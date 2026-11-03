ДНК и Хемингуэй

Если вы подумали, что речь пойдет о расшифровке ДНК гениального писателя, то ошиблись — тут разговор о новой технологии хранения цифровых данных. Сейчас ученые разных стран бьются над проблемой хранения данных — пласт информации огромен, и чтобы сохранить всю историю человечества, требуются огромные ресурсы. Если в начале этого века подобные задачи решали в основном физики и математики, то теперь подключились и биологи.

Одна из возможных альтернатив привычным носителям — ДНК. Четыре последовательных строительных элемента — аденин, тимин, гуанин и цитозин — дают возможность для кодировки информации. Правда, надо отметить, пока в небольшом объеме. Еще в далеком 1988 году американский художник (!) Джо Дэвис зашифровал в ДНК кишечной палочки символ — знак женского начала. С тех пор биоинженерам удалось закодировать нуклеотидами сонеты Шекспира, небольшой отрывок речи Мартина Лютера Кинга, покадровую анимацию скачущей лошади и даже картину Ван Гога. Казалось бы, успех обеспечен, и можно переносить информацию в живые ДНК бактерий. Но есть проблема — перенос информации возможен, а вот извлечение происходит не всегда корректно. Мутации никто не отменял, да и жизнь вносит свои коррективы: при размножении бактерий часть информации теряется или изменяется.

Чтобы этого избежать, ученые из Шэньчжэньского института передовых технологий Академии наук Китая разработали систему DNA-SaM [1]. Она отсеивает нежелательные элементы, удаляет повторы и участки, которые могут спровоцировать активизацию того или иного гена, и, главное, позволяет восстановить зашифрованный в ДНК код.

В качестве носителя информации выбрали кишечную палочку и записали на ней текст Эрнеста Хемингуэя “A Very Short Story” («Очень короткий рассказ»). Получившийся файл размером 3288 байт закодировали в 41 фрагменте ДНК. Последовательности «встроили» в плазмиды, способные реплицироваться внутри бактерий отдельно от основной хромосомы.

Специалисты тщательно изучали копии внутри колонии бактерий и пришли к выводу, что даже в сотом поколении исходный код не изменился. Правда, извлечение информации из ДНК остается очень трудоемким и дорогостоящим процессом. Но начало-то положено!

1. Towards scalable DNA data storage with DNA-SaM codec system. nature.com/articles/s41467-026-78759-4

2. Chinese scientists encoded Hemingway into DNA. bricsmagazine.com/en/main-issue/agenda/brics-plus-news/dna-sam-dna-data-storage-hemingway/

Слепая улитка имени безликого бога

Каждый месяц появляются отчеты об открытии новых видов царства животных. Октябрь не стал исключением — появились новости, что в Китае обнаружена безглазая улитка.

Группа специалистов из Юйсиского сельскохозяйственного профессионально-технического колледжа и Наньчанского университета в августе 2025 года исследовали пещеры в провинции Юньнань [3]. На высоте 2062 м над уровнем моря были найдены улитки с атрофированными зрительными щупальцами. По анализу ДНК улитка была отнесена к надсемейству Truncatelloidea, семейству Erhaiidae, в котором на сегодня значится три рода — Akiyoshia, Chencuia и Erhaia. Публикация об этом вышла в мае 2026-го.

Новый вид обитает в гравии и щебне под водой в пещерах на глубине менее 1 м. Он фотофобен, предпочитает прятаться в темных расщелинах под камнями, питается диатомовыми водорослями, растущими на поверхности камней. Это на данный момент единственный пещерный моллюск, который проживает в условиях высокогорья в Китае. Назвали его Erhaia dijiang в честь Ди Цзяна — безликого бога гор.

Правда, в пещерах нашли только трех представителей вида, и только взрослых особей, а вот яиц и маленьких улиток не обнаружили. Поэтому биологи настаивают на внесении новой улитки в реестр исчезающих видов.

3. A new eyeless species in Erhaiidae (Gastropoda, Truncatelloidea) from a cave in Yuxi City, Yunnan, China. subtbiol.pensoft.net/article/188075

Загадки мозга приматов

С точки зрения современной классификации видов человек относится к роду люди (Homo) семейства гоминид отряда приматов класса млекопитающих. Ближайшие наши родственники по генеалогическому древу — шимпанзе, и они тоже из семейства гоминид отряда приматов. По новейшим данным расшифровки ДНК, люди и шимпанзе совпадают по геному на 98,8%.

