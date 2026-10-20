Новости биологии: общительные слоны, умные осьминоги, гриб-гигант…

Почему осьминоги умные?

Всего 15 лет назад научный мир был изумлен, обнаружив, насколько развит интеллект у осьминогов. Оказалось, что их нервная система имеет около 500 млн нейронов (почти столько же у кошачьих), а в каждом щупальце есть развитая нервная сеть, которая обеспечивает локальную обработку сигналов и управление движениями. Так, с легкой руки доктора Анны ди Космо, профессора Неаполитанского университета, началась эра изучения мозга головоногих.

За последнее время ученые выяснили, что у мозгов осьминогов, каракатиц и кальмаров есть функции, сходные с млекопитающими: формирование кратковременной и долговременной памяти, способность спать (и видеть сны, быть может), узнавать других существ, любопытство, склонность к исследовательской деятельности. Головоногие могут копировать движения людей, применять инструменты при изучении новых объектов и просто играть.

Что же касается щупалец, то с точки зрения эволюции это просто уникальное приспособление. В каждом щупальце есть нервный центр, который обрабатывает сенсорный сигнал и передает его в центральный мозг. Наряду с глазами (а они у осьминогов сложно устроены, имеют хрусталик, похожий на человеческий) у щупалец тоже есть светочувствительные механизмы. Ну и, к слову, у этих головоногих голубая кровь, три сердца, они могут менять цвет кожи и «плевать» чернилами, а в ноябре 2021 года правительство Великобритании официально признало их чувствующими существами. (Это не значит «разумными» — речь идет о способности испытывать эмоции и страдания, которой обладают, например, кошки и собаки. Практический смысл — осьминогов в ресторанах неэтично варить заживо.)

Еще одно открытие: секрет незаурядного ума кроется в ДНК. Вернее, в ее строении. Международный коллектив ученых под руководством Олега Симакова (Венский университет, Австрия) выдвинул гипотезу, что сложное устройство мозга головоногих возникло благодаря перестройке хромосом, которая изменила трехмерную структуру ДНК. Определенный вид ее сворачивания позволяет отдельным участкам генома соприкасаться друг с другом и создавать новые сети управления нейронами.

Для подтверждения теории ученые внимательно изучили ДНК эмбрионов гавайского кальмара-бобтейла, обыкновенной каракатицы и калифорнийского двухпятнистого осьминога. Выяснилось, что крупные блоки ДНК у всех трех видов идентичны, а вот небольшие участки, называемые хроматиновыми петлями, сформированы иначе. У эмбриона кальмара нашли 329 петель, у каракатицы — 912, у осьминога — 663 петли. Занимательный факт: хроматиновые петли ДНК у осьминогов — самые длинные, и взаимодействие участков хроматина создает сложную и разветвленную систему регуляторных взаимодействий.

Изучением того, как работают соприкасающиеся участки ДНК, занялись биологи из Морской биологической лаборатории (MBL) в Вудс-Хоуле (США). Они нарушили работу небольшого фрагмента таких петель у эупримны Берри (Euprymna berryi). Этот головоногий моллюск, прозванный за яркий цвет и крошечный размер «кальмаром-колибри», — популярный объект для генетических исследований. В результате развитие эмбрионов замедлилось, сильно пострадали части нервной системы — как зрительные доли центрального мозга, так и некоторые щупальца, которые уменьшились или полностью исчезли. Было сделано предположение, что именно такое нетипичное строение ДНК и взаимодействие хромосом в петлях является основополагающим в развитии нервной системы, нейронов и непосредственно мозга. Ученые подчеркивают, что пока это только гипотеза. Чтобы подтвердить теорию, нужны будут дополнительные исследования.

1. Genome reorganisation and expansion shape 3D genome architecture and define a distinct regulatory landscape in coleoid cephalopods. nature.com/articles/s41467-026-77625-7

Толкание хоботом как аргумент

Мы уже писали о том, как биологи, изучая поведение и взаимодействие животных, выявили у них сложную и разнообразную систему сигналов. Это, в частности, язык тела и жестов, который используют птицы и млекопитающие как для дружеского общения, так и для разрешения конфликтов. Среди объектов исследования — африканские слоны, обитающие в национальных парках Аддо-Элефант и Маракеле в ЮАР [2]. Ученые выявили у слонов не просто отдельные намеренные жесты, но и обширные коммуникационные системы, которые ранее изучались только у приматов.

Немного отвлечемся. Слоны относятся к многочисленному в прошлом отряду хоботных, в котором ныне сохранились только африканские и азиатские слоны. Африканский слон — одно из самых крупных млекопитающих на земле: высота в холке может достигать около четырех метров, вес — до семи тонн. Продолжительность его жизни — более 60 лет.

Южноафриканские биологи зафиксировали на видео 90 часов общения слонов друг с другом. Для съемки они выбрали места водопоя Аддо, где у слонов возникают конфликты из-за воды, и у прибрежных зарослей в парке Маракель, где животные делят между собой пищу — камыш и тростник. Потом, само собой, записи отсматривались, анализировались и классифицировались.

