Ничтожное дело Магоитиро

Мы публикуем (в сокращении) отрывок из книги «Откровения старика Мусуи: автобиография непутевого самурая», вышедшей в этом году в издательстве «Инфинитив: Лингвистика». Автор перевода — наш постоянный автор, историк, переводчик и литератор Александр Мещеряков. Герой книги — крайне необычный персонаж для японской культуры эпохи сёгуната. Вместо героя, которому следует подражать, — погрязший в грехах деятель, который написал книгу «в назидание потомкам, чтобы они ни в коем случае не брали с него пример». Заинтригованы? Мы тоже. Рецензию на книгу читайте в ТрВ-Наука № 460 от 11 августа 2026 года 1.

В выбранном отрывке рассказывается об одном из ярких эпизодов жизни старца Мусуи (он же Кацу Кокити) — в ней он выручает некоего Магоитиро, самурая, у которого арендует жилище, от банкротства, отправляясь в его владения, далекую деревню, чтобы вытребовать деньги у селян. Но так ли прост Мусуи, каким хочет казаться?

Самураю грозят неприятности

Магоитиро, у которого я снимал участок, всё больше влезал в долги. В свое время я подыскал ему жену, но потом он пристрастился к выпивке, хозяйство расстроилось. К нему повадились горожане, они вместе выпивали. Его дядя Сэнносукэ всё время хитрил, воровал его вещи, продавал их, а деньги прогуливал. В довершение всего Магоитиро привел к себе дочь торговца рисом, проживавшего по соседству, и каждый день упивался с ней вином. Так получилось, что денег у него не стало.

Сэнносукэ присоветовал Магоитиро нанять некоего Окаву Дзёсукэ, чтобы тот разобрался с делами. Прежние управляющие были недовольны и попросили меня вмешаться. Но Магоитиро только осерчал и грозился выгнать меня со своей земли.

Кредиторы являлись один за другим, платить было нечем. Тогда Сэнносукэ уговорил Дзёсукэ выплачивать долги из своих собственных средств. Тот так и сделал и, согласно его записям, за один год потратил 339 рё 2 на уплату долгов Магоитиро. Подлинники расписок он оставил у себя, а копии передал Магоитиро и потребовал возвратить деньги. Платить было нечем, поэтому Магоитиро придумал благовидный предлог, чтобы уволить Дзёсукэ. Но тот был человеком непростым. Когда Магоитиро как следует упился, он похитил его копии и сжег. Магоитиро лишился документов, которые могли бы подтвердить, что Дзёсукэ надул его (то есть завысил сумму долга. — Прим. ред.).

Родственники Магоитиро рядили и так, и эдак, да всё без толку, так что через месяц пришлось обратиться к главе основной ветви дома по имени Окано Дэва-но Ками. Но и того ждал провал, поскольку никаких доказательств вины Дзёсукэ не сохранилось. Дзёсукэ был хорошо начитанным человеком, у него был прекрасно подвешен язык, он разбирался в законах, твердо стоял на своем, никто не мог переспорить его. В свою очередь он попытался вручить жалобу старейшине-родзю 3 по имени Оота Бинго-но Ками, когда тот направлялся в своем паланкине в сёгунский замок. Это было против закона, так что Дзёсукэ поместили под стражу в бараке в усадьбе Магоитиро. У того слуг было мало, и для охраны Дзёсукэ наняли пару самураев со стороны да еще и выписали из деревни немало крестьян.

Мало того — Дзёсукэ удалось сбежать, и он снова попытался подать жалобу старейшине, но его, как и в прошлый раз, схватили и передали Магоитиро. Охрану усилили, и тогда уже жена Дзёсукэ осмелилась пожаловаться Ооте, но ее тоже посадили под стражу. Магоитиро же жить было не на что, и поэтому всё это время его крестьяне бегали по людям, пытаясь выпросить денег взаймы. Жене Дзёсукэ тоже удалось сбежать, и она снова попыталась подать жалобу Ооте. Ее схватили и усилили охрану. Словом, разгорелся ужасный скандал. Что до старшего сына Дзёсукэ, то он служил где-то в другом месте, но и он тоже попытался подать жалобу. Его тоже поместили под охрану в усадьбе Магоитиро, так что теперь нужно было сторожить трех человек, что вызвало дополнительные расходы, и конца всему этому не было видно.

