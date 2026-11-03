Астрономический календарь на ноябрь 2026 года

События ноября 4/5 ноября — максимум активности метеорного потока Южные Тауриды (ZHR = 5) из созвездия Тельца 6–9 ноября — Венера проходит к югу от Спики (максимум сближения 9 ноября — 1,1°) 7 ноября — Луна вблизи Венеры (покрытие при видимости на юге Южной Америки) 9 ноября — новолуние 11/12 ноября — максимум активности метеорного потока Северные Тауриды (ZHR = 5) 16 ноября — Марс проходит в 1,2° к северу от Юпитера 16/17 ноября — максимум активности метеорного потока Леониды (ZHR = 20) 17 ноября — Луна в фазе первой четверти 20 ноября — Луна вблизи Сатурна 21 ноября — Меркурий в максимальной утренней элонгации 20° 24 ноября — полнолуние 25 ноября — Уран в противостоянии с Солнцем 26 ноября — Марс вблизи Регула 28/29 ноября — Луна проходит по рассеянному звездному скоплению Ясли (М44) 30 ноября — Луна вблизи Юпитера (покрытие при видимости на юге Южной Америки)

Стремительные Леониды и яркие Тауриды

Ноябрь порадует любителей астрономии сразу несколькими интересными событиями! Нас ждет легендарный метеорный поток, тесное сближение Марса и Юпитера, благоприятная видимость Меркурия и Венеры, а также противостояние Урана. Но начнем с «падающих звезд»!

В ноябре активны сразу два известных метеорных потока — Тауриды и Леониды. Причем последние по праву считаются одним из самых известных потоков в истории астрономии. Всё дело в том, что Леониды неоднократно устраивали настоящие метеорные штормы. В 1833, 1866, 1966, 1999 и 2001 годах наблюдатели становились свидетелями невероятного зрелища, когда за час по небу проносились тысячи метеоров! Особенно впечатляющим оказался 1966-й, когда на пике активности некоторые наблюдатели насчитывали десятки «падающих звезд» в секунду.

Последние крупные всплески активности Леонидов пришлись на рубеж XX и XXI веков. И я уверен, что среди любителей астрономии есть немало тех, кто лично наблюдал это удивительное зрелище в 1998, 1999 или 2001 годах.

Леониды порождены кометой 55P/Темпеля — Туттля, которая возвращается к Солнцу примерно раз в 33 года. Двигаясь по орбите, комета оставляет за собой шлейфы пылевых частиц. Когда Земля пересекает один из таких шлейфов, мы и наблюдаем метеорный поток. А если наша планета попадает в особенно плотное скопление частиц, происходит метеорный шторм.

Метеоры из потока Леониды — одни из самых быстрых. Они влетают в земную атмосферу со скоростью около 71 км/с! Поэтому многие из них выглядят как стремительные яркие вспышки.

Впрочем, в 2026 году грандиозного шторма не ожидается. Прогнозируемая активность составит около 15–20 метеоров в час при идеальных условиях. Максимум ожидается в ночь с 16 на 17 ноября, хотя наблюдать поток можно и в соседние ночи.

Луна в это время будет близка к фазе первой четверти, но серьезно помешать наблюдениям не должна. Она зайдет еще до того, как радиант потока поднимется достаточно высоко. Поэтому лучше всего наблюдать Леониды во второй половине ночи, когда созвездие Льва окажется повыше над горизонтом.

Но Леониды — не единственный интересный метеорный поток ноября. 5 ноября ожидается максимум Южных Таурид, а 12 ноября — Северных. Это две ветви одного метеорного комплекса, радианты которых расположены в созвездии Тельца. Их активность сравнительно невелика, около пяти метеоров в час. Но Тауриды известны своими яркими и медленными болидами. Их скорость заметно меньше, чем у Леонид, — около 28 км/c.

Происхождение Таурид связывают с короткопериодической кометой Энке, которая совершает один оборот вокруг Солнца всего за 3,3 года. Это самый короткий период обращения среди известных периодических комет. Считается, что тауридный комплекс образовался в результате постепенного разрушения крупного родительского тела, оставившего после себя множество пылевых частиц и более крупных обломков. По одной из гипотез, даже знаменитое Тунгусское событие 1908 года могло быть вызвано обломком кометы Энке. Кстати, она вновь возвращается к Солнцу и уже в феврале 2027 года пройдет очередной перигелий.

Яркая Венера, высокий Меркурий, заметный Уран

А теперь перейдем к планетам. Здесь тоже немало интересных событий.

16 ноября произойдет тесное сближение Марса и Юпитера. На земном небе две планеты окажутся на расстоянии всего 1,2° друг от друга. Это чуть больше двух видимых диаметров полной Луны!

Наблюдать две планеты можно невооруженным глазом в созвездии Льва в предрассветные часы. Яркий Юпитер и заметно более слабый оранжевый Марс образуют красивую пару. А в бинокль их можно будет увидеть в одном поле зрения.

Вторая половина ноября также станет хорошим временем для наблюдений Венеры и Меркурия на утреннем небе. Венера сейчас постепенно набирает яркость, а к концу месяца ее блеск достигнет примерно –4,8m! Ярче нее на небе только Солнце и Луна. А в телескоп Венера выглядит сейчас как маленький серп.

21 ноября достигнет максимальной западной элонгации Меркурий, удалившись от Солнца примерно на 20°. Это один из наиболее благоприятных периодов для его утренних наблюдений. Искать планету нужно будет низко над восточным горизонтом примерно за час до восхода Солнца.

И, наконец, еще одно интересное событие ожидается 25 ноября — противостояние Урана. В этот день Солнце, Земля и Уран выстроятся в одну линию. Во время противостояния складываются наилучшие условия для наблюдений: планета видна практически всю ночь, достигает максимальной яркости и имеет наибольший видимый диаметр.

Блеск Урана составит примерно 5,7m. Это означает, что теоретически его можно заметить даже невооруженным глазом! Правда, для этого потребуется темное, незасвеченное фонарями небо. Гораздо проще найти Уран в бинокль или небольшой телескоп. При увеличении от ста крат он выглядит как крошечный зеленовато-голубой диск. Его угловой диаметр составляет всего около четырех секунд дуги.

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Вот таким обещает быть ноябрь. И хотя грандиозных астрономических явлений не ожидается, у нас всё равно будет немало поводов выбраться под звездное небо.

Александр Смирнов