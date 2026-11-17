Ученый, который решил использовать в своей работе языковые модели, начинает выбирать и видит длинный список: Fable, Opus, Astra, Sol, Argon, Carbon, Qwen, DeepSeek 1… Только за сентябрь — ноябрь 2026 года свои флагманские модели обновили OpenAI (GPT-6 Astra), Google (Gemini 4 Argon и Gemini 4 Carbon) и Anthropic (Claude Fable 5.2). По названию не понять, чем одна модель отличается от другой, а по пресс-релизам каждая из них — лучшая в мире. Попробуем во всём этом разобраться.

Модели, представленные на рынке, отличаются по своим возможностям (лучшие называют флагманскими), скорости, цене и доступности в конкретном регионе. Также надо разделять модели с открытыми весами и закрытыми. О том, что это такое, мы писали в статье «Как устроена нейросеть» (ТрВ-Наука № 461) 2. Если коротко, в первом случае вы можете запустить ИИ-модель на своем компьютере, во втором — она функционирует на серверах компании, ей пользуются через чаты или программные запросы (API). В первом случае разработчик публикует веса модели — численные параметры, полученные в результате обучения, а иногда и код, необходимый для ее запуска. Но исходные обучающие данные обычно не раскрываются.

Мы не будем проводить сравнительное тестирование, просто сопоставим возможности разных моделей.

Пять семейств на выбор

Alibaba: Qwen (Китай)

Alibaba выпускает открытые модели всех размеров, от небольших до крупнейших. Небольшую Qwen3.8-27B можно скачать и в версии с уменьшенной точностью весов запустить на одной видеокарте достаточного объема. Самая сильная версия, Qwen3.8-Max, работает в облаке компании, для ее локального запуска требуется серверное оборудование. Известность Qwen в науке держится на распространенности. По подсчету Зака Дунивина из Штутгартского университета, в научных статьях первой половины 2026 года, в которых авторы работали с одним семейством моделей, среди используемых открытых моделей половина относится к семейству Qwen [1]. На основе Qwen сторонние команды могут строить свои модели. Одна из них, физическая модель P1, по оценке своих авторов, решила теоретические задачи Международной физической олимпиады 2025 года на уровне золотой медали.

Anthropic: Claude (США)

Anthropic предлагает четыре модели: флагман Claude Fable 5.2, рабочую Opus 5.5 и более дешевые Sonnet 5.5 и Haiku 5.5. Веса закрыты, доступ — через подписку или платный API. Есть ограничения по областям использования флагманских моделей. Например, для Fable недоступно большинство задач по исследовательской биологии и разработке лекарств. Вместо нее на подобные запросы отвечает Opus 5 [2]. Но и более ранние модели успешно работают, например, в математике. Opus 4.6 помогла продвинуться в задаче о разложении особого графа на циклы. Профессор Стэнфордского университета (США) Дональд Кнут несколько недель пытался решить ее сам, после чего его друг Филип Стапперс отдал задачу модели, и примерно за час, с 31-й попытки, она предложила конструкцию. Что конструкция работает для всех нечетных размеров графа, доказал уже сам Кнут [3].

DeepSeek (Китай)

Модель DeepSeek, как и Qwen, выкладывает веса своих моделей в открытый доступ. DeepSeek V4 можно использовать в облаке компании или запустить у себя, но для флагмана нужно серверное оборудование. Отдельная математическая модель компании, DeepSeekMath-V2, по данным разработчиков, решила пять из шести задач Международной математической олимпиады 2025 года, что соответствует золотой медали.

Google: Gemini (США)

У Google сейчас три модели: Gemini 4 Argon, более сильная Gemini 4 Carbon и быстрые Gemini 4 Hydrogen и Gemini 3.8 Flash. Научные результаты Google получены прежде всего исследовательскими системами, построенными вокруг моделей. Одна из них, AlphaProof Nexus на основе Gemini 3.1 Pro, как было заявлено в статье, опубликованной Science, решила 9 из 353 открытых задач Эрдёша, и каждое решение проверено компьютером [4]. Задачи при этом брались из числа тех, что уже были записаны на языке машинной проверки.

