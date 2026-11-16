25 ноября исполняется 75 лет нашему постоянному автору Владимиру Ивановичу Борисову. БВИ — это и его инициалы, и Большой Всепланетный Информаторий, описанный в книгах братьев Стругацких прообраз сети Интернет. На счету Владимира Борисова — свой информаторий, Календарь фантастики, в котором он не ограничивается сухими биографическими справками, а дает юбилярам голос, рисует их портреты несколькими точными штрихами.

Владимир Борисов — издатель множества фэнзинов, многолетний читатель и исследователь Стругацких, Лема, Толкина, составитель двухтомной энциклопедии творчества братьев Стругацких (1999), автор множества переводов. А сейчас он участвует в подготовке нового чешского перевода «Улитки на склоне». Для будущего издания он дал интервью переводчику Константину Шинделаржу (Konstantin Šindelář), которое мы и публикуем в преддверии юбилея с небольшими сокращениями.

«Любовь к книгам я пронес через всю жизнь»

— В Чехии было опубликовано уже девять томов новых переводов Стругацких. Каждый из них содержит ваше послесловие. Этот — десятый. Ваши тексты открывают глубину ваших знаний, но почти не рассказывают о вас самих. Как складывалась ваша жизнь: не жизнь «стругацковеда», а жизнь человека?

Чешские издания «Пикника на обочине» и «Трудно быть богом»



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— Я родился и рос в глухом сибирском селе Бея, в ста километрах от Абакана. Родители у меня были малограмотные, но умудрились рано научить меня «грамоте», и я в пять лет уже был записан в детскую библиотеку. И любовь к книгам пронес через всю жизнь. После окончания школы поступил в Томский институт радиоэлектроники и электронной техники. Окончил его специалистом по информационно-поисковым системам. Работал в основном программистом. Женат уже более пятидесяти лет. Двое детей: сын — программист, дочь — биолог.

Параллельно с «обычной» жизнью я постоянно был связан с книгами и литературой, основную любовь отдавая фантастике. В 1980-е годы активно участвовал в движении клубов любителей фантастики. Переписывался и был знаком со многими фантастами как в нашей стране, так и за рубежом. Изучал иностранные языки, чтоб читать зарубежную фантастику. Занимался переводами, в основном с польского языка.

— И когда же в вашу жизнь вторглись братья Стругацкие? И было ли это вторжение или постепенный процесс?

— Естественно, процесс был постепенным. Еще в первом классе я подружился с Александром Лукашиным (мы дружим и по сию пору — почти 70 лет!). Мы вместе следили за публикациями фантастики в газетах и журналах, за книжными изданиями, и сразу стали обращать внимание на авторов. Читали «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова в журнале «Техника — молодежи», там же прочли и первый рассказ Стругацких. Но некоторое время Стругацкие были все-таки наравне с другими фантастами, такими как Генрих Альтов и Валентина Журавлёва, поляк Станислав Лем, Север Гансовский, Ариадна Громова. Но уже первая трилогия АБС — «Страна багровых туч», «Путь на Амальтею», «Стажеры» — вывела их для нас в первые ряды. Мы с удовольствием ждали их новые книги, а «Трудно быть богом» и «Понедельник начинается в субботу» покорили наши сердца окончательно. Самое интересное, что я читал и перечитывал большинство их произведений неоднократно, когда-то для развития памяти заучивал наизусть пролог «Трудно быть богом», но до сих пор, открыв книгу, с трудом могу оторваться.

«„Понедельник“ стал самым длительным изданием в российском фэндоме: всего вышло 155 выпусков»

— А как получилось, что вы из простого (хотя и восторженного) читателя Стругацких стали настоящим спецом по их творчеству, «стругацковедом»? Или нет, даже не «стругацковедом», а участником группы «Людены»! Расскажите еще и про люденов1: кто вы такие и чем вы занимаетесь?

