6 октября в московском книжном магазине «Фаланстер» орнитолог Евгений Александрович Коблик, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ, рассказал о работе Софьи Розенфельд, старшего научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции РАН. Софья Борисовна — один из ведущих мировых экспертов по арктическим гусеобразным птицам, в том числе редким краснокнижным видам. В частности, вместе с коллегами она разработала уникальную методику авиаучета животных с помощью легкого гидросамолета. В декабре 2020 года она публиковала в ТрВ-Наука петицию против легализации охоты на краснокнижные виды1.

В настоящее время Софья Борисовна находится в московском СИЗО-6 («Печатники»). 7 октября Гагаринский районный суд Москвы назначил ей наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима за два пожертвования «Фонду борьбы с коррупцией» (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) по 1000 рублей в 2021 году. Защита отмечала, что орнитолог не могла вовремя отключить регулярный автоплатеж, так как находилась в длительной научной экспедиции на Крайнем Севере без мобильной связи и Интернета. Биологи и экологи неоднократно отмечали, что арест исследовательницы наносит серьезный ущерб важным научным проектам и российским природоохранным программам. Открытое обращение в Совет по правам человека в поддержку Софьи Борисовны на данный момент подписали больше тысячи человек.

Точная дата заседания по делу Софьи Розенфельд в Мосгорсуде по апелляции защиты еще не известна. За новостями можно следить на сайте savesofia.ru.

На мероприятии в «Фаланстере» собрались десятки слушателей. После выступления орнитолога был показан документальный фильм Артура Рябицева «Гуси. Осенняя миграция. Казахстан» с участием Софьи Борисовны.

Публикуем текст выступления Евгения Александровича и некоторые ответы на вопросы слушателей.

«Для нас это огромный удар»

Все мы знаем, в какой ситуации оказалась Софья Борисовна — неожиданной для нас, совершенно шокирующей. Я не буду останавливаться на том, как всё это происходит и что будет дальше. Я просто хочу рассказать, что Софья Борисовна за человек.

Есть рабочая группа по изучению гусеобразных птиц Северной Евразии. До 2022 года ее возглавлял Евгений Евгеньевич Сыроечковский-младший, директор Русского общества сохранения и изучения птиц. После его безвременной кончины у группы появился новый лидер — Софья Борисовна. Она движущая, организующая сила огромного направления исследований — изучения птиц Арктики: гусей, лебедей, казарок, уток, да и других тоже. И не только птиц.

В отличие от дипломатичного Жени Сыроечковского, Соня — боец, человек прямого, взрывного характера. Она всегда отстаивает свою точку зрения. Порой ее суждения бывают нелицеприятными; иногда нам, ее коллегам, с ней бывает даже тяжело. Но ее работоспособность и организаторские способности совершенно потрясающие. Мы рискуем потерять крупного специалиста. Для нас это огромный удар.

Вот несколько основных направлений ее научной и организационной работы.

Авиаучеты птиц в Арктике

Во-первых, Софья Борисовна организовала колоссальные многолетние и повторяющиеся учеты птиц в Арктике и Субарктике — прежде всего гусей, лебедей, казарок, уток. Учеты ведутся с маленького легкомоторного гидросамолета, в конструировании которого она сама участвовала. Представьте: самолетик летит со скоростью птичьих стай, садится на воду. Это позволяет совсем по-другому увидеть, как птицы мигрируют, где останавливаются, как летят. Учет идет на той же скорости, на которой летят стаи; делается огромное количество снимков, помогающих глобальному мониторингу. За много лет она обследовала всю российскую Арктику — от Кольского полуострова и европейских тундр до Таймыра, Чукотки и, кажется, даже добиралась до Аляски.

И ведь исследование включает не только сам учет, но и обработку материала, подсчет птиц на фотографиях, математическое моделирование, привязку к геоинформационным картам. Всё это гигантская работа. Ей была посвящена докторская диссертация Софьи Борисовны, защищенная совсем недавно. Скажу честно: некоторые данные этой диссертации разошлись с традиционными оценками численности гусеобразных и вызвали дискуссии. Но это совершенно новые методики мониторинга, разработанные ею самой. Думаю, подобной работы такого масштаба не было очень давно, и надеюсь, что она будет продолжаться.

