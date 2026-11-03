Борис Штерн беседует с астрохимиком Дмитрием Вибе, профессором РАН, заведующим отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН; вопросы зрителей зачитывает Алексей Кудря. Видеозапись опубликована на канале ТрВ-Наука 1.

Картина глазами неспециалиста

Борис Штерн: Сегодня у нас в гостях Дмитрий Вибе — человек, которому все вопросы о химии в космосе, включая органику, нужно задавать в первую очередь. Часто бывает полезно, когда вступление делает человек не очень сведущий. В данном случае это я. Поэтому вначале я нарисую общую картину так, как я ее вижу, и задам свои недоуменные вопросы, а Дмитрий меня поправит. Думаю, так общая картина станет понятнее большему числу людей.

Мне кажется, что химия в космосе — довольно маргинальная вещь. Для того, чтобы атомы соединялись в молекулы, нужна, во-первых, достаточно высокая плотность, во-вторых, достаточно низкая температура. Но бо́льшая часть барионного вещества Вселенной (по моим представлениям, процентов восемьдесят с чем-то) — это горячий газ в скоплениях галактик. Его в несколько раз больше, чем вещества в звездах, и температура у него гигантская — килоэлектронвольты. Ни о какой химии там говорить нельзя. В звездах химия тоже невозможна. Там идут термоядерные реакции. И даже на поверхности звезд температура, казалось бы, слишком велика для соединения молекул.

Дальше. В галактических гало мало материала: бо́льшая часть объема галактики недоступна для химии. В галактической плоскости есть зоны с высокой температурой и зоны с низкой. Горячая фаза межзвездной среды для химии тоже, видимо, не годится. Остается холодная фаза — и еще, может быть, оболочки, которые сбрасывают звезды. Сходу я бы предположил, что бо́льшая часть химических соединений во Вселенной — это H₂, а дальше идет H₂O, ведь третий по распространенности элемент — кислород.

Дмитрий, теперь поправляйте меня и рисуйте более точную картину.

Без молекул не было бы звезд

— Начнем с того, что без молекул, скорее всего, не было бы и звезд. Первые звезды в ранней Вселенной должны были образоваться из водородно-гелиевого газа. И тут есть некий парадокс: чтобы газ разогрелся до высокой температуры и в нём начались термоядерные реакции, его сначала надо охладить, иначе он не сможет гравитационно сжаться в звезду. Для этого нужны вещества, которые позволяют газу сбрасывать энергию. В качестве таких «охладителей» в ранней Вселенной работали молекулы. Атомарный водород на эту роль не подходит, а вот молекулы — H₂, HD, HeH+ — подходят. Они играли важную роль. Не будь этих молекул, мы бы тут сейчас не сидели.

Теперь звезды. Если мы посмотрим спектральную классификацию звезд, то в классе М в качестве родовых признаков записаны в спектре линии оксида титана. Да и на поверхности Солнца присутствуют молекулы. Химия там несложная: H₂, двухатомный углерод C₂, гидрид магния. А в солнечных пятнах похолоднее, там даже обнаружена вода. Я всё время повторяю, как прав был Антон Павлович Чехов. Персонаж его рассказа «Письмо ученому соседу» саркастически спрашивал, из какого мокрого тела сделаны солнечные пятна, если они не сгорают.

И, конечно, сложная химия происходит в расширяющихся оболочках звезд. Там становится холоднее, а плотность всё еще довольно высокая. 1000–1500 К — самое то, чтобы сложные молекулы не только формировались, но и начинали собираться в пылевые частицы.

С тем, что в холодной фазе самая распространенная молекула — H₂, спорить сложно. Но номер два — это все-таки не вода, а оксид углерода, CO. Вода на третьем месте.

— Но ведь кислорода больше, чем углерода. Или важна только энергия связи?

— Да, здесь важна энергия связи. Хотя вопрос непростой: на Солнце кислорода больше, чем углерода, но бывают обстоятельства — и в звездах, и в околозвездной среде, — когда начинает доминировать углерод. Углеродные звезды отличаются от кислородных. В звездах определенного диапазона масс конвекция выносит во внешние слои углерод, образовавшийся внизу при горении гелия, и тогда идет углеродная химия. Но в целом в молекулярных облаках и в межзвездной среде основная молекула (после водорода) — CO. Она связывает все пары атомов углерода и кислорода, а из оставшегося кислорода молекул воды получается меньше, чем молекул CO.

