Замок был не очень высоким и формы странной: если смотреть с холма, неравносторонний треугольник с башней в каждой вершине. Стало быть, три башни. Но если смотреть со стороны долины, то по утрам видно было четыре башни, днем — три, а вечером оставались две. Сколько башен было у Замка ночью, никто не знал. Догадывались, что одна. Если рассуждать логически. Но та же логика допускала, что ночью башен должно быть пять.

Однако никто не знал, как на самом деле, потому что никто никогда не приближался к Замку ночью. Во все времена, сколько помнил благородный дон Кохито, ночью со стороны Замка раздавались дикие вопли, стоны и слова на незнакомом языке, перемежаемые страшными проклятьями на языке знакомом. Кровь стыла в жилах от этих звуков. А когда кровь стынет, человек, естественно, жить не может. И потому на подступах к Замку по утрам в былые еще времена находили хладные тела. Кто это был — неизвестно, поскольку давно никто к Замку не осмеливался приближаться даже днем.

Однако тайна Замка волновала и притягивала. Кто, когда и зачем его построил?

Дон Кохито был дворянином — в том смысле, что жил в лачуге со двором. А в лачуге жил, потому что был дворянином бедным и потому благородным. Человеком он был скромным (каким еще он мог быть, живя в лачуге?), писал стихи на листах лопуха и продавал за гроши на сельской ярмарке. Стихи были гениальны, и потому мало кто их покупал. На жизнь хватало, даже на сено для лошадки по имени Белинда.

Давно известно: если человек пишет стихи, значит, суждено ему в конце концов влюбиться в Прекрасную Незнакомку. Дон Кохито, естественно, не избежал этой участи.

Однажды благородный дон читал стихи на воскресной ярмарке и его слушали не два человека, как обычно, а целых четыре, что привело Кохито в такой энтузиазм, что он, дон, впервые в жизни прямо на месте сочинил и тут же прокричал новое стихотворение, надеясь поразить аудиторию.

Аудитория поразилась и разбежалась, а на ее месте увидел поэт Прекрасную, дон, Незнакомку. Такую прекрасную, что Кохито, дон, тут же влюбился и, естественно, потерял рассудок.

Как иначе объяснить, что, когда Незнакомка повернулась и пошла прочь, дон Кохито кинулся следом, не упуская Незнакомку из вида? Красавица сначала шла медленно, потом быстрее, а потом так быстро, что поэт едва за ней поспевал, причем бежал изо всех сил, тогда как Незнакомка шла спокойно, не оборачиваясь. Кохито, дон, подумал даже, что надо бы вернуться за Белиндой и уже на лошадке догонять красавицу, но мысль эту он отбросил — надо было раньше думать, а теперь чего уж…

Так и бежал он за своей любовью, глядя ей в прекрасный затылок, а потому слишком поздно заметил, что бежит в направлении единственной башни Замка. Башня была единственной сами понимаете почему: настал уж вечер, и в небе появились первые звезды, удивленно смотревшие на Кохито, задыхавшегося от быстрого бега.

Его любовь шла к Замку! Даже замедлила шаг, будто нарочно.

Когда последние силы оставили благородного дона и он понял, что, попытавшись сделать еще шаг, умрет на месте и пополнит своим хладным телом список погибших, случилось то, что с восторгом описывают обычно в своих песнях на ярмарках заезжие менестрели: Прекрасная Незнакомка остановилась, обернулась, увидела наконец обессилевшего поклонника и улыбнулась так лучезарно, что Кохито, дон, нашел в себе силы сделать последний шаг, после которого упал и умер со счастливой улыбкой на устах.

* * *

То есть ему показалось, что он умер.

Открыв глаза, он увидел над собой беленый потолок и почувствовал чей-то внимательный взгляд. Взгляд щекотал ему лоб и губы, и Кохито, дон, до смерти перепугался, потому что точно знал, что если тебе кто-то смотрит в глаза, то должно быть у смотрящего и лицо, а также голова, плечи и всё остальное, данное человеку Господом.

Но взгляд был, а человека не было.

И вдруг возник голос:

— Как тебя зовут, дурачок?

Некто невидимый не мог обращаться к Кохито, потому что дурачком дон себя не считал. Но на всякий случай ответил:

— Дон Кохито, благородный рыцарь и поэт.

— О! — сказал голос, то ли мужской, то ли женский, но приятный и мелодичный. — То, что нужно. Можешь встать?

Кохито, дон, голосу внял, сел и сразу увидел, что лежал он, оказывается, на столе, а стол стоял посреди пустой комнаты. И у стола, глядя на Кохито, стояли двое: мужчина — старик в черном облачении и… Она. Прекрасная Незнакомка.