Кандидатская диссертация Софьи Борисовны тоже была на очень интересную тему: «Особенности летнего питания арктических гусей в России». Она доказала, что по трофическим связям гуси и лебеди — не менее важные элементы экосистем высоких широт, чем копытные — северные олени, овцебыки и другие. То есть во многом это «архитекторы» северных экосистем.

Пути миграций птиц

Вторая, не менее важная тема, которой Софья Борисовна занималась и, надеюсь, будет заниматься, — мониторинг путей миграций, мест остановок на пролете, выявление ключевых орнитологических территорий для сохранения гусей, уток, казарок. Представьте: нужно найти места скоплений птиц, организовать отлов и мечение — это и кольца, которые надевают на лапу, и цветные шейные кольца, по которым издалека видно, откуда птица.

И самое главное — установка на некоторых из отловленных птиц передатчиков, передающих сигналы в онлайн-режиме. Портативные передатчики — дело очень непростое, и Софья Борисовна умела доставать их везде, где только можно, и сама участвовала в их установке. Благодаря этому мы сейчас знаем гораздо больше о миграциях птиц, о местах линьки, о ключевых остановках на весеннем и осеннем пролете и, наконец, о зимовках.

Выясняется, например, что малые лебеди из одного гнезда или одной популяции где-нибудь на Таймыре могут разлетаться очень далеко: одни — в Китай, другие — в Причерноморье. Раньше этого не знали. Всё это невозможно без международного сотрудничества: Софья Борисовна вела мониторинг в Причерноморье, Прикаспии, Северном Казахстане, в Индии, Китае, Корее. Она входит в международные коллективы ученых из стран СНГ, Казахстана, Европы, Китая, многих стран Азии, США.

Сейчас, конечно, эти работы сильно затруднены. Передатчики мы получаем с трудом, и это очень перспективное направление исследований — птиц и вообще животных — в нынешних реалиях притормозилось.

Охрана редких видов

Еще одно важное дело Софьи Борисовны — природоохранное. Основной фокус ее исследований, помимо обычных видов гусей, лебедей и казарок, — редкие, краснокнижные виды: краснозобая казарка, черная казарка, пискулька, лесной гуменник, сухонос и др. Она вела работу среди охотников и чиновников о вреде охоты, прежде всего весенней. Полностью закрыть у нас весеннюю охоту на гусей не удалось — это все-таки традиционная сфера. Но на уровне субъектов Федерации ей неоднократно приходилось пробивать закрытие охоты на отдельные виды и популяции. У нее были налажены контакты с местными администрациями, в том числе северных территорий, и многое удавалось сделать вместе с ними.

Благодаря усилиям Софьи Борисовны некоторые наши водоплавающие птицы попали в Красные книги субъектов Федерации и в Красную книгу России, несмотря на противостояние охотничьего лобби. Успех был переменным, но без такого бойца, как Софья Борисовна, всё было бы намного хуже.

И раз уж речь об охоте: Софья Борисовна разрабатывала научные основы грамотного управления популяциями охотничьих видов. Не тотальный запрет (понятно, что зачастую никто не готов полностью закрыть охоту), а грамотная постановка вопроса — это тоже очень важное дело.

Научные публикации, популяризация

Софья Борисовна — автор и соавтор, наверное, не одной сотни научных статей и докладов, в том числе на самых представительных международных конференциях и конгрессах. Она составляла и поддерживала базы данных по российским гусеобразным, которыми пользовалось научное сообщество всех стран, она входит в международные рабочие группы. Сейчас по ее инициативе мы собираем материал для очень крупной монографии «Гуси и казарки России»; работа продолжается, и надеюсь, она будет закончена.

И еще: Софья Борисовна — очень хороший популяризатор научных знаний. Она создала огромное количество буклетов, плакатов, постеров — о работе российской группы по гусеобразным птицам и вообще о том, кто такие гуси, утки, казарки, как они живут, как различать охотничьи и краснокнижные виды. Эта деятельность нашла отклик во многих администрациях, и многие охотники, сотрудники заповедников пользуются этими популярными разработками Софьи Борисовны. Она часто звонила мне: «Можешь дать свои рисунки птиц? Хочу сделать очередной плакат». Для охотников Ямало-Ненецкого автономного округа (или Чукотки, или любого другого региона). «Ну конечно, Соня, как я могу не дать?»