— В мае 1990 года в Свердловске на девятом фестивале «Аэлита» небольшая группа любителей фантастики решила объединить свои усилия, чтобы совместно заниматься исследованием творчества братьев Стругацких. К тому времени в Саратове вышло три выпуска фэнзина «АБС-панорама», мы были знакомы друг с другом уже несколько лет, встречались на различных конвентах, переписывались. Так возникла группа «Людены». Название мы позаимствовали из романа АБС «Волны гасят ветер». Так называлась там группа сотрудников Института исследования космической истории, которая занималась исследованием Большого Откровения и люденов. Позже название группы перешло и на участников этой группы, и нас часто именуют люденами (в кавычках или без). Хотя должен подчеркнуть, что мы никогда не претендовали на то, чтобы кто-то считал нас существами с необычными способностями.

В группу вошли: Светлана Бондаренко, исследовательница различных публикаций Стругацких, сравнивавшая тексты вплоть до отдельных запятых; библиографы Юрий Флейшман, Алексей Керзин и Вадим Казаков; Виктор Курильский, искатель различных цитат в книгах АБС; Сергей Лифанов, исследователь хронологии в Мирах АБС; известные деятели фэндома и критики Роман Арбитман, Сергей Бережной, Игорь Евсеев, Николай Калашников, Александр Лукашин, Константин Рублёв, Юрий Илков (Болгария), Эрик Симон (Германия). Ну и ваш покорный слуга. В дальнейшем группа пополнялась различными знатоками творчества АБС, переводчиками и исследователями. В нее вошли, например, Войцех Кайтох (Польша), автор монографии «Братья Стругацкие», и Ивонна Хауэлл (США). Полагаю, почетным членом группы можно считать и Константина Шинделаржа — за его переводы.

Вернувшись с «Аэлиты» домой, в Абакан, я решил, что группе нужен печатный орган, и уже 17 июня 1990 года выпустил первый номер ньюслеттера «Понедельник». Он снабжен был эпиграфом:

«Я изначально относился к целям и задачам группы „Людены“ с пониманием и сочувствием, но никогда не скрывал от них своего скептицизма относительно их шансов на успех». Максим Каммерер

И открывался моим предисловием: «Уважаемые людены и люденки! В целях природы обузданья, а также в целях рассеять неученья тьму, а точнее, по причине хорошего настроения и душевного к вам отношения предлагаю выпускать такой небольшой, камерный капустничек, в коем делиться друг с другом мелкими находками и абсолютно несерьезными сентенциями. В отличие от „АБС-панорамы“ сей листок, каковой я предлагаю назвать „Понедельником“ (что не отменяет, впрочем, вашего права предложить для него другое название), не претендует на полноту и глубину и предназначен для узкого семейного круга люденов. С вашего позволения я бы включал сюда отрывки из ваших писем, а также любую информацию, коей вы пожелаете поделиться. Принимаются любые предложения по оформлению, рубрикам, содержанию. Правда, призываю вас быть лаконичными. Техническое исполнение беру на себя. Первый выпуск, уж не обессудьте, таков, какой выпекся».

«Понедельник» стал самым длительным изданием в российском фэндоме: всего вышло 155 выпусков, последний — 26 января 1998 года.

Хотя войти дважды в одну и ту же воду, как известно, нельзя, спустя некоторое время я все-таки предпринял такую попытку и выпустил 7 октября 2002 года «Понедельник-Э», где «Э» можно расшифровать как «Электронный», «Экспериментальный» или просто как «Э-э-э…». Да, это был уже электронный «ньюслеттер», вышло 56 номеров, последний — 6 марта 2006 года. Но это уже совсем другая история.

Помимо писем друг другу, «Людены» занимались различными исследованиями творчества АБС, что выливалось иногда в практические результаты. Были выпущены сборники публицистики, двухтомная энциклопедия «Миры братьев Стругацких», группа принимала непосредственное участие в подготовке собраний сочинений братьев Стругацких, как самого первого (издательство «Текст»), так и последнего — 33-томного Полного собрания сочинений. Сейчас готовятся дополнительные тома, которые будут посвящены различным темам. Среди них: Стругацкие на радио и ТВ, переписка с родственниками, с друзьями, с писателями, переводчиками, молодыми авторами, любителями фантастики.

«Каждая встреча со Стругацкими оставляла впечатление чего-то значительного, душевного, радостного»

— А как насчет встреч с самими авторами? Не только у «Люденов», но и у вас лично? У вас была возможность пообщаться со Стругацкими? И если да, то какое они на вас произвели впечатление как люди?

