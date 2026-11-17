Вечером 13 ноября 2026 года с площадки Starbase на юге Техаса в рамках 15-го испытательного полета системы Starship компании SpaceX (Flight 15 / IFT-15) стартовала ракета-носитель Starship V3. В связке с кораблем Ship 42 был запущен ускоритель первой ступени Super Heavy (B22), оснащенный 33 двигателями Raptor (32 двигателя удалось повторно запустить для маневра возврата). После разделения ступеней Ship 42 вышел на орбиту высотой около 270 км, совершил 14 витков вокруг Земли и вывел 26 спутников Starlink V3. Примерно через 22,5 часа, 14 ноября, Ship 42 вернулся на площадку Starbase, выполнил тормозной и посадочный маневры и впервые был захвачен механическими руками башни Mechazilla после орбитального полета. Первую ступень Super Heavy, которую также планировалось вернуть и поймать с помощью башни, пришлось направить на приводнение в Мексиканском заливе. Таким образом, испытание завершилось частичным успехом: корабль совершил орбитальный полет и вернулся на Землю, продемонстрировав возможность его захвата и потенциального повторного использования. «Этот эпохальный день настал благодаря невероятно талантливой команде SpaceX», — написал в социальных сетях основатель компании Илон Маск 1.

Новый полет действительно стал важным событием: SpaceX демонстрирует едва ли не финальный элемент технологии многоразового использования. Но если убрать из пресс-релизов привычные эпитеты, то получается забавная картина: космическая транспортная система будущего учится не столько летать, сколько возвращаться домой, причем не всегда всей семьей.

И следует не путать демонстрацию технических возможностей с готовностью перевозить пассажиров: успешно вернувшийся Starship — впечатляющий эксперимент, однако космические пассажирские перевозки, а тем более трансконтинентальные рейсы — совершенно другой разговор.

Многоразовость, безусловно, не сводится к эффектному захвату ракеты механическими руками. Важны повторный запуск, межполетное обслуживание, ресурс конструкции и двигателей, надежность отдельных систем и ракеты в целом, стоимость эксплуатации и, наконец, вероятность того, что очередной полет закончится незапланированным знакомством с землей.

Особенно показательно, что Super Heavy в этом полете вернуть не удалось. Захват первой ступени уже демонстрировали на предыдущих версиях ускорителя, однако Booster 22, новая версия Super Heavy, до башни не добрался: автоматика прервала попытку возврата после того, как ускоритель оказался вне расчетной траектории. По предварительным данным, boostback-маневр завершился раньше времени из-за сигнала о недостаточном остатке топлива. Ступень отвели в Мексиканский залив. Получается, что ради очередной демонстрации прогресса в многоразовости одну из двух главных частей системы в этот раз пришлось потерять. Это не отменяет успеха Starship, но несколько портит праздничную атмосферу.

Многоразовый космос, как выясняется, пока напоминает пересобранный сервиз, где после каждого использования выбрасывают одну тарелку из комплекта. Одно дело, говорят скептики, вывести аппарат на орбиту и вернуть его в заданную точку. Другое — делать это с предсказуемыми затратами, в минимальные сроки между полетами и без необходимости каждый раз устраивать инженерный консилиум у дымящихся останков очередного «шага к многоразовости».

Между экспериментальным аппаратом и транспортным средством лежит огромная дистанция накопленной статистики технологии обслуживания и надежности. Именно эту дистанцию SpaceX еще предстоит преодолеть.

Планы использовать Starship в лунной программе Artemis также не означают, что завтра на нем можно будет отправлять туристов на экскурсию вокруг Земли. В актуальной схеме NASA он должен запускаться без экипажа, встретиться и состыковаться на околоземной орбите с кораблем Orion, доставляющим астронавтов, после чего объединенный комплекс отправится к Луне. Перед пилотируемой миссией NASA предусмотрены беспилотные испытания и сертификация посадочной системы. Это означает, что готовность отдельного сегмента к конкретной миссии не равнозначна сертификации всей ракеты как пассажирского транспортного комплекса. Иными словами, вывести на орбиту беспилотный аппарат, обеспечить его дозаправку и состыковку, а затем отправить к Луне — одна задача. Посадить в корабль людей, запустить его, вернуть и снова запустить с экипажем — совершенно другая. Между этими двумя задачами Маск иногда рисует мост, у которого инженерная документация еще не успела догнать архитектурный рендер.

Вадим Лукашевич приводит статистические оценки2, согласно которым подтверждение очень высоких уровней надежности потребует сотен успешных пусков. Правда, число необходимых испытаний зависит от того, какую надежность мы хотим подтвердить, с какой доверительной вероятностью и насколько сопоставимы между собой полеты.

Именно поэтому 15-й полет Starship важен. Не потому, что он уже сделал космос дешевым, безопасным и доступным, а потому, что показал: некоторые из вчера еще чрезвычайно сложных технических операций сегодня выполняются уже вполне уверенно. Это хороший повод для оптимизма, но недостаточный для объявления победы.

М. Б.

1 spaceflightnow.com/2026/11/13/live-coverage-starship-flight-15-attempts-to-recover-full-vehicle-in-double-launch-pad-catch/

2 ng.ru/kartblansh/2026-11-15/3_9624_kb.html