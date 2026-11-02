Если Кант и Скиннер используют животных как образы — один для метафизики, другой для психологии, — то Людвиг Витгенштейн делает нечто иное. У него животные не иллюстрируют мысль. Они делают ее. Они работают как инструменты, как рычаги, как хирургические приемы. Витгенштейн не размышляет о животных, он мыслит через них, и каждый зверь в его текстах — это не метафора, а жест. Муха, жук, утка-кролик, лев, собака, носорог — это не бестиарий в средневековом смысле, а набор философских операций. Эта колонка — о том, как Витгенштейн лечит философию животными и что это говорит о самой природе философской терапии.

Философия как освобождение

Начнем с самого известного. В «Философских исследованиях» (§ 309) Витгенштейн формулирует цель своей работы так: «Какова твоя цель в философии? — Показать мухе выход из мухоловки». Этот образ стоит разобрать медленно, потому что в нем сжата вся поздняя философия Витгенштейна.

Мухоловка, прозрачная бутыль — это язык, который кажется прозрачным: муха не вылетает, потому что она не понимает, что в плену. Не мир, не реальность, не бытие, а именно грамматика, которая нас запутывает. Философские проблемы, по Витгенштейну, возникают не потому, что мир загадочен, а потому, что мы неправильно употребляем слова. «Язык уходит на каникулы», — говорит он в другом месте. Мы начинаем использовать слова в отрыве от их обычных языковых игр, и тогда возникают псевдопроблемы: что такое сознание, что такое время, что такое добро. Муха бьется о прозрачное стекло, не видя, что выход открыт. Так и философ бьется о границы языка, принимая их за границы мира.

Важно: Витгенштейн не говорит, что он освобождает муху. Он говорит, что он показывает выход. Муха должна сама найти путь наружу. Философ не спаситель, не пророк, не носитель истины. Он терапевт. Его задача — не построить систему, а растворить проблему, показать, что она была недоразумением. Это антиавторитарный жест, радикально противоположный всей традиции западной метафизики, которая шла от Платона к Гегелю и полагала, что философ — это тот, кто знает.

Муха — это фигура самого философа. Не мудреца, не созерцателя, а существа, которое бьется, жужжит, раздражает и не может найти выход. В этом есть что-то почти унизительное. Витгенштейн снижает пафос философии до уровня насекомого. Но в этом снижении — освобождение от метафизического головокружения. Мы не орлы, парящие над бездной. Мы мухи в мухоловке. И это, вероятно, самое откровенное признание, какое может сделать философ.

Атака на приватность

Второй обитатель витгенштейновского зоопарка — жук в коробке (§ 293). Это, пожалуй, самый радикальный образ во всей его философии.

Представим, пишет Витгенштейн, что у каждого есть коробка, в которой находится нечто, что мы называем «жуком». Никто не может заглянуть в коробку другого. Каждый говорит, что знает, что такое жук, лишь глядя на своего. Но при этом может оказаться, что у каждого в коробке находится нечто разное. Можно даже вообразить, что вещь постоянно меняется. И всё же слово «жук» употребляется в языке этих людей. Тогда, заключает Витгенштейн, оно служит не для обозначения вещи. Вещь в коробке вообще не принадлежит языковой игре, даже как «нечто». Коробка может быть и пустой.

Это убийственный удар по картезианскому театру сознания. Традиционная философия, и особенно философия Нового времени, предполагает, что у каждого из нас есть приватный внутренний мир, доступ к которому имеется только у его обладателя. Слово «боль» якобы указывает на этого внутреннего жука, на приватное ощущение, которое я испытываю. Витгенштейн говорит: даже если такой жук существует, он не имеет значения для языковой игры. Слово получает значение не от приватной сущности, а от публичного употребления.

Коробка может быть пустой — и языковая игра не изменится. Это значит, что сам жук не нужен для значения. Ощущение — это не предмет, на который мы указываем. Боль — это не «нечто», она — способ поведения, выражение, языковая игра. Витгенштейн не отрицает существование ощущений. Он отрицает, что ощущение — это приватный объект, к которому прикреплен ярлык.

Жук в коробке — это обратная сторона мухи в мухоловке. Муха заперта, потому что думает, что смысл слов — это что-то внутри нее, что-то, что она «имеет в виду». Но смысл — это то, как слово летает снаружи, между людьми. Жук — это иллюзия приватного значения. Муха — это иллюзия приватного полета. Витгенштейн открывает коробку и показывает, что жук — это мираж, а потом показывает мухе выход и обнаруживает, что за воздух принималось прозрачное стекло.

