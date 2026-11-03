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Конференция «Открывая космос»: От школьных кубсатов до далеких миров

03.11.2026 / № 466 / с. 18–19 /  Александр Хохлов /  Конференции /  No Comments
Одна из лекций в направлении «Наука и технологии». Фото: «Геоскан»
Одна из лекций в направлении «Наука и технологии». Фото: «Геоскан»
Александр Хохлов
Александр Хохлов

17 октября в московском кластере «Ломоносов» состоялась третья научно-практическая конференция «Открывая космос» [1]. И хотя не всё, что происходило на ней, можно было отнести к научно-популярному формату, конференция была открыта для всех желающих. Заинтересованных темой космоса оказалось немало — более 450 человек участвовали очно и почти 4000 — онлайн.

Программа конференции состояла из двух направлений. Первое, «Наука и технологии», было посвящено освоению околоземного пространства и его практическому использованию. Выступали лекторы от компании «Геоскан», организатора конференции, и представителей космической отрасли. Второе, «Образование и кадры», рассматривало вопросы космического образования и развития федерального проекта «Кадры для космоса». Эта конференция — единственное публичное мероприятие в России такого уровня, самостоятельно организованное частной аэрокосмической компанией. Ее отличает и масштаб затронутых тем: от школьных и студенческих спутниковых проектов до вопросов, находящихся на переднем крае науки и техники — изучения экзопланет и поисков жизни во Вселенной.

В космосе «частники» и вузы

Заметную часть конференции заняли инженерные и научные выступления, связанные с практической деятельностью частной космонавтики. Речь шла о создании спутников, выведении их на орбиту, наземной инфраструктуре связи, баллистических расчетах, съемке Земли из космоса [2]. В холле посетители могли ознакомиться с образцами космической техники и увидеть демонстрацию работы малого проливочного стенда — гидравлической системы для испытаний форсунок, смесительных головок и других элементов жидкостных ракетных двигателей. Был представлен и новый проект частной космической ракеты легкого класса [3]. Эта разработка ведется «Геосканом» самостоятельно. Двухступенчатая одноразовая ракета будет иметь стартовую массу 55 тонн, диаметр 2 м и длину 25,9 м. В качестве топлива – жидкий кислород и керосин. Масса полезного груза составит 900 кг. Первый испытательный пуск планируется в 2031 году. Ракета предназначена прежде всего для собственных космических запусков «Геоскана», но возможна и коммерциализация пусковых услуг. Дойдет ли ракета до эксплуатации – покажет время.

Свои разработки по студенческим спутникам в рамках федерального проекта «Кадры для космоса» представили на стендовых докладах шесть университетов: НИТУ МИСиС, НИЯУ МИФИ, ТУСУР, Сколтех, Амурский государственный университет и СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича [4].

По отзывам [5], мероприятие удивляло своей открытостью и конструктивной атмосферой.

Зрители у проливочного стенда
Зрители у проливочного стенда
Как популяризировать космос?

Центральным событием в образовательной части программы стал круглый стол «Как открыть дорогу в космос для нового поколения исследователей и инженеров?» [6]. Участники обсудили несколько инициатив, которые помогают юным энтузиастам найти свой путь в космонавтику и науку. Это Летняя космическая школа [7], молодежные космические программы АНО «Корпоративная академия Роскосмоса» и проекты Фонда содействия инновациям, среди которых научно-образовательные школьные спутники Space-π стандарта CubeSat. В дискуссии приняли участие советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Бортник и астрофизик Борис Штерн. В частности, обсуждалась роль научной фантастики и научно-популярной литературы в развитии интереса к космосу. Борис Штерн подчеркнул, что важнее всего для вовлечения детей в науку приглашать ученых с выступлениями в школы, но это требует поддержки от государства или частных фондов.

После круглого стола состоялась автограф-сессия Бориса Штерна, где можно было приобрести и подписать книжки издательства «Тровант».

Автограф-сессия Бориса Штерна
Автограф-сессия Бориса Штерна
Солнечный парус может стать реальностью

Самой концептуальной частью конференции стала визионерская сессия «Сможет ли человечество выйти из Солнечной системы?» [8]. В процессе подготовки конференции выяснилось, что в Москву с коротким визитом прилетает известный астрофизик Вячеслав Турышев. Решили воспользоваться случаем и сделать в обсуждении акцент на предложениях его команды [9]. В беседе участвовали астрофизики Борис Штерн и Сергей Кузин, космический баллистик Михаил Овчинников и астроном Александр Белинский.

