Можно ли запустить мозг по карте его связей?

Муха на экране

7 марта 2026 года стартап Eon Systems опубликовал запись под заголовком «Первая многоповеденческая загрузка мозга»; на следующий день — пост «Мы загрузили плодовую мушку»; через два дня — технический разбор [1, 2, 10].

На экране виртуальная муха идет по поверхности, чистит голову передними лапками, поворачивается к источнику запаха, вытягивает хоботок и ест. Двигается не как анимация — немного неуклюже, с паузами, как настоящее насекомое. Коннектом мухи доступен для скачивания, и его тут же запустили в Minecraft, пробовали заставить играть в Doom, подключали к геймпаду Nintendo. Сама компания потом об этом с удовольствием рассказала. Пресса заговорила о загрузке сознания [3].

У демонстрации есть вполне конкретное научное содержание. И вполне конкретные пределы. Что именно из увиденного следует из измеренной структуры мозга мухи, а что инженеры дописали вокруг нее — об этом и пойдет речь.

Что такое коннектом и чего он стоит

Коннектомом называют полную схему соединений: какие нейроны есть в нервной системе, как ветвятся их отростки и в каких точках они образуют синапсы.

Получают такую схему долго. Мозг фиксируют, заливают смолой и режут на срезы толщиной в десятки нанометров. Каждый срез снимают электронным микроскопом — так набираются петабайты изображений. Нейросети прослеживают каждый отросток через тысячи срезов и восстанавливают трехмерные формы клеток. Потом люди просматривают реконструкции и исправляют ошибки автоматики: где склеило два нейрона в один, где оборвало отросток на полпути. В FlyWire этим занимались сотни исследователей и волонтеров [4]. В конце клеткам приписывают типы [5], а синапсам — вероятный медиатор, предсказанный по снимкам машинным обучением [6].

Так в 2024 году появилась карта всего мозга взрослой самки дрозофилы — центрального мозга вместе с оптическими долями, 139 255 нейронов и около 50 млн синапсов [4]. Это первая полная схема мозга животного с мало-мальски сложным поведением. До нее исчерпывающе описали только нематоду C. elegans с ее 302 нейронами [7] и личинку той же дрозофилы [8].

Важно сразу сказать, чего в такой карте нет. Коннектом — это схема проводки: он говорит, какой провод куда идет и сколько раз касается соседа. Но не говорит, какой силы сигнал на этом контакте, как контакт меняется при обучении и что произойдет, если в систему вбросить порцию октопамина.

Как карта превращается в счетную модель

Чтобы схема начала что-то считать, к ней добавляют правила. В модели 2024 года, которую опубликовала группа Кристин Скотт из Беркли (первый автор — Филип Шиу), каждый нейрон описан простым уравнением с утечкой [9]: накапливает ток, при достижении порога разряжается и обнуляется. Тип синапса берется из предсказанного медиатора [6], вес — из числа синапсов между двумя клетками. Пороги, временные константы и сопротивление мембраны у всех нейронов одинаковые, потому что измерить их для каждой клетки невозможно.

Здесь кончаются измеренные данные и начинаются допущения. Из карты взяты только топология и число контактов. Всё остальное либо предсказано другой моделью, либо назначено одним числом на весь мозг. Авторы этого не скрывают. Ценность модели именно в ее простоте: она достаточно прозрачна, чтобы ее можно было опровергнуть.

Возьмем конкретный путь. На хоботке и лапках мухи сидят сенсорные нейроны, чувствительные к сахару. В модели их включают — подают ток на соответствующие клетки — и смотрят, как возбуждение расходится по сети. Через несколько синаптических шагов оно доходит до мотонейрона MN9, который разворачивает хоботок. Именно это движение муха делает, наткнувшись на каплю сладкого [9]. Модель предсказывает не только исход, но и промежуточные звенья — интернейроны, которые должны активироваться по дороге, и те, что при искусственном возбуждении должны вызвать ту же реакцию без сахара.

Предсказания проверяли на живых мухах, активируя названные клетки оптогенетикой [9]. Часть совпала, часть нет. В этом и суть: у вычислительной модели есть исход, который в эксперименте может подтвердиться, но не обязательно.

