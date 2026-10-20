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ТрВ № 21 (465) за 2026 г.: Курс на Фобос

20.10.2026 / № 465 /  Выпускающие редакторы: Владимир Миловидов, Алексей Огнёв /  Архив /  No Comments

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 465 от 20 октября 2026 года в PDF

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ТрВ № 21 (465) за 2026 г.: Курс на ФобосАнонс номера

«Скрипичный ключ» в зоне избегания, сверхновая с z=5…
…и другие новости астрономии от Алексея Кудря — стр. 1–4

Общительные слоны, умные осьминоги, гриб-гигант…
…и другие новости биологии от Натальи Тороповой стр. 4–6

Фрэнсис Халзен: путь к нобелевке
О создателе IceCube рассказывает Алексей Левин стр. 7–9

Сквозь призму эротического парадокса
Переводчица Анна Логинова о нобелевском лауреате Энн Карсон — стр. 10

Знания — модели — природа
Систематика научных моделей от Леонида Ашкинази стр. 12–15

Старец Мусуи решает вопросы
Глава из автобиографии самурая в переводе Александра Мещерякова стр. 18–21

Куда летит голубь Канта?
Александр Марков и Оксана Штайн открывают цикл «Философский бестиарий» — стр. 22–23

Безумное чаепитие в тюремной камере
Новый НФ-рассказ Павла Амнуэлястр. 24–27

Всеохватность и легкость сносили крышу
Александр Беляев о поэте Викторе Сосноре и встрече с ним — стр. 32

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