Собрать и объяснить: три работы на одном вирусе

ИИ не только «раскалывает» математические задачки и решает «проблемы тысячелетия», но и конструирует жизнеспособные вирусы. Звучит пугающе? На самом деле нет. Речь идет об экспериментах по переделке генома вируса кишечной палочки — одного из популярнейших объектов изучения в молекулярной биологии. В 2026 году вышло три ключевые работы на эту тему. Первая — о том, как генеративная модель предложила модификации генома, и 16 из почти 300 проверенных в лаборатории вариантов оказались жизнеспособными. Вторая — проверила эффекты всех одиночных замен в том же геноме и сравнила с тем, как эти последствия предсказывают лучшие предсказательные модели. Третья протестировала, насколько сама модель-генератор способна прогнозировать последствия мутаций. Разбираем результаты этих работ и выясняем, каковы границы их применимости.

Шпаргалка Бактериофаг — вирус, заражающий бактерию. Геном — полная запись наследственной информации организма, у ΦX174 это 5386 нуклеотидов. Нуклеотид — буква этой записи. Протеом — совокупность белков, присутствующих в вирусе/клетке/организме в данный момент времени. Аминокислотная замена — замена одного аминокислотного остатка в белке. Приспособленность — здесь нормированный показатель исхода лабораторного отбора (выживаемость в условиях конкуренции). Глубокое мутационное сканирование — измерение приспособленности сразу у десятков тысяч вариантов в одном опыте. Предсказатель эффекта мутаций — программа, оценивающая вред от замены по последовательности и структуре белка. Белковая языковая модель — модель, обученная на последовательностях белков. Геномная языковая модель — модель, обученная на последовательностях ДНК целых геномов. Участок взаимодействия — часть поверхности белка, которой он держится за другой белок или за ДНК. Ранговая корреляция — мера согласованности двух упорядоченных списков.

Вирус, на котором ставят рекорды

3 августа 2026 года Бен Ленер, молекулярный биолог из Центра геномной регуляции в Барселоне и Института Сэнгера, выложил в соцсети Bluesky сообщение из трех строк:

Первый прочитанный ДНК-геном — Сэнгер, 1977 год.

Первый синтезированный геном — Вентер, 2003 год.

Первый геном и протеом, полностью подвергнутые мутагенезу, — 2026 год 1.

Все три рекорда поставлены на одном и том же объекте. Этот объект — бактериофаг, вирус кишечной палочки (Escherichia coli) 2. А точнее, его штамм ΦX174 (Escherichia virus phiX174), выделенный из природы еще в 1935 году, а в 1950-х ставший ключевым модельным объектом для биологов. Вирус имеет форму почти сферическую, точнее икосаэдрическую (многогранник с 20 гранями), размер — около 25–27 нм в диаметре. Геном ΦX174 — кольцевая одноцепочечная ДНК из 5386 нуклеотидов, кодирующая 11 белков, причем гены частично лежат друг на друге, и одна и та же буква может работать сразу в двух рамках считывания. Геном самой кишечной палочки (точнее, ее лабораторной линии K-12) составляет около 4,6 млн пар оснований — примерно в 850 раз длиннее. Здесь мы сравниваем только длину последовательности, о сложности ее изучения или синтеза это ничего не говорит.

В 1977 году группа Фредерика Сэнгера секвенировала геном ΦХ174 — он стал первым полностью прочитанным ДНК-геномом. В 2003 году Гамильтон Смит, Клайд Хатчисон, Синтия Пфаннкох и Крейг Вентер собрали этот геном из синтетических фрагментов и получили работоспособный вирус [1]. «У одного из выделенных образцов генетическая последовательность в точности соответствовала заданной», — сообщили исследователи. Годом ранее Джеронимо Челло, Анико Пол и Эккард Виммер получили другой инфекционный вирус (полиовирус) из синтезированной ДНК, а эта работа впервые показала другое — что известный вирусный геном воспроизводится синтетически буква в букву.