В довершение всего заместитель старшины сказался больным и подал в отставку. При аресте сына Дзёсукэ господин Оота прозрачно намекнул через посыльного: ничтожное дело Магоитиро отнимает у почтенного старшины Тоямы слишком много времени и сил, что не соответствует его высокому положению.

На следующий день Тояма тоже сказался больным и оставил свою должность. На его место назначили Хонду Хюга-но Ками. Он послал своих людей для переговоров с Дзёсукэ — без всякого толку. Новый старшина пребывал в затруднении и склонялся к решению понизить статус Магоитиро. Само существование дома могло оказаться под угрозой. В общем, Дзёсукэ мог быть доволен, а вот Магоитиро грозили неприятности. Тут к Хонде поступило заявление жены Дзёсукэ: у меня, мол, пропало грудное молоко из-за того, что не предоставляется трехразовое питание. Трех ее детей доставили к Магоитиро, который должен был найти им няньку и молочную мать. Словом, хлопот оказалось столько, что люди, которых послал Хонда к Магоитиро для разбирательства, сочли за благо ретироваться.

В тот же день Дзёсукэ ухитрился выбраться из места своего заточения. Он уже оказался у ворот, когда толпа окружила его. Люди обнажили мечи и вопили, и в этот момент жена Дзёсукэ показалась из своей комнаты — она намеревалась бежать. Ее схватили, связали и водворили на прежнее место. Тогда Дзёсукэ вбежал в переднюю дома Магоитиро и закричал: «Слыханное ли это дело — связывать жену самурая!» Никто не знал, как с ним поступить.

«Дзёсукэ мне не по зубам»

Тогда послали за мной, но я отказался прийти, сказав, что у меня гость. Однако родственники Магоитиро не отставали, отправляли новых посыльных. Я сказал:

— С самого начала я был уверен, что так получится. Поэтому и советовал не нанимать Дзёсукэ, но никто меня не послушал. Мало того: меня собирались вытурить отсюда! Я знал, что происходит с Магоитиро, но никто не обратился ко мне за помощью. Поэтому и отстранился. Я не могу удовлетворить вашу просьбу — Дзёсукэ мне не по зубам.

— Вы, сэнсэй, часто помогали людям. Сейчас получилось так, что клан Магоитиро и власти не могут найти выхода. Завтра состоится суд, это ужасно. Если вы отстранитесь, все ваши благодеяния будут позабыты. Поэтому стоит постараться.

— Я отошел от дел, мне это не нужно.

— Так-то оно так, но все-таки помогите, пожалуйста, Магоитиро.

— Хорошо, попробую. Но только вы должны возвратить деньги Дзёсукэ.

Они вняли моим доводам: мы, мол, поступим так, как вы скажете, и не будем чинить никаких препятствий. Я же пообещал сделать всё, что в моих силах. Отправился к чиновникам и сказал им: «Магоитиро и его родственники упросили меня помочь им. У меня есть идея, как это сделать. Не будет ли господин Хонда возражать?» Чиновники оживились: «Нет, все мы будем только благодарны, поступайте как знаете».

Я попросил родственников Магоитиро поставить подписи, удостоверяющие, что поручают мне это дело. С самого же Магоитиро получил письменное обязательство, что он не позволит никому вмешиваться в мои действия. Кроме того, он подписал еще и обещание, что в денежных вопросах будет поступать так, как я ему укажу. После этого я заявил: «Теперь делом Дзёсукэ буду заниматься только я. И я не потерплю никаких советов! Кроме того, запомните следующее. Прошу, конечно, извинить меня, но только вина за проделки этого Дзёсукэ целиком лежит на вас самих. С самого начала было ясно, что Дзёсукэ не может за малое время раздобыть столько денег, чтобы Магоитиро выпутался. И дела шли всё хуже и хуже. Я не знаю, по какой причине у Магоитиро не было даже смены одежды, но в любом случае это свидетельствует, что труды Дзёсукэ не приносили плодов. Полагаю, что он жульничал, поскольку никто не проверял его. И господин Магоитиро несет полную ответственность за утрату бухгалтерской книги. Итак, как мы поступим? Решим ли возвратить деньги Дзёсукэ и дело с концом?»

