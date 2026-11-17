Hera на «прямоугольной» орбите

Европейский аппарат Hera, прибывший к двойной системе астероидов Дидима и Диморфа, приступил к первому этапу исследований. Мы уже рассказывали о первых снимках, на которых Hera впервые различила два астероида как отдельные объекты [1]. Теперь аппарат передал первое изображение с близкого расстояния. Монохромный снимок, полученный Asteroid Framing Camera с дистанции около 60 км, показывает Дидим с той стороны, которую камера DART не видела перед столкновением в 2022 году. На изображении хорошо различимы центральный экваториальный хребет, множество валунов, кратеров и борозд, которые, возможно, образовались в результате падения материала, выброшенного с Диморфа [2].

Диаметр Дидима составляет 780 м, Диморфа — 151 м, на этом снимке он скрыт в тени своего большего собрата. Сейчас аппарат Hera находится на расстоянии 25–30 км от пары. Гравитация астероидов слишком слаба (у Дидима она примерно в 40 тыс. раз, а у Диморфа в 200 тыс. раз меньше земной), поэтому круговая орбита нестабильна. Вместо этого Hera использует «прямоугольную» траекторию — каждые три-четыре дня проводит коррекцию движения, изменяя курс на 90°, чтобы оставаться вблизи астероидов. Движется аппарат при этом с черепашьей скоростью — около 12 см/c.

Столкновение DART с Диморфом в сентябре 2022 года сократило период его обращения вокруг Дидима примерно на 33 минуты. Это первое искусственное изменение орбиты небесного тела, которое удалось измерить. Однако оставалось неясным, привело ли столкновение просто к появлению нового кратера или полной «пересборке» Диморфа, который, как предполагают, представляет собой рыхлое скопление обломков. Одна из ключевых задач Hera — измерить массу Диморфа. Это позволит оценить эффективность удара и понять, насколько близок был астероид к разрушению.

Детальные изображения обоих астероидов, включая последствия удара DART, ESA планирует обнародовать 25 ноября 2026 года. В дальнейшем Hera перейдет на более сложную траекторию, после чего развернет два кубсата, Milani и Juventas, для изучения состава, внутренней структуры и пылевого окружения системы. Результаты миссии Hera помогут сделать шаг от разового эксперимента по отклонению астероида к разработке технологии защиты нашей планеты от внешних угроз.

1. Первые снимки Дидима и Диморфа. www.trv-science.ru/2026/11/astronovosti-3-nov/

2. Hera spacecraft in ‘rectangular orbit’ around target asteroids. esa.int/articles/about-us/directorates/operations/space-safety/hera/hera-spacecraft-in-rectangular-orbit-around-target-asteroids

Галактика LAP1-B: свидетель ранней Вселенной

Благодаря спектрографу NIRSpec космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) астрономы смогли узнать химический состав галактики LAP1-B. Она оказалась одной из самых примитивных по составу среди известных на сегодняшний день — в ней почти нет химических элементов тяжелее водорода и гелия. Свет от LAP1-B шел к нам около 13 млрд лет, что соответствует красному смещению z ≈ 6,6 и эпохе, когда возраст Вселенной составлял примерно 800 млн лет [3, 4]. Сигнал от галактики был усилен примерно в сто раз за счет гравитационного линзирования от массивного скопления MACS J0416.

Содержание кислорода в газе LAP1-B по первоначальной оценке в 240 раз меньше, чем в нашем Солнце. Это рекордно низкий уровень для галактики с активным звездообразованием. Повторный анализ с расширенным набором данных и другой калибровкой дал немного иную оценку: 1–2% от солнечного. Расхождение объясняется тем, как именно химические элементы определяются по яркости спектральных линий. Для настолько бедных «металлами» систем пока слишком мало объектов сравнения, чтобы точно обосновать методику.

Общая масса звезд в LAP1-B оценивается менее чем в 3300 солнечных. Эта галактика настолько тусклая, что свет ее звезд напрямую не наблюдается, и о них приходится судить только по эмиссионным линиям газа. Динамическая масса, вычисленная по кинематике газа, превышает суммарную массу звезд и газа, что указывает на доминирование темного гало. Эти характеристики — крайне низкая металличность, малая звездная масса и преобладание темной материи — позволяют предположить, что LAP1-B является предком ультраслабых карликовых галактик (UFD), редких свидетелей истории ранней Вселенной. Такие галактики наблюдаются и в окрестностях Млечного Пути.

