AI штурмует теорию Янга — Миллса

Созданная в 2015 году корпорация OpenAI в октябре 2026-го объявила, что разработанная ею большая языковая модель нашла решение еще одной из так называемых Задач тысячелетия. Под этим именем известен список из семи проблем, которые в 2000 году независимый Математический институт Клэя, расположенный в американском штате Массачусетс, предложил мировому научному сообществу. Он квалифицировал эти проблемы как важнейшие цели будущих исследований, которые известны уже в течение многих лет, но к началу XXI века еще не достигнуты. Одну из этих проблем — доказательство топологической гипотезы, которую в 1904 году сформулировал великий французский математик Анри Пуанкаре, — в 2002–2003 годах решил петербургский математик Григорий Перельман. Эта гипотеза утверждает, что любое односвязное компактное трехмерное многообразие без края гомеоморфно трехмерной сфере (т. е. может быть трансформировано в эту сферу с помощью взаимно однозначного непрерывного преобразования). Остальные шесть проблем пока считаются нерешенными. За каждую успешно решенную задачу из этого списка Институт Клэя установил премию в миллион долларов.

Проблема, о которой идет речь сейчас, относится не к чистой математике, а к фундаментальной физике. Поэтому не стоит удивляться, что корпорация OpenAI предложила известному американскому физику-теоретику, лауреату Нобелевской премии профессору Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Дэвиду Гроссу сформировать и возглавить независимую экспертную группу, которая должна разобраться в найденном решении и в случае его одобрения представить на суд профессионалов. Гросс привлек к этой работе еще четырех специалистов экстра-класса: старшего научного сотрудника Центра математических наук и приложений Гарвардского университета Майкла Дугласа, одного из основателей Института Клэя гарвардского профессора Артура Джаффе, профессора Принстонского университета Игоря Клебанова и профессора Саймонсовского центра геометрии и физики в Университете штата Нью-Йорк в Стони-Бруке Никиту Некрасова. Им предстоит изучить и оценить текст объемом 1147 страниц, что, конечно, потребует серьезных усилий и, вероятно, немалого времени. Насколько мне известно, пока что вся открытая информация об этом проекте содержится в выложенном в Интернете заявлении группы Гросса 1.

Теперь о самой проблеме. Институт Клэя сформулировал ее как получение строгого математического доказательства формальной обоснованности и физической реалистичности теории Янга — Миллса. В своей первоначальной версии она была построена в 1953–1954 годах эмигрировавшим в США молодым китайским физиком и будущим нобелевским лауреатом Янгом Чжэньнином и его аспирантом Робертом Миллсом. Они показали, что использование в теоретическом аппарате физики микромира так называемой калибровочной симметрии позволяет предсказывать существование ранее неизвестных физических полей и, как следствие, еще не открытых в эксперименте частиц. В 1964 году эта теория была дополнена введением скалярного вакуумного поля, которое обеспечивает появление массы как у переносчиков слабого ядерного взаимодействия, промежуточных векторных бозонов, так и у всех реально существующих фермионов, частиц с полуцелым спином, как истинно элементарных, например кварков и лептонов, так и составных, таких как барионы и мезоны. На этой основе в 1970-е годы была построена современная общая теория физики микромира, Стандартная модель физики частиц. За полвека своего существования она не только не была опровергнута либо модифицирована, но даже не встретилась со сколько-нибудь серьезными экспериментальными вызовами. Ее венцом стало открытие в 2012 году на женевском Большом адронном коллайдере квантов вышеупомянутого вакуумного поля, известных как бозоны Хиггса.

У меня нет возможности останавливаться на истории и физическом содержании теории Янга — Миллса. Тех, кто этим заинтересуется, отсылаю к 9-й и 13-й главам моей книги «Этюды о частицах: от рентгеновских фотонов до бозона Хиггса» и особенно к 13-й главе «Этюдов о квантовой механике: 1895–2025».

