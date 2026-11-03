Конференция «Открывая космос»: От школьных кубсатов до далеких миров

17 октября в московском кластере «Ломоносов» состоялась третья научно-практическая конференция «Открывая космос» [1]. И хотя не всё, что происходило на ней, можно было отнести к научно-популярному формату, конференция была открыта для всех желающих. Заинтересованных темой космоса оказалось немало — более 450 человек участвовали очно и почти 4000 — онлайн.

Программа конференции состояла из двух направлений. Первое, «Наука и технологии», было посвящено освоению околоземного пространства и его практическому использованию. Выступали лекторы от компании «Геоскан», организатора конференции, и представителей космической отрасли. Второе, «Образование и кадры», рассматривало вопросы космического образования и развития федерального проекта «Кадры для космоса». Эта конференция — единственное публичное мероприятие в России такого уровня, самостоятельно организованное частной аэрокосмической компанией. Ее отличает и масштаб затронутых тем: от школьных и студенческих спутниковых проектов до вопросов, находящихся на переднем крае науки и техники — изучения экзопланет и поисков жизни во Вселенной.

В космосе «частники» и вузы

Заметную часть конференции заняли инженерные и научные выступления, связанные с практической деятельностью частной космонавтики. Речь шла о создании спутников, выведении их на орбиту, наземной инфраструктуре связи, баллистических расчетах, съемке Земли из космоса [2]. В холле посетители могли ознакомиться с образцами космической техники и увидеть демонстрацию работы малого проливочного стенда — гидравлической системы для испытаний форсунок, смесительных головок и других элементов жидкостных ракетных двигателей. Был представлен и новый проект частной космической ракеты легкого класса [3]. Эта разработка ведется «Геосканом» самостоятельно. Двухступенчатая одноразовая ракета будет иметь стартовую массу 55 тонн, диаметр 2 м и длину 25,9 м. В качестве топлива – жидкий кислород и керосин. Масса полезного груза составит 900 кг. Первый испытательный пуск планируется в 2031 году. Ракета предназначена прежде всего для собственных космических запусков «Геоскана», но возможна и коммерциализация пусковых услуг. Дойдет ли ракета до эксплуатации – покажет время.

Свои разработки по студенческим спутникам в рамках федерального проекта «Кадры для космоса» представили на стендовых докладах шесть университетов: НИТУ МИСиС, НИЯУ МИФИ, ТУСУР, Сколтех, Амурский государственный университет и СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича [4].

По отзывам [5], мероприятие удивляло своей открытостью и конструктивной атмосферой.

Как популяризировать космос?

Центральным событием в образовательной части программы стал круглый стол «Как открыть дорогу в космос для нового поколения исследователей и инженеров?» [6]. Участники обсудили несколько инициатив, которые помогают юным энтузиастам найти свой путь в космонавтику и науку. Это Летняя космическая школа [7], молодежные космические программы АНО «Корпоративная академия Роскосмоса» и проекты Фонда содействия инновациям, среди которых научно-образовательные школьные спутники Space-π стандарта CubeSat. В дискуссии приняли участие советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Бортник и астрофизик Борис Штерн. В частности, обсуждалась роль научной фантастики и научно-популярной литературы в развитии интереса к космосу. Борис Штерн подчеркнул, что важнее всего для вовлечения детей в науку приглашать ученых с выступлениями в школы, но это требует поддержки от государства или частных фондов.

После круглого стола состоялась автограф-сессия Бориса Штерна, где можно было приобрести и подписать книжки издательства «Тровант».

Солнечный парус может стать реальностью

Самой концептуальной частью конференции стала визионерская сессия «Сможет ли человечество выйти из Солнечной системы?» [8]. В процессе подготовки конференции выяснилось, что в Москву с коротким визитом прилетает известный астрофизик Вячеслав Турышев. Решили воспользоваться случаем и сделать в обсуждении акцент на предложениях его команды [9]. В беседе участвовали астрофизики Борис Штерн и Сергей Кузин, космический баллистик Михаил Овчинников и астроном Александр Белинский.

Признав, что на сегодняшний день объективно нет технологий для межзвездных передвижений, участники дискуссии рассмотрели проекты ближнего прицела, направленные на изучение других миров.

