



В Университете ИТМО есть подразделение с вполне будничным названием — «Головной центр мониторинга и сертификации Отраслевой системы». Центр разрабатывает контрольно-измерительные материалы, занимается педагогическими измерениями и проводит мониторинг и сертификацию компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности учащихся, преподавателей и руководителей образовательных учреждений. Среди направлений его программ повышения квалификации значится «Сертификация педагогических работников» [1]. Директор центра — докт. техн. наук Светлана Бояшова [3].

Само по себе это вряд ли заслуживало бы отдельной статьи. Интереснее становится, если открыть публикации руководителя центра и посмотреть, что именно в них предлагается измерять и в каких единицах.

Там обнаруживаются «скорость мышления» в понятиях в секунду, ЗУНы в секунду и формула «ЗУН = hν» с подписью «Квант психической энергии» [2, 3]. Это можно было бы списать на экзотическую теоретическую конструкцию, если бы она осталась на бумаге. В докторской диссертации Бояшовой 2010 года описана опытная эксплуатация разработанной системы — по данным автора, в 17 регионах. Оба этапа исследования проводились в рамках НИР на добровольно сформированных фокус-группах. В таблицах первого этапа 348 участников отмечены как «сертифицированные»; общая выборка второго этапа составила 2160 человек. Результаты второго этапа также представлены как распределения сертификатов, причем нормы ИКТ-компетентности выражены в понятиях в секунду [2, с. 250, 259–260, 272–276]. Таким образом, методика прошла экспериментальную апробацию; ее применение в штатных процедурах сертификации этими данными не установлено. В статье 2025 года Бояшова пишет, что методики, разработанные на основе этой концептуальной модели, проходят «успешную апробацию» в центре ИТМО на различных выборках испытуемых с 2005 года «по настоящее время». Среди испытуемых она перечисляет школьников, руководителей и педагогов дошкольных и общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, студентов и преподавателей вузов [3, с. 111].

Идея связывать подобные измерения с сертификацией тоже не возникла вчера. Еще в совместной статье 2007 года о Национальном центре мониторинга и сертификации обсуждались сертификаты для преподавателей и административно-методических работников и их использование в квалификационных процедурах [4]. Документов о кадровых решениях, принятых по этим формулам, найти не удалось. Но сама Бояшова предлагает именно такое применение: документы о сертификации, по ее словам, «должны учитываться работодателями при приеме на работу, определении должности, тарификации работника» [2, с. 287].

Поэтому интерес представляет не странная терминология сама по себе, а другое: что именно измеряют эти методики и почему число правильных ответов интерпретируется как количество усвоенного знания?

Как измерить знание в штуках

В диссертации Бояшовой количественной мерой «обученности» объявляется объем ЗУН — знаний, умений и навыков. Его единицей становится одно понятие [2, с. 155–156]. Затем вводится скорость мышления:

$$\beta = \frac{dV_{\text{ЗУН}}}{dt}$$

Ее единица — одно понятие в секунду. То есть скорость, при которой «за 1 секунду воспроизводится 1 понятие» [2, с. 156]. Компетентность определяется как та же скорость мышления, только в заданной понятийной области, и измеряется в тех же единицах [2, с. 157, 160].

В публикации 2025 года терминология слегка обновляется, но логика остается узнаваемой. Вместо «понятия» основной единицей становится «информационная единица». Усвоенная информационная единица приравнивается к одному ЗУН: 1 ЗУН = 1 усвоенная инф. ед. «Обучаемость» измеряется в информационных единицах в секунду, «обученность» — в ЗУНах в секунду. Обе величины автор прямо называет характеристиками скорости мышления; коэффициент компетентности получается как отношение обученности к обучаемости [3, с. 107–108].

В другой статье 2025 года эта конструкция сведена к вполне наглядному примеру. Содержание школьной программы по физике разбивается на 368 информационных единиц, для них строятся 368 контрольных заданий, а 238 правильно выполненных заданий интерпретируются как 238 усвоенных информационных единиц [5]. Проблема возникает при последнем переходе: из 238 правильных ответов вдруг получаются 238 единиц усвоенного знания. Это уже вполне содержательное сильное утверждение, которое требует независимого обоснования. Термин «метрология» этого обоснования не заменяет.

Сама Бояшова в диссертации этот переход поначалу оговаривает: по правильным ответам лишь «с некоторой долей вероятности» можно судить, что нужная система ЗУН сформирована [2, с. 197]. Но на той же странице расчет уже прямой: испытуемый «выполнил 8 заданий из 10, следовательно, усвоил 8 понятий». Как оценивается достоверность именно этого перехода, из работы не видно.