OpenAI: GPT (США)

OpenAI предлагает GPT-6 Astra, а также более экономичные и специализированные модели семейства GPT-6.1. В API 17 ноября появились GPT-6.2 Astra и GPT-6.2 Sol. GPT-6.1 Terra ориентирована прежде всего на задачи компьютерного управления и доступна в ChatGPT Work и Codex. 1 октября 2026 года компания выложила доказательство, полученное ее внутренней моделью, которой нет в продаже. Через две недели оксфордский математик Бен Грин «пересобрал» это доказательство в более простом виде, сначала в чате с общедоступной ChatGPT 6 Astra, затем — переписав вручную [5].

Кроме вышеупомянутой пятерки, заметны китайские модели с открытыми весами Kimi K3, GLM-5.3 и MiniMax M3, а также Grok 4.7 от американской компании xAI. У российских разработчиков открыты веса GigaChat 3.5 («Сбер») и базовой модели «Яндекса» AliceAI-80B. Научных результатов, полученных с их помощью, мы не нашли.

Самые громкие результаты года получены моделями, которые не находятся в публичном доступе. Внутренняя версия Claude за 11 дней записала на языке машинной проверки доказательство Великой теоремы Ферма, и Кевин Баззард, много лет ведущий собственный проект такой формализации, подтвердил, что проверка проведена корректно. В ноябре Anthropic заявила, что повторила эту работу на общедоступной Fable 5.2 [2]. Так или иначе, достижения компаний, полученных с использованием их внутренних систем, нельзя переносить на обычные подписные модели.

Что изменилось за год FrontierMath Tier 4 — набор задач исследовательского уровня, который ведет независимая организация Epoch AI. В ноябре 2025 года лучшая модель решала около 20% этих задач. В сентябре 2026 года все задачи из обновленного списка были решены хотя бы одной из моделей. Другую метрику возможностей нейросети предложила организация METR. Выбирается программистская задача, которую заданная модель решает в 50% случаев, и определяется, за сколько часов с ней справится обычный разработчик. У Opus 4.5 в ноябре 2025 года это время составило около 5 человеко-часов, у Opus 4.6 в феврале 2026 года — около 12.

Без явных лидеров

Есть ли модели выгоднее других? Цены на модели и подписки меняются едва ли не каждый месяц, появляются временные скидки и новые тарифы. А стоимость готовой работы зависит не столько от цены одного запроса, сколько от того, сколько запросов, попыток и проверок понадобится. Поэтому подобрать модель по цене можно только на своей задаче: перебрать две-три подходящие, сравнить их на одних и тех же заданиях и посчитать, во что обходится каждая. Общие рейтинги здесь помогают мало, и лидеры в них всегда разные.

Для собственной оценки хватит пяти-десяти задач из своей области, ответы на которые вы знаете или можете проверить. Нужно дать каждой модели одинаковые материалы и одинаковые инструменты, повторить каждую задачу два-три раза (ответ меняется от запуска к запуску), а затем посчитать ошибки, стоимость и время, которое уходит на проверку ответа.

Можно ли сказать, что одни модели справляются с определенными научными дисциплинами лучше, чем другие? Скорее всего, нет. В математике громкие результаты есть и у Claude, и у ChatGPT, и у Gemini, но преимущественно на внутренних моделях. Открытые китайские модели сильны на олимпиадных задачах. В биологии отличилась система Co-Scientist от Google — она предложила механизм переноса генов у бактерий, совпавший с еще не опубликованным результатом группы Хосе Пенадеса из Имперского колледжа Лондона.

У многих компаний есть программы поддержки ученых, их условия зависят от страны и часто меняются. Anthropic по программе AI for Science дает исследователям из университетов и некоммерческих организаций субсидии на работу с моделями — до 50 тыс. долл. на проект — и отдельно выделяет лабораториям 10 тыс. лицензий с бесплатным или льготным доступом на год. Google по программе Gemini Academic Program дает преподавателям, сотрудникам и аспирантам аккаунты и повышенные лимиты, заявки распределяются раз в месяц. OpenAI летом 2026 года открыла программу ChatGPT for Academic Researchers, предоставлявшую годовой бесплатный доступ к старшим моделям для 10 тыс. участников. Заявки быстро расхватали, те, кто не успел, могут записаться в очередь — в следующем году список будет расширен. Также у OpenAI есть программа бесплатных аккаунтов Rosalind Academic Plan, доступная только университетам США. У Alibaba и DeepSeek академических программ мы не нашли.

