21 октября: Вредная сказка

130 лет назад родился Евгений Львович Шварц (1896–1958), русский писатель, драматург, сценарист, автор пьес «Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо», «Сказка о потерянном времени», «Снежная королева», киноповести «Золушка», сценария кинофильма «Каин XVIII» (с Николаем Эрдманом).

Из дневников Шварца за 1944 год:

«17 июня. „Дракона“, которого так хвалили, вдруг в конце марта резко обругали в газете „Литература и искусство“. Обругал в статье „Вредная сказка» писатель Бородин. Тем не менее разрешен закрытый просмотр пьесы. Он состоится, очевидно, в конце июня или в начале июля.

9 декабря. „Дракон“ был показан, но его не разрешили. Смотрели его три раза. Один раз пропустили на публике. Спектакль имел успех. Но потребовали много переделок. Вместо того, чтобы заниматься мелкими заплатками, я заново написал второй и третий акты. В ноябре пьесу читал на художественном совете ВКИ. Выступали Погодин, Леонов — очень хвалили, но сомневались. Много говорил Эренбург. Очень хвалил и не сомневался. Хвалили Образцов, Солодовников. Сейчас пьеса лежит опять в Реперткоме».

При жизни автора пьеса так и не была больше поставлена. Запрет был снят лишь в 1962 году.

21 октября: Кэрри из страны чудес

70 лет назад родилась Кэрри Фрэнсис Фишер (Carrie Frances Fisher, 1956–2016), американская актриса и писательница, исполнительница ролей в кинофильмах и сериалах «Звездные войны» (Принцесса Лея Органа), «Театр волшебных историй» (Дюймовочка), «Франкенштейн» (Элизабет), «Амазонки на Луне» (Мэри Браун), «Страж времени» (Петра), «Она вернулась» (Беатрис), «Вредный Фред» (Джейни), «Капитан Крюк» (Целующаяся женщина на мосту), «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» (Терапевт), «Крик 3» (Бьянка Бёрнетт), «Джек и Бобби» (Мэдисон Скутчер), «Кровавая расплата» (Репортер), «Крик в общаге» (Мисс Креншоу), «Это Рождество, Кэрол!» (Ив), «Вайлет в стране чудес» (Хэйзел), автор книги «Дневник принцессы Леи».

За полтора месяца до кончины Кэрри Фишер завершила съемки в фильме «Вайлет в стране чудес». Работа над фильмом затянулась из-за перерывов в финансировании, а выход в прокат был отложен из-за ковида, в итоге зрители увидели картину лишь в 2023 году. Критики писали: «Последняя роль Кэрри Фишер — это пример потрясающей игры голливудской иконы и актрисы, которая не только безусловно любит свою работу, но и придает экранному персонажу свою узнаваемую харизму. Мы всё еще грустим по Кэрри Фишер, но лучшего прощания, чем этот фильм, не могло и быть».

22 октября: С пропеллером на спине

100 лет назад родился Спартак Васильевич Мишулин (1926–2005), советский и российский актер театра и кино, исполнитель ролей в спектаклях «Чёртова мельница» (Чёрт 1-го разряда), «Клоп» (Швейцар, Двуполое Четвероногое), «Король Лир» (Шут), «Баня» (Режиссер), «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (Карлсон), «Обыкновенное чудо» (Король), в кинофильмах «В тринадцатом часу ночи» (Леший), «В тридевятом царстве…» (Новый премьер-министр, Главарь военной хунты), «Тень, или Может быть, всё обойдется» (Министр финансов), «Мастер и Маргарита» (Арчибальд Арчибальдович), «Бременские музыканты» (Гениальный сыщик), «Азирис Нуна» (Сторож), озвучивал мультфильмы «Волшебник Изумрудного города», «Алиса в Зазеркалье», «Доверчивый дракон», «Незнайка и Баррабасс».

Из интервью дочери Карины: «Он очень любил роль Карлсона, она ему совершенно не надоедала. Гордился, что зал всегда полон, что на этом спектакле выросло несколько поколений ребят. Мало кто уже помнит, что первые годы в постановке был трюк: Карлсон с крутящимся пропеллером на спине летал под колосниками и затем спускался в окно к Малышу. Но однажды плохо закрепили страховку, папа упал вниз. К счастью, было уже невысоко, но больше рисковать не стали. В детстве я не пропускала ни одного представления. У нас даже сложилась игра: пока папа кланялся на сцене, я выскакивала из зала и неслась на мужской этаж к гримерным — встречать его. Открывался лифт, и в меня летел рыжий парик, который я обязательно должна была поймать».

29 октября: Мастер короткой формы

120 лет назад родился Фредрик Уильям Браун (Феликс Грэм, А. Макфейл) — Fredric William Brown (Felix Graham, A. McFail, 1906–1972), американский писатель, автор сборников рассказов «Космос на ладонях», «Ангелы и звездолеты», «Медовый месяц в Аду», «Кошмары и божемойки», «Дневные кошмары», «Потерянный парадокс», романов «Что за безумная Вселенная!», «Марсиане, убирайтесь домой», «Галактический скиталец», «Мозговик».