Визионерская сессия
Визионерская сессия

Признав, что на сегодняшний день объективно нет технологий для межзвездных передвижений, участники дискуссии рассмотрели проекты ближнего прицела, направленные на изучение других миров.

Несколько лет команда Вячеслава Турышева в США занималась разработкой теории построения изображений экзопланет с использованием гравитационного линзирования с Солнцем в качестве линзы. Объяснение «в двух словах»: когда лучи света при движении в окрестности массивного тела изгибаются в сторону этого тела, на определенном удалении они пересекаются. Тогда расположенный в этом месте телескоп может получить изображение объекта с лучшим разрешением, чем при прямом наблюдении [10]. Ученые также рассмотрели варианты космических экспедиций по доставке телескопа к нужной точке и пришли к выводу, что реалистичнее всего будет использовать солнечный парус и гравитационные маневры около нашего светила. Важно, что это чисто инженерная задача — все необходимые технологии на Земле есть. И человечество способно уже в ближайшие годы отправить космические аппараты на нужное расстояние и получить многопиксельные (порядка 1000×1000 пикселей) изображения экзопланет и других интересных ученым экзотических объектов [11].

Фокальная область солнечной гравитационной линзы начинается примерно в 548 а. е. от Солнца, и это фокальная полупрямая, по которой должен двигаться малогабаритный космический телескоп, а точнее несколько телескопов на расстоянии до 650 а. е. Это позволит получить изображения с хорошим разрешением. «Это настоящий подарок от природы, и мы уже доросли до такого состояния, когда человечество может и должно его использовать», — отметил Вячеслав Турышев.

Но для современной космонавтики несколько сотен а. е. — всё равно значительное расстояние. Например, «Вояджер-1» — самый далекий от Земли космический аппарат — находится на расстоянии 173 а. е. [12]. Для съемки экзопланет нужно лететь не только в несколько раз дальше, но и в несколько раз быстрее. При проектировании миссии ученые закладывали возможность лично дождаться ее результата — т. е. желательно, чтобы телескопы добрались до цели в течение двадцати лет.

Борис Штерн, однако, выразил особое мнение: миссия получается долгая и одноразовая, а объектов, ради которых однозначно стоило бы отправлять аппараты, пока не обнаружено. Но коллеги возразили, что прогресс в открытии экзопланет значительный, и пока идет подготовка первых экспедиций, астрономы могут отыскать что-то стоящее, в том числе планету земного типа, потенциально обладающую биосферой.

В ближайшие два года команда Вячеслава Турышева планирует подготовить технологический демонстратор, который будет запущен в качестве попутной нагрузки с другой космической миссией. Он проверит управление полетом с помощью солнечных парусов, связь с Землей, живучесть в дальнем космосе и рядом с Солнцем. Таких испытательных полетов будет несколько. А в 2035 году планируется старт полноценной экспедиции в фокальную область солнечной гравитационной линзы, включающей сближение с Солнцем.

В случае успеха этот подход может перевернуть межпланетную космонавтику, дать возможность на порядок дешевле (около 20 млн долл. для упомянутой выше демо-миссии) отправлять автоматические экспедиции в разные районы Солнечной системы, в том числе для наблюдения труднодоступных полярных областей нашего светила [13].

* * *

Озвученные Вячеславом Турышевым работы ведутся в основном в США с привлечением частного финансирования. Возник вопрос о том, возможны ли подобные инициативы в России. Может ли ставить себе столь амбициозные задачи наша частная космонавтика?

Например, сейчас «Геоскан» прорабатывает вместе с ИПМ им. М. В. Келдыша РАН полет к Луне [14], а с ИКИ РАН — создание околоземной малой солнечной обсерватории «Аврора» [15]. Опыт этих коллабораций вполне можно направить на создание малых космических аппаратов с солнечными парусами, которые займутся изучением корональных дыр на полярной орбите вокруг Солнца. Участники встречи договорились продолжить сотрудничество, а присутствующим в зале студентам рекомендовали использовать такие задачи для своих курсовых и дипломных работ.

Александр Хохлов,
популяризатор космонавтики

Фото: vk.ru/album-229602747_311025878

1. geoscan.ru/space-conf-2026

2. vkvideo.ru/live-229602747_456239188

3. tass.ru/kosmos/28224989

4. sut.ru/staff/bonchnews/science/20-10-2026-spbgut-prezentoval-svoi-razrabotki-na-konferencii-otkrivaya-kosmos-2026

5. t.me/engineer_room/551

6. vkvideo.ru/live-229602747_456239187

7. space-school.org

8. rutube.ru/video/d1518c88ffb86b543b3da061306de185

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