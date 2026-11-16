Сейчас, когда диспуты на тему искусственного интеллекта случаются не только в специализированной прессе, но и в любом переулке, можно выделить два, так сказать, философских вопроса: уничтожит ли нас ИИ (более легкие варианты — покорит, подчинит, отнимет работу) и есть ли у ИИ душа. Если первая тема касается нас всех лично и поэтому сверхпопулярна, то по второй — в большей степени умозрительной — исследований не так уж много. Это и понятно — теоретизировать на тему бунта машин можно сколько угодно, а вот измерить эти сакраментальные 21 грамм у компьютера пока никому не удавалось. К счастью, есть и косвенные методы. Ведь что испокон веков было связано с одухотворенностью? Поэзия. Умеют ли компьютеры сочинять стихи? И что за стихи они сочиняют? И что вообще считать стихами? И, кстати, что считать компьютером/ИИ?

Об этом (а не о душе, конечно!) книга Бориса Орехова, филолога, исследователя цифрового искусства, вышедшая в Издательстве Европейского университета в 2026 году 1. Автор — именно тот человек, который может раскрыть тему с точки зрения обоих миров. Кандидат филологических наук, доцент Школы лингвистики НИУ ВШЭ, ст. науч. сотр. Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН и специалист по башкирскому языку, он в свое время освоил программирование и цифровые инструменты анализа текстов, стал одним из ключевых разработчиков Национального корпуса русского языка, исследовал переводы «Слова о полку Игореве» и двуязычный корпус произведений Набокова. И сам создавал стихи на компьютере еще в «донейросетевую эру», писал для этого собственные программы, а потом пробовал для этого ранние варианты нейросетевых моделей 2.

Собственно цифровые стихи с их разбором занимают только часть книги. На 260 страницах автор смог рассказать о многом — начиная от истории поэзии как таковой, механизмов ее восприятия (что мы считаем стихами, а что нет?), до базовых принципов работы современных нейросетей, известных как большие языковые модели (LLM). (Даже памятному эксперименту ТрВ-Наука с «Корчевателем» нашлось место!) Вместе с автором мы занимаемся своего рода цифровой археологией, запускаем старые программы — генераторы стихов. Видим, как простенькая нейросеть на его компьютере шаг за шагом пытается сгенерировать текст, например, в стиле Мандельштама, и бессвязный набор букв превращается сначала в нормальные слова, потом — и в слова, выстроенные в согласии с правилами речи, и, наконец, объединенные неким подобием авторской интонации. При этом источник стиля достаточно достоверно опознается при выборе из нескольких вариантов: автор руководствовался не собственными ощущениями, а проводил «слепое тестирование», предлагая группе студентов выбор из нескольких имен поэтов (включая одного вымышленного — вот как всё хитро!).

Главный вопрос даже не в том, может ли компьютер сочинять стихи, а в том, что такое «сочинять» и что такое «стихи». Об этом — львиная доля книги. Начиная с поэтических традиций разных стран и времен: оказывается (ну, филологи всё это знают с пеленок), что не во всех культурах стихотворная речь должна иметь ритм и рифму. Отсюда любопытное расхождение традиций создания стихов на компьютере в СССР и на Западе. «У нас» программки-генераторы были написаны так, чтобы выдавать строчки в рифму, создавать то, что соответствует правилам и нашему представлению о поэзии. «У них» компьютерная поэзия воспринималась как механизм по освобождению от правил, поэтому преобладал верлибр, случайность как принцип, никакого «что хотел сказать автор». Компьютер тут был воплощением чего-то нового и неведомого — подобно космосу или — в прошлые века — океану.

Курьезный случай: когда одно из стихотворений, приписанное «механическому поэту» в юмористическом рассказе из американского журнала 1956 года, нарочито бессмысленное, было включено в советское издание о кибернетике уже вне контекста рассказа, в переводе появились и рифма, и смысл.

The hour is twice a cat on velvet rose Who melts the moon until the willow sings Unfound delight stands where the lantern grows And meets the glassy shore on downcast wings Ночь кажется чернее кошки этой, Края луны расплывчатыми стали, Неведомая радость рвется к свету. О берег бьется крыльями усталыми.

Этот сюжет повторяется с компьютерными стихами и дальше — они в той или иной степени случайны и бессмысленны, но потом приходит читатель и старается «вдумать» смысл. Это не потому, что читатель такой доверчивый и наивный, а потому, что у поэзии всегда есть двое — автор и читатель. И их разговор. А когда автора нет, читатель его додумывает, создавая из ничего. Эта история — не про компьютер, а про нас самих. И про нашу способность создавать смысл — неважно, из пустоты или из случайного набора слов.

Надо добавить, что с появлением инструментов ИИ эти наборы слов кардинально изменились. Десятилетиями компьютеры создавали стихи по принципу: есть словарь текстов поэта/поэтов, есть набор правил и есть случайность 3. Вместо словаря у ИИ — весь массив человеческих знаний, на котором он обучен, вместо алгоритмов — словесные инструкции, вместо случайностей — статистические закономерности. И вместо абсурдистской игры слов он способен сгенерировать вполне пристойный рифмованный текст к юбилею вашего начальника. Но делает ли это его поэтом? «Компьютер — поэт? Да, если мы сами готовы наделить его такой ролью», — отвечает на страницах книги Борис Орехов. И приводит в заключение книги антологию нейростихов, продолжающих известные строчки русских поэтов. Они — как сборник задач в конце учебника. Как способ еще раз поговорить с самим собой.

Владимир Миловидов

1 eupress.ru/books/index/item/id/480

2 postnauka.org/talks/154968

3 Классический пример — генератор текстов хэви-метал-группы Manowar, появившийся еще на заре Интернета. Один из его вариантов — manowar-lyrics-generator.dmatoso.com.