Видеть как

Третий образ — утка-кролик. Это знаменитый рисунок, который можно увидеть либо как утку, либо как кролика, но не как обоих одновременно. Витгенштейн разбирает его во второй части «Философских исследований» (раздел XI), и этот разбор — ключ ко всей его философии восприятия.

Когда мы видим «утку», а потом вдруг — «кролика», что происходит? Мы не интерпретируем. Мы именно видим по-другому. Это «ви́дение как». Утка-кролик — это ключ к проблеме аспектного восприятия, эстетики и даже религиозного опыта. Можно видеть мир как часы, а можно — как дар. Это не вопрос знания, а вопрос взгляда.

Витгенштейн различает «непрерывное ви́дение» и «вспышку аспекта». Я могу смотреть на рисунок и вдруг увидеть кролика — и это событие, это изменение, это не вывод, а опыт. Так же я могу вдруг увидеть в знакомом лице что-то новое, или понять музыкальную фразу, или пережить религиозное обращение. Витгенштейн говорит: это не интерпретация, а именно восприятие. Мы не добавляем к увиденному интерпретацию, мы видим иначе.

Это радикально меняет представление о субъекте. Мы не нейтральные наблюдатели, которые сначала видят «сырые данные», а потом интерпретируют их. Мы всегда уже видим как. Наше восприятие нагружено смыслом, культурой, языком. Утка-кролик показывает, что граница между восприятием и интерпретацией размыта. И это не недостаток, а условие нашего бытия в мире.

Граница понимания

Четвертый образ — лев. «Если бы лев мог говорить, мы бы не смогли его понять», — опять же из второй части «Философских исследований». Эта фраза — одна из самых загадочных у Витгенштейна.

Обычно мы думаем: если бы у льва был язык, мы бы просто перевели его рычание на человеческий и узнали бы, каково это — быть львом. Витгенштейн блокирует этот ход. Понимание языка — это не просто знание слов. Это знание того, что для льва важно, что для него смешно, страшно, священно, безразлично. Его «форма жизни» — быть хищником, не знающим морали, не имеющим института собственности, не различающим вину и причину. Если бы лев начал описывать антилопу, это было бы описание не из биологии, не из гастрономии, а из какой-то иной, недоступной нам грамматики.

Это полемика с наивным антропоморфизмом. Мы не можем «вчувствоваться» во льва, потому что вчувствование — это проекция нашей формы жизни. Лев Витгенштейна — не львы Эзопа или Лафонтена, говорящие человеческими голосами о человеческих проблемах. Это существо, чья жизнь невообразима для нас в своей полноте. Именно поэтому в моральной философии образ льва стал аргументом против морального антропоцентризма: мы не можем просто «включить» животных в нашу этику, потому что их благо несоизмеримо с нашим.

Лев связан с уткой-кроликом. Мы не можем увидеть мир «глазами льва» так же, как не можем одновременно увидеть утку и кролика. Переключение аспекта требует определенной позиции, а позиция льва нам недоступна. Нет такой точки, с которой «лев-мир» и «человек-мир» были бы соизмеримы.

Граница ментального

Пятый образ — собака. Она появляется у Витгенштейна многократно и в разных ролях.

Во второй части он спрашивает: можно ли сказать, что собака ожидает, что ее хозяин придет? Во многих случаях мы можем это сказать. Но можно ли сказать это о собаке, которая просто сидит у двери? Нет. Чтобы ожидать, нужно иметь язык, в котором выражается ожидание. Собака демонстрирует поведение ожидания — сидит у двери, настораживает уши, — но можем ли мы приписать ей мысль «хозяин придет во вторник в 18:00»? Нет, потому что у нее нет концепции вторника. Ожидание, по Витгенштейну, это не просто чувство, а владение языковой игрой будущего времени.

Собака здесь — пограничное существо, на котором мы учимся различать «поведение, похожее на ожидание» и «ожидание» в полном смысле. В разных местах Витгенштейн спрашивает: может ли собака верить? Может ли собака надеяться? Ответ — нет. Собака может бояться, радоваться, злиться. Но вера и надежда требуют пропозиционального содержания: «я верю, что завтра будет лучше». Собака не может симулировать надежду, потому что не может и надеяться.