История происхождения идеи при этом довольно прозрачна. Бояшова опирается на «аксиомы формализации педагогических знаний» В. Я. Розенберга, специалиста по автоматизированным системам управления, и ссылается при этом на диссертацию Ю. Ф. Волынца об автоматизированной подготовке специалистов ВМФ [2, с. 154; 7]. Еще в 1978 году Розенберг с соавторами писал о необходимости «стандартизации» измеряемых величин: их система должна образовать «словарь» прикладных математических теорий [6, с. 392–393]. Позднее Розенберг развил эту линию в «исчисление знаний», где элемент знания задается парой «термин + текст определения» [8]. У Бояшовой формализация превращается в метрологию свойств человека.

Проверка по собственным правилам

Можно даже не углубляться в философию образования. Достаточно проверить, выдерживает ли описанная конструкция собственные математические и метрологические претензии.

1. Единица, размер которой зависит от составителя

Вслед за Розенбергом Бояшова пишет, что понятие «определяется словом или группой слов», а конкретное содержание обретает через связи с другими понятиями [2, с. 154–155]. Работа описывает словесные обозначения понятий и связи между ними. Но из этого описания еще не следует правило, по которому выделяются сопоставимые единицы измерения объема знания. Для единицы измерения нужна хотя бы инвариантность: результат не должен произвольно меняться от способа описания того же объекта. Диссертация эту инвариантность просто постулирует: размер педагогической величины будто бы существует реально и не зависит от выбранного числового описания [2, с. 148]. Статья 2025 года повторяет это положение почти дословно [3, с. 107].

Достаточно посмотреть на кодификатор области «ИКТ», на котором построена методика сертификации. «Создание списков, колонок, таблиц» в нем — одно понятие, «форматирование ячеек» — тоже одно [2, с. 182]. Ничто не мешает разбить первое на три, а второе объединить с соседними пунктами. Испытуемый от такой редакторской операции ничего не выучит и не забудет, однако его «объем знания» изменится.

То же относится и к современной «информационной единице». Условно присвоить ей значение 1 — нормальная практика; спорно другое. По словам автора, каждая такая единица «представляет собой педагогическую величину фиксированного размера» [3, с. 107]. Чтобы это было так, нужно показать, что разные фрагменты содержания действительно сопоставимы между собой. Этого обоснования в статье нет.

В результате число зависит не только от знаний ученика, но и от того, как составитель разбил содержание программы на отдельные элементы.

2. Определения и расчеты расходятся

В диссертации есть и неразъясненное место. Автор относит объем ЗУН к неаддитивным величинам и оговаривает, что суммирование, умножение на числовой коэффициент и деление друг на друга его значений не имеют смысла [2, с. 159]. Но затем этот объем используется в количественных отношениях: «коэффициент грамотности» — это объем ЗУН, деленный на объем понятий дисциплины [2, с. 156], а «скорость мышления» — производная объема ЗУН по времени. На каком основании такие преобразования допустимы, в работе не объясняется.

Со «скоростью мышления» вопрос не в том, что производную никто не вычисляет: если понятия воспроизводятся равномерно, ее можно заменить отношением объема ко времени. Вопрос в том, на каком основании равномерность принята и почему полученный показатель характеризует мышление. Автор ее просто «полагает» [2, с. 186, 274]. В рассматриваемых расчетах эталонов, сертификационных норм и индивидуального результата используется фиксированное время — 7200 с, т. е. предельная длительность теста [2, с. 186–187, 198, 225]. Система, по описанию автора, фиксирует и фактическое время выполнения заданий [2, с. 226, 228], но в показанном расчете оно не участвует.

Для эталонов «скорость мышления» — это просто число понятий, деленное на 7200. Эталон — 41 понятие за два часа, т. е. 0,005694 понятия в секунду. Порог для сертификата — 21 понятие, или 0,002917 ± 0,000139 понятия в секунду [2, с. 186–187]. «Погрешность» здесь — ровно одно понятие за два часа. Индивидуальная «компетентность» получается умножением усредненного по блокам тестового показателя на ту же постоянную 41/7200 [2, с. 198].

Такой пересчет сам по себе не добавляет информации о фактической скорости выполнения заданий: у людей с одинаковыми результатами по блокам «скорость мышления» окажется одинаковой, ответил ли человек за 20 минут или за два часа. Показательно и то, как результат формулируется. В образце сертификационного заключения сказано: «за одну секунду испытуемый воспроизводит правильно 77% понятий». Следующая строка содержит совсем другую величину — 0,0043 понятия в секунду [2, с. 199]. В таблице на той же странице 0,77 — это отношение к эталонной скорости, однако в заключении оно сформулировано как доля понятий, воспроизводимых за секунду.