Родственники посовещались и высказались за уплату денег. Я сказал: «Ваше согласие несколько упрощает дело, но добыть деньги всё равно будет непросто». — «Что же вы придумали?» — «Это секрет. Всё это время вы вели себя как настоящие трусы, именно поэтому Дзёсукэ сумел поставить вас в унизительное положение. Если я расскажу вам о своем замысле, вы тут же в обморок попадаете. Лучше промолчу». Лица присутствующих приняли озадаченное выражение. Я продолжал: «Я постараюсь убедить Дзёсукэ, что его семье лучше находиться вместе с ним. Тогда охранникам станет полегче и они смогут как следует отдохнуть. Ну а пока вы можете расслабиться и спокойно выпить».

Я распорядился, чтобы принесли пять бутылей саке. Пока все выпивали, я переговорил с Дзёсукэ, и жену с детьми перевели к нему. С того вечера их сторожил один человек. Родственники Магоитиро и чиновники горячо поблагодарили меня и разошлись.

При следующем разговоре с Дзёсукэ мы составили документ, согласно которому требуемая им сумма будет выплачена девятнадцатого числа двенадцатого месяца. Кроме того, я вручил ему вспомоществование размером в пятнадцать рё и пообещал, что ему будет выплачиваться его обычное жалование вплоть до двенадцатого месяца.

В общем, я всё уладил за один день, а на следующее утро отправился развлекаться. Потом зашел к Магоитиро. Его домашние светились от радости и всячески благодарили меня. Теперь следовало добыть деньги, но в Эдо это было невозможно. Поэтому я решил отправиться в имение Магоитиро в Сэццу. Девятого числа одиннадцатого месяца я покинул Эдо.

Еще в седьмом месяце я подал прошение на имя старшины и попросил разрешения сменить свое имя на буддийское 4. Я получил разрешение семнадцатого числа десятого месяца. Теперь я должен был зваться не Дзаэмоном Таро, а Мусуи 5. Однако я оставил себе самурайскую прическу и путешествовал под прежним именем, представляясь вассалом Магоитиро.

В имении

Итак, вместе с четырьмя сопровождающими я отправился в путь по дороге Накасэндо. Прибыв в Хаккэнъя в Осаке, мы отдохнули пару-тройку дней. Потом дошли до Сонэдзаки на севере Осаки, чтобы зайти к моему другу Кагаторе. Он оказался, к счастью, дома. Я поведал ему о наших обстоятельствах, и он без лишних разговоров дал денег взаймы.

На следующий день мы оказались в имении Магоитиро — деревне Гогандзука. Она расположена в двух с половиной ри от Осаки. Остановились в доме управляющего Ямады Синъэмона. На следующий день я созвал деревенский сход и рассказал, как обстоят дела у Магоитиро. Синъэмон заупрямился: «Урожайность нашей земли составляет всего пятьсот коку риса. Крестьяне уже заплатили семьсот рё, больше у них ничего нет». Между прочим, Магоитиро и его люди говорили мне, что крестьяне заплатили только пятьсот рё. Покидая Эдо, я исходил именно из этой суммы. Я пребывал в растерянности, но решил, что все-таки найду выход.

Следующие несколько дней я обходил деревню, присматривался и пришел к выводу, что крестьяне здесь живут зажиточно 6. Это несколько приободрило меня. Какое-то время я не возвращался к вопросу о деньгах. Сам я, бывало, отправлялся в Осаку поразвлечься, но продолжал внимательно наблюдать за деревенскими. Мне доложили: «Они не собираются платить, хотят взять вас измором — так, чтобы вы убрались отсюда». Я же каждый вечер приглашал к себе Синъэмона и детишек, рассказывал им про знаменитых военачальников, мудрецов и храбрецов прежних времен. Все были очень довольны и слушали мои рассказы до поздней ночи.

Но вот мой спутник Ияма Юхати без моего ведома понуждал крестьян раскошелиться, они обозлились, каждый день устраивали сходки, а однажды окружили дом, в котором мы остановились, и стали выкрикивать ругательства. При этом они вооружились бамбуковыми пиками. Мои спутники перепугались и засобирались в Эдо. Пришлось прикрикнуть на них.