Рождение планетных систем

— Что происходит с этими молекулами при рождении планетных систем? Мы знаем, что там полно водяного льда за снеговой линией. А что происходит с CO?

— Зависит от этапа. Роль молекулы CO очень велика: это трейсер молекулярного водорода. Мы следим за ней на протяжении всего сценария образования звезд и планетных систем, потому что саму молекулу H₂ мы не видим. У нее такие пакостные свойства, что при низких температурах она не излучает. Поэтому мы наблюдаем за CO: ее много, и она хорошо светится в миллиметровом диапазоне, который без проблем наблюдается с поверхности Земли. Достоверно мы этого не знаем, но надеемся, что отношение содержаний CO и H₂ — более-менее постоянная величина. Поэтому и в молекулярных облаках, и позже, в протопланетных дисках, мы наблюдаем CO как трейсер основной массы газа.

Пока в протопланетном диске есть газ, мы узнаём о нём по линиям оксида углерода. Потом газовый диск по разным причинам перестает существовать: что-то выдувается из системы, что-то уходит в планеты-гиганты. А в твердом веществе уже на стадии молекулярного облака доминирует вода. Она образует ледяные мантии вокруг космических пылинок и составляет основное вещество этих мантий. CO и CO₂ там тоже есть, но это уже мелочи относительно воды. Так что в газе доминирует CO, а в твердой фазе — вода.

Откуда берется пыль

— А кремний? Ведь без пыли не было бы планет земной группы. Я слышал, что пыль рождается в рассеивающихся оболочках звезд. Или где-то еще?

— У этой проблемы несколько аспектов. Изначально предполагалось, что пылинки образуются в оболочках проэволюционировавших звезд, причем основную роль играет соотношение углерода и кислорода. Если доминирует кислород, все пары атомов углерода и кислорода уходят в оксид углерода, а оставшийся кислород соединяется с кремнием и алюминием. Из этих оксидов вырастает силикатная химия — то, что мы видим и на Земле: оливин, пироксен, диопсид, шпинель. Если же после образования CO в избытке углерод, начинает образовываться, по-видимому, ацетилен, который замыкается в бензольное кольцо, а из бензола растут более сложные вещества. Потом всё это выдувается вместе с звездным ветром в межзвездную среду.

Всё было хорошо, пока мы смотрели на пыль в нашей галактике. Хотя и здесь есть некий дисбаланс. В середине 1990-х оценили скорость производства и разрушения пыли, и оказалось, что разрушение идет в несколько раз быстрее 2. Получается, тогда пыли не должно быть… Но для астрономии «в несколько раз» — это немного: где-то рашпилем подчистим — и всё станет хорошо.

Позже начали наблюдать пыль на больших красных смещениях. Оказалось, там проэволюционировавшие звезды не могут быть источником пыли: за первый миллиард лет они не успевают проэволюционировать. Стало понятно, что там должен работать другой источник. Этот пробел, по-видимому, закрывают сверхновые, у которых эволюционные шкалы существенно короче. Мы видим, как в сверхновых образуется пыль: в Крабовидной туманности, в Кассиопее A, в Сверхновой 1987 года — везде в расширяющихся оболочках есть пыль. Она появляется уже через несколько недель после вспышки сверхновой, и массы пыли солидные: от одной вспышки разлетаются десятые доли массы Солнца.

— Через несколько недель? А как же температура оболочки?

— Оболочка неоднородна: в ней есть отдельные холодные сгустки, и в них уже появляется пыль. А на поздних стадиях ее становится совсем много.

Но есть нюанс. В остатке сверхновой возникает обратная ударная волна. Сначала ударная волна идет наружу, а когда нагребенного межзвездного вещества становится примерно столько же, сколько выброшено, внутрь начинает распространяться еще одна ударная волна. И мы видим, что пыль всегда находится внутри этой второй волны — в той области, куда она еще не дошла. Значит, есть вероятность, что пыль образуется, но в межзвездную среду не попадает.

