ТрВ № 21 (465) за 2026 г.: Курс на Фобос

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 465 от 20 октября 2026 года в PDF

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Анонс номера

«Скрипичный ключ» в зоне избегания, сверхновая с z=5…

…и другие новости астрономии от Алексея Кудря — стр. 1–4

Общительные слоны, умные осьминоги, гриб-гигант…

…и другие новости биологии от Натальи Тороповой — стр. 4–6

Фрэнсис Халзен: путь к нобелевке

О создателе IceCube рассказывает Алексей Левин — стр. 7–9

Сквозь призму эротического парадокса

Переводчица Анна Логинова о нобелевском лауреате Энн Карсон — стр. 10

Знания — модели — природа

Систематика научных моделей от Леонида Ашкинази — стр. 12–15

Старец Мусуи решает вопросы

Глава из автобиографии самурая в переводе Александра Мещерякова — стр. 18–21

Куда летит голубь Канта?

Александр Марков и Оксана Штайн открывают цикл «Философский бестиарий» — стр. 22–23

Безумное чаепитие в тюремной камере

Новый НФ-рассказ Павла Амнуэля — стр. 24–27

Всеохватность и легкость сносили крышу

Александр Беляев о поэте Викторе Сосноре и встрече с ним — стр. 32