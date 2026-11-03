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Можно ли запустить мозг по карте его связей?

03.11.2026 / № 466 / с. 15–17 /  Егор Дергачев /  Исследования /  No Comments
Егор Дергачев
Егор Дергачев
Муха на экране

7 марта 2026 года стартап Eon Systems опубликовал запись под заголовком «Первая многоповеденческая загрузка мозга»; на следующий день — пост «Мы загрузили плодовую мушку»; через два дня — технический разбор [1, 2, 10].

На экране виртуальная муха идет по поверхности, чистит голову передними лапками, поворачивается к источнику запаха, вытягивает хоботок и ест. Двигается не как анимация — немного неуклюже, с паузами, как настоящее насекомое. Коннектом мухи доступен для скачивания, и его тут же запустили в Minecraft, пробовали заставить играть в Doom, подключали к геймпаду Nintendo. Сама компания потом об этом с удовольствием рассказала. Пресса заговорила о загрузке сознания [3].

У демонстрации есть вполне конкретное научное содержание. И вполне конкретные пределы. Что именно из увиденного следует из измеренной структуры мозга мухи, а что инженеры дописали вокруг нее — об этом и пойдет речь.

Что такое коннектом и чего он стоит

Коннектомом называют полную схему соединений: какие нейроны есть в нервной системе, как ветвятся их отростки и в каких точках они образуют синапсы.

Получают такую схему долго. Мозг фиксируют, заливают смолой и режут на срезы толщиной в десятки нанометров. Каждый срез снимают электронным микроскопом — так набираются петабайты изображений. Нейросети прослеживают каждый отросток через тысячи срезов и восстанавливают трехмерные формы клеток. Потом люди просматривают реконструкции и исправляют ошибки автоматики: где склеило два нейрона в один, где оборвало отросток на полпути. В FlyWire этим занимались сотни исследователей и волонтеров [4]. В конце клеткам приписывают типы [5], а синапсам — вероятный медиатор, предсказанный по снимкам машинным обучением [6].

Так в 2024 году появилась карта всего мозга взрослой самки дрозофилы — центрального мозга вместе с оптическими долями, 139 255 нейронов и около 50 млн синапсов [4]. Это первая полная схема мозга животного с мало-мальски сложным поведением. До нее исчерпывающе описали только нематоду C. elegans с ее 302 нейронами [7] и личинку той же дрозофилы [8].

Важно сразу сказать, чего в такой карте нет. Коннектом — это схема проводки: он говорит, какой провод куда идет и сколько раз касается соседа. Но не говорит, какой силы сигнал на этом контакте, как контакт меняется при обучении и что произойдет, если в систему вбросить порцию октопамина.

Мозг взрослой самки дрозофилы целиком, 139 255 нейронов. Слева и справа — оптические доли, между ними — централь- ный мозг. Правая панель — путь от снимков электронного микроскопа к сегментации клеток, их трехмерным формам и ан- нотациям. Dorkenwald S. et al. Neuronal wiring diagram of an adult brain // Nature 634, 124–138 (2024), Fig. 1. CC BY4.0
Мозг взрослой самки дрозофилы целиком, 139 255 нейронов. Слева и справа — оптические доли, между ними — централь- ный мозг. Правая панель — путь от снимков электронного микроскопа к сегментации клеток, их трехмерным формам и ан- нотациям. Dorkenwald S. et al. Neuronal wiring diagram of an adult brain // Nature 634, 124–138 (2024), Fig. 1. CC BY4.0
Как карта превращается в счетную модель

Чтобы схема начала что-то считать, к ней добавляют правила. В модели 2024 года, которую опубликовала группа Кристин Скотт из Беркли (первый автор — Филип Шиу), каждый нейрон описан простым уравнением с утечкой [9]: накапливает ток, при достижении порога разряжается и обнуляется. Тип синапса берется из предсказанного медиатора [6], вес — из числа синапсов между двумя клетками. Пороги, временные константы и сопротивление мембраны у всех нейронов одинаковые, потому что измерить их для каждой клетки невозможно.