И вот в 2026 году генетики совершили два новых прорыва — предложили новые жизнеспособные варианты генома и протестировали все одиночные замены в нём. Почему оба результата получены снова на ΦХ174? Том Эллис из Имперского колледжа Лондона сказал Guardian: «Это буквально самый маленький и самый простой геном для сборки». Безусловно, в природе есть геномы и проще, но среди модельных объектов равных E. virus phiX174 не существует.

Как модель написала геном

Сэмюэл Кинг, Клаудия Дрисколл — соавторы работы по генерации бактериофагов

6 августа 2026 года в Science вышла работа Сэмюэла Кинга, Клаудии Дрисколл, Дэвида Ли, Дэниела Го, Адити Мерчант, Гэрика Брикси, Макса Уилкинсона и Брайана Хи из Стэнфорда, Института Арк и Института Брода [2]. Они воспользовались геномными языковыми моделями Evo 1 и Evo 2 — системами, обученными на миллионах природных геномов. Эти модели работают с последовательностью ДНК так же, как обычные языковые модели с текстом: достраивают по началу «фразы» ее продолжение. Для этой задачи исследователи дообучили их на геномах семейства Microviridae (того, к которому принадлежит ΦX174).

Полный текст публикации недоступен, но есть подробные данные в препринте авторов, выложенном почти годом ранее, 17 сентября 2025 года [3]. Модели сгенерировали тысячи цепочек, из них отобраны 302 варианта, 285 удалось синтезировать и собрать, 16 из них оказались жизнеспособными и подавили рост бактерии-хозяина. Это 5,6% от 285 собранных, примерно один геном из 18. Важно подчеркнуть, что, вопреки ряду сообщений в прессе, ученые не конструировали бактериофаг с нуля — они отталкивались от известного образца.

Девять из 16 жизнеспособных геномов совпали с кодом, по которому их сконструировали, буква в букву, остальные семь приобрели однонуклеотидные замены или выпадения относительно синтезированной последовательности. Были ли эти изменения необходимы для жизнеспособности, в препринте не сказано. Саймон Джексон из Университета Вайкато в интервью Британскому научному медиацентру назвал это «шлифовкой естественным отбором».

Авторы насчитали в сгенерированных геномах от 67 до 392 изменений, сходство с ближайшими из сравнивавшихся природных геномов — от 93,0 до 98,8% [3]. Геном с менее чем 95% сходства обычно сочли бы новым видом, но в этом случае официальная классификация не проводилась. У одного из фагов белок, упаковывающий ДНК, взят от эволюционно далекого родственника, что подтвердила криоэлектронная микроскопия [2].

Первоначально смесь из всех 16 сгенерированных фагов и самого ΦX174 не смогла подавить устойчивые линии E. coli. Способность подавлять все три линии (так — в препринте, в более поздних публикациях упоминаются две) появилась у смеси только после адаптации. Авторы связывают это с рекомбинацией и приобретенными изменениями. Сопоставимая смесь природных ΦX174-подобных фагов с теми же бактериями не справилась [2]. Отдельно группа Кинга проверила исходные 285 собранных конструкций на другой линии кишечной палочки, K-12: ни одна не подавляла ее рост.

(Тут просматривается и практическая значимость работы. Известный вирус-бактериофаг не может подавить размножение устойчивых штаммов бактерии, а выведенный с помощью ИИ модифицированный — может, хоть и с оговорками. Конечно, до реальных применений тут еще далеко. — Прим. ред.)

Как читать проценты 16 жизнеспособных геномов — это 5,6% от 285 собранных и 5,3% от 302 отобранных кандидатов. В сентябрьском дайджесте Nature сказано, что по предложенным моделью последовательностям отобрали 302 жизнеспособных фага, — и тогда 16 превращаются в долю от уже жизнеспособных. Тот же дайджест назвал устойчивость бактерий к фагу устойчивостью к антибиотикам, а это разные вещи. Выражение «с нуля» (“from scratch”) родилось в сообщении пресс-службы AAAS, издателя Science, и оттуда ушло в заголовки вроде “AI creates 16 new viruses from scratch” у CNN.

