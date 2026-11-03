О пожилых людях и о том, что проходит мимо

Польза от всяких международных фестивалей-биенналей и прочей аналогичной движни (помимо зрительных впечатлений и гастрономических ощущений) только одна: есть шанс встретить интересного человека. Так и вышло однажды в октябре 2015-го, кажется, года, когда в Южную Корею на биеннале по каллиграфии слетелась прорва народу со всего мира: не только из Китая, Кореи, Японии, что понятно и ожидаемо, были также мастера из Германии, Франции, Италии, США, Ирана, Индии, Мексики… Проходило это юбилейное событие в городе Чонджу, провинция Чоллапукто. В числе мэтров и грандов обозначился даже Ван Дунлин, до этого известный мне по книгам, каталогам и видеовыступлениям. Ван Дунлин! Для меня это было всё равно что увидеть живого Пикассо или Миро. Но с Ваном Дунлином пообщаться не удалось, не нашлось общего языка, в отличие от удивительно приятного, очень живого и общительного дедушки из Тайваня, который — единственный из всех дальневосточных представителей, не считая японцев, — знал японский. Звали его Ду Чжунгао, и только сегодня я случайно узнал, что его совсем недавно не стало.

Ду Чжунгао, которого на слух я запомнил как «Ту Чункао» (杜忠誥, 1948–2026), оказался мастером на все стили и на все руки. Не только каллиграф, но и мастер боевых искусств, что было заметно по выправке, походке, даже по манере говорить. Что-то боевое и неизменно-неунывающе-бодрое ощущалось во всём его облике (это хорошо видно на видеозаписи1). И вот здрасьте. Ну, как так, зачем? Тем более невозможно поверить от того, что кажется, будто эти китайские (ок, тайваньские) просветленные даосы должны жить вечно! В каком-то смысле так и есть, если известный тезис «письмо — это человек» воспринимать буквально: китайское письмо сохраняется и хранится и в самом деле почти вечно.

Примечательно, что, в отличие от континентального КНРского Китая, в Гонконге и на Тайване в повседневном письме сохранилась старая орфография, все иероглифы не упрощенные, не вульгаризированные, а настоящие, сложные и осмысленные. Делает ли это более осмысленным искусство каллиграфии Тайваня и Гонконга по сравнению с континентальным? Трудно сказать, потому что и на континенте есть потрясающие мастера, да и «осмысленность» в каллиграфии не тождественна внятности текста: всё это не обязательно. Взять хоть того же Вана Дунлина. Его письмо с некоторого этапа творческой эволюции автора вообще перестало что-либо значить в буквальном смысле слова: он изобрел псевдографию (乱书)! С виду — вполне традиционная «сумасшедшая» скоропись, а на самом деле — каля-маля, ни одного иероглифа вообще не имеется в виду, одно подобие, чистая аналогия. Вот это я понимаю, высший пилотаж. Со шрифтом такие штучки не проходят: абракадабра сразу видна, и несмотря на все ухищрения экспериментаторов, ничего не вышло со шрифтом. «Убещур» разве что. А тут, в скорописи-рукописи, вон какая красота2. Изобразительность и выразительность есть, но знака уже нет. От знака сохраняется только след, тень, намек, тогда как жест, динамика, экспрессия — всё на месте. Какое счастье! Теперь уже не надо спрашивать: а что тут написано? Нет риска разочароваться, узнав, что написано что-нибудь типа «народ и партия едины».

* * *

Недавно профессор славистики Токийского университета Мицуёси Нумано прислал мне пять вопросов про современную японскую литературу и отношение к ней у нас. У кого «у нас»? Вот это основной вопрос, на который у меня нет ответа. Оставив его поэтому в стороне, я что-то такое накропал, но целиком приводить анкетные данные повторно здесь, наверное, смысла нет. Редактор и так уже ругается на меня за неймдроппинг (вообще эта современная неприязнь к неймдроппингу — очень характерное и симптоматичное явление). Ограничусь кратким содержанием, основным, так сказать, посылом. Сам профессор, надо сказать, тоже настроен пессимистично, если я верно понимаю, и не видит в современной японской литературе особо невероятных достижений. Для очистки совести я навел справки, кто же там у них на западе правит бал. Навскидку, «Гардиан». Ну, понятно. А ну-ка девушки. Масло-хорор, человек-комбини, котики-кафешки-уютничек. Это у них называется «хилинг», у нас недавно появилось удачное выражение: «залечивает». Пусть их, неинтересно. Но тут я подумал: а чем Мураками лучше? Тоже уютит и залечивает, разве нет? И все-таки нет. То есть не только. Всё дело в поколении. Его протестный и антивоенный пафос очевиден, пусть и не прямолинеен. А эти барышни под сорок или за сорок, окучивающие народец, взращенный на каваях и прочем лайтовом контенте, просто обречены на беззубую вегетацию. Такой уж сегмент рынка выбрали. Амёбный уровень письма, неслучайно одна из недавно вышедших вещей японской женской прозы называется «Планария». Сами по себе планарии не виноваты: это дико красивые черви, и я ничего не имею против. Да и рецензии в нашей сети самые хвалебные, но мне всё равно вспоминается анекдот. «Вовочка написал мелом на доске крупными буквами: „МАША — ДУРА“. Мариванна: „Вовочка, немедленно встань и извинись перед Машей! Скажи, что Маша — не дура!“ Вовочка: „Маша — Н-Е Д-У-Р-А? Ну, извините…“» И следом еще один, про мартышку. «Дура не дура, а четвертак в день имею». Вот так и эти. Впрочем, дело не в девочках, справедливости ради, надо сказать, что у мальчиков получается не намного лучше. Если у кого и получалось, так это у дедушек, которых я тут честно и искренне оплакиваю из номера в номер. А что еще остается? От кого я жду новинок, новых романов? От Уэльбека, от Барнса (хоть он и признался, что завязал с этим делом), от… Мураками. От Орхана Памука и от Салмана Рушди, хоть они и дедушки, но почему-то не жду, да простят меня те, кто ждут. От Мо Яня тоже не жду, хотя он-то уж точно не заставит себя долго ждать. Больше всего я жду новых романов от Кальвино и от Кундеры, но тут я точно уже никогда ничего не дождусь…

Александр Беляев

1 youtu.be/NK5WwF_Cm_E

2 inkstudio.com.cn/zh/artists/57-wang-dongling/