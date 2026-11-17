Однажды молодой Лев Толстой, сравнивая проникающую в душу прозу с грудным пением — «горловой голос гораздо гибче грудного, но зато он не действует на душу», — так сформулировал свое писательское кредо: «…Можно писать из головы и из сердца… Я всегда останавливал себя, когда начинал писать из головы, и старался писать только из сердца…» Совет, конечно, из самых ценных, но как его реализовать? И первое, что приходит на ум, так сказать, от противного, — это писать не из головы, или, грубо говоря, не выдумывая. Хотя как не выдумывать, если сам процесс создания литературного произведения называется сочинительством, а «сочинитель» и «выдумщик» — это в русском языке почти синонимы. И тем не менее — и любой писатель знает это не понаслышке — настоящие удачи посещают его не тогда, когда он, сидя за письменным столом или за компьютером, напрягает свою фантазию, а когда они приходят к нему сами. Или когда он, покоряясь внутреннему наитию, прозревает логику развития характеров и логику развертывания сюжета. Но эта писательская зоркость менее всего «головного» происхождения, и ее питают совсем другие ключи. Хрестоматийный пример — «Отцы и дети» Тургенева. Ведь изначально смерть Базарова вовсе не входила в планы создателя романа, пока однажды писательская интуиция не подсказала ему, что только так может по-настоящему раскрыться характер его героя.

Впрочем, всё сказанное ничуть не умаляет той роли, которую играет в сочинительстве сознательный, волевой фактор. И чем крупнее, масштабнее писатель, тем большее место занимает этот фактор в его творчестве. Думаю даже, что не покинь Лев Толстой своей военной карьеры, из него вышел бы выдающийся военачальник, которому и командование армией было бы вполне по силам. И тем не менее кем бы ни был писатель, художественное мышление у него должно идти впереди; беда, если наоборот. Об этом мне и хотелось бы поговорить на страницах настоящей статьи, сосредоточившись прежде всего на психологии читательского восприятия и на специфике писательского творчества.

Часть 1. Художественное мышление в зеркале литературы

Незримая рука

Когда-то, полемизируя с эстетической концепцией Льва Толстого, полагавшего, что наряду с «правильным» искусством существуют «неправильные» его виды, которые, не давая выхода обуревающим нас чувствам (как в случае с Крейцеровой сонатой из одноименной толстовской повести), лишь смущают душу, действуя на нее «раздражающим образом», Лев Выготский писал: «…Музыка побуждает нас к чему-то, действует на нас раздражающим образом, но самым неопределенным, то есть таким, который непосредственно не связан ни с какой конкретной реакцией, движением и поступком, <…> проясняя, очищая психику, раскрывая и вызывая к жизни огромные и до того подавленные и стесненные силы» 2. Лучше, пожалуй, не скажешь. Но самый этот психологический механизм, «который непосредственно не связан ни с какой конкретной реакцией, движением и поступком», по-прежнему окутан для нас тайной, бросая вызов задумывающемуся над ней человеку и действуя на него «раздражающим образом».

И всё же, вступая в мир художественной литературы, мы попытаемся понять, что превращает тот или иной текст в художественный, а также разграничить, по мере возможности, образное и художественное мышление, культурной надстройкой над которым оно является. Вместе с тем нам предстоит иметь дело с такими зыбкими понятиями, как наши субъективные читательские или писательские переживания, а иногда и их внешнее как бы отсутствие.

Так, например, эстетические эмоции — и это одна из загадок искусства — при всей их подчас высокой интенсивности переживаются нами как-то по-особому и зачастую без всяких наружных проявлений, в силу чего их можно назвать «тихими» эмоциями. «Торжество искусства, — как заметил когда-то Борис Эйхенбаум, — в том и состоит, что зритель спокойно сидит в кресле и смотрит в бинокль, наслаждаясь состраданием». А в качестве примера приводит переживания зрителя в финале трагедии Шиллера «Валленштейн», понимающего, что главный герой должен сейчас погибнуть, и тем не менее остающегося внешне невозмутимым 3. И примерно о том же говорится в книге его современника Льва Выготского «Психология искусства» (к которой мы не раз еще будем возвращаться). «Искусство, — пишет он, — как будто пробуждает в нас чрезвычайно сильные чувства, но чувства эти вместе с тем ни в чём не выражаются. <…> Таким образом, именно задержка наружного проявления является отличительным признаком художественной эмоции при сохранении ее необычайной силы» 4.