Крестьяне собирались каждый день по звуку храмового колокола. А всё из-за этого дурака Иямы. Но я не падал духом. Облачившись в кимоно с гербами Токугава, я проходил мимо толпы, и она рассеивалась. Кроме того, я велел Хотте Кисабуро устраивать в первой половине дня лекции по «Великому учению» и «Книге сыновней почтительности» 7. Я и сам их слушал и приглашал Синъэмона с семьей. Синъэмон был искренним человеком и с удовольствием внимал Хотте. Управляющий даже высказал намерение самому пошептаться с крестьянами насчет требуемой суммы, но я отказался: рассчитывал учинить такое, что они сами выложат денежки. А пока, до поры до времени, вел себя тихо и ничего не предпринимал.

Через какое-то время я отправился в Осаку навестить Симояму Яэмона. Он служил в магистрате у самого городничего Хори Ига-но Ками. В прошлом, когда Симояма оказывался в Эдо, я оказывал ему некоторые услуги. Он хорошо знал, что происходит в доме Магоитиро. Я переговорил с ним и вернулся в деревню. Синъэмон поинтересовался, что я делал в Осаке. «Навещал Хори Ига-но Ками, мы с ним учились фехтовать у одного и того же наставника». Такой ответ произвел на Синъэмона сильное впечатление.

Через несколько дней из Осаки явился посланник во главе вереницы носильщиков. Он сказал, что Хори Ига-но Ками распорядился доставить мне рыбу и другие изыски. Крестьяне прямо остолбенели: «А мы и не знали, что вы на короткой ноге с таким важным человеком!» После этого они перестали собираться возле нашего дома и размахивать своими пиками. Наблюдать всё это было весьма забавно.

Я раздал гостинцы от городничего знатным крестьянам и Синъэмону. Они восклицали: «Вот это да! Барскую еду лопаем!» После этого мне донесли, что крестьяне стали сговорчивее и готовы обсуждать вопрос о деньгах.

Всё на случай дождя

Я сообщил Синъэмону, что собираюсь отправиться вместе с Кисабуро в святилище Мёкэн на горе Носэ и готов прихватить с собой нескольких особенно несговорчивых крестьян. Я объявил: сегодня я для всех — не вассал Магоитиро, а простой богомолец. Облачившись в кимоно с гербами Токугава, велел Синъэмону приготовить всё необходимое на случай дождя. Он ответил: «К чему это? Сейчас ясно, дождя не будет дней пять». Я возразил: «Я давненько поклоняюсь Мёкэн. И всякий раз, когда возношу молитвы, обязательно хлынет ливень». Так что Синъэмону все-таки пришлось выделить мне носильщика.

Мы остановились на отдых в Икэде. Мой паланкин был открытым, и я распорядился поставить крышу. Оставив паланкин у подножья, стали подниматься на гору Носэ. Погода стояла превосходная, перед взором открывались Осака, Амагасаки, побережье в Сэццу. Было очень жарко, на мне осталась одна накидка, мы истекали потом. Ничто не предвещало дождя, носильщик плащей сердился.

Поднялись на вершину, где стояло святилище Мёкэн. Совершили очищение водой, вошли в храм. Увидев мое кимоно с гербами Токугава, богомольцы затрепетали и разбежались, так что я смог помолиться в тишине. Отдохнув в ближайшем чайном доме, стали спускаться. На полпути я приметил темные облака над горой Рокко в Ариме и сказал носильщику плащей: «Скоро польет, налегке пойдешь. Вот будет тебе счастье!» Мои спутники засомневались: «Не из всякого облака дождь идет!» Я же ответил, что надо поспешить на постоялый двор, пока непогода не застигла нас. Мы заторопились, и когда спустились к подножью, хлынул дождь. До постоялого двора оставалось еще три тё. Мои сопровождающие промокли, но я-то был в паланкине!

Той ночью лило без передыху до четырех утра. Я просидел всю ночь у очага и бодрствовал — ведь со мной находились самые буйные крестьяне, мало ли что… Вечером, правда, они прижимали лбы к полу и восхищались: «Надо же! Вы предсказали дождь! Не иначе, как боги вас надоумили. Все-таки хатамото 8 — это люди особые. Не нам ровня». Я тогда подумал, что все-таки добьюсь своего.

