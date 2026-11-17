Есть животные, которые входят в философию через парадную дверь, небесные ворота и арки — как сова Минервы или голубь Канта. А есть те, что пробираются подземными ходами, невидимые, слепые, вечно роющие. Крот — среди вторых. Он никогда не был символом мудрости или свободы. Его не рисовали на фресках, не высекали в мраморе, не сравнивали с душой. Но именно крот оказался одним из самых нагруженных смыслами философских животных Нового времени — от Шекспира до Маркса, от Гегеля до Кафки, от меланхолического Вальтера Беньямина и его критики прогресса до вдумчивого Тимоти Мортона и его темной экологии. Эта колонка — о том, как слепое подземное существо стало метафорой истории, революции, бюрократии и, в конечном счете, самого бытия, которое мы не видим, потому что слишком привыкли к поверхностному взгляду.

Шекспир: крот как призрак

Первое появление крота в философском контексте — не книга философа, а трагедия эйвонского барда. В первом акте «Гамлета» призрак отца является на стенах Эльсинора, а затем подает голос из-под земли. И Гамлет, потрясенный, восклицает: «Славно сказано, старый крот! Как ты проворно роешь! Достойный землекоп!» (Well said, old mole! Canst work i’ th’ earth so fast? A worthy pioner!) (Акт I, сцена 5).

Гамлет обращается к призраку, который уходит под землю, и называет его кротом. Здесь крот — это существо, которое роет, исчезает, появляется из-под земли, живет в мире мертвых. Призрак — не привидение в белых одеждах, а подземный обитатель, который приходит снизу, из-под сцены, из могилы. Крот у Шекспира — фигура тайного, скрытого, подземного знания, которое не может быть высказано прямо. Призрак говорит истину не словом, а делом, он здесь и сейчас требует мести. Крот не показывает путь, он роет.

Этот образ важен, потому что задает матрицу: крот — не символ мудрости (как сова), не символ чистоты (как голубь), а символ невидимой работы. Он роет ходы, которые мы не видим, но по которым движется к нам и от нас нечто важное. История, память, месть, революция — всё начинается с крота.

Гегель: дух, который роет

Гегель берет шекспировский образ и делает его философским. В «Лекциях по истории философии» он пишет, что дух истории работает незаметно, как крот. Поверхность кажется спокойной, государства сменяют друг друга, люди заняты своими делами, но под землей идет работа. Дух роет ходы, готовит почву для нового, а когда приходит время, он выходит на поверхность — и мир меняется. Вот ключевая цитата о Духе: «Часто кажется, что он забыл и потерял себя; но внутренне противоположный самому себе, он есть внутренняя беспрерывная работа. О нём можно сказать так, как Гамлет говорит о духе своего отца: „Хорошо работаешь, честный крот“, — и эта работа продолжается до тех пор, пока он, окрепши в себе, не окажется теперь в состоянии толкнуть земную кору, чтобы она раздалась и перестала отделять его от его солнца, его понятия».

Что здесь важно? Гегель вводит образ крота, чтобы объяснить, почему история не сводится к видимым событиям. Мы видим битвы, коронации, договоры, но под ними — незримая работа. Крот — фигура исторической необходимости: он не свободен, он не выбирает, куда рыть. Он просто роет, потому что такова его природа. Дух истории тоже не свободен в смысле произвола — он Ананке, перед которой бессильны боги, он разворачивает себя по логике, которая не зависит от желаний отдельных людей.

Но есть здесь и другая сторона. Крот слеп и не видит, куда же он роет и где закончится его ход. Дух истории тоже не знает своего конца — он движется к свободе, но эта свобода не дана ему как цель, свобода реализуется в процессе. Гегелевский крот — фигура имманентности: история не управляется извне, она сама себя делает, сама себя роет.