Вместе с тем нельзя не обратить внимание и на другой характерный момент воздействия художественного произведения, который можно определить как нейтрализацию читательской (зрительской) воли. Вспомним в этой связи, как трудно бывает нам оторваться от увлекательной книги или с какой неохотой встаем мы от телевизора после взволновавшего нас фильма: хотелось бы, чтоб он длился и длился. А чтобы переключиться на другой род деятельности, нам нужно приложить некоторое усилие. Причем справедливость этих слов простирается не только на создания настоящих мастеров, но и на весьма заурядные произведения, слепленные по законам жанра.

«Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и как она полюбила странствующего художника. Читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, покойно, и в голову шли всё такие хорошие, покойные мысли. Не хотелось вставать».

Эта цитата из чеховского «Ионыча» может служить своеобразной иллюстрацией к только что сказанному. Что же говорить о творениях истинных художников, чья уверенная рука ведет за собой читателя или слушателя, заставляя на время забыть себя и мощно вовлекая его в русло авторской воли.

Был вечер. Небо меркло. Воды

Струились тихо. Жук жужжал.

Уж расходились хороводы,

Уж за рекой, дымясь, пылал

Костер рыбачий. В поле чистом,

Луны при свете серебристом,

В свои мечты погружена,

Татьяна долго шла одна.

Прежде всего хотелось бы обратить внимание на то, как ритмически совершенно выстроена эта строфа из седьмой главы «Евгения Онегина» и как постепенно ширятся вводимые в нее слова. Сначала короткие, одно- и двусложные: «вечер», «небо», «воды», целиком построенные на сочетании звучных согласных — б, в, д. Затем трехсложные, где доминантой становятся уже протяжные, словно перетекающие друг в друга открытые гласные — и, у, а: «Струились тихо. Жук жужжал». И наконец два четырехсложных, с ударением на предпоследнем слоге, привольно раскинувшихся почти на всю строку: «Уж расходи́лись хоровóды». И как параллельно, всё более полнясь, ширятся сменяющие одна другую фразы. Так, если два первых двусловных предложения целиком помещаются на пространстве одной строки, то третье захватывает уже и следующую, а пятое, не вмещаясь и в четверостишие, распространяется на полстрочки следующего, которое шестым предложением заполняется почти целиком.

А в результате у нас возникает ощущение, будто сама стихотворная строка неудержимо ширится и несет нас на своей просторной волне, самой темпоритмикой погружая читателя в атмосферу прозрачного июньского вечера, и мы, не поспевая за ней дыханием, постигаем ее содержательную сторону — задумчивость и печаль героини — именно через это завораживающее нас движение.

«Мысль, выраженная словами, страшно понижается…»

Есть такое выражение «художественный плен», подразумевающее ту почти гипнотическую власть, которую обретают над нами произведения искусства, включая и искусство слова, вовлекающее читателя в свою магическую орбиту. Нам легко и приятно следить за разматываемым на наших глазах клубком событий, и мы послушно следуем этой чужой, но согласной с нашим сердцем воле, будучи уверены в том, что она искусно развяжет самые тугие узлы и найдет выход из любого затруднительного положения. И даже если на минуту промелькнет мысль: «А как же, интересно, выберется герой из этой тупиковой ситуации или как автор распутает эту узлом затянувшуюся интригу?» — о том, чтобы додумать ее самостоятельно, не может быть и речи. И мы продолжаем глотать кусок за куском, лишь успевая отмечать про себя: «А ведь только так и мог, пожалуй, распутаться этот сюжетный узел и что никак по-иному не могла закончиться дуэль Базарова и Павла Кирсанова, не повредив художественной конструкции тургеневского романа».

