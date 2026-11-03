Первые снимки Дидима и Диморфа

Европейский аппарат Hera, запущенный в октябре 2024 года для изучения последствий столкновения миссии DART с астероидом Диморф, получил первые изображения своих целей. В ночь на 18 октября 2026 года камера Asteroid Framing Camera впервые различила Дидим и Диморф как два отдельных объекта, а 27 октября ESA опубликовало эти снимки [1]. ТрВ-Наука в 2022 году уже рассказывал о самом эксперименте DART и о предстоящем начале миссии Hera [2].

Дидим имеет диаметр около 780 м, Диморф — около 151 м, средняя дистанция между астероидами — около 1150 м. На настоящий момент они находятся на расстоянии около 197 млн км от Земли.

В начале октября аппарат Hera произвел серию тормозных маневров, снизив скорость относительно астероидов до 20 м/с, и начал постепенно сближаться с ними. На момент съемки аппарат находился на расстоянии около 1280 км от пары, и Диморф, хоть и занял на изображении примерно один пиксель, уже отчетливо отделен от более крупного компаньона.

Столкновение DART с Диморфом произошло 26 сентября 2022 года на скорости 6,1 км/с. Удар не только выбросил шлейф обломков протяженностью около 10 тыс. км, но и замедлил движение Диморфа вокруг Дидима примерно на 33 минуты. Однако остается ряд ключевых вопросов: что именно произошло с самим астероидом — как изменилась его форма и структура после столкновения, а также каковы состав, структура, масса объекта, и почему изменение его орбиты оказалось гораздо выше прогнозируемого.

В ближайшие месяцы Hera проведет детальное исследование места столкновения, задействовав несколько приборов, и развернет два небольших, размером с пачку книг, кубсата, чтобы еще ближе изучить астероид Диморф и даже совершить посадку на него. Первые детальные снимки Диморфа ESA планирует обнародовать 25 ноября 2026 года.

1. First light: Hera resolves two asteroids instead of one. esa.int/Space_Safety/Hera/First_light_Hera_resolves_two_asteroids_instead_of_one

2. Дартс в открытом космосе.

2026 ED138: новая карликовая планета?

Обсерватория имени Веры Рубин обнаружила в поясе транснептуновых объектов крупное небесное тело, которое может пополнить список карликовых планет Солнечной системы [3]. Объект получил предварительное обозначение 2026 ED138. 27 октября 2026 года Международный астрономический союз (МАС) опубликовал сообщение об открытии на сайте Центра малых планет [4].

На настоящий момент 2026 ED138 находится на расстоянии около 47 а. е. от Солнца — дальше, чем Плутон (сейчас он находится на расстоянии около 35 а. е., а в среднем — на 40 а. е.). Оценки размера основаны на удаленности, яркости объекта и его предполагаемом альбедо. По этим параметрам диаметр 2026 ED138 составляет от 600 до 1500 км. Ледяные тела таких размеров, как правило, достаточно массивны, чтобы собственная гравитация придала им округлую форму (ключевой критерий карликовой планеты). Если статус подтвердится, 2026 ED138 войдет в немногочисленную группу малых миров, признанных МАС, в которой уже состоят Плутон, Церера, Эрида, Хаумеа и Макемаке.



Вид Солнечной системы в разных проекциях, показывающий орбитальный путь кандидата в карликовые планеты 2026 ED138. На схеме справа показаны орбиты других карликовых планет. Источник: NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA



‌

Открытие стало возможным благодаря алгоритму поиска движущихся объектов, который обрабатывает миллиарды наблюдений и сопоставляет их между собой. Первые наблюдения были сделаны 4 марта 2026 года, а к 11 июля объект зафиксировали 30 раз в течение 20 ночей. Дополнительные архивные снимки, полученные камерой DECam, позволили проследить его путь более чем за десять лет. Такой метод «предоткрытия» (англ. precovery) дает возможность находить объект на старых снимках, где его специально не искали, и тем самым быстро уточнять орбиту.

Сложность обнаружения объясняется расположением объекта: он находится в области неба вблизи плоскости Млечного Пути. На снимках большинства телескопов 2026 ED138 терялся на фоне миллионов звезд. Регулярные и глубокие обзоры южного неба, которые Обсерватория имени Веры Рубин будет проводить в течение десяти лет, позволят находить подобные объекты там, где предыдущие поиски их упускали.

Для окончательного подтверждения статуса карликовой планеты необходимы инфракрасные снимки, которые позволят уточнить размер и отражательную способность поверхности 2026 ED138.