Здесь кончаются измеренные данные и начинаются допущения. Из карты взяты только топология и число контактов. Всё остальное либо предсказано другой моделью, либо назначено одним числом на весь мозг. Авторы этого не скрывают. Ценность модели именно в ее простоте: она достаточно прозрачна, чтобы ее можно было опровергнуть.

Возьмем конкретный путь. На хоботке и лапках мухи сидят сенсорные нейроны, чувствительные к сахару. В модели их включают — подают ток на соответствующие клетки — и смотрят, как возбуждение расходится по сети. Через несколько синаптических шагов оно доходит до мотонейрона MN9, который разворачивает хоботок. Именно это движение муха делает, наткнувшись на каплю сладкого [9]. Модель предсказывает не только исход, но и промежуточные звенья — интернейроны, которые должны активироваться по дороге, и те, что при искусственном возбуждении должны вызвать ту же реакцию без сахара.

Предсказания проверяли на живых мухах, активируя названные клетки оптогенетикой [9]. Часть совпала, часть нет. В этом и суть: у вычислительной модели есть исход, который в эксперименте может подтвердиться, но не обязательно.

Что добавила Eon Systems

Цифровая муха собрана из пяти компонентов. Карта — FlyWire, опубликованная консорциумом в 2024 году [4]. Модель активности нейронов — работа Шиу и коллег, вышедшая до появления компании; сам Шиу теперь в Eon главный инженер [9, 10]. Зрение — модель зрительной системы мухи, тоже 2024 года [11]. Тело — NeuroMechFly v2 [12], открытая биомеханическая модель дрозофилы с суставами, актуаторами и сенсорами положения. Физику считает MuJoCo.

Вклад Eon — замкнутый цикл, которого в этом наборе не хватало. Среда подает сигналы на сенсоры тела, те возбуждают нейронную модель, активность мотонейронов превращается в команды суставам, тело перемещается и получает новые сигналы. Компания сама описывает это как интеграцию ранее опубликованных компонентов [13].

Самое интересное — в стыке. Коннектом заканчивается мотонейронами, а дальше идут мышцы, кутикула и рычаги ног, которых в карте нет. Тело мухи никто не сканировал, настоящие мотонейроны до мышц проследить нельзя — об этом инженеры Eon пишут открыто [13]. Значит, частоты разрядов надо чем-то переводить в моменты, приложенные к суставам. Это преобразование не измерено, оно сконструировано и частично обучено. Вся свобода настройки живет именно здесь, а не в коннектоме.

На середину октября 2026 года рецензируемой публикации об интеграции нет — есть технические заметки в блоге и видео [13]. Обозреватель The Verge отметил отсутствие описания методов, научной публикации и независимой проверки [3]. Eon зарегистрирована как public benefit corporation, в декабре 2025 года закрыла посевной раунд на 3,5 млн долл. во главе с Protocol Labs [14] и называет следующей целью мозг мыши.

Как проверяют цифровую муху

«Модель двигается похоже на муху» и «модель правильно описывает, как работает мозг мухи» — это два разных утверждения. Из первого второе не следует, и дальше станет понятно, почему.

В сообщениях о проекте кочуют цифры 95% и 91%. Ни то, ни другое — не точность эмуляции. Девяносто один процент — из статьи Шиу: из 164 предсказаний, которые удалось проверить эмпирически, с экспериментом совпали 91%, без оптогенетических проверок — 84% [9]. Девяноста пяти процентов в оригинальной статье нет вовсе, эта цифра появилась в анонсах Eon [1]. Оба числа относятся к двум системам — вкусовой (инициация кормления) и механической (груминг усиков), — а не ко всему поведению животного.

