказала я, — вы специалист в каких науках?

Первая реакция на прямой вопрос может показать…

— Моя специальность — кристаллография, в которой, смею думать, мне удалось достичь определенных успехов, — не задумавшись ни на секунду, ответил Рене Бернал. — Философия естествознания тоже входит в круг моих интересов. И похоже, если, конечно, то, что я вижу и ощущаю, не является фантомом воображения, придется согласиться с идеями профессора Эйзенштадта о том, что личность человека способна перемещаться из одного мозга в другой, и этот феномен, поскольку мне посчастливилось оказаться его участником, необходимо подвергнуть тщательному анализу…

— Какие исторические события, наиболее важные для человечества, произошедшие за последние полвека, вы можете назвать? — задал он неожиданный вопрос.

Я растерялась. В общем-то, вопрос был простым, однако я не готова была отвечать на чьи бы то ни было вопросы. Я сама собиралась спрашивать и пытаться понять.

— А вы, профессор, — нашлась я, — можете ответить?

— О, много чего произошло, — произнес он. — Война во Вьетнаме. Полеты на Луну. Персональные компьютеры. Всемирная информационная сеть. Высокотемпературная сверхпроводимость…

Что? Какая сверхпроводимость? Я решила зайти с другой стороны. Пусть расскажет о себе… если захочет.

— Вы можете, — спросила я, — назвать дату и место вашего рождения, образование, место жительства и работы?

— Допустим, — сказала Луиза с легкой усмешкой — мужской на женском лице, — допустим, что это один вопрос, поделенный на пять частей. Родился я десятого мая тысяча девятьсот первого года от Рождества Христова в Лондоне, окончил физический факультет Кембриджа, в настоящее время (кстати, вы не спросили о том, какое время для меня — настоящее) работаю в Кавендишской лаборатории, там же и живу, естественно.

— Какое же время для вас настоящее, профессор? — спросила я.

— В прошлом месяце мне исполнилось сорок девять.

Значит, Рене Бернал полагает, что сейчас пятидесятый год, а не восемьдесят третий. Еще одно несоответствие обычному описанию расстройства множественной личности. Субличности или вовсе не обладали ощущением конкретного времени, или воспринимали себя в том же времени, что и главная личность. Алиса же описывала викторианскую Англию второй половины XIX века, а профессор был уверен, что на дворе сейчас середина века двадцатого.

— Вы уже забросили занятия физикой ради деятельности по защите мира во всем мире?

Конечно, это был рискованный вопрос. Не так уж хорошо я знала биографию реального профессора Бернала. Помнила только, что он добрую половину жизни посвятил деятельности, которая не прибавила ему славы как ученому.

— Я никогда не бросал физику, — сказал Рене Бернал ворчливым голосом. — Вы, конечно, не знакомы с моими последними работами по электрохимии кристаллов? Если мои исследования будут подтверждены в Принстоне и Барселоне, то в физической химии наступит новая эра, и до холодной термоядерной реакции синтеза окажется рукой подать, вы это понимаете?

Я ничего не понимаю в ядерном синтезе — горячем или холодном, — но читала, что если (или когда?) будет создана дешевая настольная установка, то каждый сможет на кухонном столе соорудить термоядерную бомбу. Если бы это было так, мир перестал бы существовать очень быстро.

И теперь… Если слова Бернала услышит тюремный психиатр… Он тоже ничего не понимает в физической химии, но доведен своим начальством до нервного расстройства в связи с неудачами в деле Луизы Коннелл… И если учесть, что для его начальства Рене Бернал и Луиза Коннелл — одно и то же создание Господа…

— Профессор, — невежливо прервала я своего визави, — вы устали, и к тому же сейчас время ланча… Была рада с вами познакомиться.

— Дорогая миссис, — величественно сказал Бернал, поднимаясь и рефлекторным жестом приглаживая платье на широких бедрах, — мне тоже было приятно поговорить о своих исследованиях с человеком, интересующимся современной наукой. Надеюсь, мы с вами еще встретимся.

— О, безусловно, — пробормотала я и протянула профессору руку.

Ладошка была женской, маленькой и теплой, пожатие — мужским, резким и довольно болезненным.

Вечером у меня был с тюремным психиатром довольно жесткий разговор. Он хотел, чтобы я немедленно представила свое заключение, а я утверждала, что мне нужно еще хотя бы несколько дней понаблюдать заключенную. Сошлись на том, что еще день я получу, но не больше.

