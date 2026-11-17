Мозг пернатых ставит рекорды скорости

Семейство врановых (Corvidae) довольно многочисленно — включает около 135–140 современных видов, объединяемых примерно в 22 рода, представленных почти на всех континентах. Согласно молекулярно-филогенетическим оценкам, это семейство начало диверсифицироваться около 18–22 млн лет назад. Врановые по праву считаются самыми сообразительными среди пернатых: умеют пользоваться орудиями труда, запоминают обидчиков, могут действовать сообща и даже оплакивать погибших сородичей. Воро́ны и во́роны — самые популярные персонажи мифов, легенд, песен и сказок. А последние исследования когнитивных способностей врановых доказывают, что это заслуженно.

Исследования нейробиологов Тюбингенского университета (Германия) доказали, что черные воро́ны (Corvus corone) способны молниеносно принимать решения на основе зрительной информации [1].

Ученые обучили двух ворон решению визуальной задачи на сенсорном экране. Задача была достаточно сложной. В центре экрана появлялась группа белых точек. Большинство из них двигались хаотично, но часть перемещалась в одну сторону — вправо или влево. Подопытным нужно было определить это направление и клюнуть в соответствующую мишень на экране. За правильный ответ они получали награду. Опыты постоянно усложнялись, но птицы с легкостью справлялись с этим — они определяли направление движения точек менее чем за четверть секунды (235 мс). В сравнительных тестах люди решали эту задачу вдвое медленнее (500–600 мс).

Чтобы понять, как птицы принимают решения, ученые изучали сигналы мозга во время эксперимента и выяснили, что в этот момент были активны нейроны в каудолатеральном нидопаллиуме (nidopallium caudolaterale, NCL, часть мозга у птиц, сопоставимая с префронтальной корой у людей и приматов). Как считают исследователи, высокая скорость выполнения заданий связана с тем, что птицам в полете нужно действовать мгновенно. Поэтому их сравнительно небольшой мозг «заточен» на быструю обработку информации и принятие решений, как говорится, на лету.

К слову о воронах: они умеют не только быстро принимать решения, но и считать. В 2024 году в том же Тюбингенском университете обучали ворон счету. Вороны издавали определенное число карканий, заданное цифрой на экране (от 1 до 4) или звуковыми сигналами [2]. То есть они не повторяли серию звуков, а сами решали, сколько раз каркнуть. Та же группа ученых в 2022 году показала, что вороны способны к рекурсивному построению последовательностей: птицы располагали в правильном порядке вложенные пары скобок. При первом предъявлении незнакомых комбинаций они справлялись с задачей лучше макак и демонстрировали результаты, сопоставимые с детьми 3–4 лет. (Кстати, ворон, с которыми экспериментировали ученые из Тюбингена, две. Зовут их Лемми и Игги. А в «человеческой» части сравнительных тестов участвовали сотрудники лаборатории, аспиранты и постдоки. — Прим. ред.)

1. Ultrarapid decision-making in an avian brain. science.org/doi/10.1126/science.aed6459

2. Crows “count” the number of self-generated vocalizations. science.org/doi/10.1126/science.adl0984

3. Recursive sequence generation in crows. DOI: 10.1126/sciadv.abq3356.

Меньше вируса, но живая

До сих пор самыми простыми биологическими конструкциями, обладающими собственным геномом, считались вирусы. Типичный размер их генома составляет тысячи и десятки тысяч нуклеотидов. Такая примитивность обусловлена тем, что вирус способен только размножаться, в отличие от клеточных форм жизни, бактерий и архей, обладающих метаболизмом — возможностью получать энергию и синтезировать нужные для себя вещества. Бывает, однако, что геном редуцируется — те виды бактерий и архей, которые выбрали паразитическую или симбиотическую форму существования, нередко «отбрасывают» механизмы, которые стали им не нужны. Но всегда в какой-то мере метаболизм сохраняется. И вот коллектив ученых из Японии и Канады обнаружил микроорганизм, у которого метаболизм отсутствует! [4] По сути, это клетка, которая предпочла быть вирусом — она умеет только реплицировать себя и синтезировать нужные для этого белки. Ее геном — всего 238 тыс. пар оснований, рекорд среди архей (у бактерий бывает и меньше) и на уровне крупных вирусов (вроде оспы). Микроорганизм был причислен к планктону и назван Candidatus Sukunaarchaeum mirabile. Слово «кандидат» тут принципиально, потому что сам организм еще не обнаружен. Открытый вид назвали в честь Сукунабиконы, крошечного (что подчеркивает необычайно малый размер генома нового организма), но очень важного божества из японской мифологии: он ответствен за медицину, магию и — по некоторым источникам — приготовление сакэ.

Новый вид ученые не искали специально: они изучали механизмы симбиоза динофлагелляты (Citharistes regius, жгутиковое одноклеточное, часть морского планктона) с живущими внутри нее цианобактериями, и в ходе генетического анализа обнаружили «лишнюю» кольцевую хромосому, которую не смогли отнести ни к организму-хозяину, ни к его «жильцу». Стало ясно, что это новый вид организмов, представитель клады, которая до сих пор ускользала от внимания биологов. Изучение опубликованных ранее данных по расшифровке геномов, полученных кругосветной экспедицией Tara Oceans, подтвердило догадку и показало, что клада эта широко распространена и генетически весьма разнообразна.