Контур инициации кормления в вычисли- тельной модели. Слева — сахарные сенсорные нейроны, дальше — вто- рой, третий порядок и премоторные клет- ки, справа — мото- нейрон MN9. Shiu P. K. et al. A Drosophila computational brain model reveals sensorimotor processing // Nature 634, 210–219 (2024), Fig. 1. CC BY4.0
Контур инициации кормления в вычисли- тельной модели. Слева — сахарные сенсорные нейроны, дальше — второй, третий порядок и премоторные клетки, справа — мотонейрон MN9. Shiu P. K. et al. A Drosophila computational brain model reveals sensorimotor processing // Nature 634, 210–219 (2024), Fig. 1. CC BY4.0

Настоящая проверка выглядит иначе. Нужны предсказания на стимулах, которых модель не видела при настройке. Нужно предсказать эффект от выключения или активации конкретных нейронов. Нужно сравнение с данными, которые при подгонке не использовались. На глаз ни одно из этих испытаний не пройти.

Цифровой сфинкс

Через две с половиной недели после ролика Eon группа Бингни Брантон из Вашингтонского университета опубликовала препринт «Цифровой сфинкс: может ли мозг червя управлять телом мухи?» [15]. Сфинкс в древнегреческой мифологии — существо с головой женщины, телом льва, крыльями орла и хвостом быка. Сфинкс задает путникам загадку о том, кто ходит утром на четырех ногах, днем — на двух, а вечером — на трех.

На сей раз ученые собрали химеру. Коннектом нематоды C. elegans превратили в рекуррентную сеть, подали на нее сенсорные сигналы от той же биомеханической модели мухи, а между выходами червя и ногами насекомого поставили небольшую сеть, обученную воспроизводить реальную походку дрозофилы [15].

Сфинкс пошел. Траектории суставов, координация шести ног, циклическая активность «нейронов» — всё похоже на настоящее. И всё это биологически бессмысленно. Мозг мухи примерно в 500 раз больше нематодного, а ногами мухи управляет больше мотонейронов, чем есть нейронов во всём червяке [15].

Вывод из упражнения прямой. Поведенческая достоверность достижима без биологической: достаточно богатую сеть можно обучить имитировать нужные движения, даже если биологические ограничения неполны или неверны. И даже когда модели мозга и тела по отдельности хороши, нереалистичный стык между ними обесценивает всю конструкцию — в сфинксе коннектом червя работает просто как динамическая система с достаточным числом степеней свободы [15, 16].

К Eon это относится напрямую. Разница между сфинксом и цифровой мухой не в том, что первый обучался, а вторая нет. Разница в том, насколько биологически осмыслен переход от нейронов к мышцам. А это пока никем не измерено.

Что считать эмуляцией
Авторы «цифрового сфинкса» предлагают критерий, которого стоит держаться при чтении любых новостей о загрузке мозга: модель не является эмуляцией, если она не сохраняет биологический смысл своих составных частей [15]. Червь, обученный ходить по-мушиному, воспроизводит походку безупречно и не сообщает ничего ни о червях, ни о мухах.

Чего карта связей не сообщает

Коннектом не содержит силы отдельных синапсов; число контактов здесь — грубая замена. Он не содержит пластичности: связи меняются при обучении, а карта снята один раз с одного животного. В нем нет нейромодуляции — дофамина, октопамина и нейропептидов, которые перестраивают одну и ту же сеть так, что она начинает выдавать совсем другое поведение. Это классический довод Евы Мардер, показавшей такое на ганглии омара еще в прошлом веке [17]. И нет внутренних состояний — голода, сна, полового возбуждения — и индивидуальной изменчивости.

Но карта работает, только иначе. В зрительной системе мухи измеренную связность взяли как жесткое ограничение, недостающие параметры подобрали под задачу распознавания движения — и получившаяся модель предсказала реальную активность нейронов, которую при настройке не использовали, сойдясь с данными двух с половиной десятков независимых исследований [11]. Карта здесь не ответ, а рамка, резко сужающая пространство возможных ответов. Это скромнее, чем «мозг в компьютере», и куда честнее.