Документальные фильмы

Кроме того, Софья Борисовна и биолог и режиссер Артур Вадимович Рябицев подготовили в соавторстве, наверное, больше десятка фильмов о нашей природе. Не только о гусях и казарках — в Арктике, на зимовках в Индии, на пролетных путях в Северном Казахстане (как тот, который мы посмотрели), — но и о других краснокнижных видах птиц. Например — о лопатне.

Многие знают, что критическая ситуация сложилась с кулик-лопатнем — нашим эндемиком, флаговым видом России. Его популяция исчезает, и международный коллектив ученых много лет пытается восстановить ее, не сдаваясь. Есть такая программа «Путевка в жизнь»: у птиц забирают часть яиц, птенцов выращивают в неволе и выпускают (к счастью, у этих куликов молодежь летит на зимовки самостоятельно, без взрослых), а «ограбленные» птицы откладывают вторую кладку. Так мы почти вдвое увеличиваем число куличков-лопатней, ежегодно встающих на крыло. Фильм об этом тоже есть у Артура Рябицева и Софьи Розенфельд — «Наука в Мейныпильгыно. Юго-Восточная Чукотка». Он был удостоен особого внимания Всероссийского общества охраны природы на московском кинофестивале «Разумный кинематограф» в 2023 году.

Вопросы из зала

— Когда я работал в Дарвиновском музее, был случай: научный сотрудник на карточке описания написал точное число ворон на фотографии, и над ним потом посмеивались — не лень было человеку в буквальном смысле считать ворон. Но мы живем в эпоху искусственного интеллекта. Может он автоматически подсчитать птиц на снимке, чтобы научный сотрудник такой фигней не занимался?

— Софья Борисовна специально занималась этим вопросом, и выяснилось, что всё не так просто. Делаются миллионы кадров — летящие гуси, сидящие. Искусственный интеллект нужно натаскать. Сидящих гусей в разных позах он научается распознавать: шея вытянута или согнута — всё нормально. Но когда гуси взлетают, крылья у них в разных положениях, и опознать их уже сложнее. Нужны очень большие усилия, чтобы ИИ правильно определял гусей разных видов. С видами с контрастной окраской и четкими цветовыми маркерами — черной или краснозобой казарками — всё более-менее распознается. А вот похожих белолобых гусей и пискулек и не каждый орнитолог издалека разделит в смешанных стаях. Тут очень большие сложности, но они преодолимы, и работа ведется успешно. Софья Борисовна очень много сделала, чтобы ИИ научился распознавать гусей в полете и в разных ракурсах. Изначально взяли методику распознавания северных оленей — с оленями оказалось гораздо проще, чем с гусями (а, скажем, с медведями и волками еще проще). С оленями тоже бывают сложности — рога разной формы, есть и безрогие, — а с гусями еще сложнее.

— Спасибо за фильм, было очень интересно. Меня впечатлили путевки, которые в Казахстане выдают охотникам, — так здорово оформлены, даже с цветной картой. А как с этим в России? Есть ли у нас хозяйства, которые выдают такие путевки и так же подробно всё разъясняют?

— Россия очень большая, и везде всё по-разному. Где-то многое налажено, а где-то всё еще по старинке и довольно сложно. Но такой опыт у нас есть, и Софья Борисовна много сделала, чтобы казахстанский опыт использовали в России, — многие хозяйства его переняли.

— Из-за большой территории сложно?

— Конечно. И еще везде разные сроки пролета. В Северном Казахстане знают: сначала прилетают краснокнижные виды — пискулька, краснозобая казарка, — и на это время можно закрыть охоту, а потом прилетают массовые — гуменник, белолобый гусь. А у нас сроки миграций очень разные и сдвигаются по широте и долготе. Север Ямало-Ненецкого или Ненецкого округа сильно отличается от того, что происходит на Чукотке или на побережье Охотского моря. Единого стандарта нет.

— У нас было время, когда утки вообще не улетали, потому что реки не замерзали.

— Такие времена снова наступают. Я бы сказал, что сейчас не улетает на юг гораздо больше уток, чем когда-то. Потепление климата, да и города с их теплыми стоками!

— Многие виды мигрируют через несколько государств, если в одном месте их охраняют, а в другом меньше, это становится точкой уязвимости. Есть ли примеры международных программ — межгосударственных или, скажем, по инициативе WWF2, — где договариваются: «Давайте на время запретим охоту»?