Трудности с пониманием

Рациональная инженерия, пишут авторы, ограничена «неполнотой человеческого понимания биологии». В качестве примера они упоминают о трудностях, с которыми сталкивались генетики, пытавшиеся увеличить скорость лизиса 3 или длину генома фага [3].

Так и в нынешней работе очевидна «трудность проектирования работающих изменений в масштабе целого генома» — более полусотни неработающих геномов несли сопоставимое или меньшее число изменений, чем работающие. Получается, что жизнеспособность получившегося вируса не связана напрямую с количеством внесенных изменений, и эффективность этого процесса довольно низкая. Предлагая варианты, модель подражает природе «вслепую», а не объясняет устройство вируса. «Понимание есть нечто человеческое» (“Entender es algo humano”), — заметил, комментируя эту работу, Хорди Гарсия Охальво из Университета Помпеу Фабра (Испания).

Отдельный анализ сгенерированных геномов выполнили Джеймс Блэк, Аарон Майвальд, Джасси Панну и Оливер Крук из Центра безопасности в сфере здравоохранения Университета Джонса Хопкинса и Оксфордского университета [4]. Они выяснили, что новые геномы остаются внутри существующего видового разнообразия и новых эволюционных ветвей не образуют. Работа ИИ-моделей остается «в основном интерполяционной» — они являются мощным средством, работающим в рамках заданных эволюционных шаблонов, и неспособны на творческие поиски. Сами авторы анализа отделяют эволюционную новизну от функциональной: организмы, которых разделяет небольшое генетическое расстояние, могут обладать заметно различными свойствами.

Даррен Мартин, специалист по эволюции вирусов из Кейптаунского университета, сформулировал следующий критерий новизны: нужно, чтобы часть жизнеспособных геномов отличалась от известных более чем на 200 нуклеотидов, отличия были новыми и не собирались из уже встречавшихся кусков, и включали замены, которые полный мутагенез 4 помечает как летальные.

Замены — полезные и вредные

26 июля 2026 года Хуэйцзинь Вэй, Сянхуа Ли и Бен Ленер из Центра геномной регуляции, Института Сэнгера, Университета Помпеу Фабра и Королевского колледжа Лондона выложили препринт, в котором измерили последствия практически всех одиночных замен в геноме и протеоме ΦX174 [5].

Метод называется глубоким мутационным сканированием: в геном вносят набор вариантов, выпускают разные версии конкурировать между собой и по изменению доли каждого варианта считают его приспособленность. Вэй, Ли и Ленер измерили 44 195 вариантов (больше 99% задуманных генотипов) и охватили 99,5% всех возможных одиночных аминокислотных замен протеома. Время замера сделали достаточно коротким, чтобы в геномах не успевали накопиться компенсирующие изменения. Три независимых повтора сошлись с медианной корреляцией 0,99.

Выяснилось, что около половины однонуклеотидных замен (8229 из 16 098) снижают приспособленность вирусов, из них 62% снижают ее более чем вдвое — такие изменения можно условно назвать летальными. Если же рассматривать те замены, которые гарантированно меняют аминокислоты и затрагивают только один конкретный белок, вредны 70% (19 908 из 28 380), а полезны 1,4%, и те в основном в структурных белках. По словам Ленера, доля вредных замен оказалась заметно выше ожидаемой [6].

Почти половина вредных замен приходится не на ядра белков, а на участки молекулярных взаимодействий — известные или предполагаемые стыки с другими белками и с ДНК: 47,6% против 25,4% в ядрах. Разницу авторы связывают с тем, что остатков на стыках в этом вирусе больше. Однако для отдельной замены риск выше в ядре белка.