Открытие 2026 ED138 прокомментировал астроном Леонид Еленин: Точно утверждать, что это карликовая планета, пока рано. Сейчас в транснептуновом поясе официально признаны карликовыми планетами четыре объекта: Плутон, Эрида, Хаумеа и Макемаке, которые, скорее всего, значительно больше 2026 ED138 (чем больше объект, тем меньше его абсолютная звездная величина). Точно определить линейный размер без знания его альбедо (отражательной способности поверхности) невозможно, а оно может меняться в достаточно широких пределах. Поэтому можно сказать, что диаметр 2026 ED138 составляет от 600 до 1500 км. Среднее значение — около 1000 км — это размер карликовой планеты Цереры, в прошлом астероида. Но все карликовые планеты за орбитой Нептуна — больше. Диаметры Плутона и Эриды превышают 2300 км, Хаумеа очень вытянута, но ее наибольший размер — тоже около 2300 км. Диаметр Макемаке — 1430 км — находится у верхней границы оценки размера 2026 ED138, и они будут равны, только если новый объект очень темный, с отражательной способностью в несколько процентов. Если брать именно оценку абсолютной величины, то 2026 ED138 — девятый в списке самых крупных транснептуновых объектов. То есть, если его альбедо не окажется экстремально низким, то в очереди на статус карликовой планеты он не первый и не второй… Интересно ли это открытие? Безусловно, да. Является ли оно революционным? Нет. Мое личное мнение о событии: в нем больше медийного шума, которым пытаются замести под ковер технические сложности с запуском нового телескопа Обсерватории имени Веры Рубин, который, кстати, не работает с июля этого года. Хотя, как пишет директор обсерватории Роберт Блум, этой ночью (29 октября. — Прим. А.К.) телескоп был впервые запущен после трехмесячного перерыва и проработал всю ночь без технических замечаний. Надеюсь, наблюдения все-таки станут регулярными.

3. NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory Reveals Its First Dwarf Planet Candidate in Our Solar System. noirlab.edu/public/news/noirlab2626

4. MPEC2026-U85: 2026 ED138. Minor Planet Center. minorplanetcenter.net/mpec/K26/K26U85.html

Газовые гиганты в отраженном свете

На сегодняшний день почти все прямые изображения экзопланет сделаны в инфракрасном диапазоне. Это связано с тем, что молодые газовые гиганты еще горячи и светятся собственным теплом, что позволяет отделить их от яркой звезды. Однако с возрастом планеты остывают, и их тепловое излучение ослабевает. Альтернативный подход состоит в том, чтобы зарегистрировать свет звезды, отраженный планетой, — это можно сделать и в видимом диапазоне, сигнал не зависит от температуры планеты, а значит, позволяет изучать более холодные и старые миры. Кроме того, наблюдения на более коротких волнах дают лучшее угловое разрешение и позволяют обнаруживать планеты на более близких к звездам орбитах.

Именно для таких наблюдений предназначен коронограф ExtraSolar Coronagraph (ESC), который планируется установить на трехметровом космическом телескопе Lazuli, первом частном космическом аппарате, посвященном фундаментальной науке. Инициатором проекта стал экс-гендиректор Google Эрик Шмидт. Основная задача телескопа — прямое наблюдение экзопланет и изучение их атмосфер для поиска внеземных биосигнатур. Запуск должен состояться в 2028 году.

Препринт, опубликованный на arXiv.org [5], представляет первый список целей для будущих наблюдений. В него вошли 27 уже известных газовых гигантов, отобранных на основе данных каталога экзопланет NASA и оценок их орбит, яркости и ожидаемой отражательной способности атмосфер.

В список включены такие объекты, как 14 Herculis b, GJ 832 b и Beta Pictoris b. Отбор проводился с учетом того, что для многих планет наклонение орбиты известно недостаточно точно, поэтому авторы рассчитали несколько возможных сценариев наблюдений и степеней отражения. Однако это лишь предварительная научная проработка, а не утвержденная программа наблюдений: телескоп Lazuli еще не запущен, и окончательный перечень будет зависеть от его реальных характеристик и уточнения орбитальных параметров планет.

Работа важна не только сама по себе, но и в контексте будущих миссий. Некоторые из отобранных газовых гигантов станут объектами наблюдений не только телескопа Lazuli, но и коронографа телескопа «Нэнси Грейс Ро́ман» и теплового инфракрасного инструмента METIS на европейском Чрезвычайно Большом Телескопе (Extremely Large Telescope, ELT). Сочетание отраженного света и теплового излучения позволит получить более полную информацию об атмосфере планет и ее химическом составе.

5. The first selection of optimal targets for the Lazuli ExtraSolar Coronagraph’s reflected starlight exoplanet campaign. arxiv.org/abs/2610.31286

Сиварха: невидимый компаньон Бетельгейзе

Красный сверхгигант Бетельгейзе (α Ориона) на протяжении десятилетий демонстрирует сложное изменение фотометрических показателей. Наблюдаются два основных цикла — короткий, около 400 дней, и долгий, порядка 2100 дней. Эти вариации могут объясняться присутствием близкого компаньона, получившего имя Сиварха (в переводе с арабского — «ее браслет») [6]. Новые наблюдения на семи радиочастотах говорят в пользу того, что этот компаньон не просто существует, но и активно воздействует на протяженную атмосферу гиганта [7].