— У нас есть несколько соглашений об охране перелетных птиц, которые охватывают разные миграционные пути. Есть соглашения по Азиатско-Тихоокеанскому пути миграции — с Китаем и странами Юго-Восточной Азии; вполне действенные. С индийскими и среднеазиатскими коллегами такое тоже есть — соглашение по Центральному (Сибирско-Индийскому) пути — с Таймыра, из Западной и Средней Сибири в Индию. Какова сейчас ситуация с соглашениями с европейскими странами (Европейско-Африканский и Североевропейский пролётные пути), я не совсем в курсе. Тем не менее они существуют, были подписаны.

— Соглашения прежде всего об охоте?

— Во-первых, об охране ключевых мест остановок на пролете, на зимовках. Охоту каждое государство регулирует само. Понятно, что на виды, внесенные в Красные книги, охота запрещена полностью. К сожалению, мы — почти единственная страна, где осталась весенняя охота на гусей, дань традициям. В Китае, например, охота на многие виды диких животных ограничена, а добыча охраняемых видов запрещена, и это позволило поднять численность некоторых видов — не только водоплавающих. Везде по-разному. А в Европе, как здесь уже говорилось, бывает и обратная проблема: фермеры бастуют, потому что гуси прилетают с нашего Таймыра, с Ямала и на зимовках кормятся на их полях. Несколько лет назад была, по-моему, очень варварская акция: гусей загоняли и травили газом — в Нидерландах, кажется. И в Дании, Северной Германии тоже такое рассматривалось.

Ведь в Европе зимовки наших гусей всегда были благополучнее, чем, скажем, в Азии, и популяции росли. В какой-то момент они выросли до критической массы, и возмущенные сельхозпроизводители сказали: «Да что ж такое! Прилетают гуси из России и съедают весь наш урожай!» Такое у фермеров лоббирование интересов. Всякое бывает.

В то же время в России во многих местах небольшую часть урожая специально оставляют на полях именно для птиц. В Подмосковье, например, есть заказник «Журавлиная родина» и целый ряд других охраняемых территорий, где журавли и гуси питаются на полях с оставленным зерном.

— Хотел узнать про диких гусей в Подмосковье. Этой весной я ездил на фотоохоту под Сергиев Посад — места классные, только мешал глубокий снег, и погода была не очень. Зато встретил гусей. Они прилетают разрозненно, садятся на поля, ходят парами, по четыре-шесть птиц. Близко людей не подпускают, но и не улетают. Удалось заснять их телеобъективом. Хотелось узнать: что это могут быть за гуси?

— Понятно. Есть такая группа видов — «серые гуси». Сам серый гусь — самый крупный, самый светлый, с целиком розовым клювом; в Подмосковье он редок. А чаще всего у нас на весеннем и осеннем пролете встречаются два вида. Белолобый гусь — у него вокруг розового клюва белое обрамление, заходящее на лоб. Второй — покрупнее, без белого лба, но с двухцветным клювом: черный, а посередине оранжевая или рыжая перевязь. Это гуменник. Эти два вида на пролете у нас самые обычные, скорее всего, их вы и видели. Есть еще в следовом количестве самый редкий — пискулька, такая уменьшенная копия белолобого гуся. Только вблизи видно, что она поменьше, белая «лысина» у нее заходит дальше на лоб, а вокруг гла́за — очень красивое лимонное колечко. В Подмосковье пискулька очень редка. Так что, думаю, вы видели белолобого гуся и гуменника.

Сейчас, правда, есть сложность: по молекулярно-генетическим данным гуменников разделили на два вида — так это или нет, судить трудно. Тундровый гуменник довольно обычен: именно он в массе пролетает с зимовок к местам гнездования в тундрах. Но есть и редкий лесной гуменник, и отличить его от тундрового очень сложно. При этом лесной гуменник — в Красной книге, а тундровый — обычный охотничий вид. Что делать охотникам, если и орнитологи не всегда их различают? Тут большие сложности.

— Расскажите, пожалуйста, коротко о «кухне» орнитологических экспедиций. Сколько они длятся, какие подводные камни, основаны ли они на договоренностях между образовательными и научными учреждениями разных стран?