Сидеть на столе в Ее присутствии? Кохито, дон, кряхтя, со стола сполз и потянулся было поцеловать даме ручку, но Незнакомка отступила на шаг, а старик сделал шаг вперед, и Кохито, дон, не успев вовремя сообразить, поцеловал сухую горячую стариковскую ладонь.

Отпрянув, Кохито растерянно задал правильный вопрос:

— Где я?

И следом вопрос, еще более правильный:

— А вы кто?

— Я, — величественно произнес старик, — король на пенсии. Зовут меня Лир. А это…

— Я и сама могу представиться, — перебила короля Незнакомка. — Зовут меня Корделия, и я дочь короля.

— Про пенсию, — добавила она, — папа говорит всем, хотя на самом деле он не на пенсии, а в отставке.

Лир покачал головой, но возражать не стал.

Получив ответ на второй вопрос, Кохито, дон, повторил вопрос, заданный первым:

— Где я?

— В Замке, естественно, — буркнул бывший король. — Из внешнего мира сюда можно попасть только в состоянии беспамятства. Тебе, дон, повезло: когда ты свалился без памяти, Корделия была рядом, она тебя и приволокла. За ноги. Если бы не она, ты так и лежал бы до утра, став, как многие, хладным трупом.

Если б не она, Прекрасная Корделия, подумал Кохито, я бы здесь вообще не оказался, а отправился бы после ярмарки домой, к своей Белинде.

Он только думал, что так подумал, но оказалось, что произнес он эти слова вслух, и Прекрасная Корделия покраснела — то ли от удовольствия, то ли от гнева.

А бывший король продолжил:

— И теперь, раз ты случайно оказался здесь…

— Не случайно, — перебила папу Корделия, — это я его привела. Увидела на ярмарке, услышала его стихи, поняла, что он гениальный поэт и…

— Да-да-да, — быстро согласился Лир. — Но, видишь ли, гениальный дон, раз уж ты здесь оказался, придется тебе совершить подвиг.

— Я готов! — воскликнул Кохито, подумав, что для подвига, каким бы подвиг ни был, ему нужна лошадь, не говоря уж об остром мече и надежном щите. Лошадка же осталась во дворе, а меча и щита у Кохито, дон, отродясь не было.

— Меч и щит тебе не понадобятся, — будто прочитав его мысли, сказал Лир. — Подвиг будешь совершать с помощью длинной пики. Иди за нами, и всё поймешь.

В белой стене открылась дверь, и король пошел вперед. Прекрасная Корделия подтолкнула Кохито пальчиком, и он двинулся следом, а дама замыкала шествие, и Кохито, дон, ощущал ее взгляд всей спиной. Будто теплая волна окатывала его сзади.

Бывший король обернулся и, продолжая идти в темноту коридора, едва подсвечиваемого редкими факелами, сказал:

— Если подвиг твой удастся, дам благословение на брак с моей дочерью Корделией. Если погибнешь — похороним с честью.

«Честь, — подумал (а может, произнес вслух) Кохито, — у меня и так есть, а жениться я, вообще-то, не собирался. Это разные вещи: любовь и брак».

— А как же традиционные ценности? — сурово спросил старик и, поскольку шел, не глядя вперед, то приложился лбом к столбу, почему-то оказавшемуся посреди коридора.

Прошептав проклятие, он больше не оборачивался на шедшего за ним Кохито. А Прекрасная Корделия подтолкнула дона в спину и прошептала:

— В любви ты мне, кстати, еще не признавался.

Признаваться в любви на ходу, да еще даме, толкавшей в спину, Кохито, дон, не хотел. Ведь любовь — это… это… Что же это, а? Кохито, дон, тысячи раз описывал любовь в своих стихах, но, влюбившись в жизни, понятия не имел, что такое любовь на самом деле, и как следует в любви признаваться.

И вообще: признаются в преступлении. Признаются в плохом поступке. А в любви… Это другое…

С этими мыслями он и вошел следом за Лиром в огромную круглую комнату. Не комнату, а…

«Это же одна из башен Замка», — догадался Кохито.

Посреди башни, потолок которой скрывался во мраке, стояла, освещенная десятками свечей, ветряная мельница. Ее крылья медленно-медленно проворачивались. Ветра, однако, не было — да и откуда взяться ветру в закрытом помещении, где не было даже маленького оконца?

А Корделия, вошедшая следом, вела на поводу… Кохито не мог ошибиться… Белинду, упиравшуюся всеми четырьмя ногами. В другой руке Корделия несла длинную-длинную пику. «Локтей двадцать, не меньше», — оценил на взгляд Кохито.

