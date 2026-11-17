Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 467 от 17 ноября 2026 года в PDF

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Анонс номера

Hera на прямоугольной орбите, Ведьмина Голова, ложная сверхновая…

…и другие новости астрономии от Алексея Кудря — стр. 2–5

Вороны учатся считать, деревья — выпрямляться, археи — редуцировать гено́м…

…и другие новости биологии от Натальи Тороповой — стр. 6–8

«Ни одной модели нельзя доверять»

Илья Белых о выборе ИИ для научной работы — стр. 9–11

Что такое «ЗУНы в секунду»?

Павел Иванов разбирает образовательные методики ИТМО — стр. 12–13

«То неопределенное, не прорисовываемое до конца…»

Игорь Рейф о загадке художественного мышления — стр. 14–17

Гуси, лебеди, казарки…

О Софье Розенфельд и ее работах рассказывает Евгений Коблик — стр. 18–21

Философский крот прокладывает ход

Александр Марков и Оксана Штайн о жителе подземного мира — стр. 22–23

Благородный рыцарь и парадоксы времени

НФ-рассказ Павла Амнуэля — стр. 24–26

«Нет предпосылок к Миру Полудня»

Интервью с историком фантастики Владимиром Борисовым — стр. 28–30

«Почти понял, что такое грув»

Как Александр Беляев не стал барабанщиком — стр. 32