На следующий вечер мне донесли, что половина деревни выступает за то, чтобы раскошелиться, но половина всё равно упорствует. Оставив Кисабуро за главного, рано утром я отправился в Осаку. Посмотрел представление в районе Нихонбаси, а затем еще раз посетил Симояму и переговорил с ним. Переночевал в Хаккэнъя, а потом вернулся в деревню.

На следующий день из Осаки доставили снедь и послание от Хори Ига-но Ками. Вечером приготовили праздничное угощение, на которое я позвал Синъэмона, деревенского старосту и других уважаемых лиц. Я зачел послание, их лица приняли покорное выражение. Я спросил, собирается ли деревня платить. Гости ответили, что и рады бы, но денег нет. На том и расстались.

Спектакль вечером

На следующее утро я сообщил Синъэмону: «У меня есть один радостный повод, хочу устроить пирушку. Пусть деревенские приходят к четырем часам. Вот деньги, купи в Амагасаки продуктов получше. Пусть приготовят и похлебку, и всё остальное по высшему разряду». С этими словами я передал ему перечень блюд для вечерней трапезы. После этого распорядился немедленно согреть воду для бани. Потом велел Кисабуро причесать меня и прибраться в гостиной. После бани я с моими подчиненными отправился в святилище Годзу Тэнно, что в Итами. Там мы зашли в одежную лавку «Сирокоя». Я заказал там три комплекта полотняной праздничной одежды и два белых хаори 9 с гербом Окано Магоитиро. Я велел, чтобы всё это было готово к двум часам. Лавочник обещался успеть. Я расплатился, сказал, что пришлю кого-нибудь забрать одежду, и вернулся в деревню в полдень. По дороге разъяснил спутникам, какой спектакль собираюсь устроить вечером.

Я сказал Кисабуро поставить в комнату вазу с белыми камелиями. Около пяти часов Синъэмон привел деревенских. Угощение было готово, их пригласили в гостиную.

Наполнили чарки. «Если кто-то из вас обладает скрытыми талантами — милости просим», — предложил я и спел песенку, которую мне приходилось слышать в Ёсиваре 10. Я подливал и подливал саке, призывая забыть про чины. Про деньги же до поры до времени не поминал, так что гости пребывали в веселье и безмятежности, пели и болтали. Когда все были уже порядком навеселе, напоследок я распорядился подать рис с чаем. После этого гости стали откланиваться, но для меня всё только начиналось. Вышел в сад, как следует умылся, а потом облачился в белое кимоно, поверх которого надел хаори с сёгунским гербом. Велев разложить рядком подушки в гостиной и поставить по бокам два светильника, я предложил гостям не спешить: «У меня есть серьезный разговор». Те стали отнекиваться: мы, мол, пьяны, отложим дела до завтра. Я отвечал так: «Завтра я должен отлучиться на несколько дней в Осаку. Поэтому, пока вы здесь, прошу протрезвиться и выслушать меня — человека, которого прислал ваш господин». Гости уже было вышли наружу, но им пришлось вернуться в гостиную. Когда Кисабуро прокричал, что все в сборе, он раздвинул створки дверей, вошел я. Крестьяне низко поклонились мне.

Я начал так: «Намерен сообщить вам следующее. Вы знаете, что господин Магоитиро попал в щекотливое положение из-за этого Дзёсукэ, но в течение целого месяца вы не откликались на просьбы вашего господина собрать деньги. Вы упорствуете и думаете только о себе, как будто дела вашего господина вас не касаются. Поэтому на какое-то время я был вынужден оставить всякие разговоры о деньгах». До этого момента гости выглядели вполне беззаботными. Но я продолжал: «Однако вы должны понимать: Магоитиро был вынужден попросить меня совершить путешествие в Осаку. Я чувствовал себя неважно, но не смел ослушаться. Не раз я пытался уладить денежный вопрос, но вы не хотели разговаривать со мной, как если бы я был сторонним человеком. Мало того — вы стали угрожать мне пиками! Хотел бы спросить: чем я заслужил такой прием? В зависимости от вашего ответа я решу, стоит ли мне завтра обращаться к господину Хори Ига-но Ками, чтобы он предпринял разбирательство».