Но почему же столь успешная теория требует еще и дополнительного обоснования? Дело здесь в следующем. Та часть Стандартной модели, которая описывает слабое и электромагнитное взаимодействия (точнее, единое электрослабое взаимодействие, двумя сторонами которого они являются), считается вполне согласованной и не вызывает вопросов. А вот та часть, которая ответственна за описание сильного (т. е. межкваркового) взаимодействия, покоится на довольно зыбком основании. Это взаимодействие переносят так называемые цветные глюоны, которые в теории Янга — Миллса имеют нулевую массу. В результате они, подобно фотонам, в принципе должны распространяться на бесконечные расстояния. Однако, как всем известно, глюоны не вылетают за границы протонов, нейтронов и других кварковых композитов. Поэтому сильное взаимодействие зануляется на очень малых дистанциях порядка радиуса атомных ядер.

Сами кварки тоже не пересекают этих границ и в нашем низкоэнергетическом мире никогда не встречаются в свободном состоянии (предположительно свободные кварки и глюоны существовали в сверхгорячей ранней Вселенной, но это особая история). Напомню, что это свойство сильного взаимодействия называется пленением кварков, или конфайнментом. Сложность в том, что эффект конфайнмента до сих пор так и не удалось доказать на основе общих принципов теории Янга — Миллса, хотя такие попытки неоднократно предпринимались.

Эту слабость Стандартной модели решил исправить Институт Клэя. Он поставил перед претендентами на свою премию двойную задачу. Во-первых, они должны построить теорию Янга — Миллса в четырехмерном пространстве-времени из первых принципов и в строгом соответствии с общепринятыми аксиомами квантовой теории поля. Во-вторых, им предстоит показать, что все возбуждения вакуумного поля обладают положительной энергией, причем их энергетический спектр имеет фиксированную ненулевую нижнюю границу, которую принято обозначать греческой буквой Δ. Как говорят физики, этот спектр отделен от нижнего энергетического состояния вакуума щелью размером Δ. На языке физики это означает, что все частицы, которые описываются Стандартной моделью в терминах сильного взаимодействия, имеют ненулевую массу. Математически доказать существование такой щели — второе требование к желающим получить заветную премию.

Решение этих двух задач само по себе еще не дало бы полного объяснения конфайнмента. Однако оно не только поставило бы Стандартную модель на действительно прочный фундамент, но и, возможно, открыло бы путь к ее нетривиальным обобщениям. А то, что такие обобщения необходимы, практически никто не сомневается.

Вот так сейчас обстоят дела. Теперь остается ждать выводов группы Гросса. Хотелось бы надеяться, что не слишком долго.

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И последнее. В принципе, вполне закономерен вопрос, нужны ли теоретической физике формальные строгости такого уровня, которого требует Институт Клэя. В конце концов, это наука о природе, а не математическая логика. В качестве ответа предлагаю перевод последнего абзаца детального обзора проблемы обоснования теории Янга — Миллса, опубликованного Майклом Дугласом в начале нынешнего года2.

«Задачи тысячелетия» в конечном счете лежат в сфере математики; и насколько они в таком случае интересны для физиков? Кое-кто может сказать, что коль скоро физические аспекты теории Янга — Миллса уже понятны, решение призовой задачи добавит лишь ту информацию, которой мы и так располагаем. На это можно ответить, что получение математического доказательство приведет не только к новым идеям, но и к новым способам использовать старые концепции и понятия. Однако не менее верно, что физика достигла очень многого и без чрезмерной математической строгости и что сейчас она свободна от противоречий и кризисов воспроизводимости результатов, о которых стоило бы беспокоиться. Тем не менее, мы предвидим, что в будущем всё больше и больше физиков будут стараться работать на основе более строгих стандартов. На это есть две причины. Во-первых, хотя новая развивающаяся область исследований может сильно выигрывать от возможности действовать на основе гибких и нестрогих базисных установок, по мере ее взросления эти преимущества начинают уменьшаться, в то время как преимущества строгости, ведущей к получению более убедительных и более общих результатов, заметно возрастают. Во-вторых, хотя сегодня это и трудно доказать, в ближайшие годы основанные на искусственном интеллекте технологии, скорее всего, сильно облегчат достижение этой цели. Кроме того, конструирование формально верифицируемых теорий облегчит поиск новых программных программных средств для выполнения вычислений, обеспечивающих сравнение теории с экспериментом.

Алексей Левин

1 kitp.ucsb.edu/sites/default/files/YM_working_group.pdf

2 Michael R. Douglas. The Yang-Mills Millenium problem. Natural Review Physics, 8, February 2026, 86-97.