— То есть ее разрушает обратная волна?

— Да. Пыль существует какое-то время, а потом разрушается. Но есть наблюдения на инфракрасном телескопе SOFIA одного остатка вблизи центра нашей галактики, где, как утверждают авторы исследования, пыль видна уже там, где обратная волна прошла 3. Видимо, сверхновые все-таки вносят вклад в производство пыли. Но какой — еще надо разбираться.

Разнообразие пыли

— Доминирующая пыль — это силикаты? Или там целый зоопарк?

— Сейчас даже нельзя уверенно сказать, что это зоопарк. Силикаты там точно есть: мы видим их полосы поглощения на 10 и 18 мкм. Точно есть ароматика: мы видим инфракрасные эмиссионные полосы, которые в целом хорошо согласуются с полосами, ожидаемыми от ароматических соединений. Наверное, должны быть и углистые пылинки, более аморфные и менее структурированные. Дальше начинается неясность, потому что универсальную модель построить не получается. С одной стороны, это понятно: с какой стати пыль должна быть везде одинаковой? С другой — это значит, что нужны эволюционные модели. Нельзя просто сказать, что пыль образовалась в звезде асимптотической ветви гигантов и полетела. Пока она летит, с ней многое происходит: она разрушается, ее структура может меняться. В общем, это сложный и сложно ведущий себя компонент.

— Ароматика — это уже органика. Отличается ли температурный диапазон, где начинается органика, от того, где образуются простейшие молекулы — CO, вода, силикаты? Или всё варится в одном котле?

— Вопрос сложный. Есть эталонный объект — TMC-1, молекулярное облако в Тельце. Оно близко от Земли, его легко наблюдать, и, по-моему, уже больше сотни молекул в нём обнаружено с более-менее надежно измеренным содержанием 4. Его часто используют как стандарт для астрохимических моделей: облако простое, холодное, ультрафиолета в нём нет или почти нет. Это наипростейший вариант, и модель обязана его воспроизводить.

В этом облаке мы видим молекулы от CO до цианокоронена (это семь бензольных колец). Десятки атомов в пределах одного объекта указывают на то, что это действительно общий котел, в котором всё варится и доходит до весьма сложных молекул. Но когда мы пытаемся воспроизвести это при 10 К астрохимическими моделями, ничего пока не получается. Ни газофазными процессами, ни процессами в ледяных мантиях пылинок мы не можем воспроизвести наблюдаемое количество ароматики. Речь не только о коронене, но и о более простых молекулах — нафталине, пирене с его четырьмя бензольными кольцами, о соединениях с пятичленными кольцами.

Возможных ответов два. Первый очевидный: мы просто не знаем нужных процессов. Откуда нам их знать? Земных химиков они ни в малейшей степени не интересуют, потому что земная химия — это химия горения. А когда говоришь химику «десять кельвинов», он бывает очень удивлен. Второй вариант: частицы с ароматической составляющей прилетают от проэволюционировавших звезд и потихоньку разрушаются. Тогда наблюдаемые ароматические фрагменты — продукт не синтеза снизу вверх, а разрушения сверху вниз. Но о разрушении этих частиц информации тоже нет, и включить его в модель толком не получается. Сейчас всё упирается в отсутствие данных.

Равновесная температура в Галактике

— Вопрос о физических условиях. Какова равновесная температура в Галактике? Я оценивал на коленке, у меня получалось 20 К, а здесь выходит даже ниже — может быть, я ошибся. И какова там плотность? Среднее число атомов на кубический сантиметр?

— Для TMC-1 стандартными считаются значения около 104 частиц в см3 и около 10 К. Но в более плотных ядрах концентрация доходит до 106–107 частиц, а температура падает до нескольких кельвинов.

— Значит, там температура ниже равновесной. Это за счет адиабатического охлаждения?

— Нет, она равновесная, но это равновесие локальное.

— Но для локального равновесия нужно как-то сбросить температуру ниже глобального равновесия в Галактике.

— А глобальное равновесие — с учетом каких механизмов нагрева?

— Звездного излучения.

— В плотные ядра звездное излучение не попадает: пыль всё блокирует.

