Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 467 от 17 ноября 2026 года в PDF
Анонс номера
Hera на прямоугольной орбите, Ведьмина Голова, ложная сверхновая…
…и другие новости астрономии от Алексея Кудря — стр. 2–5
Вороны учатся считать, деревья — выпрямляться, археи — редуцировать гено́м…
…и другие новости биологии от Натальи Тороповой — стр. 6–8
«Ни одной модели нельзя доверять»
Илья Белых о выборе ИИ для научной работы — стр. 9–11
Что такое «ЗУНы в секунду»?
Павел Иванов разбирает образовательные методики ИТМО — стр. 12–13
«То неопределенное, не прорисовываемое до конца…»
Игорь Рейф о загадке художественного мышления — стр. 14–17
Гуси, лебеди, казарки…
О Софье Розенфельд и ее работах рассказывает Евгений Коблик — стр. 18–21
Философский крот прокладывает ход
Александр Марков и Оксана Штайн о жителе подземного мира — стр. 22–23
Благородный рыцарь и парадоксы времени
НФ-рассказ Павла Амнуэля — стр. 24–26
«Нет предпосылок к Миру Полудня»
Интервью с историком фантастики Владимиром Борисовым — стр. 28–30
«Почти понял, что такое грув»
Как Александр Беляев не стал барабанщиком — стр. 32