Казалось бы, отличие незначительно, но разница в когнитивных способностях очевидна. Ученые задумались, на каком этапе эволюции две ветви приматов разошлись в разные стороны и почему? Эволюционное разделение линий человека и шимпанзе началось 5–7 млн лет назад. А около 4 млн лет назад планету накрыла вирусная эпидемия, которая окончательно лишила шимпанзе шансов на успех в этой «гонке», а вот людей обошла — у них была защитная мутация. Об этом говорит работа сотрудников лаборатории молекулярной нейрогенетики Лундского университета (Швеция) [4]. Они обнаружили в геномах репродуктивных клеток шимпанзе фрагменты РНК ретровируса PTERV1, а вот у человека нет ни малейшего намека на следы этого вируса.

Исследователи взяли стволовые клетки человека и шимпанзе и создали органоиды, по физиологическим процессам идентичные мозговой ткани на раннем этапе развития. Сравнение показало, что у мозговых органоидов шимпанзе полностью выключен ген LINC00662, а у человека он активен. Вывод: вирусный фрагмент «отключает» ген LINC00662, отчего мозг шимпанзе не развивается так, как мозг человека.

На этом ученые не остановились и решили посмотреть, как РНК вируса действует в образцах человеческих тканей. Оказалось, что при деактивации LINC00662 у человеческих органоидов также снижается образование нейронных и синаптических связей.

Причинам различий между человеком и шимпанзе посвящена и работа ученых Дрезденского университета (Германия). Они тоже изучали головной мозг шимпанзе и человека, но сосредоточились на неокортексе — области коры, участвующей в абстрактном мышлении, долгосрочном планировании и речи [5]. У людей неокортекс значительно больше.

Эксперименты на мозговых органоидах показали, что ключевое отличие кроется в поведении базальной радиальной глии (bRG) — стволовых клеток, производящих нейроны коры. Благодаря уникальной для человека повышенной активности генов FAM107A и CNGA3 эти клетки приобретают невероятно сложную структуру и генерируют колоссальный объем нейронных связей.

Мозг — самая малоизученная часть человека. Изучение его работы необходимо не только для понимания эволюционных процессов, но и для разработки лекарств для борьбы с деменцией, болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

4. Retroviral insertions contributed to the divergence of human and chimpanzee brains. science.org/doi/10.1126/sciadv.aeg5791

5. Human-specific morphoregulatory signatures in basal radial glia characterise neocortex evolution. nature.com/articles/s41467-026-78474-0

Спасение умирающих — дело рук самих умирающих

Если точнее, не рук, а щупалец, потому что разговор пойдет о кораллах и коралловых рифах, гибель которых беспокоит биологов и экологов всего мира. И дело не только в том, что они невероятно красочные и красивые, — это дом для 25% животных Мирового океана. Остановить процесс вымирания, казалось бы, невозможно — слишком много негативных факторов. Это и изменение химического состава воды, и глобальное потепление, и обесцвечивание из-за потери симбиотических водорослей — зооксантеллы, и, конечно, антропогенное воздействие.

Казалось, что рано или поздно наша планета распрощается с четвертью всех морских обитателей и коралловые рифы превратятся в безжизненные скелеты. Но есть надежда: ученые обнаружили механизм их восстановления — с помощью прикосновений к здоровым собратьям [6].

Немного ликбеза. Кораллы — это колония полипов, которые научились извлекать из воды кальций и строить экзоскелет. Полипы относятся к беспозвоночным, типу Стрекающих (Cnidaria), классу Коралловые полипы (Anthozoa) и насчитывают на сегодня 6 тыс. видов.

Вернемся к исследованиям. Чтобы изучить восстановительный механизм, исследователи из Стэнфордского университета (США) поместили 10 пар коралловых сегментов в аквариумы. В каждой паре был умирающий образец и здоровый. Пять пар были разделены стеклянной перегородкой, а другие пять находились рядом друг с другом. В первой пятерке обесцвеченные кораллы погибли, зато во второй, где они могли соприкасаться друг с другом, — полностью восстановились.

Электронная микроскопия показала, что при взаимодействии генетически идентичные полипы быстро срастаются, создавая соединительные каналы. Более того, поврежденные полипы получают питательные вещества, на них переходят водоросли, таким образом, запускается механизм регенерации. Для инициации выздоровления, по наблюдениям исследователей, нужно 3–5 дней, а всего выздоровление занимает около семи недель.

Сейчас ученые работают над механизмом доставки полезных водорослей к полипам в естественной среде.

6. Rapid coral bleaching recovery via symbiont transfer from healthy corals. science.org/doi/10.1126/sciadv.aeh1580

Наталья Торопова