В ответ на мои слова гости безмолвно распростерлись на полу. Через какое-то время кто-то стал виниться со слезами на глазах: «Всё это время мы вели себя дурно. Просим проявить великодушие и простить нас». Я сказал: «Вы — всего лишь глупые мужланы, поэтому прощаю вас». Затем обратился к Синъэмону: «Эти люди и вправду осознали свою вину, поэтому я их прощаю. Но у меня имеется просьба ко всем вам. Как я вам уже говорил, скандал в Эдо затронул не только самого Магоитиро, но и его родственников, и старейшину Ооту Бинго-но Ками и других важных особ. Дело идет к суду. Мне больно это видеть и я сумел бы уладить все трудности, но без денег не обойтись. Именно поэтому я здесь, именно поэтому и обращаюсь к вам. Я хорошо знаю, что сумма, которая требуется Магоитиро, ужасно велика, и вам тяжело собрать ее. Поэтому понимаю упорство, с которым вы отказываетесь платить. Но прошу вспомнить, что вы живете на этой земле благодаря милости Госэцу — отца Магоитиро. Это великое благодеяние не может быть забыто никогда. Бросить Магоитиро сейчас, когда задета честь его дома, — это всё равно что оскотиниться. Вот почему я и затеял этот разговор. Я мог бы с легкостью одолжить тысячу или даже две тысячи рё у осакского городничего. Но ведь Магоитиро досталось имение не от кого-нибудь, а от своего отца, и если он поправит дела не за счет собственного имения, а благодаря сторонней помощи, это будет равно несоблюдению сыновнего долга, а весть о вашем неповиновении разойдется по всему свету, и тогда Магоитиро потеряет уважение и не сможет восстановить честь дома. Как он сможет посмотреть в глаза друзьям? Вы должны проявить свои лучшие качества, соблюсти порядок отношений между хозяином и слугой, доказать свою преданность — только в этом случае не навлечете позора на свои головы. Однако я так и не смог добиться от вас денег, и поручение господина Магоитиро осталось невыполненным. Как я возвращусь в Эдо с пустыми руками? В связи с этим я принял решение совершить харакири. Прошу вас договориться, чтобы останки передали моему сыну в Эдо. Пусть Юхати немедленно отправится туда, чтобы доставить мое послание в руки Магоитиро. Я уже давно договорился с Кисабуро, что в случае необходимости он поможет мне расстаться с жизнью и по возвращению в Эдо разъяснит все обстоятельства жене и детям. Я многим обязан своим спутникам. Оставьте себе те деньги, которыми я снабдил вас, завтра же возвращайтесь в Эдо и считайте себя свободными от обязательств по отношению ко мне. Мне больше нечего добавить. Да, вот еще. Мое кимоно с гербами Токугава пусть останется у совета вашей деревни. Обращайтесь с ним подобающим образом».

Я снял кимоно и cложил его на подносе. Затем передал меч Кисабуро: «Отрубишь мне голову». Распорядился принести приготовленный еще в Эдо бочонок для отрубленной головы и во всеуслышание произнес: «Прошу выполнить мою волю!» Обнажив короткий меч, обмотал рукоятку куском ткани: «Поднимите ваши головы и глядите в оба, как Мусуи лишит себя жизни».