Отдельный интерес вызывает повышенное соотношение содержания углерода и кислорода. В первоначальном анализе оно интерпретировалось как признак того, что галактика сформирована из звезд населения III — звезд ранней Вселенной, которые образовались почти исключительно из водорода и гелия. Однако последующая работа не смогла уверенно подтвердить наличие критически важной спектральной линии углерода, поэтому эти выводы пока являются преждевременными. Более того, размеры и кинематика LAP1-B допускают альтернативную гипотезу: возможно, перед нами не самостоятельная карликовая галактика, а молодое звездное скопление, формирующееся внутри более крупной, но пока невидимой системы.

Независимо от окончательной классификации, LAP1-B дает редкую возможность изучать химическую эволюцию на самой ранней стадии истории Вселенной. Дальнейшие спектроскопические наблюдения с более высокой чувствительностью должны уточнить содержание углерода и кислорода, а также кинематику объекта, чтобы понять, имеем ли мы дело с отдельной галактикой или с формирующимся скоплением.

3. GA-NIFS view of LAP1: Assembly of Pop III stellar clusters during Eo R. arxiv.org/abs/2609.35945

4. The Most Chemically Primitive Galaxy in the Early Universe: Clues to the Mysterious Origins of Ultra-Faint Dwarfs. kanazawa-u.ac.jp/en/miraichi/183006

Молодая сверхновая в галактике NGC 1433

В начале ноября 2026 года в спиральной галактике с перемычкой NGC 1433, расположенной примерно в 15 Мпк (около 50 млн световых лет) от Земли в созвездии Часы, вспыхнула сверхновая. Объект, получивший обозначение SN 2026ahvu, был обнаружен 2 ноября системой ATLAS, а последующая спектроскопия подтвердила, что это молодая сверхновая типа Ia [5]. Этот тип сверхновых связан с термоядерным взрывом белого карлика, накопившего вещество от звезды-компаньона.

Сверхновые типа Ia служат «стандартными свечами» для измерения космических расстояний. Однако по-прежнему ведутся дискуссии о том, чем вызван их взрыв и как именно он происходит. Чтобы разобраться в вопросе, исключительно ценны наблюдения на ранних стадиях возникновения сверхновой. Они позволяют обнаружить следы взаимодействия звезды с компаньоном и окружающим веществом, которые быстро исчезают по мере распространения взрывной волны.

SN 2026ahvu дала редкую возможность изучить сверхновую уже в первые дни после взрыва. В момент обнаружения ее видимая звездная величина составляла около 17, а уже через несколько дней объект достиг 13,5. Ожидается, что максимум блеска, который прогнозируется в диапазоне от 12,1 до 10,5, наступит в период с 18 по 23 ноября. Поскольку сверхновая обнаружена задолго до пика вспышки и находится сравнительно недалеко, астрономы могут проследить ее развитие в реальном времени. Это одна из ближайших сверхновых типа Ia со времен SN 2011fe, вспыхнувшей в галактике Вертушка в 2011 году.

Наблюдения велись согласованно: камера Dark Energy Camera (DECam) на четырехметровом телескопе имени Виктора М. Бланко и телескоп Gemini South запечатлели сверхновую на фоне ее галактики. Важно, что существуют архивные снимки NGC 1433, сделанные DECam до взрыва в рамках обзора Dark Energy Survey (2013–2019). Сравнение «до и после» дает информацию об окружении сверхновой. NOIRLab выступает координатором будущих наблюдений с участием этих инструментов и телескопа SOAR, а также приглашает другие обсерватории присоединиться.

Сверхновая доступна и для любителей астрономии: при текущем блеске ее можно увидеть в небольшие и средние телескопы из южных широт, где NGC 1433 поднимается высоко над горизонтом. На небе она выглядит как слабая точка — но за этой точкой стоит событие, которое помогает уточнять масштабы Вселенной.

5. NSF NOIRLab-operated Facilities Capture Brightening Nearby Supernova. noirlab.edu/public/news/noirlab2628/

AT 2016blu: загадки ложной сверхновой

Звезда AT 2016blu в галактике NGC 4559, удаленной примерно на 30 млн световых лет от нас, более десяти лет привлекает внимание астрономов своим странным поведением. Она относится к классу ярких голубых переменных — массивных горячих светил, которые время от времени резко меняют блеск. В случае AT 2016blu эти изменения носят особенно динамичный характер: с 2012 по 2026 год было зафиксировано как минимум 27 вспышек, происходящих примерно каждые 113 дней. По внешнему виду они напоминают взрывы сверхновых, но сама звезда после каждого события остается целой, из-за чего ее называют «лжесверхновой» [6].