— В 1983 году мы с известным фэном из Волгограда Борисом Завгородним, будучи в Москве, знакомились с тамошними любителями фантастики, молодыми писателями, а также напросились в гости к нескольким известным фантастам. Первым был Аркадий Натанович. До этого я видел их с братом лишь на маленьких фотографиях. Интеллектуалы в очках — такими я их и представлял. И когда нам открыл дверь в московской квартире человек намного выше меня, широкий в плечах, я даже растерялся. Позже, уже в Ленинграде, я встретился с Борисом, и второй брат тоже был крупным и высоким.

А вот в остальном они весьма отличались друг от друга. Аркадий — эмоциональный, легко поддерживающий новые знакомства, готовый к шуткам. Борис — сдержанный, более соответствующий понятию «питерский интеллигент». Но оба были великолепными рассказчиками, речь их была правильной, без слов-паразитов, интересной, их было очень приятно слушать.

Мне посчастливилось и позже встречаться с братьями (всегда — по отдельности), с Аркадием, увы, меньше, с Борисом — больше. Но каждая встреча оставляла впечатление чего-то значительного, душевного, радостного.

— Свои самые известные произведения Стругацкие создавали в 1960-х и 1970-х годах. Как вы думаете, сохранили ли их книги и их мысли свою актуальность и по сей день? Им есть чем привлечь сегодняшнего читателя? А еще: имеет ли смысл их перечитывать? А то я наткнулся и на такие высказывания: «В молодости читал Стругацких с восторгом, а вот теперь читать их уже не буду совсем — боюсь потерять иллюзии».

— Если бы я не верил в то, что книги Стругацких и сейчас играют важную роль, я бы не стал уделять им столько времени. В конце концов, есть чем еще заняться. Но вот ведь какая штука! Жизнь постоянно подбрасывает какие-то примеры, какие-то факты, обдумывая которые, я регулярно думаю: «А вот и здесь правы были Стругацкие!» Иногда приходятся к слову цитаты. «Да, недобродила у вас еда, есть такое нельзя!» — могу я сказать, оценивая очередной казус.

Действительно, книги по-разному воспринимаются в молодом возрасте и в возрасте постарше. Но я — профессиональный читатель. По Стругацким это такой читатель, который не только читает новое, но и регулярно перечитывает старое. У меня есть ряд авторов, чьи книги я с удовольствием перечитываю. Многие произведения Стругацких входят в мою «золотую библиотеку». Например, когда мне трудно, когда мной овладевает отчаяние, я беру «За миллиард лет до конца света». «Что ж, — говорю я, — Гомеостатическое Мироздание опять навалилось со всей дури, но противостоять ему можно и нужно».

— И в чём же были Стругацкие правы? Говорят, призвание всякого писателя-фантаста — предвидеть, предсказывать, даже провидеть будущее (которое, как известно, «за поворотом, в глубине лесного лога»). Где, по вашему мнению, Стругацкие попали в самую точку? А в чём они, наоборот, ошибаются — или, во всяком случае, пока ошибаются?

— Пожалуй, самое мощное попадание — это «Хищные вещи века». Да, повесть, написанная как предупреждение, в результате показала практически тот мир, в котором мы сейчас живем. Во всяком случае, в странах, которые не ведут войн. Самое удивительное, что при внимательном рассмотрении общество в такой Стране Дураков оказывается весьма благоприятным для своих жителей.

Даже не знаю, можно ли считать это ошибкой. Во всяком случае, сам Борис Стругацкий признавал, что пока не видит никаких предпосылок к созданию Мира Полудня. Прежде всего потому, что мир не стремится создавать и воплощать Высокую Теорию Воспитания, без которой переход к Новому Человеку Воспитанному невозможен.

Что касается будущего в виде Леса в «Улитке на склоне», то переход от технологической к биологической цивилизации мне также представляется крайне маловероятным, а вот как аллегорию неизвестного в будущем я его вполне воспринимаю.