Маркс: крот революции

Маркс, внимательный читатель Гегеля, ставит этот образ с ног на голову. В «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта» (1852) он пишет:

«Но революция основательна. Она еще находится в странствовании по чистилищу. Она выполняет свое дело методически. До 2 декабря 1851 года она выполнила половину своей подготовительной работы, теперь она выполняет другую половину. Сначала она доводит до совершенства парламентскую власть, чтобы иметь возможность ее низвергнуть. Теперь, когда она это сделала, она доводит до совершенства исполнительную власть, сводит ее к ее чистейшему выражению, изолирует ее, противопоставляет ее себе как единственный объект, чтобы сконцентрировать против нее все силы разрушения. И когда она выполнит эту вторую половину подготовительной работы, Европа вскочит со своего места и воскликнет: „Славно поработал, старый крот!“».

У Маркса крот — не дух, а революция. Не история вообще, а класс, который работает под землей, невидимый для буржуазного общества, но который готовит его разрушение. Маркс берет шекспировский образ и наполняет его политическим содержанием. Крот — это конкретный рабочий и конкретный рабочий класс, который роет могилу капитализму. Он не виден, он не говорит, он не пишет манифестов. Он просто работает, не прекращая усилий.

Этот образ оказался настолько удачным, что вошел в марксистскую традицию, даже если само животное не поминали всуе. У Грамши крот истории — «позиционная война», медленное завоевание позиций в гражданском обществе. У Беньямина крот истории — «слабая мессианская сила», которая подрывает историю изнутри. У Деррида в «Призраках Маркса» крот дематериализовался — это призрак (spectre), который возвращается, чтобы требовать справедливости.

Гегелевский крот консервативен: он готовит почву для нового, но это новое — часть разумного процесса. Крот Маркса революционен: он роет могилу существующему порядку.

Кафка: крот как бюрократия

Третья фигура — Кафка. В рассказе «Нора» («Der Bau», 1923–1924) он описывает существо, которое роет бесконечные ходы, строит лабиринт, укрепляет стены, но никогда не чувствует себя в безопасности. Нора — это не убежище, а тюрьма. Земляной житель, похожий не то на крота, не то на барсука, не то на мышь, роет, потому что боится; но чем больше он роет, тем больше боится. Вход всегда может быть найден, враг всегда может проникнуть, стены всегда могут рухнуть.

«Я соорудил нору, и, кажется, она удалась. Снаружи видно лишь одно большое отверстие, но в действительности оно никуда не ведет… На расстоянии тысячи шагов от этого отверстия находится прикрытый слоем мха, который отодвигается, настоящий вход в нору… но это как раз и невозможно, сама осмотрительность требует, чтобы я имел немедленную возможность выбежать, сама осмотрительность требует каждый раз рисковать жизнью».

Кафкианское существо — это бюрократия, это государство, это сама тревога существования. Оно роет не для того, чтобы выйти на поверхность, а для того, чтобы спрятаться от нее. Его работа — создание всё более сложных и бессмысленных структур, не ведущее к освобождению. Это пародия на гегелевского крота: дух истории не готовит полную свободу, а строит лабиринт, из которого нет выхода. Революция не приближается, а откладывается. Нора растет, но безопасность не наступает.

Кафка показывает, что крот может быть не только фигурой надежды, но и фигурой отчаяния. Подземная работа не всегда ведет к освобождению. Иногда она ведет к бесконечному повторению одного и того же, к бюрократическому лабиринту, к норе, которая становится могилой.

Беньямин: крот против ангела

Вальтер Беньямин в «Тезисах о понятии истории» (1940) вводит великий образ ангела истории. Ангел смотрит на прошлое, видит груду обломков, растущую до небес, хотел бы остановиться, пробудить мертвых, но буря прогресса несет его в будущее. Беньямин имел в виду находившуюся в его собственности монотипию Пауля Клее, так что осмысление исторических катастроф переплетено с пониманием художественной техники, оттиска с прозрачного стекла: ангел смотрит на стекло, с которого появился, и это и есть прозрачное для нас катастрофическое прошлое. Крот же в это же самое время, вероятно, роет под землей, в своей художественной мастерской, невидимый, и его работа — это подрыв истории изнутри. Это «слабая мессианская сила» угнетенных, которая не может победить, но может подорвать. Раз Беньямин все-таки марксист, крот не выходит на поверхность, он не строит нового порядка, он просто роет, подтачивая фундамент.