Что добавила Eon Systems

Цифровая муха собрана из пяти компонентов. Карта — FlyWire, опубликованная консорциумом в 2024 году [4]. Модель активности нейронов — работа Шиу и коллег, вышедшая до появления компании; сам Шиу теперь в Eon главный инженер [9, 10]. Зрение — модель зрительной системы мухи, тоже 2024 года [11]. Тело — NeuroMechFly v2 [12], открытая биомеханическая модель дрозофилы с суставами, актуаторами и сенсорами положения. Физику считает MuJoCo.

Вклад Eon — замкнутый цикл, которого в этом наборе не хватало. Среда подает сигналы на сенсоры тела, те возбуждают нейронную модель, активность мотонейронов превращается в команды суставам, тело перемещается и получает новые сигналы. Компания сама описывает это как интеграцию ранее опубликованных компонентов [13].

Самое интересное — в стыке. Коннектом заканчивается мотонейронами, а дальше идут мышцы, кутикула и рычаги ног, которых в карте нет. Тело мухи никто не сканировал, настоящие мотонейроны до мышц проследить нельзя — об этом инженеры Eon пишут открыто [13]. Значит, частоты разрядов надо чем-то переводить в моменты, приложенные к суставам. Это преобразование не измерено, оно сконструировано и частично обучено. Вся свобода настройки живет именно здесь, а не в коннектоме.

На середину октября 2026 года рецензируемой публикации об интеграции нет — есть технические заметки в блоге и видео [13]. Обозреватель The Verge отметил отсутствие описания методов, научной публикации и независимой проверки [3]. Eon зарегистрирована как public benefit corporation, в декабре 2025 года закрыла посевной раунд на 3,5 млн долл. во главе с Protocol Labs [14] и называет следующей целью мозг мыши.

Как проверяют цифровую муху

«Модель двигается похоже на муху» и «модель правильно описывает, как работает мозг мухи» — это два разных утверждения. Из первого второе не следует, и дальше станет понятно, почему.

В сообщениях о проекте кочуют цифры 95% и 91%. Ни то, ни другое — не точность эмуляции. Девяносто один процент — из статьи Шиу: из 164 предсказаний, которые удалось проверить эмпирически, с экспериментом совпали 91%, без оптогенетических проверок — 84% [9]. Девяноста пяти процентов в оригинальной статье нет вовсе, эта цифра появилась в анонсах Eon [1]. Оба числа относятся к двум системам — вкусовой (инициация кормления) и механической (груминг усиков), — а не ко всему поведению животного.

Настоящая проверка выглядит иначе. Нужны предсказания на стимулах, которых модель не видела при настройке. Нужно предсказать эффект от выключения или активации конкретных нейронов. Нужно сравнение с данными, которые при подгонке не использовались. На глаз ни одно из этих испытаний не пройти.

Цифровой сфинкс

Через две с половиной недели после ролика Eon группа Бингни Брантон из Вашингтонского университета опубликовала препринт «Цифровой сфинкс: может ли мозг червя управлять телом мухи?» [15]. Сфинкс в древнегреческой мифологии — существо с головой женщины, телом льва, крыльями орла и хвостом быка. Сфинкс задает путникам загадку о том, кто ходит утром на четырех ногах, днем — на двух, а вечером — на трех.

На сей раз ученые собрали химеру. Коннектом нематоды C. elegans превратили в рекуррентную сеть, подали на нее сенсорные сигналы от той же биомеханической модели мухи, а между выходами червя и ногами насекомого поставили небольшую сеть, обученную воспроизводить реальную походку дрозофилы [15].

Сфинкс пошел. Траектории суставов, координация шести ног, циклическая активность «нейронов» — всё похоже на настоящее. И всё это биологически бессмысленно. Мозг мухи примерно в 500 раз больше нематодного, а ногами мухи управляет больше мотонейронов, чем есть нейронов во всём червяке [15].

Вывод из упражнения прямой. Поведенческая достоверность достижима без биологической: достаточно богатую сеть можно обучить имитировать нужные движения, даже если биологические ограничения неполны или неверны. И даже когда модели мозга и тела по отдельности хороши, нереалистичный стык между ними обесценивает всю конструкцию — в сфинксе коннектом червя работает просто как динамическая система с достаточным числом степеней свободы [15, 16].

К Eon это относится напрямую. Разница между сфинксом и цифровой мухой не в том, что первый обучался, а вторая нет. Разница в том, насколько биологически осмыслен переход от нейронов к мышцам. А это пока никем не измерено.

