ТрВ № 22 (466) за 2026 г.: Химия в космосе

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 466 от 3 ноября 2026 года в PDF
Анонс номера
Без молекул не было бы звезд
Борис Штерн и Дмитрий Вибе обсуждают химию в космосе – стр. 1-6
Диморф близко, новый сосед Плутона, поиски Сивархи…
…и другие новости астрономии от Алексея Кудря — стр. 6–9
Леониды, Тауриды, Венера, Меркурий…
Астрономический календарь от Александра Смирнова — стр. 10
Хемингуэй в генах, слепая улитка, спасение кораллов…
…и другие новости биологии от Натальи Тороповой — стр. 11–13
Прочный фундамент для Стандартной модели
Алексей Левин об ИИ-доказательстве теории Янга — Миллса — стр. 14
Нейромуха играет в Doom
Егор Дергачев о том, как собрать цифровой мозг, — стр. 15–17
Как выйти из Солнечной системы?
…и другие темы конференции «Открывая космос» — стр. 18–19
Три задачи об одном вирусе
ИИ в генной инженерии — обзор Ильи Белых — стр. 20–23
Носорог — обратная сторона льва
Александр Марков и Оксана Штайн о зверинце Витгенштейна — стр. 24–25
За́мок для любимого призрака
Новый НФ-рассказ Павла Амнуэля — стр. 26–29
Евгений Шварц, Питер Джексон, Даниил Андреев…
Календарь фантастики от Владимира Борисова – стр. 30–31
Псевдография или лайтовый контент?
От кого ждет новых романов Александр Беляев — стр. 32