Хотя Фредрик Браун написал много и крупных произведений (более 25 романов, правда, многие не фантастического, а детективного плана), все-таки больше он был известен как мастер короткого рассказа, чаще юмористического или сатирического характера, с замечательно неожиданными концовками. Так, например, заканчивается рассказ «Стук в дверь»: «Последний человек на Земле сидел в комнате в полном одиночестве. Раздался стук в дверь…» Браун также работал сценаристом, в частности, для сериала «Альфред Хичкок представляет», а по рассказу «Арена» был снят одноименный эпизод телесериала «Звездный путь».

31 октября: Необычное хобби

65 лет назад родился Питер Роберт Джексон (Peter Robert Jackson, р. 1961), новозеландский кинорежиссер, сценарист и продюсер, постановщик кинофильмов «В плохом вкусе», «Познакомьтесь с Фиблами», «Живая мертвечина», «Небесные создания», «Забытое серебро», «Страшилы», «Кинг-Конг», «Милые кости», кинотрилогий «Властелин колец» («Братство Кольца», «Две крепости», «Возвращение короля») и «Хоббит» («Нежданное путешествие», «Пустошь Смауга», «Битва пяти воинств»), продюсер кинофильма «Район № 9», продюсер и сценарист кинофильма «Хроники хищных городов».

У Питера Джексона есть хобби: в свободное от кино время режиссер участвует в проекте по воскрешению вымерших животных. Совместно с биотехнологической компанией Colossal Biosciences он намерен вернуть к жизни южного гигантского моа, который жил 600 лет назад в Новой Зеландии. «У нас есть коллекция из около 400 костей моа, и мы уже взяли их образцы для ДНК. В течение следующего года-двух я постараюсь собрать как можно больше костей. Чем их больше, тем лучше геном. Будет прекрасно, если это вдохновит молодых новозеландцев начать учебу, а затем и карьеру в науке», — говорит постановщик «Хоббита» и «Властелина Колец».

1 ноября: Былинный герой

115 лет назад родился Сергей Дмитриевич Столяров (1911–1969), советский актер, исполнитель ролей в кинофильмах «Космический рейс» (Начальник старта), «Руслан и Людмила» (Руслан), «Василиса Прекрасная» (Иванушка), «Кащей Бессмертный» (Никита Кожемяка), «Садко» (Садко), «Илья Муромец» (Алёша Попович), «Тайна двух океанов» (Воронцов), «Туманность Андромеды» (Дар Ветер).

Следует уточнить, что актер не знал точный день своего рождения, поэтому решил отмечать его 1 ноября. Лишь в начале XXI века удалось выяснить настоящую дату — 17 июля (4 июля по старому стилю). В фильмах-сказках актер создал ставший классическим экранный образ русского былинного богатыря. И хотя Столяров пытался уйти от своего героического амплуа, это ему удавалось плохо. Вот и в фантастических фильмах у него роли схожего плана — капитан подводной лодки Николай Борисович Воронцов и Дар Ветер, начальник внешних станций «Великого Кольца» (системы связи между удаленными обитаемыми мирами).

2 ноября: Контакты со стихиалиями

120 лет назад родился Даниил Леонидович Андреев (1906–1959), русский поэт и религиозный философ, автор трактата «Роза Мира», поэмы «Железная мистерия», книг «Русские боги» и «Новейший Плутарх» (с Василием Париным и Львом Раковым).

Юрий Ключников в статье «Космос Даниила Андреева» писал:

«Своеобразная игра с природой была его жизнью. В тридцатые годы он неделями скитался по России босой, с котомкой за плечами, ночуя в стогах сена. И вообще предпочитал ходить босиком где только можно, даже по асфальту, говоря, что обувные подошвы отрезают от контактов со стихиалями. Жена возмущалась: „Ну земля — это ладно, но что можно почувствовать на грязном городском асфальте!“ Он отвечал: „На асфальте излучение человеческой массы очень сильное“. Что же касается стихиалей — всех этих гномов, ундин, саламандр и прочих природных духов, описанных другими визионерами, то он их видел так же, как бабочек и стрекоз, но видел по-своему — брызжущими жизнью прекрасными живыми существами, являющимися поэту-бродяге.

Остро чувствовал и предупреждал, что всему этому может наступить скорый конец: „Когда наступление машинной цивилизации на природу станет производиться в универсальных масштабах, весь ландшафт земной поверхности превратится в законченную картину антиприроды, в чередование урбанизированных садов и небоскребов. Стихиали оторвутся от своей среды… Реки и озера, луга и поля Земли станут духовно пустыми, мертвыми, как реки и степи Марса… Эта внутренняя опустошенность и внешняя искалеченная природа ни в ком не сможет вызвать ни эстетических, ни пантеистических чувств, и любовь к природе прежних поколений сделается психологически непонятной“. Тревога мрачная, но разве не справедливая?..»

Владимир Борисов