Впрочем, сильно ли отличаются наши ощущения, когда мы заново перечитываем какой-нибудь рассказ или повесть или смотрим уже знакомый нам фильм, т. е. когда заранее знаем, что будет «потом»? Нет, настоящее художественное произведение не утрачивает своей свежести и при повторном прочтении, тогда как какую-нибудь историю, рассказанную «без затей», мы едва ли будем перечитывать или переслушивать с прежним интересом. Очевидно, заложенный в художественном произведении эстетический потенциал не исчерпывается при первом знакомстве, и оно сохраняет силу своего специфического воздействия и при повторных к нему обращениях.

Но если такова специфика воздействия художественного произведения на читателя или слушателя, то не логично ли предположить, что и процесс его сочинения развертывается на основе тех же или, по крайней мере, родственных им законов. Косвенное подтверждение этому мы находим, в частности, в знаменитом письме Льва Толстого философу и критику Николаю Страхову, который поделился с автором «Анны Карениной» своей версией понимания этого романа, — вопрос, занимавший в те годы многих его читателей: «Почти во всём, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредственно — словами описывая образы, действия, положения» 5.

Но если автор, по Толстому, не может выразить свою художественную мысль впрямую, а только опосредованно, то, следовательно, пролагая путь от непроясненного поначалу замысла к завершенному тексту, он не может обойтись без тех или иных литературных приемов, которые читатель получает готовыми, а писатель должен еще найти в процессе своего творческого поиска.

«Кто видел корректуры его сочинений, — писал в начале прошлого века в своем эссе о Льве Толстом Юрий Айхенвальд, — те знают, каким бесконечным переделкам подвергал он всё им написанное, как долго и терпеливо обдумывал он каждую строку, но едва ли хоть одна из этих бесчисленных и настойчивых поправок касается стиля, внешности: все они имеют в виду только существо, только содержание. Забота о слоге для Толстого не существует, она в его глазах — кощунство, забота о слове — грех против Слова; о технике он не думает и себя как писателя не ощущает, не замечает» 6.

Позволим себе, однако, не согласиться со знаменитым критиком. Да, некоторая тяжеловесность стиля, длинные периоды, повторы — всё это у Толстого есть, но всё же никак нельзя признать, что заботы о слоге для него не существует. И чтобы убедиться в этом, достаточно раскрыть хотя бы «Войну и мир» практически на любой его странице, в особенности там, где живут и действуют любимые авторские герои.

«Княжна Марья не могла понять смелости суждений своего брата и готовилась возражать ему, как послышались из кабинета ожидаемые шаги: князь входил быстро, весело, как он и всегда ходил, как будто умышленно своими торопливыми манерами представляя противоположность строгому порядку дома».

И не нужен даже специальный лингвистический анализ, чтобы почувствовать, как ладно скроена эта легкая и стремительная фраза. Нет, как бы глубоко ни копал Лев Толстой, от законов построения художественного текста ему не уйти никуда. В данном случае эти толстовские сцепления выражаются в том, что мы как бы перестаем замечать отдельные слова в их логической связи и воспринимаем приведенную фразу как нечто целое, как единый организм, пронизанный сложным, многообразным, не охватываемым аналитическим мышлением смыслом.

Особенно примечателен в этом плане соединительный союз «как», с помощью которого сводятся воедино и дерзкое суждение об отце князя Андрея, и невысказанное возражение княжны Марьи, с привычным страхом ожидающей появления старого князя, и его бесподобно переданные энергичные шаги, а через них и весь его деспотически деятельный характер, держащий в повиновении весь дом. А в результате именно эти шаги, выделенные авторским двоеточием, оказываются центром тяготения, фокусом этой фразы, к которому стремится и на котором держится ее динамически напряженная конструкция.

А теперь приведем пример совсем другого сцепления.

«Почвенное подкисление считают одной из причин усыхания лесов умеренной зоны северного полушария. В угрожающих масштабах деградация лесов проявилась в начале 1970-х годов».

В отличие от предыдущей, эта сугубо логическая конструкция по сути своей статична, то есть лишена какого-либо внутреннего движения, а связь между образующими ее словами имеет линейный (однозначный) характер. Поэтому данный текст можно определить как дискретный: он легко распадается на отдельные слова, образующие жесткую причинно-следственную цепочку, для осмысления которой требуется некоторое волевое усилие.