Снимок спиральной галактики NGC 4559 и четыре врезки, показывающие звезду AT 2016blu в спокойном состоянии и во время вспышки.

На врезке слева: композитное изображение галактики, расположенной примерно в 30 млн световых лет от Земли. Белый квадрат отмечает положение звезды на ее внешнем крае.

Справа вверху: рентгеновские снимки «Чандры» за 2001–2002 годы (до начала вспышек) и за март 2026 года. Во время вспышки источник стал как минимум в сто раз ярче в рентгеновском диапазоне.

Справа внизу: оптические снимки того же участка, сделанные 14 и 25 марта 2026 года, где также видно резкое усиление блеска.

Источник: NASA/CXC/Univ. of Virginia/M. Aghakhanloo. Optical: SDSS, NSF/KAIT



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Масса AT 2016blu оценивается не менее чем в 33 массы Солнца. Природа ее повторяющихся вспышек долгое время оставалась неясной, пока наблюдения рентгеновской обсерватории «Чандра», выполненные в марте 2026 года, не показали, что в момент очередной вспышки звезда стала как минимум в сто раз ярче в рентгеновском диапазоне, чем в 2001–2002 годах, до начала серии вспышек. Это указывает на присутствие рядом скрытого компактного объекта — нейтронной звезды или черной дыры звездной массы. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal [7].

Наиболее вероятное объяснение состоит в том, что AT 2016blu и второй объект обращаются по вытянутой орбите вокруг общего центра масс, и каждые 113 дней, когда они сближаются, вещество, сброшенное массивной звездой, падает на ее компаньона, разгоняется до околосветовых скоростей и начинает ярко светить в рентгеновском диапазоне. Это излучение нагревает плотный газ, окружающий систему, а тот в свою очередь вспыхивает в оптическом диапазоне.

Наблюдение важно с нескольких точек зрения. Это первое обнаружение рентгеновского излучения у подобной вспыхивающей яркой голубой переменной и первое убедительное свидетельство присутствия у нее компактного компаньона — нейтронной звезды или черной дыры. Кроме того, AT 2016blu может оказаться ультраярким рентгеновским источником, редко встречающимся объектом не вполне понятной природы. Возможно, часть таких источников — это подобные двойные системы, где массивная звезда непрерывно «подкармливает» своего компактного соседа. Наконец, изучение AT 2016blu помогает понять, как ведут себя массивные звезды накануне настоящего взрыва сверхновой и какие процессы могут предшествовать коллапсу ядра.

6. NASA’s Chandra Finds Source of Star’s Mysterious Outbursts. science.nasa.gov/missions/chandra/nasas-chandra-finds-source-of-stars-mysterious-outbursts

7. AT 2016blu: Accretion-powered Outbursts in a Luminous Blue Variable and Compact Object Binary. iopscience.iop.org/article/

10.3847/1538-4357/ae9a86

Скопления первичных черных дыр: аргументы против

Российские ученые из Астрокосмического центра ФИАН нашли новые аргументы против гипотезы о том, что темная материя состоит из первичных черных дыр [8]. Они проверили, могут ли такие черные дыры скрываться в скоплениях от обнаружения методом гравитационного микролинзирования. Моделирование показало, что за миллиарды лет столкновения разрушают скопления, освобождая значительную часть черных дыр. Они становятся одиночными, и к ним снова можно применять ограничения, установленные наблюдениями микролинзирования.

Первичные черные дыры иногда рассматриваются в числе возможных кандидатов на роль темной материи, на которую приходится около 85% всей материи во Вселенной. В отличие от обычных черных дыр, возникающих при коллапсе массивных звезд, они могли образоваться в первые мгновения после Большого взрыва [9]. Если гало Млечного Пути было бы заполнено первичными черными дырами массой в десятки солнечных, они должны были бы вызывать события гравитационного микролинзирования (когда черная дыра проходит на фоне далекой звезды, мощная гравитация временно увеличивает видимый блеск звезды). Однако многолетние наблюдения миллионов звезд Магеллановых Облаков в обзорах EROS и OGLE выявили слишком мало подобных событий.

