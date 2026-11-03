ТрВ № 22 (466) за 2026 г.: Химия в космосе

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 466 от 3 ноября 2026 года в PDF

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Анонс номера

Без молекул не было бы звезд

Борис Штерн и Дмитрий Вибе обсуждают химию в космосе – стр. 1-6

Диморф близко, новый сосед Плутона, поиски Сивархи…

…и другие новости астрономии от Алексея Кудря — стр. 6–9

Леониды, Тауриды, Венера, Меркурий…

Астрономический календарь от Александра Смирнова — стр. 10

Хемингуэй в генах, слепая улитка, спасение кораллов…

…и другие новости биологии от Натальи Тороповой — стр. 11–13

Прочный фундамент для Стандартной модели

Алексей Левин об ИИ-доказательстве теории Янга — Миллса — стр. 14

Нейромуха играет в Doom

Егор Дергачев о том, как собрать цифровой мозг, — стр. 15–17

Как выйти из Солнечной системы?

…и другие темы конференции «Открывая космос» — стр. 18–19

Три задачи об одном вирусе

ИИ в генной инженерии — обзор Ильи Белых — стр. 20–23

Носорог — обратная сторона льва

Александр Марков и Оксана Штайн о зверинце Витгенштейна — стр. 24–25

За́мок для любимого призрака

Новый НФ-рассказ Павла Амнуэля — стр. 26–29

Евгений Шварц, Питер Джексон, Даниил Андреев…

Календарь фантастики от Владимира Борисова – стр. 30–31

Псевдография или лайтовый контент?

От кого ждет новых романов Александр Беляев — стр. 32