Последний тип мышления нейропсихологи связывают с функционированием крупномасштабной билатеральной системы мозга, расположенной в лобной коре и в зоне внутритеменной борозды и называемой дорзальной сетью внимания (Dorsal Attentional Network, DAN). Она играет критически важную роль в логическом мышлении, выступая в качестве главного нейронального инструмента для концентрации и удержания абстрактных правил в уме и отвечая за нашу целенаправленную активность. Хотя построение логических умозаключений, индукция и дедукция сопряжены с другим, не менее важным нейронным образованием — центральной исполнительной сетью, или сетью когнитивного контроля (Central Executive Network, CEN). И обе они вносят свой вклад в формирование высокоупорядоченного однозначного контекста, чья задача — выстроить в рамках логического анализа жесткую причинно-следственную связь, очищенную от двусмысленностей 7.

Можно подобрать целый ряд эпитетов — плоский, линейный, однозначный — для характеристики такого текста, служащего чисто информационным целям, — инструкции по эксплуатации бытовых приборов, лекарственной аннотации и т. п. Зачастую этим эпитетам придается чуть-чуть уничижительный оттенок, что не совсем справедливо. Ведь логическое, или, по-другому, вербальное, аналитическое мышление возникло как инструмент общения людей и благодаря используемым им общепонятным словам и выражениям делает доступными окружающим наши мысли и намерения. А потому важнейшая из его задач — сделать так, чтобы люди могли понимать друг друга, без чего их сосуществование не продлилось бы и дня. И однозначность высказывания является непременным условием такого понимания.

В самом деле, хороши бы мы были, если б давали повод произвольно трактовать наши слова — в магазине при покупке товара, на работе во время общения с подчиненными и уж тем более в армии при отдаче приказов. Но, с другой стороны, оно же, это мышление, обедняет наше мировосприятие, поскольку по природе своей альтернативно и, как в компьютере, знает лишь два варианта ответа: «да / нет», черное или белое, т. е. представляет собой заведомо упрощенную модель действительности.

Но там, где невозможен строгий алгоритм, где информация сложна, внутренне противоречива и не может быть представлена в рамках однозначного контекста, включается генератор образного мышления, схватывающего объект во всей его многозначности и не знающего четкой границы между «да» и «нет», где они существуют на равных. За этот вид мышления ответственна другая крупномасштабная сеть мозга, называемая сетью покоя (Default Mode Network, DMN). Она представлена в обоих полушариях и активируется (опять-таки не без участия CEN и других функциональных систем), когда человек погружен в себя, мечтает о будущем, переживает минуты творческого озарения и так далее 8. При этом, взаимодействуя с дорзальной сетью внимания, она находится с ней в отношениях антикорреляции, при которой доминирование одной из них приводит к подавлению другой — и наоборот.

Сновидения и художественное творчество — вот типичные примеры подобной многозначности, не сводимой к вербально-логическому истолкованию («мысль изреченная есть ложь» сказано по этому поводу). И потому-то так часто разбиваются наши попытки пересказать многие сновидения обычными словами: материя сна ускользает от нас, а его пересказ выглядит рядом с ним бледной тенью, так что мы, махнув рукой, в конце концов отступаемся.

Но это сны — подарок нашего мозга. Материя же искусства по сути своей рукотворна, а восприятие сотканной художником образной ткани, в отличие от сновиденческой, происходит на фоне бодрствующей активности. То есть если сны мы воспринимаем некритически, то в случае художественного восприятия мы в любой момент можем поверить его холодным судом рассудка, как это чаще всего и бывает, когда мы имеем дело с произведениями слабыми и бесталанными. Но там, где они созданы рукою мастера, что-то мешает нам отрешиться от их гипнотического воздействия.

Хлеб художественной литературы

Те, кто учился в советской школе, должно быть, помнят, как в ряду азов литературоведения, вдалбливаемых нам, старшеклассникам, бытовал расхожий тезис о единстве формы и содержания художественного произведения. Лирическое стихотворение должно быть написано легким, прозрачным слогом, а комический персонаж выведен недотепой либо невеждой и т. д. Между тем, как показал Лев Выготский, указанное единство не более, чем миф, а исходный материал, положенный в основу того или иного произведения (его содержание), и способ его художественного оформления не только не отвечают один другому, но, напротив, чаще всего друг другу противоречат (Выготский называл это «развоплощением»).