— Вот тебе твоя лошадка, — улыбнулась Корделия, — и вот пика. Сумеешь остановить вращение волшебных крыльев проклятой мельницы — значит, ты меня действительно любишь.

— Видишь ли, — вмешался папа — отставной король, — любовь надобно доказывать не признаниями, а делом.

— Но, — отступил Кохито, — крылья мельницы почти не вращаются, ветра нет.

— Сейчас будет, — отрезал Лир. — И ветер, и эти… Ну, ты слышал.

— Нет! — ужаснулся Кохито, вспомнив, какие разговоры идут в деревне, и сколько мертвых подобрали на подступах к Замку.

— Услышишь, — пообещал Лир и кивнул дочери.

Прекрасная Корделия улыбнулась Кохито и протянула пику. Что тому оставалось? Не взять оружие из рук любимой?

Кохито, дон, его взял и чуть не уронил: пика, ему показалось, весила, как лошадка, стоявшая рядом и прядавшая ушами.

— Тебя подсадить? — спросил Лир довольно ехидно, как показалось благородному дону.

— Обойдусь, — пробормотал Кохито. — Подержи оружие.

Поскольку он не назвал имя, но смотрел при этом на Прекрасную Корделию, она и забрала у Кохито пику, будто детскую игрушку.

— Пригнись, старуха, — приказал Кохито лошадке, и она послушно опустилась передними ногами на колени. Кохито привычным движением забрался Белинде на холку и, только усевшись, подумал, что лошадь не оседлана. И сбруи нет.

Но что было делать? Не слезать же — на глазах любимой.

Уселся, взял у Корделии пику, мысленно охнув. Тяжело, дон. Как же Белинда…

А она ничего, встала, всхрапнула, заржала…

И тут началось.

Из-под каменного пола послышался ровный нарастающий гул, и крылья мельницы стали вращаться всё быстрее. Кохито, дон, чуть не свалился с лошади, но усидел, крепко прижимая к боку пику. Гул превратился в рокот, а рокот — в дикий визг, будто резали стадо свиней. У Кохито заложило, дон, уши, ноги сами собой задрожали, а из глаз покатились слезы.

Стоявшая рядом Корделия что-то кричала и указывала пальцем на чудовищную мельницу, перемалывавшую, казалось, все камни мира и делавшую из них муку для колоссального пирога.

— Вперед! — прочитал Кохито по губам возлюбленной.

И помчался поэт вперед, на врага, на исполина, на людоеда, на визжавшую тварь, на крылья, вращавшиеся уже так, что они слились в один сверкающий круг.

И понял Кохито, дон, что настала его смерть, ибо изжует его исполин и выплюнет получившийся фарш прямо в лицо бедной Корделии, потерявшей жениха раньше, чем тот успел сделать официальное предложение.

Понять-то понял, но делать что? Ошалевшая лошадка мчалась вперед, будто под хвост ей вылили несколько ведер восточного варева, которым на ярмарке купцы из Китая пытались потчевать доверчивых селян.

А пределы недавно не такой уж большой башни раздвинулись до самого горизонта, стены пропали, и понял Кохито, что скачет, дон, по зеленому лугу — прямо на мельницу.

Закрыв глаза, благородный дон выставил вперед пику, неожиданно ставшую легкой, как тростинка, и заорал не своим голосом:

— За Родину! За короля! За Бога нашего Христа, мать его!

Кохито сцепил зубы и понял, что орал не он, потому и голос был не его. А чей?

Его закружило, завертело, свернуло в трубочку, развернуло в плоский лист, разбило о стену, разорвало на мелкие части, сложило обратно и…

Он ошалело мотнул головой, потому что оказалось вдруг, что он сидит на лошадке задом наперед, держится за ее хвост, пика куда-то исчезла, вокруг опять была круглая комната в замковой башне, крылья мельницы обвисли, будто одежда на худом мужичке, а сама мельница выглядела теперь как скукожившийся кукиш с длинным, вытянутым вверх указательным пальцем.

Никто уже не визжал, не орал чужим голосом, не выкрикивал матерные слова — тишина да благодать…

Кохито, протерев пальцами уши, пришел в себя и устыдился своего положения. Разве так должен сидеть на лошади благородный дон, только что победивший ужасного великана?

Он увидел протянутую ему руку самой прекрасной дамы в мире и, опираясь на нее, сполз с Белинды, которая стояла и как ни в чём не бывало смотрела перед собой.

— Что… — только и смог выговорить Кохито, но Корделия поняла, что он хотел спросить, и ласково проговорила, не выпуская его руки из своей.

