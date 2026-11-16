Именно такой шутейный тезис выдвигает писатель Андрей Битов в своем совместном выступлении с барабанщиком Владимиром Тарасовым 22 декабря 2005 года. Наткнувшись на запись этого события в Сети, я понял, о чем мне стоит написать в этот раз: о барабане и о том, что он и в самом деле лежит в основании мировой культуры. Битов только подтвердил то, что мне и так было ясно как божий день.

Но не просто ясно теоретически, речь о практике. В свое время, в студенчестве, я мечтал выучиться играть на ударных. Ну а как же?! Гитара — это само собой, это любой дурак умеет. Я никогда не увлекался футболом, но мне когда-то пришло сравнение (кажется, верное): ударник в группе — это как вратарь в команде. И я пошел учиться на барабаны в ту же музыкалку, куда ходил на гитару, — в районе своей школы на Усачёвке, за углом, на улице, названия которой уже не помню. Барабанный класс оказался в подвале, а учителем моим стал барабанщик со сценическим псевдонимом Санджи. Он был известен тем, что играл с группами «Юта» и «Мара», а как сессионный участник отметился даже на записи альбома «Небо славян» группы «Алиса». Дружил с Кинчевым, Галаниным, Сукачёвым… Учитель и музыкант он был отменный: болгарин по корням (бабушка из Болгарии), а это всё решает, там у них такие ритмы, что нам и не снилось. В общем, ходил я заниматься раз в неделю, по нотам, купил дорогущие палочки марки Vic Firth, как было велено. Дома тренировался на пробковой подставке под горячее. Выучил, что такое синкопа и парадидл, триоли и римшот. Даже почти понял, что такое грув, хотя играть с грувом, конечно, пока еще не мог. Со временем пришлось покупать недорогую педаль, на горизонте замаячила потребность обзаводиться «карданом», чтобы стучать обеими ногами 32-е и 64-е. На этом этапе я понял, что это мне не потянуть — по ряду обстоятельств. Во-первых, чтобы стать классным барабанщиком, нужно было в идеале родиться на американском ранчо, чтобы у отца был ненужный гараж и там можно было бы поставить установку и долбить с утра до ночи с перерывами на гамбургер и колу. Желательно при этом наследство от Рокфеллера, потому что барабаны — дорогое удовольствие. В подвале в районе Усачёвки я неумело стучал аж на дорогущей, роскошной DW, а это можно погуглить, сколько сто́ит. Да даже одно железо, все эти Zildjian, это уже чёрти сколько. И таскать всё это добро на себе, зимой, по репетиционным базам, расположенным между трёшкой и МКАДом… Нет уж, увольте. Да и как это совмещать с учебой?.. В общем, я отчаялся, и пришлось бросить, хотя мне страшно нравилось.

Тем не менее до сих пор я изредка ставлю отдельные соло-выступления или мастер-классы тех звезд мировой барабанной музыки, о которых я узнал от Санджи. Это, конечно же, Винни Колаюта — непревзойденный мастер номер один. Затем: Дейв Векл, Билли Кобэм, Бадди Рич… Надо сказать, что в Москву в те годы (нулевые) с мастер-классами приезжали Грегг Биссонетт (тогда он играл с Полом Маккартни) и Майк Террана (играл одно время с немецкими металлистами Rage). Первый — любитель и ценитель Ринго Старра, второй — «мальчик из джунглей», по собственному выражению, дикий долбёжник, в чём можно убедиться даже на видео. Собственно, тогда же, во время моего обучения, я и узнал о том, что в мире барабанщиков есть «долбёжники» (это для хэви-метала), а есть интеллектуалы, и последние — это в основном джазовые барабанщики.

Так вот, собственно, Владимир Тарасов, с которого мы начали. О трио Ганелина — Тарасова — Чекасина (ГТЧ) я впервые услышал в те же годы, что и пытался стать барабанщиком. Владислав Владимирович Николаенко, читавший у нас спецкурс под названием «Поэтика», помимо текстов М. Л. Гаспарова, Пастернака и Мандельштама делился с нами и другими вещами, например из области музыки. От него я услышал и о ГТЧ, и о «Вежливом отказе», и еще много о ком. ГТЧ было любопытно слушать. Со временем выяснилась связь и коллаборация Тарасова с Битовым. К слову, вспомним о неудаче тандема Орнетт Коулман — Жак Деррида, и порадуемся за Битова с Тарасовым, ура.

Книгу Тарасова «Трио» перевел на японский мой знакомый профессор Масами Судзуки из Ниигаты — любитель и знаток Мандельштама, современной русскоязычной поэзии, а также кларнетист и фри-джазист, неоднократно выступавший в Москве. Окончил он русское отделение Университета Васэда, сидит у себя в Ниигате, увлекается русской поэзией, книжки пишет и переводит… красота! Японские любители русской культуры и советского и прочего джаза — это отдельная тема. Так, Масами Судзуки и его друг и коллега (тоже из Васэда) Тоёки Окадзима (Тоёки — в честь Троцкого!) вдвоем уже на протяжении многих лет ведут цикл тематических встреч под названием «Курёхинские штудии», а кроме того, издают журнал о советском джазе, называется «Джаз-брат». Кто-то из их коллег, японских энтузиастов, в свое время приезжал в СССР, откопал в Архангельске какое-то авангардное джазовое движение, вытащил на свет Владимира Резицкого… Масами Судзуки даже поучаствовал в фильме о нём, называется «Джаз-архангел» (2022). Однажды Масами приехал в Москву в сопровождении своего коллеги, специалиста по Достоевскому, тоже из Васэда, который играл на барабанах: звали его Тору Симада. После удачного и ударного их выступления в клубе «Дом» мы пошли пить пиво, и я узнал много нового о мировом джазе и о японской русистике. Когда Масами приезжает в Москву, он непременно идет в музей кукол при театре Образцова — там его хорошо знают и любят. Куклы — это его третье увлечение после русской литературы и джаза. Во время моего пребывания в Японии Масами пригласил меня к себе в университет с лекцией. Вместо лекции я решил спеть японским студентам Окуджаву и БГ, этакий самозваный посол рок-н-ролла в сверхритмичной стране. Реакция была сдержанная. Потом я спросил: а кто из вас, ребята, чем интересуется? Последовали ответы: балет, Эйзенштейн, Чехов… наверное, тут я сочиняю, потому что точно уже не помню, кто чем интересовался.

В довершение яркого и правдивого образа: Масами выращивает на университетской грядке свеклу — чтобы варить борщ. Свекла в Японии редкость, зато грядки при университете Ниигата — не редкость, там довольно сильный факультет сельского хозяйства.

Александр Беляев