Измеренная связность зрительной системы задает архитектуру сети, свободные параметры подбираются под задачу распознавания движения. Справа — активность модельных клеток на кадрах видео. Lappalainen J. K. et al. Connectome-constrained networks predict neural activity across the fly visual system // Nature 634, 1132–1140 (2024), Fig. 1. CC BY4.0
Измеренная связность зрительной системы задает архитектуру сети, свободные параметры подбираются под задачу распознавания движения. Справа — активность модельных клеток на кадрах видео. Lappalainen J. K. et al. Connectome-constrained networks predict neural activity across the fly visual system // Nature 634, 1132–1140 (2024), Fig. 1. CC BY4.0
Что произошло в 2026 году

Пока обсуждали ролик, вышла работа, которая изменила картину куда сильнее. В сентябре в Cell опубликован полный, вычитанный от начала до конца коннектом нервной системы самца дрозофилы: 166 700 нейронов, 124,2 млн синаптических связей, 11 710 типов клеток, мозг соединен с брюшной нервной цепочкой через неповрежденную шейную перемычку [18]. Это первая карта, прослеживающая путь от глаз и усиков до мышц ног.

Первое, что увидели, — половой диморфизм. Полоспецифичных и полодиморфных типов нейронов немного: 4,8% клеток центрального мозга у самца и 2,4% у самки. Но их связи расходятся по всей сети, и различия в проводке в итоге затрагивают около 12% нейронов [18, 19].

За картой стоят почти два десятилетия работы исследователей из Janelia, Кембриджа, MRC LMB и Google Research [18, 19]. Дефицитный ресурс в этой области — не идеи и не вычисления, а вычитка: на коннектом самца дрозофилы ушло 44 человеко-года [18].

Следующий шаг — мышь: около 70 млн нейронов [20], т. е. в пятьсот с лишним раз больше, чем у мухи. По оценке Wellcome Trust, полный мышиный коннектом обойдется в 7,5–21,7 млрд долл. и займет 10–15 лет, и главная статья расходов — снова человеческая вычитка, около 100 тыс. человеко-лет при нынешних технологиях [21]. Единственный реальный способ сжать эти сроки — автоматическая проверка реконструкций. Передний край сейчас там, а не в эффектных демонстрациях.

Современная работа по коннектомике млекопитающих. Кубический миллиметр зрительной коры мыши, где активность примерно 75 тыс. нейронов записали у живого животного, а потом тот же объем реконструировали по снимкам электронного микроскопа. The MICrONS Consortium. Functional connectomics spanning multiple areas of mouse visual cortex. Nature 640, 435–447 (2025), Fig. 1. CC BY4.0
Современная работа по коннектомике млекопитающих. Кубический миллиметр зрительной коры мыши, где активность примерно 75 тыс. нейронов записали у живого животного, а потом тот же объем реконструировали по снимкам электронного микроскопа. The MICrONS Consortium. Functional connectomics spanning multiple areas of mouse visual cortex. Nature 640, 435–447 (2025), Fig. 1. CC BY4.0
Что все-таки можно запустить по карте

Достаточно ли знать связи, чтобы воспроизвести работу мозга? Нет. И это не теоретический вывод: похожее поведение получается там, где биология заведомо не та [15].

Но карта не бесполезна — просто ее ценность другая. До коннектома гипотезу о цепи от сахара до хоботка можно было высказать и почти нельзя было проверить. Теперь можно: строишь модель [9], получаешь конкретное предсказание и идешь с оптогенетикой к живой мухе. Карта — не мозг в компьютере. Это инструмент, который впервые позволяет систематически опровергать гипотезы о работе нервных цепей.

Цифровая муха остается тем, что она есть: демонстрацией, собранной из ранее опубликованных результатов и дополненной замкнутым контуром управления.

Лестница коннектомов
Объект Что картировано Нейронов
C. elegans (нематода), 1986 вся нервная система [7] 302
Личинка дрозофилы, 2023 весь мозг, 548 тыс. синапсов [8] 3 016
Взрослая самка дрозофилы, FlyWire, 2024 весь мозг, около 50 млн синапсов [4] 139 255
Взрослый самец дрозофилы, Cell, 2026 вся ЦНС, 124,2 млн связей [18] 166 700
Мышь, MICrONS, 2025 1 мм³ зрительной коры, 0,5 млрд синапсов [22] около 75 тыс. с записью активности
Мышь целиком оценка, работа не начата [21] около 70 млн
Человек оценка [23] около 86 млрд

Егор Дергачев

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