«В художественном произведении, — пишет он, — всегда заложено некоторое противоречие, некоторое внутреннее несоответствие между материалом и формой. <…> И то формальное, которое автор придает этому материалу, направлено не на то, чтобы вскрыть свойства, заложенные в самом материале, <…> а как раз в обратную сторону: к тому, чтобы преодолеть эти свойства…» 9.

Вот тогда-то и высекается та искра, которая рождает у читателя эстетическую эмоцию.

Так, анализируя композицию рассказа Ивана Бунина «Легкое дыхание», Выготский показывает, как постоянно ломает автор хронологический ряд воспроизводимых им жизненных событий, достигая благодаря этой инверсии нужного ему эстетического эффекта.

«Слова рассказа или стиха, — резюмирует Выготский результаты своего анализа, — несут его простой смысл, его „воду“, а композиция, создавая над этими словами, поверх их, новый смысл, располагает всё это в совершенно другом плане и претворяет это в „вино“» 10.

Попробуем и мы пойти по стопам Выготского, чтобы показать, как преображается под пером Льва Толстого банальнейшая, в сущности, история супружеской измены Стивы Облонского, внезапно открывшаяся его жене благодаря попавшей ей в руки любовной записке. Начало «Анны Карениной» помнят все, а потому нет надобности пересказывать его «своими словами». Но то, как подает его Толстой, заслуживает безусловного внимания.

Семейный скандал, как уже было сказано, разразился на почве этой злосчастной записки. Однако автор вовсе не спешит подвести нас к сцене с ее обнаружением — той первой минуте, когда Стива застал свою потрясенную жену в ее спальне «с выражением ужаса, отчаяния и гнева», а делает это как бы издалека, рассказывая о том, как Облонский проснулся утром у себя в кабинете (а не в спальне жены) и, не найдя на привычном месте своего халата, вспомнил обо всём, что произошло накануне. А до этого описывая взрывоопасную атмосферу в доме, где дети бегали, как потерянные, а взрослые «чувствовали, что нет смысла в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских». Так что не будет преувеличением сказать, что вся эта незамысловатая история помещена автором в некую раму, в обрамлении которой она и воспринимается читателем.

Для того, чтобы передать смысл пятистраничного рассказа Бунина, Выготскому понадобилось двадцать с лишним страниц. Рамки настоящей статьи не позволяют мне поступить подобным же образом, да и задача моя совсем другая. Однако хотелось бы обратить внимание, как бесконечно усложняется смысл этой заурядной коллизии, когда писатель подает ее не в лоб, а вплетает в нее одну за другой подробности из жизни Облонских (даже сон проснувшегося на своем сафьянном диване Степана Аркадьевича) да еще предваряет всё это знаменитой сентенцией: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

Так, стежок за стежком, ткется эта художественная ткань, где всё работает на авторский замысел, всё идет в дело — и предоставленные самим себе бегающие по дому дети, и англичанка, поссорившаяся с экономкой и обратившаяся к приятельнице с просьбой приискать ей другое место, и повар, ушедший со двора во время самого обеда, и груша (посреди зимы!), с которой вернувшийся из театра веселый и довольный Стива Облонский явился в спальню жены, застав ее с всё открывшей ей запиской в руке. И вся эта «гармония банальных мелочей» (Владимир Набоков), как сетью, окутывает наше сознание, внося свой вклад в формирование той смутно постигаемой системы образов и представлений, которую мы называем иногда смыслом художественного произведения.