— Экспедиции бывают разные, но без предварительных договоренностей никак: чтобы встретили на месте, чтобы были все разрешения — и на съемки, и на посещение охраняемых территорий. К счастью, у нас по-прежнему действует сотрудничество ученых внутри страны и по-прежнему есть связи с международным сообществом, часто основанные на личных контактах. Сейчас это немного затруднено, но работа продолжается: мы ездим в зарубежные экспедиции, и к нам приезжают зарубежные специалисты.

Экспедиция, показанная в фильме, была не очень долгой и с конкретной целью — посчитать и поснимать гусей в уникальном месте. По-моему, об установке передатчиков здесь речи не было, но иногда приезжают специально, чтобы отловить гусей и закрепить им передатчики на спину — понять пути пролета, ключевые места остановок на миграциях, зимовки.

— Мой вопрос о гибридизации. У уток, мы знаем, это очень распространенное явление, бывают даже гибриды уток с гусями. А есть ли данные о гибридизации гусей и казарок между собой? Я, например, встречал гибрида серого и белолобого гуся. Насколько это распространено?

— У уток это очень распространено — у них другая система размножения. У гусей, которые образуют постоянные пары, — реже, но тоже встречается. Где это происходит? Там, где нарушена структура популяции: одного вида стало мало, другого сохраняется много, и нарушено соотношение полов. Гибридов мы сейчас много видим и среди гусей, и среди уток. Другое дело, что мы не всегда понимаем, насколько это явление выросло по сравнению с прошлыми годами: просто стало больше наблюдателей, больше фотографов, больше внимания. И нам кажется, что число гибридов растет взрывными темпами. Но, может быть, так и есть — многие популяции в неблагополучном состоянии.

— Значит, у сказки про гадкого утенка все-таки есть реальные основания?

— Есть. Бывают даже гибриды лебедей с утками.

Но вообще негативная роль гибридизации часто сильно преувеличена. Как правило, гибриды потом растворяются в родительских видах: встретиться друг с другом им гораздо менее вероятно, чем с родительскими видами. Гибрид, скажем, белолобого гуся и пискульки скорее всего образует пару либо с белолобым гусем, либо с пискулькой.

Кстати, сейчас, с ростом числа молекулярно-генетических исследований, выясняется, что порядка 10%, а может быть, и больше видов птиц мировой фауны имеют гибридное происхождение или примеси генов других видов.

— Как вы относитесь к международному проекту iNaturalist? Это сайт и мобильное приложение для гражданской науки и социальная сеть натуралистов. Какие здесь плюсы и минусы для птиц, для нашей российской науки?

— Я человек «лампового поколения» и захожу туда нечасто, но считаю, что это очень здорово. Даже если есть недостатки, польза от таких платформ огромна. А главное, они позволяют всем нам почувствовать себя единым сообществом. Создается гигантская база данных, и это надо только приветствовать. Со временем недостатки исправят. Мы в экспедициях сами так делаем: птиц-то мы, орнитологи, более-менее знаем, их загружать нам не нужно, а вот бабочек, жуков, растения с удовольствием туда отправляем и получаем определения. Так что гражданская наука, вовлекающая всё более широкие массы, — это колоссальный прорыв, который происходит на наших глазах в последние годы.

— Какие направления работы Софьи Борисовны коллеги смогут подхватить? А какие, к сожалению, застопорятся?

— Пока об этом трудно говорить: Софья Борисовна оказалась практически незаменимым человеком в нашем сообществе. Такие люди встречаются редко, но мы попытаемся выбраться из этой ситуации. Флаг, временно выпавший из рук Софьи Борисовны, понемногу подхватывают другие, так что, думаю, монография о гусях и казарках будет издана. Исследования продолжатся. И надеемся, что Софья Борисовна вернется к нам скорее рано, чем поздно.

Материал подготовил Алексей Огнёв

1 www.trv-science.ru/2020/12/uchenye-protiv-legalizacii-otstrela-redkix-i-ischezayushhix-zhivotnyx/

2 Международная организация World Wide Fund for Nature (WWF) в России признана «нежелательной организацией» (с июня 2023 года), а ее российское подразделение ранее числилось «иностранным агентом» и впоследствии было ликвидировано (исключено из реестра иноагентов в ноябре 2024 года).