Что считать эмуляцией

Авторы «цифрового сфинкса» предлагают критерий, которого стоит держаться при чтении любых новостей о загрузке мозга: модель не является эмуляцией, если она не сохраняет биологический смысл своих составных частей [ Авторы «цифрового сфинкса» предлагают критерий, которого стоит держаться при чтении любых новостей о загрузке мозга: модель не является эмуляцией, если она не сохраняет биологический смысл своих составных частей [ 15 ]. Червь, обученный ходить по-мушиному, воспроизводит походку безупречно и не сообщает ничего ни о червях, ни о мухах.

‌

Чего карта связей не сообщает

Коннектом не содержит силы отдельных синапсов; число контактов здесь — грубая замена. Он не содержит пластичности: связи меняются при обучении, а карта снята один раз с одного животного. В нем нет нейромодуляции — дофамина, октопамина и нейропептидов, которые перестраивают одну и ту же сеть так, что она начинает выдавать совсем другое поведение. Это классический довод Евы Мардер, показавшей такое на ганглии омара еще в прошлом веке [17]. И нет внутренних состояний — голода, сна, полового возбуждения — и индивидуальной изменчивости.

Но карта работает, только иначе. В зрительной системе мухи измеренную связность взяли как жесткое ограничение, недостающие параметры подобрали под задачу распознавания движения — и получившаяся модель предсказала реальную активность нейронов, которую при настройке не использовали, сойдясь с данными двух с половиной десятков независимых исследований [11]. Карта здесь не ответ, а рамка, резко сужающая пространство возможных ответов. Это скромнее, чем «мозг в компьютере», и куда честнее.

Что произошло в 2026 году

Пока обсуждали ролик, вышла работа, которая изменила картину куда сильнее. В сентябре в Cell опубликован полный, вычитанный от начала до конца коннектом нервной системы самца дрозофилы: 166 700 нейронов, 124,2 млн синаптических связей, 11 710 типов клеток, мозг соединен с брюшной нервной цепочкой через неповрежденную шейную перемычку [18]. Это первая карта, прослеживающая путь от глаз и усиков до мышц ног.

Первое, что увидели, — половой диморфизм. Полоспецифичных и полодиморфных типов нейронов немного: 4,8% клеток центрального мозга у самца и 2,4% у самки. Но их связи расходятся по всей сети, и различия в проводке в итоге затрагивают около 12% нейронов [18, 19].

За картой стоят почти два десятилетия работы исследователей из Janelia, Кембриджа, MRC LMB и Google Research [18, 19]. Дефицитный ресурс в этой области — не идеи и не вычисления, а вычитка: на коннектом самца дрозофилы ушло 44 человеко-года [18].

Следующий шаг — мышь: около 70 млн нейронов [20], т. е. в пятьсот с лишним раз больше, чем у мухи. По оценке Wellcome Trust, полный мышиный коннектом обойдется в 7,5–21,7 млрд долл. и займет 10–15 лет, и главная статья расходов — снова человеческая вычитка, около 100 тыс. человеко-лет при нынешних технологиях [21]. Единственный реальный способ сжать эти сроки — автоматическая проверка реконструкций. Передний край сейчас там, а не в эффектных демонстрациях.

Что все-таки можно запустить по карте

Достаточно ли знать связи, чтобы воспроизвести работу мозга? Нет. И это не теоретический вывод: похожее поведение получается там, где биология заведомо не та [15].

Но карта не бесполезна — просто ее ценность другая. До коннектома гипотезу о цепи от сахара до хоботка можно было высказать и почти нельзя было проверить. Теперь можно: строишь модель [9], получаешь конкретное предсказание и идешь с оптогенетикой к живой мухе. Карта — не мозг в компьютере. Это инструмент, который впервые позволяет систематически опровергать гипотезы о работе нервных цепей.

Цифровая муха остается тем, что она есть: демонстрацией, собранной из ранее опубликованных результатов и дополненной замкнутым контуром управления.