При этом всё, что есть у биологов от сукунаархеи, — ее геном. Как выглядит клетка, какого она размера, где именно ее место в этом «тройственном союзе» живых существ, пока неизвестно. Но есть версии, как именно она паразитирует на своем хозяине. В ДНК сохранились гены, отвечающие за синтез крупных мембранных белков, позволяющих прикрепляться к чужой клетке и взаимодействовать с ней. Ясно только то, что без хозяина сукунаархея не может существовать и что такой способ паразитизма весьма распространен в морской среде.

Следующий шаг — найти новый вид в живой природе, выделить и вырастить его. Изучение клады Sukunaarchaeum поможет лучше понять, насколько далеко может зайти упрощение живого организма, где грань между вирусами и клеточными организмами и между живой и неживой природой.

4. A hidden archaeal lineage with an ultra-reduced genome retaining only its replicative core. cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(26)01251-0

Гриб черной магии

Dark magic mushroom — так авторы публикации [5] прозвали вид гриба Galerina indica, открытый более десяти лет назад в Индии, а теперь обнаруженный и во Флориде (США). Род Galerina распространен по всему миру, есть он и в России, самый известный его представитель — галерина окаймленная (Galerina marginata), которую неопытный грибник может принять за опенок. Galerina indica назвали «грибом черной магии» неспроста — этот крошечный, со шляпкой не больше сантиметра, гриб обладает одновременно и галлюциногенными, и токсичными свойствами. В нём присутствуют и псилоцибин (который в организме превращается в псилоцин, активирующий серотониновые рецепторы в головном мозге), и смертельно ядовитые пептиды аматоксины, которые содержатся, например, в бледной поганке. Это первый обнаруженный факт присутствия обоих типов соединений в одном виде грибов.

Биологи выяснили, что такое сочетание действующих веществ появилось в результате горизонтального переноса генов. Раньше считалось, что грибы рода Galerina обладают способностью к биосинтезу только аматоксинов. Но к G. indica в какой-то момент попал генетический кластер, отвечающий за производство псилоцибина. Он мог быть заимствован у далеких неродственных грибов, допустим, из рода Psilocybe. Но пока это только гипотеза.

В чём важность открытия? Зафиксирован перенос группы генов, отвечающих за сложный химический процесс, от совершенно неродственного вида высших грибов. В данном случае смертельно опасный гриб стал еще и галлюциногенным. А ведь может случиться и так, что съедобный вид «подцепит» механизм синтеза ядов у какой-нибудь поганки? К счастью, такие переносы происходят достаточно редко по человеческим масштабам, и можно особо не беспокоиться.

Интересно и другое. Удачное эволюционное приобретение (синтез токсинов или психоделиков) не просто закрепляется в своем виде и его потомках, но и передается другим видам, часто весьма далеким. Одни галерины стали ядовитыми «поганками», другие — источниками галлюцинаций, в обоих случаях животные реже отваживаются их есть, и это дает видам конкурентное преимущество.

5. The “dark magic mushroom” co-produces amatoxins and psilocybin. cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(26)01428-4

И у деревьев есть «шестое чувство»

В физиологии есть такой термин, как проприорецепция — способность ощущать свою форму, положение в пространстве, движение и мышечные усилия. Эту способность также называют мышечно-суставной чувствительностью и уподобляют «шестому чувству».

Могут ли быть мышцы у деревьев? Ответ очевиден. Однако у крупных растений, как выяснилось, есть механизм, схожий с проприорецепцией, благодаря которому растение способно ощущать изгиб ствола и выпрямлять его.

Открытие сделали ученые из Национального института агрономических исследований Франции [6]. Они высадили тополя в горизонтальном положении в клиностате — специальной вращающейся капсуле с равномерным освещением со всех сторон. Сперва клиностат был неподвижен. Через несколько дней стало заметно, что молодые деревья сначала искривились, а потом начали принимать вертикальную форму. Анализ показал, что вдоль верхней части ствола начал расти особый вид растительной ткани — тяговая древесина. В процессе формирования она сжимается и заставляет ствол сгибаться. Это не открытие: способность растений менять направление роста, ориентируясь на гравитацию, изучается больше ста лет. Однако в следующей фазе эксперимента дерево стали вращать вокруг своей оси, чтобы оно не могло определить, с какой стороны действует сила притяжения. После этого тяговая древесина появилась и на нижней части ствола, натяжение было скомпенсировано и растение выпрямилось.

Такая реакция доказала, что растения обладают сложной системой координации роста. Они способны сопоставлять информацию из окружающего мира и регулировать рост определенных клеток в определенных местах, чтобы придать стволу оптимальную форму.

Работа открывает перспективы для селекции деревьев с более прямыми стволами и улучшенными характеристиками древесины. В более отдаленной перспективе понимание механизмов проприоцепции у растений может помочь в создании сельскохозяйственных культур, устойчивых к полеганию, в частности злаков [7].

6. Proprioception drives tension wood formation for autotropic straightening and postural control in trees. nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.71238

7. A newly discovered role for tension wood: the “muscle” trees use to correct their posture. inrae.fr/en/news/newly-discovered-role-tension-wood-muscle-trees-use-correct-their-posture

Наталья Торопова