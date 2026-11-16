Сейчас, когда диспуты на тему искусственного интеллекта случаются не только в специализированной прессе, но и в любом переулке, можно выделить два, так сказать, философских вопроса: уничтожит ли нас ИИ (более легкие варианты — покорит, подчинит, отнимет работу) и есть ли у ИИ душа. Если первая тема касается нас всех лично и поэтому сверхпопулярна, то по второй — в большей степени умозрительной — исследований не так уж много. Это и понятно — теоретизировать на тему бунта машин можно сколько угодно, а вот измерить эти сакраментальные 21 грамм у компьютера пока никому не удавалось. К счастью, есть и косвенные методы. Ведь что испокон веков было связано с одухотворенностью? Поэзия. Умеют ли компьютеры сочинять стихи? И что за стихи они сочиняют? И что вообще считать стихами? И, кстати, что считать компьютером/ИИ?
Об этом (а не о душе, конечно!) книга Бориса Орехова, филолога, исследователя цифрового искусства, вышедшая в Издательстве Европейского университета в 2026 году 1. Автор — именно тот человек, который может раскрыть тему с точки зрения обоих миров. Кандидат филологических наук, доцент Школы лингвистики НИУ ВШЭ, ст. науч. сотр. Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН и специалист по башкирскому языку, он в свое время освоил программирование и цифровые инструменты анализа текстов, стал одним из ключевых разработчиков Национального корпуса русского языка, исследовал переводы «Слова о полку Игореве» и двуязычный корпус произведений Набокова. И сам создавал стихи на компьютере еще в «донейросетевую эру», писал для этого собственные программы, а потом пробовал для этого ранние варианты нейросетевых моделей 2.
Собственно цифровые стихи с их разбором занимают только часть книги. На 260 страницах автор смог рассказать о многом — начиная от истории поэзии как таковой, механизмов ее восприятия (что мы считаем стихами, а что нет?), до базовых принципов работы современных нейросетей, известных как большие языковые модели (LLM). (Даже памятному эксперименту ТрВ-Наука с «Корчевателем» нашлось место!) Вместе с автором мы занимаемся своего рода цифровой археологией, запускаем старые программы — генераторы стихов. Видим, как простенькая нейросеть на его компьютере шаг за шагом пытается сгенерировать текст, например, в стиле Мандельштама, и бессвязный набор букв превращается сначала в нормальные слова, потом — и в слова, выстроенные в согласии с правилами речи, и, наконец, объединенные неким подобием авторской интонации. При этом источник стиля достаточно достоверно опознается при выборе из нескольких вариантов: автор руководствовался не собственными ощущениями, а проводил «слепое тестирование», предлагая группе студентов выбор из нескольких имен поэтов (включая одного вымышленного — вот как всё хитро!).
Главный вопрос даже не в том, может ли компьютер сочинять стихи, а в том, что такое «сочинять» и что такое «стихи». Об этом — львиная доля книги. Начиная с поэтических традиций разных стран и времен: оказывается (ну, филологи всё это знают с пеленок), что не во всех культурах стихотворная речь должна иметь ритм и рифму. Отсюда любопытное расхождение традиций создания стихов на компьютере в СССР и на Западе. «У нас» программки-генераторы были написаны так, чтобы выдавать строчки в рифму, создавать то, что соответствует правилам и нашему представлению о поэзии. «У них» компьютерная поэзия воспринималась как механизм по освобождению от правил, поэтому преобладал верлибр, случайность как принцип, никакого «что хотел сказать автор». Компьютер тут был воплощением чего-то нового и неведомого — подобно космосу или — в прошлые века — океану.
Курьезный случай: когда одно из стихотворений, приписанное «механическому поэту» в юмористическом рассказе из американского журнала 1956 года, нарочито бессмысленное, было включено в советское издание о кибернетике уже вне контекста рассказа, в переводе появились и рифма, и смысл.
Этот сюжет повторяется с компьютерными стихами и дальше — они в той или иной степени случайны и бессмысленны, но потом приходит читатель и старается «вдумать» смысл. Это не потому, что читатель такой доверчивый и наивный, а потому, что у поэзии всегда есть двое — автор и читатель. И их разговор. А когда автора нет, читатель его додумывает, создавая из ничего. Эта история — не про компьютер, а про нас самих. И про нашу способность создавать смысл — неважно, из пустоты или из случайного набора слов.
Надо добавить, что с появлением инструментов ИИ эти наборы слов кардинально изменились. Десятилетиями компьютеры создавали стихи по принципу: есть словарь текстов поэта/поэтов, есть набор правил и есть случайность 3. Вместо словаря у ИИ — весь массив человеческих знаний, на котором он обучен, вместо алгоритмов — словесные инструкции, вместо случайностей — статистические закономерности. И вместо абсурдистской игры слов он способен сгенерировать вполне пристойный рифмованный текст к юбилею вашего начальника. Но делает ли это его поэтом? «Компьютер — поэт? Да, если мы сами готовы наделить его такой ролью», — отвечает на страницах книги Борис Орехов. И приводит в заключение книги антологию нейростихов, продолжающих известные строчки русских поэтов. Они — как сборник задач в конце учебника. Как способ еще раз поговорить с самим собой.
Владимир Миловидов
1 eupress.ru/books/index/item/id/480
3 Классический пример — генератор текстов хэви-метал-группы Manowar, появившийся еще на заре Интернета. Один из его вариантов — manowar-lyrics-generator.dmatoso.com.
Поэзия это воплощение жизненного опыта в стихах. У ИИ никакого жизненного опыта нет и быть не может, поэтому его «творчество» это не поэзия, а рифмоплетение — компиляция рифмованных текстов из массы мусора и редких случайных обрывков чужого воплощения жизненного опыта.