Лестница коннектомов

Объект Что картировано Нейронов C. elegans (нематода), 1986 вся нервная система [7] 302 Личинка дрозофилы, 2023 весь мозг, 548 тыс. синапсов [8] 3 016 Взрослая самка дрозофилы, FlyWire, 2024 весь мозг, около 50 млн синапсов [4] 139 255 Взрослый самец дрозофилы, Cell, 2026 вся ЦНС, 124,2 млн связей [18] 166 700 Мышь, MICrONS, 2025 1 мм³ зрительной коры, 0,5 млрд синапсов [22] около 75 тыс. с записью активности Мышь целиком оценка, работа не начата [21] около 70 млн Человек оценка [23] около 86 млрд

Егор Дергачев

1. Eon Systems. The First Multi-Behavior Brain Upload. 07.03.2026 (корпоративный источник).

2. Eon Systems. We’ve Uploaded a Fruit Fly. 08.03.2026 (корпоративный источник).

3. Hart R. No, this is not a fly uploaded to a computer // The Verge. 16.03.2026.

4. Dorkenwald S. et al. Neuronal wiring diagram of an adult brain // Nature. 2024. V. 634. P. 124–138. doi.org/10.1038/s41586-024-07558-y

5. Schlegel P. et al. Whole-brain annotation and multi-connectome cell typing of the whole adult Drosophila brain // Nature. 2024. V. 634. P. 139–153. doi.org/10.1038/s41586-024-07686-5

6. Eckstein N. et al. Neurotransmitter classification from electron microscopy images at synaptic sites in Drosophila melanogaster // Cell. 2024. V. 187. № 10. P. 2574–2594.e23. doi.org/10.1016/j.cell.2024.03.016

7. White J. G., Southgate E., Thomson J. N., Brenner S. The structure of the nervous system of the nematode Caenorhabditis elegans // Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. 1986. V. 314. P. 1–340. doi.org/10.1098/rstb.1986.0056

8. Winding M. et al. The connectome of an insect brain // Science. 2023. V. 379. eadd9946. doi.org/10.1126/science.add9946

9. Shiu P. K. et al. A Drosophila computational brain model reveals sensorimotor processing // Nature. 2024. V. 634. P. 210–219. doi.org/10.1038/s41586-024-07763-9

10. Eon Systems. How the Eon Team Produced a Virtual Embodied Fly. 10.03.2026 (корпоративный источник).

11. Lappalainen J. K. et al. Connectome-constrained networks predict neural activity across the fly visual system // Nature. 2024. V. 634. P. 1132–1140. doi.org/10.1038/s41586-024-07939-3

12. Wang-Chen S. et al. NeuroMechFly v2: simulating embodied sensorimotor control in adult Drosophila // Nature Methods. 2024. V. 21. № 12. P. 2353–2362. doi.org/10.1038/s41592-024-02497-y

13. См. № 10; а также: Eon Systems. More flies are getting “uploaded”. 11.09.2026.

14. Untapped Ventures Invests in EON Systems to Pioneer Whole-Brain Emulation. 30.12.2025 (источник инвестора).

15. Brunton B. W., Abe E. T. T., Hu L. J., Tuthill J. C. The digital sphinx: can a worm brain control a fly body? // bioRxiv. 24.03.2026. doi.org/10.64898/2026.03.20.713233; 17.08.2026 — reviewed preprint в eLife.

16. Mesa N. «Digital sphinx» raises questions about connectome models // The Transmitter. 02.04.2026.

17. Bargmann C. I., Marder E. From the connectome to brain function // Nature Methods. 2013. V. 10. P. 483–490. doi.org/10.1038/nmeth.2451

18. Berg S. et al. Sexual dimorphism in the complete Drosophila male central nervous system connectome // Cell. 2026. V. 189. № 18. P. 5504–5526.e15. doi.org/10.1016/j.cell.2026.08.015

19. First complete connectome of male fly central nervous system allows for unprecedented male-female brain comparison // MRC Laboratory of Molecular Biology. 03.09.2026.

20. Herculano-Houzel S. et al. Cellular scaling rules for rodent brains // PNAS. 2006. V. 103. P. 12138–12143. doi.org/10.1073/pnas.0604911103

21. Roberts B., MacKenzie G., Pote I., Iannone C. Scaling up connectomics. Wellcome Trust, 21.06.2023.

22. MICrONS Consortium. Functional connectomics spanning multiple areas of mouse visual cortex // Nature. 2025. V. 640. № 8058. P. 435–447. doi.org/10.1038/s41586-025-08790-w

23. Azevedo F. A. C. et al. Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically scaled-up primate brain // J. Comp. Neurol. 2009. V. 513. № 5. P. 532–541. doi.org/10.1002/cne.21974