Я очень надеялась, что на следующий день профессора не будет. Хорошо, если вернется Алиса, а еще лучше было бы увидеть Луизу — основную личность.

— Здравствуйте, — сказала я, войдя в камеру и мгновенно отметив изменения, произошедшие с этой женщиной. Во-первых, взгляд. Луиза смотрела на меня взглядом человека, которому всё в этом мире любопытно: почему стены светло-зеленые, почему топчан привинчен к полу и почему вошедшая женщина молчит, не зная, что сказать?

Я молчала, глядя в темные, почти черные глаза, скорее фиолетовые, похожие на цвет неба на границе земной атмосферы. Это не был профессор Бернал — несколько морщин, возникших на лице женщины, сгладились, на подбородке появилась ямочка, уши… нет, не могли они вырасти так быстро, но мне всё равно показалось, что уши стали больше, а может, они просто оттопырились и стали похожи на локаторы.

Луиза стояла посреди камеры, опустив руки, и смотрела на меня. Я села на единственный здесь стул и сказала:

— Мое имя Корнелия Уилбур, а ваше?

Она странно хихикнула, будто услышала непристойность, и произнесла высоким дискантом, не похожим ни на бас профессора, ни на мягкое сопрано Алисы:

— Ну, Чарли меня зовут.

— Чарли, — повторила я. — Тебе… тебе сколько лет?

— В феврале исполнилось десять, — она сделала несколько шагов назад и опустилась на топчан.

Час от часу не легче. Десятилетний мальчишка, наверняка гиперактивный и, скорее всего, своевольный — попробуй такому что-то объяснить или что-то у него узнать.

— А фамилия? — спросила я.

— Фамилия? Диккенс.

Вот как. Алиса Лидделл. Джон Бернал. Чарльз Диккенс. Не Шварценмюллер какой-нибудь. Девушка, ставшая литературной героиней. Профессор, ставший символом пацифизма. Писатель, ставший классиком британской литературы. Что-то в этом было, какая-то система.

— Чарли Диккенс, — повторила я. — Отец твой случайно не писатель?

Почему отец? Почему я задала этот вопрос?

— Писатель? — повторила… повторил… да, это был мальчишка, теперь я видела. Это был мальчишка, несмотря на платье.

— Не… Из флотских он, — сказал мальчишка и принялся обеими руками подбрасывать и ловить что-то невидимое, камешек или мячик, перебрасывая с ладони на ладонь. — Вообще-то предок действительно… Пишет и пишет. Я так быстро не могу. Он мне вчера ка-ак дал по рукам, говорит, если будешь писать с такими ошибками, то… Вот, мэм, посмотрите, синяк какой.

Чарли (я должна была называть ее Чарли!) протянул правую руку тыльной стороной ладони вверх, и я увидела темный кровоподтек, будто от резкого удара… скажем, тяжелой линейкой или чем там били непослушных детей в Англии первой четверти девятнадцатого века?

— Ты живешь-то где? — поинтересовалась я равнодушным тоном. — В деревне, наверно?

Раздразнить его. Пусть возмутится. Ответит или вспылит, и если вспылит, то, может, уйдет, мне этот мальчишка не был нужен, а кто придет вместо него…

— Скажете тоже, — покровительственно сказал Чарли. — Лондон, по-вашему, деревня?

— Конечно, — насмешливо произнесла я. — Деревня и есть. По тебе видно. Играешь в мячики…

— Это не мячики, — пробормотал Чарли, поглядев на свои руки и опять не обратив внимания на платье и женские ладони. — Это лабриджи… Хотите, я вам тоже сделаю?

Я понятия не имела, что такое лабриджи и из чего их обычно изготавливали.

— Обойдусь, — грубо сказала я. — Говорю же: типично деревенская забава. Приятели тебя наверняка так и называют «деревенщиной».

Мальчишка, наконец, обиделся всерьез. Встал. Упер руки в бока (смешная была картина — платье задралось, стала видна упругая женская коленка). Уставился на меня грозным, по его мнению, взглядом. Уши оттопырились еще больше.

— Эй! — сказал он срывающимся дискантом. — Я вам кто? Я вас сюда звал, а?

— А я — тебя? — парировала я. — Я тебя звала? Шел бы ты…

Чарли начал хватать ртом воздух. То ли от возмущения, то ли ему действительно стало трудно дышать. Не переборщить бы, — подумала я. Может ли так произойти, что никуда он не уйдет, но случится какой-нибудь приступ, тогда что?