Участки взаимодействия здесь понимаются в широком смысле: это контакты белков вируса между собой, с ДНК и с белками бактерии-хозяина. Такие замены получили название edgetic, от английского edge — ребра в графе взаимодействий. Они вызывают повреждение связи, оставляя саму «деталь» целой.

Структурный разбор увеличивает долю вредных замен, которым удается приписать механизм, с 54% до примерно трех четвертей. Для оставшейся четверти — 5372 из 19 908 — этот анализ ясного механистического объяснения не дал. Почти половина замен находится в участках с ограниченной структурной информацией, в основном в белке H, остальные — на поверхности белков вне известных стыков.

Про каждую из этих 5372 замен известно, что они вредны, но неизвестно, почему — какой контакт они разрывают, какую «укладку» ломают, какой функциональный процесс нарушают. Объект изучен подробно: сами авторы называют ΦX174 классической модельной системой с обширными структурными данными. Но даже в этой сверхизученной системе, как сформулировал Ленер, ученые не могут объяснить, почему целая четверть мутаций «убивает» вирус [6].

Предсказывают ли модели реальность?

Проверка предсказателей была одной из четырех заявленных целей работы. По формулировке исследователей, они хотели «оценить качество предсказаний современных ИИ-моделей на большом и хорошо калиброванном экспериментальном наборе, отличающемся по распределению от обучающих данных» [5]. Соответствующий раздел препринта называется “Mutational effects are not well predicted by AI models”.

Предсказатель эффекта мутаций и ранговая корреляция Предсказатель эффекта мутаций (variant effect predictor) получает последовательность белка и конкретную замену, а выдает число — оценку того, насколько замена повредит. Качество такого предсказателя меряют согласием порядков, а не долей правильных ответов. Ранговая корреляция Спирмена ρ показывает, насколько порядок вариантов по предсказанной оценке совпадает с порядком по измеренной приспособленности. Единица — полное совпадение порядков, ноль — отсутствие ранговой корреляции. Поэтому ρ = 0,41 не означает «41% правильных ответов», и перевести одно в другое нельзя: эта величина описывает согласие двух упорядочений и не выражает точности отдельного ответа. Медиана по белкам, которой пользуются авторы мутагенеза, означает, что для каждого белка корреляцию считали отдельно, а потом брали середину.

Вэй, Ли и Ленер взяли около двух десятков предсказателей эффекта мутаций, которые считаются лучшими, необязательно основанных на ИИ. Это белковые языковые модели; эволюционные модели, основанные на сопоставлении родственных последовательностей; гибриды «последовательность плюс структура»; предсказатели термостабильности. Для контроля использовали простой критерий, никак не связанный с ИИ-обучением, — относительную доступность аминокислоты растворителю (проще говоря, находится ли изменяемый участок в глубине или снаружи белкового комплекса).

По словам авторов, только два метода показали результаты выше контрольного показателя (0,41): ESCOTT с медианным ρ 0,50 и GEMME с 0,42. То есть почти все современные вычислительные методы работают хуже простого предсказывания по структуре белка [5].

Ранее высокое качество простого предсказателя, который опирается на консервативность остатков и доступность растворителю, показали на том же ProteinGym Цишин и соавторы — рецензированная работа в журнале Bioinformatics [7].

Ни Evo 2, ни другие геномные языковые модели в этой проверке не участвовали. Проверяли предсказатели эффекта аминокислотных замен, а это другой класс систем. Поэтому фраза «модель, написавшая фаги, не смогла предсказать последствия мутаций» к работе Вэй, Ли и Ленера не относится.

24 сентября 2026 года Эмили Лэйтон и соавторы из Сандийских национальных лабораторий выложили препринт о предсказании последствий замен моделью Evo 2 [8]. Объектов два: РНК-фаг MS2 и тот же ΦX174. Ограничения уровня последовательности модель улавливает — для бессмысленных замен понижает оценку, синонимичные считает более вероятными. Но на MS2 модель все-таки неспособна давать надежные биологические предсказания, а на ΦX174 — дает результат лучше, но всё же скромный. И заметная часть этого улучшения, по словам авторов, основана на простых признаках: положении в геноме, генетическом расстоянии от первоисточника, бессмысленности замен.