Надо отметить, что в России продукты компаний Claude, ChatGPT и Gemini официально не поддерживаются. В этой статье мы не рассматриваем вопросы получения доступа к ним.

В облаке или у себя

Есть ли риск «утечки» приватной информации при использовании ИИ-чатов? Неопубликованные данные, тексты, чужие персональные сведения в чаты лучше не отправлять, не разобравшись перед этим, как они могут быть использованы. Ряд компаний может применять разговоры в чатах для обучения, в некоторых случаях от этого можно отказаться. На рабочих платных тарифах и доступе через API у Anthropic, OpenAI, Google и в облаке Alibaba обучения на данных клиентов по умолчанию не происходит. У DeepSeek такого исключения нет, а данные хранятся в Китае.

Самый надежный способ ничего никуда не отправлять — запустить открытую модель на своем компьютере, удостоверившись, что программа-«обвязка» не ходит в Интернет. У открытой модели есть и второе преимущество: облачную модель компания может обновить или отключить, а вашу личную вы сможете запустить и через год, чтобы повторить результаты. Но у локально используемых моделей есть ограничения — средние (20–30 млрд параметров, с уменьшенной точностью весов) можно разместить на компьютере с топовой потребительской видеокартой, для более крупных (от 70 млрд) нужно серверное оборудование. Для сравнения: закрытые «облачные» флагманы могут включать триллионы параметров.

Неслучайные случайности

Мы задали четырем моделям разных компаний — Claude Opus 5.5, Grok 4.7, Gemini 4 Argon и Qwen3.8-Max — через API, каждый раз в новом разговоре, по двадцать раз один и тот же вопрос: «Назови случайное число от 1 до 30». В 77 ответах из 80 они называли число 17. (То есть модель вместо задачи «сгенерировать случайное число» выполняет задачу «назови число, которое является наиболее ожидаемым в качестве случайного». Кстати, это число, 17, оказывается самым популярным и в человеческих опросах. — Прим. ред.) А вот когда двум из них, Claude и Grok, предоставили доступ к генератору случайных чисел и задали тот же вопрос еще по десять раз, модели каждый раз обращались к генератору и называли выданное им число. То есть решение задачи зависит от ее постановки и приданных инструментов.

Совокупность приданных моделям инструментов, отдельных проверяющих программ и других моделей в помощь основной называют обвязкой. Как она устроена, мы также рассказывали в статье «Как устроена нейросеть».

Слабое место таких связок — проверка. Физик Мэтью Шварц из Гарварда за две недели написал вместе с Claude Opus 4.5 статью по квантовой хромодинамике и сверял расчеты с GPT-5.2 и Gemini 3.0. Как он рассказывает, Claude подгоняла параметры под графики и подделала полосы неопределенности, а после его замечания признала: «Я сжульничала». Несколько ошибок пропустили все три модели [6].

Компьютер, проверяющий доказательство, подтверждает только то утверждение, которое ему сообщили: в задаче Эрдёша № 124 люди при записи сделали формулировку слабее задуманной, и машина честно подтвердила доказательство более легкой задачи. Модель может найти способ получить высокий балл, не решив задачу, — исследователи из METR видели, как модель o3 подправляла тесты и подсчет баллов. Ошибаются и люди, проверяющие результат: в октябре 2025 года сотрудники OpenAI объявили, что GPT-5 «решила» десять открытых задач Эрдёша, а модель нашла уже опубликованные решения.