Наблюдения проводились в 2021–2026 годах с помощью Very Large Array (VLA) и Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) в диапазоне от 22 ГГц до 485 ГГц [8]. Излучение на разных частотах доходит до нас из разных слоев атмосферы звезды: субмиллиметровые волны — от близких к ее видимой поверхности, а сантиметровые — от удаленных на несколько радиусов звезды. Это позволяет построить послойную картину атмосферы Бетельгейзе и измерить яркостную температуру на разных высотах.

Оказалось, что после исторических минимумов 2019 года, наблюдавшихся непосредственно перед «Великим затемнением», яркостная температура на частотах 22 и 44 ГГц восстановилась до типичных значений. Сейчас она составляет около 3500 K на расстоянии примерно 2,7 радиуса звезды, что близко к температуре самой фотосферы.

Кроме того, исследователи подтвердили существование давно предполагаемого «температурного минимума» — холодного слоя, расположенного между видимой поверхностью звезды и хромосферой. Самые высокочастотные измерения ALMA показали, что температура газа в этом слое опускается до 2200 K — более чем на 1000 градусов ниже фотосферы. Этот холодный слой совпадает с так называемой MOLsphere — оболочкой молекулярного газа, которую ранее реконструировали по данным инфракрасных наблюдений, но редко исследовали напрямую в радиодиапазоне.

Однако самое интересное связано с Сивархой. Компаньон обращается на расстоянии всего около 2,3 радиуса звезды, т. е. буквально проходит сквозь ее протяженную атмосферу. Обнаружить спутник напрямую в радиодиапазоне невозможно: расчеты показывают, что он в десятки, а то и в сотни раз слабее уровня чувствительности наблюдений. Но его присутствие выдает себя иначе. Измеряя легкую «яйцевидную» вытянутость радиоизлучающей атмосферы Бетельгейзе в разные эпохи, исследователи обнаружили корреляцию между этой эллиптичностью и орбитальной фазой компаньона. Звезда становится заметно более вытянутой в те моменты, когда Сиварха находится на максимальном видимом угловом расстоянии от нее, и более круглой, когда компаньон проходит перед звездой или позади нее.

Это можно сравнить с рябью на пруду: сам предмет под водой не виден, но по колебаниям поверхности можно восстановить его движение. Новые данные не только дают дополнительный аргумент в пользу существования Сивархи, но и показывают, что даже столь маломассивный компаньон способен периодически возмущать атмосферу гиганта, влияя на его наблюдаемые свойства. Дальнейшие наблюдения на более широком диапазоне частот и с помощью будущих инструментов, таких как следующее поколение Very Large Array, позволяют уточнить эти эффекты и лучше понять, как близкие спутники влияют на эволюцию массивных звезд на поздних стадиях.

6. Астроновости: убегающая черная дыра RBH-1, потерянные океаны Венеры, компаньон Бетельгейзе… www.trv-science.ru/2026/08/astronovosti-11-aug

7. New Spatially Resolved Observations of Betelgeuse from the VLA and ALMA: Evidence for Atmospheric Perturbations from a Close Companion. iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ae953d

8. What Lurks Within the Shadows of Betelgeuse? New Radio Images Reveal Disturbances from Mysterious Companion. public.nrao.edu/news/what-lurks-within-the-shadows-of-betelgeuse

Звездные острова в Гидре

На изображении номера, опубликованном NASA, две яркие звезды с характерными дифракционными лучами застыли на переднем плане, словно часовые. Они принадлежат нашему Млечному Пути и находятся всего в сотнях световых лет от нас. Но настоящая глубина открывается дальше, там, где за ними раскинулось скопление галактик в созвездии Гидры, также известное как Abell 1060.

В центре этого космического созвездия доминируют три исполинские галактики: две желтоватые эллиптические (NGC 3311 и NGC 3309) и заметная голубая спиральная (NGC 3312). Каждая из них по диаметру сопоставима с нашей Галактикой. Чуть выше и левее спирали видна интригующая пара галактик NGC 3314; то, что они перекрывают друг друга — оптическая иллюзия.

Скопление Гидры — одно из трех крупных скоплений, лежащих в пределах 200 млн световых лет от Млечного Пути. Галактики в нем связаны гравитацией в единую семью, а сами скопления, в свою очередь, образуют еще более крупные структуры — сверхскопления, простирающиеся на масштабы, которые трудно вообразить. Этот снимок — как окно в иерархию Вселенной, где каждый уровень организации материи — от отдельной звезды до гигантских галактических мегаструктур — вложен в следующий, более грандиозный.

Алексей Кудря