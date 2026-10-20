ТрВ № 21 (465) за 2026 г.: Курс на Фобос

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 465 от 20 октября 2026 года в PDF
Анонс номера
«Скрипичный ключ» в зоне избегания, сверхновая с z=5…
…и другие новости астрономии от Алексея Кудря — стр. 1–4
Общительные слоны, умные осьминоги, гриб-гигант…
…и другие новости биологии от Натальи Тороповой — стр. 4–6
Фрэнсис Халзен: путь к нобелевке
О создателе IceCube рассказывает Алексей Левин — стр. 7–9
Сквозь призму эротического парадокса
Переводчица Анна Логинова о нобелевском лауреате Энн Карсон — стр. 10
Знания — модели — природа
Систематика научных моделей от Леонида Ашкинази — стр. 12–15
Старец Мусуи решает вопросы
Глава из автобиографии самурая в переводе Александра Мещерякова — стр. 18–21
Куда летит голубь Канта?
Александр Марков и Оксана Штайн открывают цикл «Философский бестиарий» — стр. 22–23
Безумное чаепитие в тюремной камере
Новый НФ-рассказ Павла Амнуэля — стр. 24–27
Всеохватность и легкость сносили крышу
Александр Беляев о поэте Викторе Сосноре и встрече с ним — стр. 32