В начале сентября Стефан Шёнфельдер из Института Бабрахама сослался на препринт Вэй, Ли и Ленера в обсуждении анонса AlphaGenome Atlas от DeepMind — карты предсказанных последствий для всех однобуквенных замен в человеческом геноме. Он считает, что, по сути, в Барселоне и Кембридже измерили то, что предсказывает Atlas, только в геноме намного меньшего размера. Его беспокоит распространившееся мнение, будто ИИ может заменить эксперименты, работая только на уже собранных данных.

Тот же вопрос относительно человеческих генов 1 октября 2026 года в American Journal of Human Genetics вышла рецензированная работа группы Донате Вегхорн из того же Центра геномной регуляции в Барселоне [9]. Она объясняет механизм одной из ошибок предсказателей: «Большинство предсказателей улавливают различия в частоте мутаций и принимают их за различия в функциональной важности». Замены в редко меняющихся позициях они оценивают как более вредные, чем показывает измерение, а в часто меняющихся — как более безобидные. Редкость позиции бывает свойством химии и значимости сама по себе не доказывает. Работа опирается на данные группы Ленера по 500 человеческим белковым доменам.

Собрать — еще не значит понять

Подведем итоги. Что получилось у ученых? В первой работе — удалось собрать работающий вариант генома: получено 16 жизнеспособных фагов, смесь из них вместе с исходным ΦX174 после адаптации справилась с резистентными бактериями там, где аналогичная природная смесь не подействовала. Во второй работе шла речь о том, можно ли предсказать эффекты мутагенеза — замены отдельных аминокислот — с помощью моделей, генеративных и не только. Это удалось, но с поправками — для четверти замен, имевших негативный эффект, структурный анализ не дал ясного объяснения результатов. И это в вирусе, который служит модельным объектом больше 60 лет!

Первое исследование давало возможность «выловить» из множества вариантов, предложенных ИИ, удачные. Во втором ИИ должен был продемонстрировать результат во всех без исключения случаях. Мы не оцениваем, какая из задач сложнее, и не говорим о том, что во втором случае генеративная модель потерпела поражение. Эти работы показывают, что получить работающий объект — еще не значит создать модель, которая объясняет и предсказывает его устройство.

Авторы работы по мутагенезу пишут: «Эти результаты можно назвать отрезвляющими, но они важны, потому что лишний раз показывают, насколько ИИ-моделям нужна крупная независимая экспериментальная проверка» [5]. В ТрВ-Наука № 464 мы писали о расхождении заявленных и измеренных способностей моделей. Здесь мы видим разницу между предсказаниями и результатами эксперимента.

Дерек Лоу в блоге In the Pipeline 2 сентября 2026 года с выводом согласился [10]. «Как минимум четверти вредных мутаций сегодня нельзя приписать никакого механизма, так что даже такая изученная система, как этот бактериофаг, полна „белых пятен“ и „черных ящиков“, — считает он. — Но то же самое можно сказать и о биологии в целом, и спорить с этим будет только глупец».

Илья Белых

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1 “1st genome sequenced (Sanger 1977), 1st genome synthesized (Venter 2003), 1st genome + proteome fully mutated (Huijin Xiangua 2026!)”. bsky.app/profile/benlehner.bsky.social/post/3ms6ctquhy22v

2 Здесь важно не путать саму кишечную палочку E. coli (бактерию) и наш бактериофаг E. virus phiX174 (вирус), который эту бактерию поражает.

3 Разрушение оболочек клеток бактерии, вызываемое вирусом.

4 Мутагенез — исследование вируса путем замены «букв» в геноме: какие версии будут жизнеспособными, а какие нет. Здесь смысл такой: замена в изначальном вирусе была бы летальной, а в модифицированном — нет, значит, это изменение не «пустое», а существенное для вируса.