А ведь глаза опять стали голубыми, — неожиданно поняла я. И уши будто кто-то прижал к голове ладонями. Неужели…

Чарли, или кто там сейчас приходил на его место, продолжал громко дышать, но руки упали, повисли вдоль тела плетьми, во взгляде возникло узнавание, мелькнуло что-то и погасло, и когда он… она?.. неожиданным легким и привычным движением поправил… поправила волосы, я поняла, что это уже не Чарли — мальчишка ушел, все-таки обиделся и не пожелал больше разговаривать, — и вместо него вернулась Луиза Коннелл, убившая своего любовника и понятия не имевшая ни об Алисе Лидделл, ни о профессоре Бернале, ни о юном Чарльзе Диккенсе.

В тот вечер у меня был долгий (и последний) разговор с тюремным психиатром.

— Этот Бернал — реально живший? Как звали физика, получившего Нобелевскую премию мира?

— Джоном его звали, — спокойно сказала я. — Джон, а не Рене. Вы, видимо, полагаете, что, если профессора зовут Рене, а не Джон, если он, как утверждает, работал в Кембридже, в то время как Джон Бернал был сотрудником Гарварда, то, следовательно, эта личность — порождение больного подсознания Луизы Коннелл? Вы прекрасно знаете, что шизофреник, вообразивший себя Наполеоном, тщательно придерживается известной всем — и больному, конечно, — биографии великого человека. Я делаю вывод, что Рене Бернал, Чарли Диккенс и Алиса Лидделл — реальные физические лица, выражаясь юридическим языком, только существующие не в нашей реальности, а в одной из параллельных. Сознание Луизы является своеобразным окном из одной реальности в другую. Три субличности — не порождение больного разума Луизы. Это — реальные люди.

— Мертвые, — сказал тюремный психиатр. — Следовательно…

— Следовательно, — продолжила я, — в тех мирах, где живут профессор Бернал, юный Диккенс и Алиса Лидделл, ход времени отличается от нашего.

— Я вас понял, — сказал тюремный психиатр. Его взгляд говорил, что не понял он ничего, и это отразилось на его следующей фразе:

— Спасибо, миссис Уилбор. Ваше мнение будет учтено. Свои соображения изложи́те, пожалуйста, в свободной форме, подпиши́те и оставьте в канцелярии. Вы знаете: комната сто десять.

— Я бы хотела понаблюдать Луизу Коннелл еще хотя бы в течение недели…

— Спасибо, — повторил он. — Это лишнее.

* * *

— Вот, собственно, и всё. — Миссис Уилбур поставила на столик пустой бокал.

— И вы просто… уехали? — спросил потрясенный Киз.

— А что я могла сделать? Тюрьма — особый мир. Меня поблагодарили за консультацию, я оставила свое заключение, и на другое утро меня отвезли на станцию.

— И больше вы ее не видели?

— Нет. И ничего о ней не слышала.

— Вы подписали NDA?1

— Мне не предлагали ничего подписывать. Просто отпустили с миром. Они понимали, что ничего я рассказывать не стану. Кому? Коллегам? Пожертвовать репутацией? Записей я не вела и не могла ничего доказать без документального подтверждения.

— Но это потрясающий случай! Ничего подобного не…

— Да, случай уникальный. Но случился в ненужном месте в ненужное время.

— Конни… Вы мне это рассказали, чтобы я…

— Вы сможете. Только сюжет придумайте сами. Не нужно Алисы, Бернала, Диккенса.

— Понимаю.

— Дэниел, слышите? Посадка на мой рейс. Простите, я побегу. Рада была пообщаться.

— И я рад, Конни.

* * *

Он стоял у огромного окна в зале ожидания и смотрел, как взлетали самолеты. В каком-то летела Конни Уилбур, психиатр, сделавшая, возможно, открытие — обнаружила существование неизведанных миров в человеческом сознании. Или в реальности?

Он думал о том, напишет ли книгу о множественных мирах Луизы Коннелл. Не о мирах в ее сознании — а о реальных мирах множественной вселенной.

Объявили посадку на его рейс. Он не расслышал. Думал: «Я это напишу». «Нет, — думал он, — я не смогу это написать».

Дэниел Киз так и не принял решение, о чём жалел всю оставшуюся жизнь.

1 Соглашение о неразглашении (англ. Non-disclosure agreement, NDA).