— Ты победил, благородный рыцарь!

Тут же рядом оказался экс-король.

— И наградой тебе будет рука моей дочери, которую ты держишь в своей руке.

Всё еще не вполне пришедший в осознание дон Кохито задал нелепый вопрос:

— Будет ли мне наградой только рука вашей дочери или ваша дочь целиком?

Господи, что я несу? — подумал он и понял, что теперь-то уж точно его будут бить долго и, скорее всего, ногами. Но вместо отца ответила сама Корделия:

— Я вся твоя, любимый дон. Вся, от головы до пят.

— Ибо, — торжественно провозгласил Лир, — ты смог остановить, наконец, действие механизма, запущенного Путешественником.

— Кем? — переспросил Кохито. — У меня, дон, что, есть соперник? Какой еще Путешественник?

— Во времени! — ответствовал Лир. Он, видимо, решил, что всё объяснил.

Кохито тряхнул головой, отгоняя кружившиеся вокруг нее мысли, ухватил одну из них, поднес к глазам, рассмотрел, ничего не понял и отпустил мысль в свободный полет. Мысль полетела к Корделии, Прекрасная дама поймала ее в ладонь, раздавила пальцами и задала неожиданный вопрос:

— Умеешь ли ты читать, благородный дон?

— Читать? — Кохито оскорбленно возвысил голос. — Я, дон, не только читать умею, но и стихи писать, моя любимая Корделия, чтоб ты, дон, была здорова!

— Стихи потом, — встрял экс-король. — Сначала пойдем в гостевой покой, и там ты прочитаешь, а мы с дочкой послушаем.

Боже, неужто они не умеют читать? — подумал благородный Кохито и тут же спрятал мысль, опасаясь, что его неправильно поймут любимая и ее отец. Или поймут именно правильно. Разве, подумал он, в деревне многие умеют читать? Да каждый десятый. Или двенадцатый. А может, двадцать седьмой. В общем, он не считал. Что знал точно — стихи покупали плохо. Точнее, очень плохо. По правде сказать, покупали только двое — подеста и дочь кузнеца, которая читать не умела, но любила разглядывать буковки на листах лопуха.

Но любимая Корделия… Но ее отец, бывший король…

Пока Кохито размышлял и приходил к выводу о мировой глупости, они вышли из башни, похожей сейчас на осевший пирог, и вошли в ладный кирпичный домик, а там в комнату, одно окно которой выходило на знакомую благородному дону рощицу, где он обычно собирал листы лопуха для стихов, а другое окно — на чистое поле, где недавно возвышался Замок. В камине тлели дрова. На столе стояла бутылка вина и два высоких стакана. Корделия вышла и вскоре вернулась с третьим стаканом и книгой в тяжелом кожаном переплете.

— Вот, — сказал Лир, указав поэту одной рукой на стул, а другой на книгу. — Прочитай. Там всё сказано, но я не знаю, что.

Корделия и ее отец сели напротив Кохито. Лир смотрел на благородного дона с волнением. Корделия смотрела на поэта с любовью.

— На испанском, — произнес он с чувством глубокого удовлетворения. А могла бы ведь, дон, и на французском, который он знал плохо, а читал по складам, или на латыни, языке, который он уважал, но знал на нём только одну фразу “In vino veritas”.

Корделия послала поэту воздушный поцелуй, а ее отец ограничился кивком.

— «Записки Путешественника во времени», — прочитал Кохито название книги.

— Вот! — воскликнул Лир. — И что бы это значило? Ты можешь прочитать, а нам с дочкой пересказать своими словами? А то этот… э-э-э… странник говорил так, что я не понял половину слов, а Корделия не поняла другую половину. Мы много раз потом пробовали сложить половины, но тогда непонятно становилось всё!

— Ну… — с сомнением протянул Кохито, перелистав страницы. — Попробую, дон. Только… Как пойму, так и перескажу.

— Отлично, — обрадовался старик. — Доченька, налей благородному дону вина, и не будем ему мешать.

* * *

В книге оказалось не так уж много страниц, исписанных корявым почерком на странном испанском. Было много слов непонятных, а понятные то и дело означали нечто совсем иное, чем то, к чему, дон, привык Кохито. Были страницы, где каждое слово было вроде бы понятно, но вместе — полная бессмыслица.

Прошло часа два — по впечатлению Кохито, — но на самом деле могло пройти и четыре, и все десять, потому что опустошил он за это время две бутылки вина и большую тарелку лесных орехов. Корделия приносила и ставила перед ним тарелки с какой-то едой, но что это было, Кохито не запомнил. Что-то сытное.

