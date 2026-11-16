8 ноября: Ящик сгущенки

100 лет назад родилась Людмила Михайловна Аринина (1926–2026), российская актриса театра и кино, исполнительница ролей в кинофильмах «Умные вещи» (Царица), «Сказки старого волшебника» (Мачеха Золушки), «Гостья из будущего» (Бабушка Юли Грибковой), «На помощь, братцы!» (Первая дама), «Рок-н-ролл для принцесс» (Воспитательница), «Андерсен. Жизнь без любви» (Бабушка Андерсена), «Небесный суд. Продолжение» (Миссис Мэри Кроу).

Актриса вспоминала: «Мое детство было голодным. И я мечтала: если у меня будет много денег, я куплю себе ящик сгущенного молока. С первого актерского гонорара я так и сделала!» Она считала себя некрасивой, в детстве комплексовала по этому поводу, а потом поняла: «Гораздо легче жить, зная, что ты некрасивая. Красивые женщины должны блюсти свою внешность, уметь себя подать. А вот мне не нужно прыгать через голову!» Но зеркало не даст соврать: Людмила Михайловна похорошела с возрастом. Она стала воплощением того редкого женского шанса, когда время и годы играют в ее пользу и на ее стороне… После окончания ГИТИСа Людмила Аринина почти 15 лет играла на сценах провинциальных театров в Могилёве, Бресте, Кемерово, Челябинске. В кино впервые снялась в 41 год. Позже часто играла бабушек. Даже бабушку Андерсена!

10 ноября: Как снимали невесомость

90 лет назад родился Андрей Михайлович Кириллов (р. 1936), русский оператор, работавший над кинофильмами «Москва — Кассиопея», «Отроки во Вселенной», «Ледяная внучка», «Ученик лекаря», «Возвращение Ходжи Насреддина», «Играем зомби, или Жизнь после битв», «Силуэт в окне напротив», «Дюймовочка», автор сборника сказок «Ничуть не страшно».

Для съемок невесомости в фильме «Москва — Кассиопея» на Ялтинской киностудии построили 18-метровую декорацию «Коридор звездолета», которая вращалась вокруг своей оси вместе с закрепленной камерой. Один из актеров был зафиксирован в специальном корсете, а второй бежал по коридору. Благодаря вращению декорации создавалось впечатление, что он перемещается по стенам и потолку. Для других эпизодов невесомости использовали подвесы и специальные корсеты, позволявшие актерам «парить» в кадре. В создании этих конструкций участвовали оператор Андрей Кириллов и инженер-конструктор Валерий Павлотос. Все подростки снимались в этой сцене без дублеров. Спецэффект поразил даже зарубежных режиссеров — до этого невесомость так снимал только Стэнли Кубрик, но в кадре у него был один человек. Эти съемки удивили самого Стивена Спилберга. В одном из интервью он искренне удивлялся тому, как советским кинематографистам в начале 1970-х годов удалось проделать подобный трюк без графики.

11 ноября: Коперник в литературе

205 лет назад родился Фёдор Михайлович Достоевский (1821–1881), русский писатель, один из основоположников «фантастического реализма», автор повести «Двойник», рассказов «Сон смешного человека», «Бобок», «Кроткая», «Крокодил», реалистических романов «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Бесы», оказавших огромное влияние на мировую социальную фантастику.

Станислав Лем в одном из своих интервью: «Значение Достоевского для мировой литературы можно сравнить лишь со значением Коперника в астрономии. Достоевский в прозе сделал примерно то же, что Коперник в науке о Вселенной. Сокрушая окаменевшую поэтику и вводя в пространство литературного произведения враждебный хор рассказчиков, демонстрирующих неокончательность всяческого знания о человеческих делах, Достоевский совершил настоящую революцию. Писатель избегает, как может, авторских окончательных, высших характерологических определений своих героев. Даже тогда, когда он говорит от себя, он любой ценой уходит от типичного для прозы XIX века подхода, этого подхода „авторского всезнания“, заменяя его именно методом множественных, часто противоречивых отношений. Отбирая у писателя право на всезнание, он вышел на позицию, которая соответствует признанной сегодня в физике непреодолимой неопределенности измерения. При этом Достоевский вовсе не уменьшил количества того, что можно сказать о человеческих делах, а даже наоборот, — увеличил. Величие Достоевского заключается в том, что сделанное им невозможно преступить. Никто до сих пор не вышел за пределы его опыта. Во всяком случае, я не знаю таких авторов».

15 ноября: Чикаго на других планетах

85 лет назад родился Дэниел Манус Пинкуотер (Daniel Manus Pinkwater, р. 1941), американский писатель, автор циклов «Магическая Москва», «Клуб оборотней», романов «Кристалл волшебника», «Магическая камера», «Музыка ящерицы», «Крылатый человек», «Алан Мендельсон, мальчик с Марса», «Йобгоргл: ужасное чудовище озера Онтарио» и др.

Кажется, на русском языке не опубликовано ни одного произведения этого детского писателя, хотя у него вышло около сотни книг. В основном это истории о том, как люди попадают в странные ситуации: оказываются на острове с разумными ящерицами размером с человека, исследуют иные вселенные, обнаруживают, что их зубы способны служить межзвездными радиоантеннами. И хотя действие книг Пинкуотера может происходить на других планетах, места, в которых разворачивается действие, слегка завуалировано или же вовсе открыто напоминают Чикаго, а события основаны на реальных случаях из жизни автора. В 1995 году Пинкуотер опубликовал свой первый роман для взрослых «Диета в загробной жизни», где заурядный редактор после смерти оказывается на курорте, населенном усопшими, которые при жизни страдали от избыточного веса.

17 ноября: Автор фэнтезийного романа в письмах

50 лет назад родился Тарас Витальевич Витковский (р. 1976), русский писатель, автор трилогии «Поймать незнакомку», романа «Несчастный скиталец», повестей «Гуляки старых времен», «Самозванец», «Буран», «Заклинание Аркамона» и других (большинство произведений написано в соавторстве с женой Еленой Хаецкой или под ее редакцией).

Владимир Пузий о романе «Несчастный скиталец»: «Это стилизованный под ритм и слог XVIII века фэнтезийный роман в письмах. Главные герои — брат и сестра, каждому из которых, впрочем, лучше было бы родиться другим: ему — женщиной, ей — мужчиной. Гастон дю Леруа — не склонный к авантюрам молодой человек, предпочитающий покой, тишину и „новыя моды“. Эмилия же — барышня решительная, готовая бороться за свое счастье. Когда Гастона обвиняют в пособничестве беглой колдунье Феанире, именно Эмилия с ее женихом Миловзором сперва освобождает брата из-под стражи, а потом вынуждает Гастона отправиться с ними на поиски преступницы. Поиски эти, разумеется, сопряжены с приключениями — порой опасными, порой забавными».

Владимир Борисов