— Это понятно, но если там работает тепловая баня, они должны охладиться…

— Там работает еще охлаждение на пыли.

— То есть канал охлаждения есть, а нагрев блокирован? Тогда термодинамического равновесия там, судя по всему, вообще нет.

— Оно есть, только источник нагрева там — космические лучи.

— Есть еще реликтовое излучение — 2,7 К.

— Есть один объект (туманность Бумеранг), где температура еще ниже. Там ситуация точно неравновесная, но вращательная температура, определяемая по линиям, получается ниже реликтового фона, всего на один градус выше абсолютного нуля.

Азотистые основания с астероида Бенну

Алексей Кудря: Вернемся в Солнечную систему. Недавно с астероида Бенну привезли аденин, гуанин, цитозин, тимин и урацил. Они сформировались на заре Солнечной системы, позже или раньше?

— И позже, и раньше, и на заре. Это ведь не такие уж сложные молекулы. Из азотистых оснований потом можно слепить многое, но сами по себе они по числу атомов вполне сопоставимы с молекулами, которые мы уже идентифицируем в молекулярных облаках, не говоря о более поздних стадиях. Так что их существование даже в досолнечную эпоху вряд ли можно назвать удивительным. В молекулярных облаках сами они не найдены, зато найдены их прекурсоры, и более-менее понятны механизмы того, как из прекурсоров можно слепить эти кольца. Здесь та же проблема: механизмы понятны, а скоростей реакций нет. Может быть, когда мы это проясним и вставим в модели, окажется, что в принципе такие молекулы получить можно, но не в нужном количестве. Пока это не выглядит проблемой, потому что сложная органика образуется еще до формирования протопланетного диска. Это не мешает ей образовываться и в самом диске: там всё сохраняется, химия очень сложная, а физические условия поживее и поразнообразнее, чем в молекулярных облаках. Так что азотистые основания могут быть и местными.

Титан как учебник

Борис Штерн: По-моему, чуть ли не Карл Саган предположил, что коричневый цвет ледяных планет и их спутников, в частности атмосферы Титана, объясняется органикой, которая образуется из метана при облучении космическими лучами. Можете это прокомментировать?

— Честно сказать, когда мы дополняем свои базы данных химических реакций процессами, связанными с такой органикой, мы в значительной степени берем их из статей о Титане. Это замечательное космическое тело: оно привлекает внимание, более-менее хорошо изучено — и холодное. Не такое холодное, как молекулярные облака, но это, по крайней мере, не химия горения. Так что знаниями о сложной ароматической органике мы обогащаемся именно благодаря Титану.

Самые большие молекулы

— А какого размера самые большие молекулы, найденные вне Земли?

— Уверенно идентифицированы фуллерены — C 60 и C 70 . Особенность в том, что чем сложнее молекула, тем труднее ее идентифицировать. У нее огромное количество степеней свободы, а доступная тепловая энергия одна и та же и расползается по всей молекуле. В результате получается огромное количество очень слабых линий. А молекул много разных, их линии накладываются друг на друга, и расшифровать этот частокол слабеньких линий очень сложно. Фуллерены здесь выделяются жесткой структурой: у них всего несколько характерных частот колебаний, и по инфракрасным линиям их узнаю́т уверенно. Для азотистых оснований или сахаров эта проблема встает в полный рост, а с фуллеренами всё оказывается достаточно просто.

— Скажите пару слов о том, что такое фуллерен. Большинство слушателей, думаю, знают, но не все.

— Решетка молекулы C 60 похожа на футбольный мяч, в каждой вершине сидит по одному атому углерода. В статье Харольда Крото и его коллег, где сообщалось об открытии фуллеренов (за него потом дали Нобелевскую премию), иллюстрацией служил футбольный мяч. Из шестиугольников и пятиугольников можно сложить шарик с разным числом атомов углерода, но идентифицированы в космосе именно C 60 и C 70 .

Происхождение жизни

— Так мы плавно подошли к происхождению жизни. В космосе полно органики. На Земле, видимо, тоже было много органики, с которой стартовала биологическая эволюция. Возникает вопрос: эта органика прилетела из космоса или синтезировалась на Земле?