Выяснилось, что слоны используют 41 тип жестов. Среди них — требования уйти или немедленно прекратить какое-либо агрессивное поведение. Более того, общение явно имело форму диалога: сначала серию сигналов передавал один слон, потом он делал паузу, давая другому возможность выполнить требование или послать сигналы в ответ. При этом эскалации агрессии не наблюдалось — слоны в большинстве случаев мирно договаривались друг с другом.

По наблюдениям, 63% жестов одинаковы для обеих популяций. А вот остальные различаются, правда, не сильно, а только в деталях. Возможно, приемы общения меняются в зависимости от места обитания и того, какие именно ресурсы находятся в дефиците.

2. Elephant gestural communication during agonistic interactions: repertoire, intentionality, and goals. link.springer.com/article/10.1007/s10071-026-02108-7

Незаметный гигант

В Китае нашли гигантский гриб, ранее неизвестный науке [3]. Его размеры впечатляют: плодовое тело достигает 50 см в высоту и весит более 2 кг. Правда, в отличие от привычных грибов, плодовое тело не имеет ножки и шляпки, а образует мясистые цилиндрические структуры, которые называются стромами. Гриб принадлежит к отделу сумчатых (Ascomycota, аскомицетов) и отряду ксиляриевых (Xylariales). Он получил название Dianjunus rex. Это имя образовано от китайских слов «Дянь» (название древнего царства, располагавшегося в провинции Юннань, где нашли гриб), «цзюнь» (菌, «гриб») и латинского rex («король»).

Открытие принадлежит ученым из Куньминского института ботаники Китайской академии наук. А самое интересное — этот гриб оказался настолько своеобразным, что его выделили в отдельное семейство Dianjunaceae.

И вот почему. Сейчас таксоны, как правило, имеют генетические паспорта, и проблем с определением рода, семейства, подсемейства практически нет — для нового вида обычно после анализа ДНК становится понятно, в какую группу его можно определить. А вот у Dianjunus rex, как выяснилось, совпадений с известными грибами не так много. Более того, анализ показал, что этот гриб — ровесник вымирания динозавров. Семейство Dianjunaceae появилось на планете около 65 млн лет назад и благополучно добралось до XXI века.

Любимое место обитания гиганта — дубовые леса. Грибница растет в корневой зоне китайского дуба (Quercus variabilis) и пока растение живо, скорее всего, не причиняет ему вреда, а после его гибели начинает активно развиваться и разлагать древесину, чтобы произвести на свет гигантские плодовые тела. Каково именно взаимодействие гриба и дерева — симбиоз, паразитизм или просто сосуществование, — ученые пока не выяснили.

3. Unearthing a fungal giant. www.frontiersin.org/journals/fungal-biology/articles/10.3389/ffunb.2026.1940464/full

Не живые и не мертвые, но стойкие

Осень — время традиционного разгула вирусов и бактериальных инфекций. В этом году по-прежнему актуальны свиной грипп H1N1, гонконгский грипп H3N2, COVID-19 и риновирусы. Ходят слухи, что число разновидностей «негриппозной» группы достигает пары десятков — но это только слухи.

Напомню, что вирусы не принадлежат ни к царству живых, ни к неживому миру — они находятся на границе и «живут» по своим законам, уже миллиарды лет отлично адаптируясь к меняющемуся миру. При этом каждый год вирусологи фиксируют новые типы — и не только где-то в глубинах океана или в зоне вечной мерзлоты, а прямо под ногами. Так, в ходе масштабного исследования, которое растянулось на пять лет и охватило 102 крупных города по всему миру, исследователи изучали бактериальную и вирусную среду в местах массового скопления людей: в метро, на остановках общественного транспорта, в больницах.

Собранные образцы анализировали методом метатранскриптомики, который дает возможность массово секвенировать молекулы РНК, выделенные из образца. Справиться с таким объемом информации помогла программа geNomad, разработанная профессором Антониу Педру Камаргу из Университета Сан-Паулу. Она сразу обрабатывает миллионы фрагментов и ищет в них вирусные последовательности, отделяя от генов их «хозяев».

Итогом исследований стал каталог, в который вошли 54 945 вирусных таксонов. Вот тут-то и выяснилось, что 77% из них раньше нигде не наблюдались. Становится немножко неуютно… И тут же возникает вопрос: кого эти вирусы будут атаковать?

Четкого ответа пока нет. Только примерно для трети (33,54%) всех вирусов ученым удалось найти предполагаемого хозяина. Из них половина (50,33%) являются бактериофагами, т. е. заражают бактерии. Однако исследователи выделили 60 видов, которые потенциально способны заразить человека, и 47 — животных. К слову, разнообразие вирусов в городской среде оказалось даже ниже, чем в дикой природе и сельских районах. Поэтому пока без паники.

Наталья Торопова