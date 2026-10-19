Наукоградостно-2026: кто откроет двери в науку

С 9 по 11 октября в городе Пущино в местном Доме ученых прошел очередной, уже пятый по счету фестиваль «Наукоградостно» 1. Он призван объединить науку, творчество и городской активизм и задуман как «кочующий», год от года сменяющий локации, чтобы наводить контакты между наукоградами на локальном, человеческом уровне. Но чаще получается проводить его на условно «домашней» территории — многие организаторы родом как раз из Пущино.

Год назад нашему корреспонденту удалось посетить фестиваль 2. В этот раз график не позволил. А программа была не менее насыщенной: экскурсии, научные лекции, уличные перфомансы, мастер-классы, фотоконкурс, выступления на большой фестивальной сцене… И к каждому фестивалю команда организаторов готовит круглый стол по какой-либо важной для наукоградов теме. В прошлый раз обсуждали арт- и научпоп-проекты. В этот — зашла речь о контактах институтов с «окружающим миром». Круглый стол назвали «Пущино: наука за закрытой дверью». О том, как прошел круглый стол, рассказывает его соорганизатор Ксения Федосова.

Мы с Евгением Согориным готовили круглый стол более трех месяцев, провели в рамках подготовки исследование мнения ученых, собрали спикеров. Основной вопрос: как «наука» (сотрудники институтов) взаимодействует с «внешним миром»: школьниками и студентами, горожанами и гостями города. Кому нужно это взаимодействие, для чего оно может быть полезным, как его расширить и развить?

Мы пригласили высказаться «медиаторов» — тех, кто организовывает встречи между учеными и людьми «извне». Ниже краткий конспект того, о чём шла речь.

Я, Ксения Федосова (канд. филол. наук, антрополог), проанализировала корпус интервью с учеными. Ключевое наблюдение такое: наука воспринимается как отдельное пространство («железные двери лабораторий»), но запроса на их слом нет. Ученые выходят «наружу» ради эмоциональной отдачи, возможности по-новому взглянуть на свою тему и притока студентов. Мешают установка «ты или ученый, или просветитель», страх популизма и ошибки, несовместимость непрерывного исследования с «законченным результатом» и отсутствие культуры создания контента. Вывод: взаимодействие между наукой и «наружьем» держится на личных связях, поэтому нужно искать конкретных партнеров и посредников, а не объединять всех.

Евгений Согорин (канд. биол. наук, ученый-биохимик) дал цифры: в Пущино 9 институтов, более 100 лабораторий, более 1000 научных сотрудников. За пять лет опубликовано около 3 500 статей (был проанализирован корпус из PubMed, это только англоязычные статьи) и более 2000 человек в год приезжают за научным контентом — это школьники и студенты. Главный вопрос: можно ли и нужно ли увеличивать эту цифру и рассказывать о науке больше? Возможно ли, что если рассказывать о Пущино «наверх», то это вернется в виде финансирования науки?

Людмила Сатина (Межфакультетский научно-образовательный центр МГУ в Пущино) рассказала об истории и деятельности Центра. Главная боль сейчас: уникальные задачи и целые модули в образовательных программах Центра держатся на отдельных людях и исчезают с их уходом. Решение, которое реализуется, — искать «штучных» увлеченных ученых, приглашать молодых руководителей групп создавать собственные практикумы на своих методах и рассказывать о программе в научном сообществе.

Диана Ларионова (руководитель образовательного центра «Биотех»). Центр объединяет восемь лабораторий, где дети занимаются реальными исследованиями, а 70% педагогов — кандидаты наук. За четыре года Центр очень вырос. Он дает ранний вход в исследования, проводит события разных форматов: школы, встречи «Чай с ученым», большую конференцию, которая вошла в перечень Минпросвещения. Главная идея проекта — создание среды, где «познавать и учиться — норма».

Ирина Масленникова (пресс-служба Пущинского научного центра) говорила о проблеме в столкновении логик науки и журналистики: научные исследования требуют лет работы, тогда как СМИ часто ориентируются на формат «горячих новостей», а также о других препятствиях, с которыми приходится считаться СМИ: режимные ограничения и согласования, патентные риски. Ее решение, которое пришло с опытом: пресс-служба работает как «переводчик», согласующий тексты на уровне фактов, а также продумывает как содержательные научные, так и возможные событийные инфоповоды вроде юбилеев и тематических интервью.

Анастасия Слепышева (дизайнер и архитектор, выросла в Пущино, автор нашего чудесного фестивального мерча) продвигает тезис о том, что ценная научная идея должна быть «правильно упакована» (визуально, текстом, на всех уровнях), как это было при строительстве города. Настя рассказала о замечательных проектах — своих и «Точки 190» / «Отдела Пучков»: визуальный стиль афиш и вывесок наукоградов, постеры и мерч, возвращение аистов в Протвино 3. Настя считает, что стильная среда мотивирует ученых и привлекает молодежь и предлагает помощь и самим лабораториям с визуальным стилем — часто для этого хватает простых и недорогих решений.

Анна Митина (архитектор, объединение «Точка 190»). Анна проводит архитектурные экскурсии, в программу которых входит посещение института и встреча с учеными. Более 3 000 гостей за шесть лет побывали на этих экскурсиях. Люди приезжают за вдумчивостью, глубоким общением и «вечными ценностями», которых не хватает в быстрой городской жизни. Но есть проблема: нет туристско-информационного центра, нет налаженного взаимодействия с институтами. Анна предлагает знакомить с городом молодых ученых, приехавших в Пущино.

P. S. Внимательный читатель может заметить, что по ходу обсуждения вывеска круглого стола чуть изменилась — вместо «закрытой двери» — «приоткрытая». Но еще не открытая полностью. Почему? Это тема следующих круглых столов, а может быть, уже более целенаправленных совместных проектов.

Подготовил Владимир Миловидов

Фото: Константин Комов

1 naukogradostno.ru

2 www.trv-science.ru/2025/11/domoj-v-naukogrady/

3 Раньше на месте Протвино была деревня Аистово и озеро, где жили аисты. Два года назад жители города придумали разместить вдоль реки Протва опоры с площадками для гнездования, чтобы аисты на них селились. Все согласования пройдены, идет краудфандинг непосредственно на их постройку.