«Не могу принять, что Лес из „Улитки на склоне“ — это наше будущее»

— Владимир Иванович, а представьте себя на месте сегодняшнего читателя, который в первый раз в жизни дочитал «Улитку на склоне»: «Кандид встал, вытащил из-за пазухи скальпель и зашагал к окраине». Что он думает? Какие ощущения в нём остаются?

— Как утверждал мосье Ахти, предмет искусства, не допускающий двоякого толкования, должен быть непременно уничтожен. Поскольку «Улитка на склоне» все-таки существует, она, как и любое литературное произведение, может восприниматься по-разному. Думаю, что эта повесть вневременная, и нынешний читатель вполне может реагировать на нее подобно многим другим читателям. Кто-то с восторгом воскликнет: «Как здорово авторы угадали ощущение того хаоса, что царит в мире!» Кто-то укоризненно заметит: «Эвон чего наворотили — ну, так не бывает». Кому-то понравится фантазия авторов, кто-то разведет руками: «Ничего не понимаю!»

Последнее ощущение, кстати, вполне может возникнуть даже у тех, кому нравятся другие книги Стругацких, потому что «Улитка» стоит особняком. Я, как и многие в СССР в конце 1960-х, читал «Улитку на склоне» по частям: сначала историю про Кандида в сборнике «Эллинский секрет» в 1966 году, а потом и про Управление по делам Леса в журнале «Байкал» в 1968 году. И не скажу, что до конца понимаю эту вещь даже сейчас.

— Понятно, не до конца… но хотя бы частично? Борис Стругацкий в своем «комментарии» упоминает существование множества разных трактовок романа, и также описывает подлинную, авторскую. Какова ваша личная трактовка, трактовка «стругацковеда с многолетним стажем»? Как вы воспринимали роман в конце 1960-х и как вы смотрите на него сегодня?

— Положим, с мнением о том, что действие в Управлении — это настоящее, я был согласен и шестьдесят лет назад, и сейчас, а вот насчет того, что Лес — это будущее, я не догадывался и тогда, не могу принять эту точку зрения и сейчас. Во всяком случае, трудно согласиться с тем, что это наше будущее, будущее технологического общества. Потому не срабатывают и подсказки в эпиграфе о том, что «за поворотом, в глубине лесного лога, готово будущее мне»… Да, будущее будет очень не похоже на наши представления о нём, да, будущее создается нами, но не для нас, с этим я спорить не буду, но в то, что оно может принять такую форму, я тоже поверить не могу.

Основное отличие в восприятии повести спустя шестьдесят лет — для меня она потеряла ауру «здесь и сейчас», то есть в СССР или в России. Актуальность свою повесть не потеряла, но теперь она воспринимается как вневременная, что, полагаю, послужит залогом ее долговременности. Ибо никуда не делись за это время элементы абсурдности происходящего, наивности, глупости и покорности широких масс, причем в самых разных странах.

Вряд ли можно найти более далекие от творческих и идеологических установок Стругацких произведения, чем творения советских «деревенщиков». Их утопия — в прошлом, в — мягко говоря — идеализированном быте и нравах патриархальной русской деревни. Ее слом, ее гибель под натиском неостановимого прогресса — тема большинства их произведений. Богатый, но косный, застывший в круговороте сельскохозяйственных циклов мир деревни — их идеал. Люди с традицией, оперирующие набором консервативных представлений и мифов, — их герои.

И вот этот деревенский мир — художественно претворенный и «остраненный» действительностью Леса — становится упрямо защищаемой антитезой бесчеловечного Прогресса. Деревенская жизнь братьям известна не понаслышке: не раз и не два давал убедиться в своей наблюдательности и памятливости Аркадий Натанович, проведший месяцы эвакуации в сельской глубинке. И вот герой, выходящий на бой против Прогресса, оказывается заступником этой цивилизации. Со всеми ее симпатичными и не очень особенностями. Трезво воспринимаемыми и адекватно отображаемыми. Стругацкие создали такую убедительную модель воображаемой деревни, что нельзя не вспомнить, как реалиями деревенской жизни оперирует Абэ Кобо в философском романе «Женщина в песках». И Кандид, выходя на экзистенциальный поединок за этот деревенский мир, упрямо повторяет, не проговаривая, слова Андрея Вознесенского: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек».