Захлопнув книгу, Кохито, сам того от себя не ожидая, обошел стол, обнял любимую за плечи и крепко поцеловал в губы.

— Ой, — только и сказала Прекрасная Корделия, когда поцелуй закончился и поэт вытер губы рукавом.

— А теперь слушайте, — провозгласил благородный Кохито. — Скажу, что понял. В стихах. Поэт я, дон, или кто?

* * *

Лет, наверно, через тысячу иль триста

Здесь, в Испании, прекрасной и убогой

Будет штука, называется наука.

Люди будут, что учеными зовутся.

И придумают ученые однажды

Маховик, который время раздвигает

Или двигает, а то и испаряет.

В общем, делает что надо, и спасибо.

И однажды на такой машине времени

В годы средние веков, во тьму столетий

Дон Хозе поехал из аспирантуры,

Только слово то, конечно, очень странно.

И случилось с аспирантом приключенье,

Поломался маховик его, испортился.

Надо было починить, но не сумел он.

Не хватило очень маленькой детали.

Надо, чтобы из далекого из будущего

Переслали ту детальку окаянную.

И ремонтника, конечно, было б здорово.

Как же мог Хозе дать знак своим спасателям,

Что он жив и ждет желанной скорой помощи?

Аспирант придумал способ и использовал.

Заключил он маховик тот в Башню Времени,

Башню — в Замок, Замок в поле. Сам же спрятался

Средь людей в деревне, что поблизости,

Ждать, когда за ним прибудут роботы.

Вот опять случилось слово непонятное,

Но из песни ведь взаправду слов не выкинуть.

Ждет теперь тот аспирант желанной помощи.

А дождется ль он? То ведомо лишь Господу…

* * *

Благородная Корделия плакала навзрыд, да и экс-король смахнул скупую старческую слезу.

— Значит, — сказал он глухим голосом, — эта мельница…

Кохито пожал плечами.

— То ведомо лишь Господу, — повторил он.

Долго сидели молча, потом Лир налил всем вина и сказал:

— Бедняга… Он так и не дождался помощи.

— Почему, отец?! — воскликнула Корделия, заламывая руки.

— Да потому, что Замок этот и мельница стоят тут уже много лет и поколений. И только сейчас, благодаря мужеству и героизму нашего гостя…

— Моего будущего супруга, — вставила Корделия.

— Э-э-э… — Лир с подозрением покосился на дочь. — Да. Именно. Благородный дон сумел остановить мельницу… эту… как ее назвал дон Хозе? Машина времени? Если бы не ты, благородный рыцарь…

— Поэт, — вставил Кохито.

— Поэт, — с сомнением согласился Лир. — Если бы не ты, рыцарь… э-э-э… поэт, эта проклятая мельница молола бы людские судьбы еще много столетий.

И тут Кохито, собрав, дон, воедино то, о чем прочитал в книге, и то, что видел (о, ужас!) собственными глазами, сделал очевидный вывод:

— Никто, — сказал он, гладя руку возлюбленной, — не мог прийти дону аспиранту Хозе на помощь, потому что… — Кохито помедлил и наконец закончил фразу: — В книге, дон, я не нашел ни одного упоминания о месте и времени. Куда и когда должны были прибыть спасатели на своих мельницах? Эти… как их… роботы?

Лир и Корделия переглянулись.

— Боже ты мой, — прошептал экс-король, — неужели он забыл упомянуть самое главное?

— Да, — кивнул Кохито. — И умер он здесь. И давно. А Замок остался. Его машина.

— Бедняга, — заключил Лир и разлил по бокалам остатки вина.

Кохито поднял бокал, окинул взглядом комнату, посмотрел на любимую, встретил ее обожающий взгляд, принял решение и под звон бокалов сказал:

— Я стану менестрелем, буду ходить по городам и весям и петь песню о благородном и несчастном аспиранте Хозе, дон… И моя любимая…

Он протянул Корделии руку и спросил, глядя в ее бездонные глаза:

— Согласна ли ты принять вызов и идти со мной по жизни скитальца, по жизни пилигрима, менестреля, слагающего великие стихи и записывающего их на листьях лопуха? Согласна ли…

— Согласна! — воскликнула Прекрасная Дама. — Мы вместе! Всегда! Ты будешь петь о погибшем аспиранте, а через много лет менестрели будут петь о нас!

— Да будет так! — провозгласил экс-король Лир.

За окном жарко пылало летнее солнце, и в его лучах плавились, оседали и превращались в смрадные лужи башни Замка, первой в истории человечества Машины Времени, потерпевшей крушение неподалеку от испанской деревни Санта Роза 18 марта 1334 года после Рождества Христова…