Одним из возможных объяснений этого противоречия стало предположение о существовании скоплений первичных черных дыр, напоминающих шаровые звездные скопления. В таком случае события микролинзирования становятся более редкими и нестандартными, поэтому наблюдательные обзоры могут их пропускать.

В новом исследовании ученые провели несколько десятков моделирований прямых столкновений пар скоплений. Это позволило определить, сколько массы теряется в зависимости от скорости столкновения и прицельного расстояния. Затем исследователи смоделировали эволюцию гало из скоплений черных дыр, похожего по параметрам на гало Млечного Пути, на протяжении 13 млрд лет (z=9). В нём около 700 тыс. частиц соответствовали отдельным скоплениям, а программа регистрировала каждое их сближение. Объединение результатов позволило оценить выживаемость скоплений в разных областях Галактики практически за всё время ее жизни.

Оказалось, что столкновения постепенно разрушают подобные скопления и освобождают значительную часть входящих в них черных дыр. Например, на расстоянии Солнца от центра Галактики скопления массой в 1 млн солнечных теряют около половины своей массы, а скопления массой в 10 млн солнечных разрушаются почти полностью — от них остается не более 4%. Вдоль луча зрения на Магеллановы Облака 49% массы первичных черных дыр БМО и 92% ММО оказываются рассыпанными вне скоплений. Значит, если бы они и правда существовали, они были бы заметны современными методами наблюдения. Спрятать первичные черные дыры в скопления не получается: Галактика их «вытряхивает».

Исследование также показало, что основная часть разрушений происходит на ранних этапах формирования Галактики. Наибольшие потери массы вызывают столкновения со скоростями около 12–20 км/с. Именно такие скорости были характерны для молодой Вселенной, когда галактическое гало еще формировалось из холодных сгустков вещества. Половина всех потерь массы накапливается уже за первые 3 млрд лет.

В современном Млечном Пути ситуация иная. Скопления должны проходить друг сквозь друга со скоростями порядка 250 км/с, практически не вызывая существенных возмущений. Поэтому оценки, основанные только на современных условиях в галактическом гало, не учитывают значительную часть разрушений, произошедших в прошлом.

Полученные результаты могут иметь значение и для некоторых экзотических моделей, в которых темная материя состоит из первичных черных дыр, объединенных в компактные скопления. В частности, они ставят под вопрос возможность длительного существования таких скоплений в моделях циклической Вселенной Николая Горькавого (непосредственно сама эта гипотеза в рассматриваемой работе не анализировалась). Согласно ее положениям, темная материя состоит преимущественно из черных дыр, сохранившихся от предыдущих циклов существования Вселенной. Однако новая работа показывает, что такие скопления должны постепенно разрушаться, а значит, этот способ объяснить отсутствие наблюдений оказывается несостоятельным.

Вячеслав Авдеев, АКЦ ФИАН

8. Do primordial black hole clusters survive the Galaxy? Collisional disruption and microlensing implications. doi.org/10.1103/clt1-v232, arxiv.org/abs/2607.09918

9. Привет из ранней Вселенной. Существуют ли первичные черные дыры? www.trv-science.ru/2026/09/sushhestvuyut-li-pervichnye-chernye-dyry

Ведьмина Голова в звездном свете

На изображении номера — Ригель, ярчайшая звезда созвездия Ориона, и рядом с ней туманность Ведьмина Голова (IC 2118). Туманность светится отраженным светом Ригеля, а голубым он выглядит потому, что пылинки рассеивают синие лучи эффективнее красных. Точно так же рэлеевское рассеяние в атмосфере Земли делает наше небо голубым. Сама Ведьмина Голова, одна из самых крупных и близких отражательных туманностей, раскинулась примерно на 50 световых лет (15 пк) и находится примерно в 800 световых годах (245 пк) от нас.

Форма «головы ведьмы» возникла не случайно: туманность медленно разрушается под действием излучения и звездного ветра Ригеля, который находится всего в нескольких градусах от нее. Несмотря на внешнюю хрупкость, это облако газа и пыли оказалось местом активного звездообразования. Наблюдения в инфракрасном диапазоне выявили в «голове» туманности молодые звездные объекты, что указывает на триггерный механизм: ударные волны от излучения массивных звезд сжимают газ и запускают рождение новых светил.

Алексей Кудря