В статье 2025 года объем содержания измеряется «числом информационных единиц», а грамотность ученика — объемом усвоенных единиц [3, с. 107]; по сути, ЗУНы и информационные единицы считаются как штуки. Но тогда возвращается первая проблема: почему одна «информационная единица» равна другой и почему их количество является объемом знания человека.

3. «Квант психической энергии»

Физическая терминология появилась не вчера. Уже в диссертации 2010 года переход «психической системы» в новое состояние в момент, когда умение становится навыком, назван квантовым [2, с. 145]. В статье 2025 года эта линия доведена до конца. Интеллект определяется как «физическое свойство психики», возникновение навыка — как «квантовый переход психической системы на более высокий энергетический уровень» [3, с. 105–106]. А на схеме уровней появляется «ЗУН = hν» с подписью «Квант психической энергии» [3, с. 106].

Что означают h и ν, в статье не сказано, хотя подпись прямо отсылает к физическому кванту энергии. В физике запись E = hν имеет вполне определенный смысл. Чтобы перенести ее на новый объект, надо указать, какая величина здесь является энергией, что измеряется как частота, каким экспериментом обнаружено квантование и почему коэффициентом оказывается постоянная Планка. Ничего из этого в статье не разъясняется.

Невольно вспоминается казус Алана Сокала: в 1996 году физик опубликовал в журнале Social Text пародийную статью, насыщенную заимствованиями из современной физики, а затем сообщил, что это была мистификация [9]. Одной из мишеней пародии было как раз использование физического языка вне условий, при которых он имеет научное содержание.

Разница существенная: у Сокала псевдофизика была пародией. Здесь же «квантовый переход» появился в докторской диссертации 2010 года, а «квант психической энергии» — в статье 2025-го, и оба всерьез предлагаются как часть педагогической метрологии. Это, конечно, критика теоретического объяснения, а не самих тестовых заданий: их пригодность нужно обсуждать отдельно.

Как устроено нормальное измерение

Проблема вовсе не в попытке численно измерить образовательные результаты. Этим десятилетиями занимается психометрика. В моделях IRT и Раша наблюдаемый ответ не объявляется по определению «единицей знания»: между ответами и ненаблюдаемым свойством вводится вероятностная модель, в рамках которой данные могут оказаться плохо согласованы. Отдельно проверяется, насколько обоснована именно та интерпретация результата, ради которой используется тест [10]. Это принципиальное различие. Научная измерительная модель должна допускать негативный исход: эта шкала не работает; такая интерпретация не подтверждается; точности инструмента недостаточно для данного решения.

У «педагогической метрологии» Бояшовой критические переходы устроены иначе. Понятие, или информационная единица, сначала объявляется единицей объема, правильный ответ — усвоенной единицей, отношение количества единиц ко времени — скоростью мышления. Диссертация описывает и обычные процедуры проверки качества тестов: надежность, валидность по внешнему критерию, трудность заданий [2, с. 170–174]. Однако «статистическая валидность» эталонов обосновывается корреляцией распределений, полученных друг из друга вычитанием одного понятия в каждом блоке: (5, 8, 9, 10, 9) превращается в (4, 7, 8, 9, 8) и т. д. [2, с. 184]. Единичная корреляция в этом случае обеспечена способом построения и не подтверждает, что тест измеряет объем знания или скорость мышления.

Можно возразить, что за всем этим стоит обычный тест с проходным баллом, только иначе названный. Но тогда так и нужно говорить: доля правильных ответов — это доля правильных ответов. К ней применимы обычные требования к валидности и надежности, а не язык эталонов, скоростей и квантов. Посчитать правильные ответы можно. А вот объявлять их «усвоенными единицами знания» — это уже утверждение, которое нужно независимо доказывать.

Если бы такие конструкции оставались частными теоретическими упражнениями, историю с «ЗУНами» можно было бы считать академическим курьезом. Но разработанная система прошла экспериментальную апробацию на работниках образования и учащихся, а автор предлагает учитывать ее сертификаты при аттестации, приеме на работу и тарификации работников [2, с. 286–289]. Такая предполагаемая область применения требует убедительного обоснования того, что именно измеряет предложенная методика.

До тех пор, пока не показано, что «информационная единица» является инвариантной измерительной единицей, что операции над «объемом ЗУН» математически определены и что «ЗУН = hν» описывает реально измеряемую физическую величину, перед нами не метрология знания, а приписывание результатам теста смысла физических величин.

Павел Иванов,

руководитель проекта «Эссенциализм в образовании», переводчик

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