Несколько лет команда Вячеслава Турышева в США занималась разработкой теории построения изображений экзопланет с использованием гравитационного линзирования с Солнцем в качестве линзы. Объяснение «в двух словах»: когда лучи света при движении в окрестности массивного тела изгибаются в сторону этого тела, на определенном удалении они пересекаются. Тогда расположенный в этом месте телескоп может получить изображение объекта с лучшим разрешением, чем при прямом наблюдении [10]. Ученые также рассмотрели варианты космических экспедиций по доставке телескопа к нужной точке и пришли к выводу, что реалистичнее всего будет использовать солнечный парус и гравитационные маневры около нашего светила. Важно, что это чисто инженерная задача — все необходимые технологии на Земле есть. И человечество способно уже в ближайшие годы отправить космические аппараты на нужное расстояние и получить многопиксельные (порядка 1000×1000 пикселей) изображения экзопланет и других интересных ученым экзотических объектов [11].

Фокальная область солнечной гравитационной линзы начинается примерно в 548 а. е. от Солнца, и это фокальная полупрямая, по которой должен двигаться малогабаритный космический телескоп, а точнее несколько телескопов на расстоянии до 650 а. е. Это позволит получить изображения с хорошим разрешением. «Это настоящий подарок от природы, и мы уже доросли до такого состояния, когда человечество может и должно его использовать», — отметил Вячеслав Турышев.

Но для современной космонавтики несколько сотен а. е. — всё равно значительное расстояние. Например, «Вояджер-1» — самый далекий от Земли космический аппарат — находится на расстоянии 173 а. е. [12]. Для съемки экзопланет нужно лететь не только в несколько раз дальше, но и в несколько раз быстрее. При проектировании миссии ученые закладывали возможность лично дождаться ее результата — т. е. желательно, чтобы телескопы добрались до цели в течение двадцати лет.

Борис Штерн, однако, выразил особое мнение: миссия получается долгая и одноразовая, а объектов, ради которых однозначно стоило бы отправлять аппараты, пока не обнаружено. Но коллеги возразили, что прогресс в открытии экзопланет значительный, и пока идет подготовка первых экспедиций, астрономы могут отыскать что-то стоящее, в том числе планету земного типа, потенциально обладающую биосферой.

В ближайшие два года команда Вячеслава Турышева планирует подготовить технологический демонстратор, который будет запущен в качестве попутной нагрузки с другой космической миссией. Он проверит управление полетом с помощью солнечных парусов, связь с Землей, живучесть в дальнем космосе и рядом с Солнцем. Таких испытательных полетов будет несколько. А в 2035 году планируется старт полноценной экспедиции в фокальную область солнечной гравитационной линзы, включающей сближение с Солнцем.

В случае успеха этот подход может перевернуть межпланетную космонавтику, дать возможность на порядок дешевле (около 20 млн долл. для упомянутой выше демо-миссии) отправлять автоматические экспедиции в разные районы Солнечной системы, в том числе для наблюдения труднодоступных полярных областей нашего светила [13].

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Озвученные Вячеславом Турышевым работы ведутся в основном в США с привлечением частного финансирования. Возник вопрос о том, возможны ли подобные инициативы в России. Может ли ставить себе столь амбициозные задачи наша частная космонавтика?

Например, сейчас «Геоскан» прорабатывает вместе с ИПМ им. М. В. Келдыша РАН полет к Луне [14], а с ИКИ РАН — создание околоземной малой солнечной обсерватории «Аврора» [15]. Опыт этих коллабораций вполне можно направить на создание малых космических аппаратов с солнечными парусами, которые займутся изучением корональных дыр на полярной орбите вокруг Солнца. Участники встречи договорились продолжить сотрудничество, а присутствующим в зале студентам рекомендовали использовать такие задачи для своих курсовых и дипломных работ.

Александр Хохлов,

популяризатор космонавтики

Фото: vk.ru/album-229602747_311025878

1. geoscan.ru/space-conf-2026

2. vkvideo.ru/live-229602747_456239188

3. tass.ru/kosmos/28224989

4. sut.ru/staff/bonchnews/science/20-10-2026-spbgut-prezentoval-svoi-razrabotki-na-konferencii-otkrivaya-kosmos-2026

5. t.me/engineer_room/551

6. vkvideo.ru/live-229602747_456239187

7. space-school.org

8. rutube.ru/video/d1518c88ffb86b543b3da061306de185

9. www.trv-science.ru/2024/10/k-gravitacionnomu-teleskopu-na-solnechnom-paruse

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