— Про органику, которая была на Земле 4 млрд лет назад, сказать что-то определенное сейчас сложно. Но вещество из космоса на поверхность Земли, безусловно, попадало, и оно, безусловно, было богато органикой — оно всегда ею богато. В метеоритах, которые падают на Землю сейчас, органика имеет изотопные особенности, указывающие на то, что она в значительной степени сформировалась в досолнечную эпоху. Например, это специфическое соотношение азота-14 и азота-15. Такие факты мы знаем. А насколько большую роль прилетевшая органика сыграла в появлении жизни — тут я не берусь судить.

— Но ее было много, и это видно по изотопам азота?

— Много именно досолнечной органики. Часть ее, конечно, образовывалась и на Земле, и в Солнечной системе, но органика, которая сейчас прилетает с метеоритами, в значительной степени — реликт досолнечной эпохи. А про ту органику, которая в нас, я не знаю.

Лабораторная астрохимия

— У меня вопросы закончились. Дмитрий, наверняка мы упустили что-то интересное, что мне просто не пришло в голову. Если вам есть что добавить — вам слово.

— Мне хотелось бы сказать о развитии лабораторных подходов к астрохимии, потому что этой информации просто чудовищно не хватает. Когда-то коллеги с химфака попросили меня прочитать лекцию об астрохимии в курсе, который назывался, кажется, «Химия экстремальных условий». И я тогда обратил внимание, что температура 300 К и давление в одну атмосферу — это экстремальные условия с точки зрения Вселенной. Таких условий во Вселенной особо и не найдешь. А астрохимия — это как раз те условия, которых во Вселенной больше всего, по крайней мере в холодной ее части. По объему, как вы сказали в начале, горячая фаза бьет всё, но холодного вещества тоже очень много, и воссоздать его условия на Земле ужасно сложно. Беда в том, что и рассчитывать их очень сложно: при низких температурах, около десяти кельвинов, начинают играть роль квантовые эффекты.

Поэтому важное направление развития астрохимии сейчас — лабораторная астрохимия. Вещество можно охлаждать до десяти кельвинов и ниже, можно создавать вакуум, приближающийся к самым плотным областям молекулярных облаков, и ставить эксперименты, например, по определению констант скоростей реакций. При низких температурах константы скоростей ведут себя не всегда предсказуемо. Проведено уже много экспериментов, в которых скорость реакции измеряют при 1000, 800, 600, 300, 200 К (двести — это же уже холодно!), и она аккуратно уменьшается, как положено. А потом ее начинают мерить при 50, 40, 10 К — и скорость снова идет вверх. Оказывается, есть много реакций, причем не всегда тех, от которых этого ждешь, у которых скорость либо остается постоянной, либо даже растет с понижением температуры.

Это один аспект. Второй — попытки исследовать процессы в ледяных мантиях. Здесь тоже поле непаханое. Как я говорил, наши модели не воспроизводят наблюдаемое содержание сложных молекул, и это может значить, что мы упускаем какие-то процессы. На их роль предлагают реакции, которые идут во льду под действием частиц высоких энергий — космических лучей. Энергии у этих частиц будь здоров, и, врезаясь в лёд, они могут стимулировать реакции. Экспериментов, демонстрирующих это, очень много. Но сделать их более реалистичными мешает несколько препятствий. Во-первых, льды не вполне соответствуют реальному составу: на подложку напыляют не то, что надо, а то, что удобно, что есть под рукой и что умеют делать. Во-вторых, облучают их не такими частицами, какие есть в космосе, а такими, какие легко получить в лаборатории. Если посмотреть эти работы, подавляющее большинство — электроны с энергией 5 кэВ, потому что это просто базовое оборудование. Сейчас дело движется к более реалистичным льдам и более широкому ассортименту частиц, чтобы были и протоны, а не только электроны или альфа-частицы.

Но даже когда мы достигнем вершин совершенства в этих экспериментах, останется проблема, которую мы никогда не сможем решить, — проблема времени. Одно дело облучать лёд несколько часов в ходе эксперимента, и совсем другое — сопоставлять это с процессами, которые длятся сотни тысяч лет. Разница может быть существенной. Как написано в одной статье, много для чего можно найти замену, но время заменить нельзя ничем.