Здесь крот роет не для будущего, а для прошлого. Он хранит то, что история забыла. Он не строит утопию, он возвращает долги. История не движется вперед, она возвращается, требует, мстит.

Темная экология: крот как бытие без нас

Четвертая фигура — Тимоти Мортон и темная экология. Крот живет под землей, в мире, которого мы не видим. Он роет ходы, которые мы не замечаем. Он дышит воздухом, который мы не чувствуем. Он часть экосистемы, которая не нуждается в нашем внимании.

По Мортону, реальность не сводится к тому, что мы видим. Мы живем на поверхности, но под нами — целый мир, который существует без нас. Это не «природа» в романтическом смысле, не «окружающая среда», которую надо охранять. Это бытие, которое не зависит от нашего взгляда. Крот не смотрит на нас, он вообще не смотрит — он слеп. Но он есть. И его бытие — это вызов нашей антропоцентричной картине мира.

Попробуем свести Мортона к двум фразам, введя в игру крота. Темная экология — это не экология «природы» как ресурса или пейзажа, а признание того, что мир полон существ и вещей, которые существуют независимо от нас и наших категорий. Мы живем в мире, который не является «нашим» миром, и крот, роющий свои ходы под нашими ногами, — напоминание об этом.

В темной экологии крот должен стать фигурой «странного незнакомца» (strange stranger). Мы не можем понять его мир, не можем вчувствоваться в него, не можем представить, каково это — быть кротом (как по Томасу Нагелю, каково это — быть летучей мышью). Но мы можем признать, что его мир существует, что он полон смыслов, которые нам недоступны. Крот — не символ, а реальное существо, которое живет в реальной почве, ест реальных червей, роет реальные ходы. И в этом смысле он ближе к витгенштейновскому (не)говорящему льву, чем к гегелевскому Духу.

Мортон называет это «экологией без природы» — признание того, что мир не является ни ресурсом, ни пейзажем, ни объектом заботы. Мир — это то, что существует независимо от наших категорий. Крот — идеальный образ этой независимости. Он не для нас. Он не против нас. Он просто есть.

Крот как философская машина

Что объединяет всех этих кротов — от Шекспира до Мортона? Все они — о подземном, невидимом, скрытом. Крот — фигура того, что работает под поверхностью. История, революция, бюрократия, бытие — всё это происходит не там, где мы смотрим.

Крот отличается от других философских животных. Сова Минервы вылетает в сумерки, когда день уже прожит. Голубь Канта мечтает о полете. Муха Витгенштейна бьется о стекло мухоловки. Крот просто работает. Его философия — это философия труда: подземного, невидимого, бесконечного.

Может быть, в этом и причина его привлекательности для философов Нового времени. Мы живем в мире, где поверхность кажется главной. Мы видим события, читаем новости, обсуждаем политику. Но под этим — работа, которую мы не видим. Капитал, который накапливается. Власть, которая дисциплинирует. Экосистемы, которые разрушаются. Крот напоминает: самое важное происходит не на поверхности.

И, возможно, мы сами — кроты. Мы роем свои ходы, не видя, куда они ведут. Мы строим свои норы, не зная, где выход. Мы работаем, не понимая, для чего. И в этом смысле крот — не метафора истории, а метафора нас. Слепых, роющих, подземных существ, которые думают, что живут на поверхности.

Александр Марков, профессор РГГУ

Оксана Штайн, доцент УрФУ