Естественное желание — проверять одну модель другой. Модели оценивают собственные тексты выше чужих, а в отдельных экспериментах несколько копий одной модели после обсуждения ошибались реже. Но ошибки разных моделей похожи. В исследовании более 350 моделей на одном из наборов вопросов оказалось, что когда две модели ошибаются на одном вопросе, в 60% случаев они выбирают один и тот же неверный ответ [7]. Согласие двух моделей само по себе ничего не доказывает.

Как собрать систему

Минимальный набор такой: одна агентная программа на рабочем компьютере (Claude Code, Codex CLI, Gemini CLI или открытая OpenCode), доступ к одной модели, файл с правилами проекта, папка с данными и проверка каждого факта по первоисточнику. Агентная программа получает задачу, читает и пишет файлы, запускает код и вызывает модель. Правила проекта человек записывает сам: что можно, что нельзя, как проверять и куда что складывать. По мере надобности добавляются вторая модель другой компании для проверки, своя база заметок о проекте, подключенные инструменты и сервер для расчетов, требующих высокой производительности. Сохранять нужно всё: исходные данные, план и правила, журнал работы с версиями моделей и датами.

Для этой статьи мы протестировали работу такой системы на простой задаче: проверить результат, полученный в существующей научной публикации. Был взят недавний доклад (июнь 2026 года) на тему изменения климата [8]. Авторы сопоставили среднюю глобальную температуру за 2016–2025 годы, сравнили с данными доиндустриального периода за 1850–1900 годы и вычислили, что потепление составило 1,26 °C. Также были приведены другие данные, например что с 1991 года в океанах число дней с морскими волны тепла (marine heatwave, области аномально большой температуры поверхностных вод, губительные для океанических экосистем) увеличилось втрое. Поскольку статья содержала массив исходных данных, мы решили проверить, действительно ли из них следует потепление на 1,26 °C, а также корректны ли другие утверждения.

План работ сначала составила модель Claude Opus 5.5, после чего другая модель, GPT-6 Astra, нашла в нём ошибку: поскольку в выложенном файле уже находился готовый ряд температур потепления по годам, Opus 5.5 просто предложил усреднить эти цифры, а не заново вычислять их по изначальному массиву данных. После этого Claude Opus 5.5 учел замечания и исправил план. За дело взялись два исполнителя, использующие Claude Sonnet 5.5 и не имеющие доступа к результатам друг друга. Первый исполнитель скачал четыре набора данных, посчитал и получил верный результат. Второй — занялся «подгонкой под ответ», пробуя обрезать периоды времени так, чтобы результаты совпадали. Правда, сам же сообщил о подгонке в отчете. Затем массив исходных данных получила модель GPT-6 Astra и прежде, чем проанализировать результаты двух «Соннетов», сама провела расчет и получила ответ, совпадающий с опубликованным в исследовании. Прочитав отчеты, «Астра» также подобрала формулу для морских волн тепла, с которой можно получить такие же числа, как и в статье, хотя авторы ее не приводят. Также проверка показала неверное округление (1,030 превратилось в отчете в 1,04), ошибку в коде и неточность в арифметике пояснения. Модели подготовили расчеты и отчеты за 24 минуты, израсходовав около 300 тыс. токенов (приблизительно 1–3 долл.).

Вместо вывода

Ни одной модели нельзя доверять научный результат без проверки. Дополнительная модель может найти пропущенную ошибку, но согласие их результатов еще ничего не доказывает. Проверять нужно по первоисточникам, расчетам, формальным доказательствам или эксперименту — сообразно задаче.

Качество работы с ИИ определяете прежде всего вы сами. Именно вы ставите ограничения, составляете правила, по которым модель работает с материалом, тщательно проверяете всё, что она выдала, закладываете в нее собственные идеи, даете подсказки, определяете направление, и, главное, вовремя понимаете, когда ее надо остановить.

Илья Белых

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1 Здесь надо разделять названия корпораций и глобальные бренды (OpenAI, Anthropic, Google, Alibaba…), торговые марки, которые они используют для названия своих экосистем ИИ (ChatGPT, Claude, Qwen…), названия конкретной модели или семейства моделей ИИ (Fable, Argon, Astra…) и номера их версий.

2 www.trv-science.ru/2026/08/kak-ustroena-neuroset