Таким образом, с какой стороны ни возьми, первое, что обращает на себя внимание, это его высокая сложность и многозначность, на которые не уставал указывать Юрий Лотман. Однако информация эта весьма специфичная. Внутренне противоречивая, изобилующая полунамеками, смысловыми оттенками, волнующей недосказанностью, с зачастую не проясненным, а лишь угадываемым вторым и прочими планами, т. е. всем тем, что составляет хлеб художественной литературы, — она не вмещается в рамки вербально-логического мышления, а потому подпадает под «юрисдикцию» мышления образного с его способностью к целостному восприятию, к одномоментному «схватыванию» внешне не связанных между собой граней и аспектов. Так что с позиций здравого рассудка ее можно назвать скорее «недоинформацией», поскольку она не поддается обычной аналитической обработке.

Позволю себе еще один пример. И снова «Онегин», его седьмая глава. Татьяна в кабинете Евгения, «в келье модной», где «лорда Байрона портрет и столбик с куклою чугунной». И, конечно, книги.

Сперва ей было не до них,

Но показался выбор их

Ей странен. Чтенью предалася

Татьяна жадною душой;

И ей открылся мир иной.

……………………………

И начинает понемногу

Моя Татьяна понимать

Теперь яснее — слава богу —

Того, по ком она вздыхать

Осуждена судьбою властной:

Чудак печальный и опасный,

Созданье ада иль небес,

Сей ангел, сей надменный бес,

Что ж он? Ужели подражанье,

Ничтожный призрак, иль еще

Москвич в Гарольдовом плаще,

Чужих причуд истолкованье,

Слов модных полный лексикон?..

Уж не пародия ли он?

Ужель загадку разрешила?

Ужели слово найдено?

Часы идут, она забыла,

Что дома ждут ее давно,

Где собралися два соседа

И где об ней идет беседа…

Вы чувствуете, как, едва поставив перед нами эти роковые вопросы, автор моментально уводит нас в сторону, не давая нам времени задуматься, домыслить всё то, что он не успел или не захотел досказать. И эта провоцируемая недосказанность, не дающая возможности нашему логическому мышлению справиться с такой постоянно подбрасываемой ему «недоинформацией», вынуждает его «уступить площадку», отойти в тень. В памяти же у нас остается что? То, что Онегин — подражанье, «слов модных полный лексикон»? Но только ли? А может, не совсем так? Или совсем не так? Оценка дана как полуоценка, но задержаться на ней мыслью нам не позволяет это неостановимое романное движение, отрешиться от которого мы не в силах, а можем лишь послушно следовать ему с легким сердечным замиранием. А в результате возникает то неопределенное, не прорисовываемое до конца, что образует ткань художественного произведения, в которой одновременно присутствуют, не отменяя друг друга, и то, и это, и еще множество других потенций. Но ведь это как раз и есть специфический объект образного мышления, которое владеет нами во всё время чтения пушкинского романа.

Игорь Рейф, врач, журналист, писатель

Продолжение — в следующем номере

1. Выготский Л. С. Психология искусства. — М.: Искусство, 1968.

2. Пузырей А. А. Культурно-историческая теория Л. С. Выготского и современная психология. — Изд-во Московского университета, 1986.

3. Толстой Л. Н. Собрание сочинений в 22 тт. Т. 18. — М.: Художественная литература, 1984.

4. Эйхенбаум Б. М. О трагедии и трагическом // Б. М. Эйхенбаум. Сквозь литературу: сборник статей. — Л., 1924.

5. Maurizio Corbetta, Gordon L. Shulman Control of goal-directed and stimulus-driven attention in the brain // Nature Reviews Neuroscience volume 3, 201–215, 2002.

6. Victor Nell, Lost in a Book: The Psychology of Reading for Pleasure. New Haven. Yale University Press, 1988.

7. Marcus Raichle et al. A default mode of brain function // PNAS. 2001 Jan 16; 98(2):676–82.

1 В основу данного эссе положены переработанные главы моей книги «Старался писать только из сердца. Писательская книга, или Загадка художественного мышления» (СПб.: Питер, 2022).

2 Выготский, 1968. С. 320.

3 Эйхенбаум, 1924. С. 82–83.

4 Выготский, 1968. С. 267.

5 Толстой, 1984. С. 784.

6 Айхенвальд, 1917. С. 550.

7 Corbetta & Shulman, 2002.

8 Raichle et al., 2001.

9 Выготский, 1968. С. 208.

10 Выготский, 1968. С. 201.