«В произведениях братьев Стругацких рассыпано множество мелочей, которые уже сбылись или ждут своей очереди»

— Есть одна мысль, которая раньше, когда я читал «Улитку», мне никогда бы не пришла в голову, но сейчас, во время перевода… Когда Перец подслушивает разговор машин — ведь это же про ИИ! Такое вот предсказание из 1960-х годов, да кто бы поверил — и вдруг!

— Еще немножко о предсказаниях Стругацких. Как в ранних, так и в более поздних произведениях братьев рассыпано множество технологических и прочих мелочей, которые или уже сбылись, или еще ждут своей очереди. Это и мобильники, описанные как маленькие коробочки, с помощью которых люди общаются, и Большой Всепланетный Информаторий, своими функциями напоминающий Интернет, и многочисленные киберы — уборщики, которые нынче пылесосят квартиры и моют окна.

Из того, что может сбыться, в первую очередь вспоминаются биологические новшества, вроде бактерии жизни и биоблокады, которая убережет людей от вредных вирусов.

Маловероятно появление самодвижущихся дорог. Противоречит нынешнему состоянию науки и прокол пространства, так называемая нуль-транспортировка.

Что же касается искусственного интеллекта, то у Стругацких были великие предшественники в лице почитаемых умными роботами святых Карела, Айзека и Станислава (Чапека, Азимова и Лема). Но и братья задумывались об этом еще в раннем рассказе «Спонтанный рефлекс». В «Далекой Радуге» упоминается Массачусетская машина, которая начала вести себя. Ее «выключили, зацементировали все входы и выходы, отвели от нее энергию, заминировали и обнесли колючей проволокой». Это, конечно, не выход, и мы сейчас на практике видим, что люди не внемлют предупреждениям, а наоборот, с увлечением развивают самые разные варианты машинного разума. Чем это кончится и во что выльется, мы узнаем совсем скоро.

— М-да, в интереснейшие времена мы живем… Но, между прочим, раз уж вы упомянули Станислава Лема — не понаслышке знаю, что вы знаток, а также опытный переводчик и его произведений. Наверное, было бы банально спрашивать, кто из них, на ваш взгляд, лучше, но вы можете хотя бы сравнить их творчество? С точки зрения литературных качеств, глубины мыслей, точности предсказаний…

— Да, ответить на вопрос «Кого ты больше любишь, маму или папу?», наверное, не удастся. Когда-то давно я определил для себя, что есть авторы, пишущие о мире в целом, глобально, и среди таких мне больше всего нравится Станислав Лем. Есть авторы, которые пишут о проблемах общества, социума, и здесь на вершине — братья Стругацкие. Наконец, для некоторых авторов важен отдельный человек, и тут я выделяю Робера Мерля и Габриэля Гарсиа Маркеса.

Лем и Стругацкие во многом очень близки, и в этом они сами признавались. Их трогали общие проблемы, часто они писали — как правило, независимо друг от друга — на сходные темы. Для Лема характерен более философский подход. Ради того, чтобы затронуть важный для него серьезный вопрос, он мог отказаться от чистой беллетристики. Тем не менее Лем и Стругацкие сходны в том, что писали замечательным литературным языком, активно используя обширный словарь и даже дополняя его неологизмами при необходимости. Предсказания Лема в самых ранних произведениях, как правило, совершенно не сбылись, и он быстро понял, что предсказывать нужно не частности, а тенденции, и тут ему равных нет.

— Владимир Иванович, большое спасибо за ваши ответы. У меня остался последний вопрос. В этом интервью мы постоянно ходим вокруг темы будущего. Что бы вы хотели сказать читателям из будущего, какое сообщение им отправить?

— Наше будущее — это уже ваше прошлое. Надеюсь, оно хоть на мгновение приближает вас к идеалу Стругацких — миру, в котором хотелось бы жить.

Фото предоставлены Владимиром Борисовым.

Персональный сайт — bvi.rusf.ru

1 Людены – новый человеческий вид, обладающий физическими и ментальными сверхспособностями, из Мира Полудня Стругацких.