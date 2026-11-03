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ТрВ № 22 (466) за 2026 г.: Химия в космосе

03.11.2026 / № 466 /  Выпускающие редакторы: Владимир Миловидов, Алексей Огнёв /  Архив /  No Comments

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 466 от 3 ноября 2026 года в PDF

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ТрВ № 22 (466) за 2026 г.: Химия в космосеАнонс номера

Без молекул не было бы звезд
Борис Штерн и Дмитрий Вибе обсуждают химию в космосе – стр. 1-6

Диморф близко, новый сосед Плутона, поиски Сивархи…
…и другие новости астрономии от Алексея Кудря стр. 6–9

Леониды, Тауриды, Венера, Меркурий…
Астрономический календарь от Александра Смирнова стр. 10

Хемингуэй в генах, слепая улитка, спасение кораллов…
…и другие новости биологии от Натальи Тороповой стр. 11–13

Прочный фундамент для Стандартной модели
Алексей Левин об ИИ-доказательстве теории Янга — Миллса — стр. 14

Нейромуха играет в Doom
Егор Дергачев о том, как собрать цифровой мозг, — стр. 15–17

Как выйти из Солнечной системы?
…и другие темы конференции «Открывая космос» — стр. 18–19

Три задачи об одном вирусе
ИИ в генной инженерии — обзор Ильи Белых стр. 20–23

Носорог — обратная сторона льва
Александр Марков и Оксана Штайн о зверинце Витгенштейна — стр. 24–25

За́мок для любимого призрака
Новый НФ-рассказ Павла Амнуэля стр. 26–29

Евгений Шварц, Питер Джексон, Даниил Андреев…
Календарь фантастики от Владимира Борисова – стр. 30–31

Псевдография или лайтовый контент?
От кого ждет новых романов Александр Беляев стр. 32

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