Это важный этический момент: животные, по Витгенштейну, не лгут и не лицемерят. Их невинность — это не моральная чистота, а отсутствие языковой игры, в которой возможна ложь. Собака — это существо, которое испытывает боль, но не говорит «мне больно». Оно скулит — и это выражение боли, а не описание «жука в коробке». Здесь собака становится мостом к пониманию того, что даже наши самые «приватные» ощущения проявляются вовне, в поведении, в «естественной истории» человечества.

Когда доказательство — это молчание

Шестой образ — носорог. Это уже не текст, а событие. Кембридж, 1911 или 1912 год. Витгенштейн спорит с Бертраном Расселом о существовании внешнего мира — о том, можно ли доказать, что в комнате нет носорога. Рассел, будучи эмпириком и логиком, всерьез разбирает проблему: мы можем обойти комнату, заглянуть под стол, за шторы, использовать индукцию. Витгенштейн слушает, потом резко встает, начинает сам ходить по комнате, заглядывать под стулья, отодвигать занавески. Убедившись, что носорога нет, он садится обратно и смотрит на Рассела. Спор окончен.

Что здесь происходит? Рассел искал логическое доказательство отсутствия носорога. Витгенштейн показывает: в обычной языковой игре вопрос «есть ли здесь носорог?» решается не логическим анализом, а практикой осматривания. Сомнение возможно только на фоне уверенности. Мы не можем всерьез усомниться в том, что в гостиной нет носорога, — и именно это Витгенштейн демонстрирует всей своей пантомимой.

Это предвосхищение «О достоверности», написанной за тридцать лет до нее. Есть предложения, которые мы не проверяем, потому что они образуют каркас всякой проверки. «В комнате нет носорога» — это не эмпирическая гипотеза, это одна из осей, на которых держится наша картина мира. Мур доказывал существование внешнего мира, поднимая руку. Витгенштейн доказывает отсутствие носорога, заглядывая под стул. Но доказательство здесь — не силлогизм, а действие.

Носорог — это обратная сторона льва. Лев — это форма жизни, которую мы не можем понять, даже если бы он заговорил. Носорог — это форма жизни, которая не может существовать в гостиной, и мы доказываем это не словами, а практикой. Оба животных говорят о границах нашего мира. Лев — о границе понимания, носорог — о границе осмысленного сомнения.

Витгенштейн как философ-терапевт

Что объединяет все животные образы Витгенштейна? Все они — о границах. О границах языка, понимания, сомнения, приватности, ментального. Витгенштейн не строит систему. Он показывает, где системы ломаются, и предлагает не новую систему, а терапию. Философия для него — не учение, а деятельность. Не совокупность истин, а практика прояснения.

Это делает его уникальным в истории философии. Большинство философов использовали животных как метафоры для уже готовых идей. Витгенштейн использует их как инструменты для разрушения идей. Его животные не иллюстрируют мысль — они ее дестабилизируют. Муха не символизирует заблуждение: она показывает, как работает заблуждение. Жук не иллюстрирует приватность: жук показывает, что приватность — иллюзия. Лев не символизирует инаковость, но показывает, что инаковость непостижима.

И в этом смысле Витгенштейн — самый честный философ XX века. Он не обещает истины. Он обещает только выход из мухоловки. И если выход не окончателен, если мы всегда рискуем снова попасть в стеклянную ловушку, то это не недостаток, а условие философской работы. Философия — не однократное просветление, а постоянная практика внимания к языку, «борьба против околдовывания нашего рассудка средствами нашего языка» (§ 109). Муха — это фигура философа, вечно возвращающегося к своим проблемам. Жук — это фигура иллюзии, которую мы носим с собой. Лев — фигура границы, которую мы не можем перейти. Собака — фигура существа, которое не может лгать. Носорог — фигура абсурда, который мы отвергаем телом.

Может быть, человек — это животное, которое способно задать вопрос: а не сижу ли я в коробке и не случайно ли совпало мое движение с кормом? Витгенштейн отвечает: да, способно. Но ответ не в том, чтобы найти правильный ответ, а в том, чтобы увидеть, что вопрос был неправильно поставлен. Показать мухе выход. Открыть коробку. Посмотреть на утку-кролика. Заглянуть под стул. И тогда, возможно, философия перестанет быть мухоловкой и станет тем, чем она и должна быть: способом жить внимательно.

Александр Марков, профессор РГГУ

Оксана Штайн, доцент УрФУ