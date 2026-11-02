Когда я узнал, что Нобелевская премия этого года по физиологии и медицине присуждена за исследования в области оптогенетики, меня не оставляло ощущение, что это слово я уже когда-то слышал. И вот недавно я вспомнил — так называлась одна из глав книги академика М. А. Островского и Т. Б. Фельдман «Общая и молекулярная физиология зрения», выпущенная к 270-летию МГУ [1]. Я курировал издание этой серии, и мы несколько раз разговаривали с Михаилом Аркадьевичем по этому поводу, а также по другим вопросам.

Можно только позавидовать той физической форме, энергии и активности, которые демонстрирует 91-летний академик М. А. Островский. Он является признанным лидером исследований в области физиологии зрения в России, ученым с мировым именем. В этом месяце он выступил с лекцией «Глаз и Солнце» на Фестивале науки «Наука 0+». В последние годы основной фокус научных интересов Михаила Аркадьевича связан как раз с оптогенетикой.

Михаил Аркадьевич мне говорил, что заканчивает книгу воспоминаний, в которую хотел бы включить воспоминания не только о научной карьере, но и о своей семье и детстве. Михаилу Аркадьевичу есть что вспомнить — его отец, Аркадий Ильич Островский, был композитором, автором хорошей музыки к популярным песням 1950-х — 1960-х годов. Их продолжают исполнять и сейчас, а одна из них — «Пусть всегда будет солнце!» — в этом году часто упоминалась и в общественном дискурсе.

Но, пожалуй, наиболее драматический эпизод в жизни М. А. Островского пришелся на его детство. Михаил Аркадьевич — блокадник. Когда началась война, ему было шесть лет, и вплоть до июня 1943 года он находился в блокадном Ленинграде.

На портале pcr.news в 2023 году опубликованы фрагменты воспоминаний М. А. Островского, которые я бы советовал прочитать. Последний раздел там как раз посвящен оптогенетике [2].

Многие детали из детства и молодых лет Михаила Аркадьевича также очень интересны и передают дух эпохи. Приведу здесь впечатляющий эпизод: «Во время блокады почти половина нашей семьи — дедушка и бабушка первыми — умерли. В ту, самую страшную зиму сорок первого — сорок второго меня отдали в детский сад. В детском саду была Нина Ивановна, воспитательница. Мне тети рассказывали, как она взяла саночки, привязала к ним бечевками маленький бидончик и пошла к нашим солдатам. А на углу нашей 5-й Советской и Суворовского проспекта стояла зенитная батарея. И вот Нина Ивановна доплелась с этими саночками до солдат и сказала им, что она воспитательница детского сада, дети голодают, и ей нужен спирт. И они наполнили ей этот бидончик спиртом. Она привезла его на этих саночках в детский сад, и потом каждый день давала нам по ложечке разведенного спирта — водки, фактически. А это калории! И ни один ребенок у нее не умер!»

1. Общая и молекулярная физиология зрения. msupress.com/catalogue/books/book/obshchaya-i-molekulyarnaya-fiziologiya-zreniya

2. Академик Михаил Островский: «Пусть всегда будет солнце!» pcr.news/history/academician_mikhail_ostrovsky

Алексей Хохлов, академик РАН, зав. кафедрой физики полимеров и кристаллов физфака МГУ

Опубликовано в блоге Алексея Хохлова 23 октября 2026 года

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