Природные лаборатории: Европа, кометы, Титан

— Когда вы говорите про лёд, мне сразу вспоминается Европа. Как я понимаю, свежий лёд там белый, а старый — коричневый. Это естественная лаборатория. Европа вполне поддается изучению, туда когда-нибудь долетит космический аппарат.

— На самом деле весь космос — наша лаборатория: эти льды мы наблюдаем не только на Европе.

— Но на Европе лёд разного возраста, вот что важно.

— Конечно, миссия на Европу — это будет замечательная возможность. Только, по-моему, красновато-буроватый окрас Европы — это все-таки не органика, а какие-то соли. И Европой дело не ограничивается: полетим, в конце концов, на Энцелад. Это, наверное, станет важным подспорьем. Но боюсь, что шкала времени там такая же…

— Зато там опять же лёд разного возраста. В этом достоинство такой лаборатории, как и в космосе: пожалуйста, звезды любого возраста.

— Мне кажется, более многообещающая цель для таких исследований — что-нибудь, что подлетит к нам поближе: какой-нибудь кентавр 5 или комета. Комету Чурюмова — Герасименко выбрали в значительной степени от безысходности. Если прилетит что-нибудь более захватывающее и удастся организовать миссию, это, может быть, случится скорее, чем исследование Европы.

— К Европе уже летит Europa Clipper (прибытие в 2030 году) и JUICE (выход на орбиту Юпитера в 2031 году).

Алексей Кудря: А еще планируется посадка на Титан вертолета — примерно такого же, как летал на Марсе, но посолиднее, помощнее. Это миссия Dragonfly (NASA): старт запланирован на 2028 год, прибытие — около 2034 года. Интересно, что она покажет: насколько я понимаю, «Гюйгенс» дал довольно ограниченную информацию о Титане.

— На Титане, конечно, интересно было бы полазить.

Вопрос зрительницы: почему так ярок кислород

Борис Штерн: Есть интересный вопрос, заданный слушательницей мне, но грамотно ответить на него я не могу. Алексей, прочитай его.

Алексей Кудря: Честно признаемся: можно сказать, ради этого вопроса Елены, нашей постоянной вопросозадавательницы, мы Дмитрия и пригласили. «Расскажите про кислородный дублет в спектрах далеких галактик. Две линии дважды ионизованного кислорода, 495,9 и 500,7 нм, на графике выглядят как небоскребы по сравнению с остальным спектром. Почему именно кислород дает такое невероятное сияние? Связано ли это с тем, что на Земле кислород входит в тройку главных элементов живой органики вместе с углеродом и водородом, или это просто красивое совпадение? И с практической точки зрения: какой интересный научный вопрос можно исследовать, используя дважды ионизованный кислород как маркер?»

Борис Штерн: Кислород и во Вселенной третий по распространенности.

— Какую роль это сыграло в том, что кислород — один из важнейших элементов биохимии, — вопрос. Возможно, распространенность сыграла большую роль: у нас много кислорода, у нас много воды, которая нужна как растворитель. Так что связь здесь, вероятно, есть.

Теперь о линиях. Если сфотографировать туманность Ориона через телескоп обычным фотоаппаратом (я даже сам такие упражнения какое-то время назад проделывал), на снимке будут два цвета, красный и зеленый. На других снимках туманностей тоже часто видны красный и зеленый. Красный — это водородная линия H-альфа, зеленый — кислород.

— В полярных сияниях тоже красный и зеленый, и там точно играет роль кислород. Это не связано?

— Нет. В дублете самая яркая линия — 5007 Å. Это очень сильная линия, одна из первых, которые наблюдались в туманностях. Ее увидел Уильям Хаггинс и предположил, что это новый химический элемент: тогда казалось, что спектральный анализ распахнет ворота к открытию новых элементов. Элементу даже придумали название — небулий. Но уже в XX веке выяснилось, что это дважды ионизованный кислород. В земной атмосфере светит нейтральный кислород, а в туманностях — дважды ионизованный. Чтобы оторвать от атома кислорода два электрона, нужны жесткие условия. Поэтому эти линии наблюдаются в зонах ионизованного водорода, где много серьезного ультрафиолета с энергией выше и первого, и второго потенциала ионизации кислорода (13,6 и 35,1 эВ соответственно). Линии действительно очень яркие, они и дают зеленый цвет туманностей. Яркие они и потому, что кислорода много, и потому, что структура его уровней такова, что нужные уровни хорошо возбуждаются именно в этих условиях. Здесь кислород конкурирует с H-альфой: она, как правило, все-таки самая яркая, но и эта линия кислорода очень яркая.