Я уже занес короткий меч для удара, но тут все зашумели: «Остановитесь!» Крестьяне сгрудились вокруг меня. Я крикнул: «Кисабуро, начинаем!» Поскольку он по-прежнему продолжал лежать, распростершись на полу, я заорал: «Мне что, еще кого-нибудь просить?» Тогда Кисабуро как бы нехотя поднялся и зашел мне за спину. Несколько крестьян подскочили к нему: «Подождите, пожалуйста, умоляем! От имени всей нашей общины мы хотим заявить…» Кисабуро отрезал: «Говорите! Живее!» Переговорщики затараторили: «Мы повинуемся. Деньги соберем, даже если нам придется продать свои дома!» Я произнес: «Поздно!» Но крестьяне по-прежнему умоляли, слезы катились по их щекам: «Пожалуйста, не лишайте себя жизни!» Я вложил меч в ножны, а Синъэмон выполз вперед на коленях: «Я не исполнил своего долга в качестве управляющего. Отрубите мне голову и отошлите ее в Эдо!» Я отвечал: «Вина лежит на всех крестьянах из-за их себялюбия и неуважения к владельцу имения. Вообще-то я уже отошел от дел, и меня вроде бы не должно касаться, что творится вокруг. Тем не менее я изо всех сил стараюсь помочь Магоитиро. И, между прочим, если бы Дзёсукэ узнал о моей смерти, он вздохнул бы с облегчением, поскольку я перестал бы быть ему помехой. Но вы уговорили меня, и я не стану лишать себя жизни. Однако вы должны подписать обязательство, что соберете деньги».

Крестьяне тут же составили такую бумагу и подписали ее. Потом спросили, когда принести деньги. Я ответил: «Завтра, в десять утра». Они согласились. Кисабуро пригрозил: «Чтобы без обмана! А то я сам сделаю харакири!»

Запуганные крестьяне действительно принесли 550 рё на подносе к десяти часам утра. Недостающие пятьдесят рё они обещали доставить в эдоский торговый дом Симая еще до того, как я вернусь в Эдо 11. При этом крестьяне попросили, чтобы в следующем году их расходы на обеспечение Магоитиро были снижены с 330 до 200 рё, но я твердо отказал им в этом.

* * *

В тот вечер, пока мы обсуждали наши планы, вдруг явились два человека из совета деревни — Уити и Гэнъэмон. Они пришли с бумагой, обязывающей Магоитиро заплатить к концу года 150 рё в счет погашения предоставленного ему займа. Я велел Синъэмону принять просителей и сказать, что Магоитиро расплатится в следующем году. Крестьяне стали препираться, но тут вошел я и велел показать бумагу. Я поднес ее к светильнику и притворился, будто намереваюсь прочесть документ, но на самом деле сжег его. Эти двое стали что-то там мямлить. Я закричал: «Вы что, надумали мне перечить? Вы — бунтовщики, которые потрудились на славу, чтобы настроить людей против меня!» Просители затрепетали. «Можете считать, что я ознакомился с прошением», — отрезал я и вышел, а эти напуганные до смерти крестьяне с извинениями тут же разошлись по домам. Так вот я запросто уладил это дельце. Я тогда еще подумал, что всегда следует действовать нахрапом.

1 www.trv-science.ru/2026/08/put-neputevogo-samuraya

2 Рё — золотая монета, основная денежная единица сёгуната. Изначально она была эквивалентна 1 коку (около 150 кг) риса — годовому запасу еды для одного человека. Затем «курс» снизился. По современным меркам 1 рё времен описываемой истории, по очень грубым оценкам, равен 200–400 долл. (если в рисе) или около 800 долл. (в золоте).

3 Родзю — одна из самых высоких должностей в правительстве сёгуната.

4 «Настоящие» монахи жили при храме и брили голову. Кацу Кокити получил статус «нюдо» («вступившего на путь»), не предполагавшего ухода в монастырь. В любом случае он должен был отказаться от самурайской прически и обрить голову, но не сделал этого.

5 Самурай за свою жизнь может сменить несколько имен. Наш герой получил детское имя Отани Камэмацу и официальное «самурайское» имя Дзаэмон Таро Корэтора. После усыновления его звали Кацу Кокити. Мусуи — имя, полученное, когда Кокити отошел от дел.

6 Гогандзука была действительно богатой деревней — в первую очередь за счет выращивания хлопка.

7 Книги конфуцианского канона, учащие, в частности, безоговорочному послушанию старшим.

8 Одна из категорий самураев — прямых вассалов сёгуната. Их было три — фудай-даймё (князья), хатамото и гокэнин (чиновники среднего и низшего уровня). Род Кацу относился к хатамото.

9 Традиционный жакет или накидка поверх кимоно.

10 Один из двух районов Эдо (нынешнего Токио), в которых были сосредоточены лицензированные публичные дома.

11 Дом Симая был в числе тех торговых домов, которые осуществляли почтовую связь между Эдо и Осакой.