Что касается маркера и диагностики, одна линия — инструмент не очень мощный. Но ее активно используют вместе с другими эмиссионными линиями, а их много. По яркости они с кислородом, как правило, не соперничают, но они есть: это азот, сера, тоже ионизованные. Подбирая параметры среды так, чтобы теоретический спектр совпал с наблюдаемым, мы узнаём об этих областях много интересного. Один из самых интересных результатов — содержание кислорода. По зонам ионизованного водорода мы очень хорошо умеем определять содержание химических элементов, в том числе кислорода, и его часто используют как маркер общей «металличности». Само понятие «металличности» пошло от измерения содержания металлов, но в областях ионизованного водорода, как оказывается, удобнее измерять именно содержание кислорода.

Планеты из вещества сверхновой

Алексей Кудря: Еще один вопрос от зрителя. Недавно была новость о планетах, родившихся из вещества сверхновой 6. Каков механизм этого процесса?

Борис Штерн: Разве это новость? Планеты у пульсаров были открыты еще в 1990-е годы.

— Да, строго говоря, первые планеты за пределами Солнечной системы были обнаружены у нейтронной звезды, т. е. у остатка сверхновой, в 1992 году, а планету у нормальной звезды открыли в 1995-м. Значит, это каким-то образом возможно. Но каким именно — ответа, насколько я понимаю, пока нет. Все планеты, которые мы обнаруживаем, — у относительно маломассивных звезд. У звезд, которые могут потом взорваться как сверхновые, мы «нормальных» планетных систем (с маломассивными планетами на относительно компактных орбитах) не видим. Это указание на то, что изначально у таких звезд «обычных» планет нет. Но если вспышка сильно несимметрична, то вполне возможно, что при общем разлете вещества будет образовываться какая-то структура, из которой могут возникнуть несколько маломассивных планет. Планетки у пульсаров ведь совсем малюсенькие, если не рассматривать сценарий захвата ранее существовавшей планеты в двойной системе.

* * *

Борис Штерн: Дмитрий, большое спасибо. Обычно на нашем канале я примерно знаю, что скажет гость. А сейчас я получил массу совершенно новой для себя информации, о которой не имел никакого представления. За это огромное спасибо. Думаю, слушатели тоже по большей части всего этого не знали, так что это очень хорошее просвещение. Химию в космосе вообще знают мало. О черных дырах, квазарах, пульсарах люди очень наслышаны, а о химии в космосе, казалось бы, более простой вещи, знают гораздо меньше. По крайней мере, я сужу так по себе.

— Пожалуйста.

1 youtu.be/CyqidTSbLAI;

vkvideo.ru/video-106798607_456239263;

rutube.ru/video/796602b875dd1ffb18832ee651fd4e6a

2 Jones A. P. et al. (1994). Grain destruction in shocks in the interstellar medium // The Astrophysical Journal, 433(2), 797–810.

3 Lau R. M., Herter T. L., Morris M., Li J. Z., & Adams J. F. (2015). Old dust in a young supernova remnant in the Galactic Center // Science, 348(6233), 413–418.

4 Agúndez M., & Cernicharo J. (2026). TMC-1: Probing the onset of chemical complexity in space // ACS Earth and Space Chemistry, 10(5), 1345–1356.

5 Кентавры — группа астероидов между орбитами Юпитера и Нептуна.

6 Точный источник новости установить не удалось. Возможно, имеется в виду статья в Nature Astronomy от 5 октября 2026 года о кандидате в планеты «второго поколения» у белого карлика HS0209+0832. По гипотезе авторов, планета возникла из оболочки красного гиганта, а не из вещества сверхновой.